Путин призвал авиакомпании Африки открывать рейсы в Россию

Путин заявил о наличии полного технологического суверенитета только у трех стран

Путин: Лишь Россия, США и Китай имеют полный технологический суверенитет

Tекст: Ольга Иванова

Глава государства проводит осмотр выставки, посвященной передовым российским решениям в ключевых сферах экономики и социальной сфере, куда он пригласил лидеров стран Африки, передает РИА «Новости».

«Это Соединенные Штаты, Китайская Народная Республика и Россия. Полного набора вот этих суверенных возможностей технологических больше ни у кого нет», – сказал Путин.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин сообщил о разработке отечественными инновационными компаниями передовых технологий для сферы услуг и здравоохранения.

Путин заявил о готовности России делиться со странами Африки современными технологиями и цифровыми ноу-хау.

Глава государства рассказал о сохранении передовых позиций в достижении технологического суверенитета.