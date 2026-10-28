Путин спрогнозировал рост товарооборота России с Африкой до 50 млрд долларов

Tекст: Тимур Шайдуллин

Товарооборот между Россией и африканскими странами в ближайшее время может превысить 50 млрд долларов. Об этом заявил президент Владимир Путин на форуме Россия – Африка, передает РИА «Новости».

«Российско-африканский товарооборот в прошлом году превысил 27 млрд долларов. В 2022 году, кстати, он был только 18 (миллиардов – ред.) – рост значительный. Правда, конечно, и этого недостаточно. Убежден, нам по силам уже в самом ближайшем будущем еще больше нарастить этот показатель, как минимум в два раза, и точно преодолеть отметку в 50 млрд», – заявил Путин в ходе пленарной сессии экономического и гуманитарного форума.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин открыл серию мероприятий в рамках третьего саммита Россия – Африка в Москве.

В своем выступлении на форуме он заявил об активных попытках западных стран вернуть африканские государства в долговую кабалу.

Ранее помощник главы государства Юрий Ушаков анонсировал оценку перспектив развития отношений в торгово-инвестиционной сфере в предстоящем выступлении президента.