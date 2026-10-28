Путин предложил помощь «Русгидро» в модернизации африканских электростанций

Путин заявил о готовности «Русгидро» строить электростанции в Африке

Tекст: Елизавета Шишкова

«Русгидро» также может помочь африканским партнерам развивать модульную локальную генерацию, чтобы обеспечить электричеством удаленные и изолированные территории континента, подчеркнул российский лидер в ходе пленарной сессии экономического и гуманитарного форума Россия – Африка, передает РИА «Новости».

Сотрудничество в сфере энергетики может принести взаимную выгоду России и африканским государствам, добавил Путин.

Он отметил, что энергетика является той отраслью, где возможности двух сторон органично дополняют друг друга.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин открыл серию мероприятий в рамках третьего саммита Россия – Африка в Москве.

Глава Минприроды Александр Козлов заявил о предложении Москвы сотрудничать с африканскими государствами в сферах геологического картирования, лабораторного анализа руды и подготовки кадров.

Путин также выразил готовность расширять географию поставок сельскохозяйственных товаров на Африканский континент.