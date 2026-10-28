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    28 октября 2026, 15:06 • Новости дня

    Глава Афросоюза призвал превратить ресурсы континента в залог его процветания

    Глава Бурунди Ндайишимийе призвал превратить ресурсы Африки в залог процветания

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Природные ресурсы Африки должны стать залогом процветания населения континента, а не просто эксплуатируемыми месторождениями, заявил президент Бурунди, действующий председатель Африканского союза Эварист Ндайишимийе.

    «Наши ресурсы не должны сводиться просто к месторождениям, которые будут эксплуатировать, эти ресурсы должны стать залогом процветания и благосостояния нашего населения», – приводит РИА «Новости» слова Ндайишимийе.

    Глава Афросоюза сделал это заявление на пленарной сессии экономического и гуманитарного форума Россия – Африка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду на форуме президент Владимир Путин заявил о необходимости африканских стран самостоятельно управлять своими ресурсами.

    Накануне президент Бурунди Эварист Ндайишимийе прилетел в Москву для участия в третьем саммите Россия – Африка.

    До этого помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил о совместном выступлении Путина и Ндайишимийе на первом пленарном заседании саммита.

    28 октября 2026, 14:39 • Новости дня
    Эфиопия получила от России 12 истребителей Су-35

    Премьер Ахмед: Эфиопия получила от России 12 истребителей Су-35

    Эфиопия получила от России 12 истребителей Су-35
    @ Ольга Соколова/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Эфиопия получила от России первые 12 истребителей Су-35 поколения 4++, сообщили власти страны.

    Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед заявил о передаче Россией его стране 12 истребителей Су-35 поколения 4++.

    «В соответствии с ранее заключенным соглашением с правительством России сегодня мы получили первые 12 истребителей Су-35 поколения 4++», – написал он в соцсети, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин провел переговоры с премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом. Российский лидер предсказал дальнейший рост влияния Эфиопии на мировой арене.

    Ранее Россия и Эфиопия подписали соглашение о разработке проекта АЭС.

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    28 октября 2026, 09:35 • Новости дня
    МИД заявил о планах создать российский морской хаб на востоке Африки

    Рябков сообщил о планах создать российский портовый хаб на востоке Африки

    Tекст: Мария Иванова

    Россия ведет дискуссии о размещении на восточном побережье Африки портового хаба в рамках транспортного маршрута «Север – Юг», заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.

    «В конкретном плане ведем, среди прочего, речь о размещении российского портового транспортно-логистического хаба на восточном побережье Африки как части международного транспортного коридора «Север – Юг»», – сказал Рябков на сессии саммита «Россия – Африка», передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду в Москве стартовал третий саммит «Россия – Африка».

    Во вторник официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила об успешной работе государств над упрощением визового режима.

    В понедельник помощник российского президента Юрий Ушаков анонсировал приезд около 4 тыс. предпринимателей на экономический и гуманитарный форум.

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    28 октября 2026, 11:54 • Видео
    Хуситы ударили планету по больному месту

    Один из ключевых нефтепроводов Саудовской Аравии подвергся ударам со стороны движения хуситов, инициатива в этой войне по-прежнему принадлежит им. И они как будто уговаривают США вмешаться.

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    28 октября 2026, 16:26 • Новости дня
    Путин сообщил о стремлении алмазного гиганта De Beers сотрудничать с Россией
    Путин сообщил о стремлении алмазного гиганта De Beers сотрудничать с Россией
    @ Юрий Кочетков/РИА Новости/Фотохост-агентство саммита и форума Россия-Африка

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Владимир Путин сообщил, что алмазная корпорация De Beers стремится наращивать взаимодействие с Москвой из-за трудностей на западных рынках.

    Российский лидер в ходе осмотра выставки передовых отечественных решений заявил, что корпорация De Beers все больше стремится к сотрудничеству с Москвой, передает РИА «Новости».

