Путин обвинил Запад в давлении на африканских партнеров России

Путин: Запад оказывает беспрецедентное давление на африканских партнеров России

Tекст: Ольга Иванова

Президент Владимир Путин в ходе выступления на пленарной сессии экономического и гуманитарного форума Россия – Африка заявил, что торгово-экономические отношения Москвы и стран континента продолжают поступательно развиваться, передает РИА «Новости».

«Этому не мешают ни беспрецедентные рестрикции, введенные против нашей страны, ни серьезное давление, оказываемое Западом на наших партнеров на континенте. И мы ценим такую твердую и принципиальную позицию африканских друзей», – сказал Путин.

Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия – Африка проходят в Москве 28 и 29 октября.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин на форуме Россия – Африка заявил об активных попытках западных стран вернуть африканские государства в долговую кабалу.

Глава государства выразил надежду на то, что участникам мероприятия понравится в Москве.

В понедельник помощник президента Юрий Ушаков сообщил о планах Владимира Путина дать оценку перспективам развития отношений в торгово-инвестиционной сфере.