МВД предупредило о схемах обмана детей в онлайн-играх

Эксперт: Учителя в школе удерживают в школе призвание и зарплата

Tекст: Татьяна Косолапова

В Госдуме предложили разработать федеральную программу «Возвращение в школу» для педагогов, которые ранее работали в школах, но затем перешли в другие отрасли. Программа должна включать бесплатное повышение квалификации, помощь в поиске вакансий и наставничество в первый год после возвращения в профессию. Кроме того, предлагается ввести поэтапные выплаты за возвращение и закрепление на рабочем месте с учетом прежнего педагогического стажа и срока работы вне школы. Трудоустраивать участников программы предлагается на имеющиеся вакансии без уменьшения нагрузки действующих сотрудников школ.



Учитель начальных классов Виктория Буровова считает, что одним из главных условий возвращения учителей должна стать достойная зарплата. «Переподготовка, наставник, помощь с поиском вакансий – все это хорошо. Но человек прежде всего должен понимать, на что он будет жить. Я бы говорила о конкретной сумме не менее 100 тыс. рублей за одну ставку. Все остальное, будь то классное руководство, дополнительные занятия или другие обязанности, должно оплачиваться сверху. И такая зарплата должна быть во всех регионах», – говорит педагог.

Собеседница обращает внимание на то, что многие учителя в регионах сегодня берут дополнительные часы, подрабатывают. В таком режиме человек гораздо быстрее исчерпывает свои силы. А учителю нужны терпение, внимание к детям, желание придумывать, объяснять и поддерживать, поясняет она.

«Зарплата должна позволять учителю спокойно работать и достойно отдыхать. Только тогда профессия станет привлекательной и для тех, кто давно в школе, и для молодых. От зарплаты напрямую зависит и уважение к учителю», – подчеркивает эксперт.

«Я знаю немало учителей, которые ушли из школы и прекрасно нашли себя в других сферах. Они работают менеджерами, переводчиками, методистами, редакторами, обучают сотрудников компаний, руководят образовательными проектами. И это неудивительно, ведь учитель умеет объяснять сложное простыми словами, организовывать людей, договариваться, планировать и быстро принимать решения», – делится Буровова.

По ее мнению, все разговоры о повышении статуса учителя без достойной зарплаты мало что изменят. Она привела пример, когда в их коллективе появился прекрасный учитель информатики. Однако, получив первую зарплату, он ушел, поняв, что вне школы заработает значительно больше. Поэтому, отметила собеседница, нужно думать и о возвращении ушедших, и о том, как сохранить тех, кто только начинает карьеру учителя.

«Я считаю, что первый год после возвращения должен быть годом адаптации и профессиональной оценки для всех, независимо от стажа. По смыслу это испытательный год с наставником, поддержкой и понятными требованиями. Школа должна увидеть, что человек умеет работать, добросовестно относится к делу и на него можно опереться. А сам учитель должен понять, сможет ли он здесь остаться надолго. Профессиональные требования должны быть высокими, и оплата должна им соответствовать. И сколько бы мы ни говорили о призвании, нужно помнить, что учитель тоже должен кормить семью. Призвание не заменяет зарплату, а достойная оплата не отменяет призвания. Именно вместе они удерживают человека в школе», – говорит Буровова.

Заслуженный учитель России, директор Петербургского президентского физико-математического лицея № 239 Максим Пратусевич, в свою очередь, считает, что сама по себе эта инициатива выглядит несколько оскорбительно для людей, все это время проработавших в школе. «Получается, что если ты ушел из профессии, а потом вернулся в нее из-за специальных выплат, то получаешь больше, чем тот, кто все это время работал. А с какой стати?» – подчеркивает собеседник.

Он отметил, что все остальные инициативы депутата уже реализованы или находятся в стадии реализации. «В частности, наставничество предусмотрено недавним указом президента России», – заключил Пратусевич.

Ранее Министерство просвещения подготовило законопроект о новых мерах поддержки учителей, направленный на усиление их социальной защиты и повышение престижа профессии.