    «De Beers как бы конкурент основной, с одной стороны, а с другой стороны все больше и больше хотят с нами сотрудничать, поскольку, ну им проблемы там в западном мире создают, и они стараются наладить отношения с Россией, с нашей компанией. Мы за, мы только приветствуем это сотрудничество», – заявил Путин.

    Глава государства озвучил эту информацию во время посещения экспозиции, посвященной достижениям в ключевых отраслях и социальной сфере. На это мероприятие были приглашены лидеры стран Африки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин сообщил о развитии торгово-экономических связей с государствами Африки вопреки давлению Запада.

    Российский лидер заявил о беспрецедентном давлении на африканских партнеров Москвы.

    Глава государства отметил твердую позицию африканских стран по неприятию санкций.

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    28 октября 2026, 14:19 • Новости дня
    Путин отметил попытки Запада загнать Африку в долговую кабалу
    Путин отметил попытки Запада загнать Африку в долговую кабалу
    @ Сергей Бобылев/Фотохост-агентство саммита и форума/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин на форуме Россия – Африка заявил об активных попытках западных стран вернуть африканские государства в долговую кабалу.

    Запад навязывает африканским странам финансовые ресурсы на невыгодных условиях. Об этом президент Владимир Путин сообщил на пленарной сессии экономического и гуманитарного форума Россия – Африка в Москве, пишет РИА «Новости».

    «Фиксируются активные попытки западных стран загнать африканцев обратно в долговую кабалу, навязать им столь необходимые финансовые ресурсы на грабительских условиях, вынуждающих впоследствии многократно переплачивать, чтобы закрыть задолженность в ущерб долгосрочным планам в области развития», – заявил Путин и отметил укрепление суверенитета и рост влияния Африки на мировой арене.

    «Происходит новое пробуждение континента, укрепляется его суверенитет, растет влияние и авторитет на мировой арене. И главное, у африканцев есть непреклонная воля отстаивать свои интересы», – подчеркнул российский лидер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин открыл серию мероприятий в рамках третьего саммита Россия – Африка в Москве.

    Накануне глава государства назвал Африку континентом будущего. А помощник президента Юрий Ушаков сообщил о приглашении на форум около 4 тыс. российских и африканских предпринимателей.

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    28 октября 2026, 09:05 • Новости дня
    Третий саммит Россия – Африка открылся в Москве

    Третий саммит Россия – Африка начался в Москве

    Третий саммит Россия – Африка открылся в Москве
    @ Александр Кряжев/Фотохост-агентство саммита и форума/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    В Москве стартовал третий саммит Россия – Африка, в котором подтвердили участие 48 африканских стран.

    Мероприятие продлится до 29 октября. В первый день саммита будут обсуждаться вопросы экономики, агропромышленности, образования, медицины, искусственного интеллекта и технологической кооперации. Также на повестке энергетический диалог, атомные технологии, медиа и сотрудничество на международных площадках, передает РИА «Новости».

    Программу завершит пленарное заседание. По словам помощника президента Юрия Ушакова, 22 африканских государства будут представлены на уровне глав государств. Основная цель саммита – расширение сотрудничества во всех сферах и содействие укреплению суверенитета стран Африки.

    Первый саммит Россия – Африка прошел в октябре 2019 года в Сочи, второй состоялся в июле 2023 года в Петербурге.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин открыл серию мероприятий третьего саммита Россия – Африка в Москве.

    В понедельник помощник главы государства Юрий Ушаков сообщил о торжественном приеме от имени Владимира Путина в честь участников саммита в Грановитой палате Кремля 28 октября.

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    28 октября 2026, 15:04 • Новости дня
    Путин призвал Россию и Африку выстраивать систему расчетов в нацвалютах

    Путин призвал выстраивать систему расчетов между Россией и Африкой в нацвалютах

    Путин призвал Россию и Африку выстраивать систему расчетов в нацвалютах
    @ Сергей Бобылев/Фотохост-агентство саммита и форума/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    России и странам Африки необходимо выстраивать систему расчетов в национальных валютах, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании форума Россия – Африка.

