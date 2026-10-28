Путин отметил развитие связей России и Африки вопреки санкциям

Путин заявил о выходе новых российских компаний на рынки Африки

Tекст: Елизавета Шишкова

На пленарной сессии экономического и гуманитарного форума Россия – Африка глава государства подчеркнул, что новым российским предпринимателям удается успешно выходить на африканские рынки, передает РИА «Новости».

«Торгово-экономические отношения продолжают поступательно развиваться, этому не мешают ни беспрецедентные рестрикции, введенные против нашей страны, ни серьезное давление, оказываемое Западом на наших партнеров на континенте, и мы ценим такую твердую и принципиальную позицию африканских друзей», – сказал Путин.

По его словам, крупные российские предприятия вносят весомый вклад в социально-экономическое развитие государств африканского континента.

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