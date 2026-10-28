Путин назвал образование ключевым направлением партнерства России и Африки

Tекст: Ольга Иванова

«Образование традиционно выступает ключевым направлением российско-африканского партнерства. Причем этот трек нашего взаимодействия активно развивается на новом технологическом и качественном уровне», – заявил Путин в ходе пленарной сессии экономического и гуманитарного форума Россия – Африка. Его слова приводит РИА «Новости».

Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия – Африка проходят в Москве 28–29 октября.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Путин открыл серию мероприятий в рамках третьего саммита Россия – Африка.

В понедельник помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что глава государства в своем выступлении даст оценку перспективам развития отношений в торгово-инвестиционной сфере.

В тот же день он рассказал о торжественном приеме в Грановитой палате Кремля в честь участников саммита.