    «Важно продолжать работу по выстраиванию устойчивых каналов взаиморасчетов в национальных валютах, расширять сеть корреспондентских связей российских и африканских банков, способствовать взаимному открытию их филиалов и переходить на альтернативные механизмы передачи платежной информации, в том числе с использованием системы передачи финансовых сообщений Банка России и действующей в странах Африки и Афросоюза панафриканской системы платежей», – приводит слова Путина РИА «Новости».

    Глава государства подчеркнул, что такая работа поможет снизить транзакционные издержки, защитить расчеты от вмешательства недружественных стран и укрепить суверенитет африканских стран.

    Также президент добавил, что Россия готова поделиться со странами Африки опытом применения информационных технологий в сфере государственного управления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин спрогнозировал рост товарооборота России и Африки до 50 млрд долларов.

    Глава государства отметил серьезное давление Запада на африканских партнеров Москвы на фоне санкций.

    Президент призвал авиакомпании Африки открывать рейсы в Россию.

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    28 октября 2026, 15:34 • Новости дня
    Роскосмос предложил ЮАР помощь в отборе космонавтов

    Баканов: Роскосмос предложил ЮАР помощь в отборе космонавтов

    Роскосмос предложил ЮАР помощь в отборе космонавтов
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Роскосмос направил ЮАР предложения по отбору космонавтов и планирует провести консультации, сообщил гендиректор госкорпорации Дмитрий Баканов.

    «В сентябре президент ЮАР на саммите БРИКС проявил интерес к подготовке национальных космонавтов – мы уже направили предложения по отбору и в ближайшее время планируем провести соответствующие консультации», – заявил Баканов на полях форума Россия – Африка. Его слова приводит РИА «Новости».

    Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия – Африка проходят в Москве 28–29 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин назвал образование главным направлением сотрудничества между Россией и африканскими государствами.

    Глава Минприроды Александр Козлов предложил африканским государствам сотрудничать в сферах геологического картирования, лабораторного анализа руды и подготовки кадров.

    В пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о подготовке главы государства к участию в третьем саммите Россия – Африка.

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    28 октября 2026, 14:23 • Новости дня
    Путин: Более справедливый мир приходит на смену однополярному

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На смену однополярному миру приходит более справедливый, где слышны голоса большинства, заявил президент России Владимир Путин.

    «Эпоха, когда судьбы целых континентов определялись узким блоком государств, безвозвратно уходит. На смену приходит более справедливый мир, в котором должны быть услышаны голоса всех стран-участниц международного общения», – заявил Путин на пленарной сессии экономического и гуманитарного форума Россия – Африка, передает РИА «Новости».

    Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия – Африка проходят в Москве 28–29 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин открыл серию мероприятий в рамках третьего саммита Россия – Африка в Москве.

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    28 октября 2026, 14:33 • Новости дня
    Путин заявил об участии России в финансовом оздоровлении стран Африки

    Путин: Россия участвует в финансовом оздоровлении стран Африки

    Путин заявил об участии России в финансовом оздоровлении стран Африки
    @ Кирилл Казачков/photo.roscongress.ru

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия активно участвует в финансовом оздоровлении африканских стран и облегчении их долгового бремени, заявил президент Владимир Путин.

    «С целым рядом африканских государств у нас действуют совместные программы по использованию долговых средств для финансирования именно национальных проектов экономического роста», – передает РИА «Новости» слова Путина на пленарной сессии экономического и гуманитарного форума Россия – Африка.

    Третий саммит и экономический и гуманитарный форум «Россия – Африка» проходят в Москве 28–29 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин на форуме Россия – Африка заявил об активных попытках западных стран вернуть африканские государства в долговую кабалу.

