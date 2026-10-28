Путин поблагодарил страны Африки за неприятие санкций

Tекст: Вера Басилая

«Торгово-экономические отношения продолжают поступательно развиваться. Этому не мешают ни беспрецедентные рестрикции, введенные против нашей страны, ни серьезное давление, оказываемое Западом на наших партнеров на континенте. И мы ценим такую твердую и принципиальную позицию африканских друзей», – цитирует Путина ТАСС.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин выступил за усиление роли Африки в принятии ключевых решений в международных финансовых организациях.

Президент Владимир Путин назвал тарифные войны и нелегитимные санкции инструментами неоколониализма.

Также Путин заявил об активных попытках западных стран вернуть африканские государства в долговую кабалу.