Путин заявил о готовности расширить географию поставок сельхозтоваров в Африку

Путин: Россия готова расширять географию поставок продовольствия в Африку

Tекст: Елизавета Шишкова

«Готовы и далее расширять географию поставок сельхозтоваров», – передает слова Путина ТАСС.

Президент отметил, что Россия является одним из наиболее надежных гарантов продовольственной безопасности в Африке.

По его словам, российские удобрения и зерно уже получают более 40 африканских государств.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин на форуме Россия – Африка заявил об активных попытках западных стран вернуть африканские государства в долговую кабалу.

Он также выразил надежду на то, что участникам экономического и гуманитарного форума Россия – Африка понравится в Москве.

В понедельник помощник главы государства Юрий Ушаков сообщил, что Путин в своем выступлении даст оценку перспективам развития отношений в торгово-инвестиционной сфере.