    В тот же день глава государства открыл серию мероприятий в рамках третьего саммита Россия – Африка в Москве.

    В понедельник помощник президента Юрий Ушаков сообщил о планах российского лидера дать оценку перспективам развития отношений с африканскими странами в торгово-инвестиционной сфере.

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    28 октября 2026, 14:24 • Новости дня
    Путин заявил о готовности России делиться с Африкой технологиями

    Путин сообщил о готовности передать африканским странам цифровые ноу-хау

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия сохраняет передовые позиции в достижении технологического суверенитета и готова передавать цифровые ноу-хау странам Африки, заявил президент Владимир Путин.

    «Мы прочно удерживаем передовые позиции в глобальной гонке за технологический суверенитет. И подчеркну, Россия открыта для передачи африканским друзьям наших современных компетенций и высокотехнологичных цифровых ноу-хау», – заявил Путин на пленарной сессии форума Россия – Африка.

    Президент отметил, что Россия уже давно идет по пути укрепления своего технологического суверенитета, и это является стратегическим выбором страны, передает РИА «Новости».

    По его словам, по многим направлениям технологического развития удалось добиться хороших и впечатляющих результатов.

    Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия – Африка проходят в Москве 28-29 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин открыл серию мероприятий в рамках третьего саммита Россия – Африка в Москве.

    Он выразил надежду, что участникам экономического и гуманитарного форума Россия – Африка понравится в Москве.

    Гостям третьего экономического и гуманитарного форума Россия – Африка представили образцы передовых российских вооружений, в том числе комплекс с беспилотником «Гарпия-А (Э)».

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    27 октября 2026, 21:50 • Новости дня
    Путин: Россия впервые приняла на стажировку госслужащих Мозамбика

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин на переговорах с главой Мозамбика Даниэлом Шапу заявил, что Москва впервые приняла на стажировку государственных служащих этой страны.

    «Традиционно тесные связи в сфере образования. В этом году мы впервые приняли на стажировку мозамбикских госслужащих», – цитирует Путина ТАСС.

    Российский лидер подчеркнул стабильный рост квот для обучения мозамбикских студентов в российских вузах за счет средств федерального бюджета.

    «Как известно, весной этого года МЧС России доставило гуманитарную помощь в качестве содействия в преодолении последствий паводков и наводнений, вызванных циклоном «Гезани», – указал президент.

    Во вторник Путин провел встречу с главой Мозамбика Даниэлом Шапу в Москве.

    В прошлом месяце российский лидер и президент ЮАР Сирил Рамафоса провели двусторонние переговоры на саммите БРИКС в Нью-Дели.

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    27 октября 2026, 22:11 • Новости дня
    Африканские священники прибыли в Москву на саммит Россия – Африка

    Tекст: Вера Басилая

    Делегация африканского духовенства прибыла в Москву для участия в мероприятиях Русской православной церкви, приуроченных к саммиту Россия – Африка.

    «По благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Москву прибыла делегация духовенства из стран пастырской ответственности Патриаршего экзархата Африки. Шестнадцать делегатов из десяти стран Африканского континента примут участие в приуроченных к третьему саммиту Россия – Африка мероприятиях», – сообщили в Патриаршем экзархате Африки РПЦ.

    В состав делегации входят клирики экзархата из ЮАР, Замбии, Нигерии, Кении, Уганды, Танзании, Камеруна, ЦАР и Кот-д`Ивуара. В их числе руководители 13 африканских образовательных центров и приютов РПЦ, передает РИА «Новости».

    Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия – Африка проходят в Москве 28–29 октября.

    Экзархат Африки был образован решением Священного синода РПЦ 29 декабря 2021 года. В настоящее время он присутствует в 39 странах континента, в него входят 370 общин и приходов, в которых служат 270 клириков. Экзархат также содержит 13 образовательных учреждений в Кении, Уганде, Танзании, ЦАР и ДРК, которые посещают 2213 учеников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Центрально-Африканской Республики Фостен-Арканж Туадера прибыл в Москву для участия в третьем саммите Россия – Африка.

    Президент Мавритании Мохамед Ульд Шейх Эль Газуани прилетел в российскую столицу.

    Председатель комиссии Африканского союза Махмуд Али Юсуф прибыл в Москву.

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    27 октября 2026, 21:59 • Новости дня
    Президент Мозамбика назвал Россию другом и братом

    Президент Мозамбика Даниэл Франсишку Шапу назвал Россию братом

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Глава Республики Мозамбик Даниэл Франсишку Шапу на встрече с президентом Владимиром Путиным заявил, что Россия является другом и братом для его страны.

    «Помимо участия в саммите, еще раз хотел бы подчеркнуть нашу приверженность дружбе и сотрудничеству с Россией. Россия для нас друг и брат. И ваш народ является братским народом», – цитирует Шапу РИА «Новости».

    Глава Мозамбика также отметил важность саммита Россия – Африка, подчеркнув, что он укрепляет прочные связи России с африканским континентом.

    Кроме того, Шапу поблагодарил Россию за содействие в борьбе с последствиями наводнений в Мозамбике. В начале года республика пережила масштабные наводнения. По данным российского посольства, жертвами стихии стали 122 человека, пострадали более 720 тысяч. Наиболее серьезно пострадали южные и центральные провинции страны, где потребовалась масштабная гуманитарная помощь и проведение аварийно-спасательных работ.

    Во вторник Путин провел встречу с главой Мозамбика в Москве. Шапу заявил о намерении развивать отношения с Россией в сфере экономики.

    В понедельник заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев назвал Мозамбик надежным и проверенным временем партнером России в Африке.

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    27 октября 2026, 21:30 • Новости дня
    Путин встретился с президентом Мозамбика в Москве

    Путин провел встречу с президентом Мозамбика Даниэлом Франсишку Шапу

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин во вторник провел встречу с главой Мозамбика Даниэлом Франсишку Шапу в Москве.

    Встреча состоялась после пленарного заседания Восьмого саммита глав государств и правительств стран-участниц Форума стран – экспортеров газа (ФСЭГ), передает РИА «Новости». Мозамбик является страной-наблюдателем в организации.

    Отмечается, что Россию и Мозамбик связывают многолетняя дружба и сотрудничество в различных сферах. Действует межправительственная российско-мозамбикская комиссия по экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

    Приоритетными направлениями сотрудничества двух стран названы промышленная кооперация, энергетика и минеральные ресурсы, геология и недропользование, сельское хозяйство, здравоохранение, а также научное и гуманитарное взаимодействие.

    В ходе встречи Путин заявил, что Россия признательна Мозамбику за неприятие одиозных русофобских демаршей на международной арене.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Мозамбика Даниэл Шапу заявил о намерении развивать отношения с Россией в сфере экономики.

    Руководитель Газпрома Алексей Миллер и президент Мозамбика Даниэл Франсишку Шапу обсудили перспективы развития газовой отрасли африканской республики.

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    27 октября 2026, 20:56 • Новости дня
    Президент ЦАР прибыл в Москву на саммит Россия – Африка

    Президент ЦАР Туадера прибыл в Москву на саммит Россия – Африка

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Центрально-Африканской Республики Фостен-Арканж Туадера прибыл в Москву для участия в третьем саммите Россия – Африка.

    В состав делегации Центрально-Африканской Республики войдут более 50 представителей различных ведомств, передает РИА «Новости».

    Ранее посольство России в Банги подтвердило участие лидера республики в предстоящем мероприятии.

    Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия – Африка пройдут в Москве 28 и 29 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье посольство России в ЦАР сообщило о планах главы государства посетить Россию.

    В начале месяца президент республики поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения.

    В марте Фостен-Арканж Туадера поблагодарил Москву за обеспечение безопасности во время выборов.

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