Прокуратура ФРГ отказалась расследовать ранение военного полицейскими

Bild: Прокуратура ФРГ отказалась расследовать ранение солдата полицией

Tекст: Денис Тельманов

Инцидент произошел в октябре 2025 года в баварском городе Эрдинг во время учений Marshal Power 2025. Местные жители вызвали экстренные службы из-за появления вооруженных людей в масках на улицах.

Военные приняли прибывшие наряды за участников маневров и открыли по ним огонь холостыми патронами. В ответ правоохранители применили боевое оружие и ранили одного солдата, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Bild.

Прокуратура объяснила отказ от официального разбирательства неоднозначностью обстоятельств дела. Ведомство посчитало, что у полицейских были причины принять ситуацию за настоящее нападение, поэтому их действия нельзя подвести под уголовную статью.

Издание уточнило, что полиция была заранее проинформирована об учениях в Эрдинге. Правоохранители по радиосвязи получили сообщение о человеке с оружием, который представился военнослужащим, однако эта информация могла дойти не до всех прибывших нарядов.

Адвокаты пострадавшего солдата Александр Стивенс и Хольм Путцке намерены обжаловать решение прокуратуры.

Юристы настаивают на проверке действий полицейских на предмет покушения на убийство и причинения вреда здоровью по неосторожности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Вооруженные силы Германии во внутреннем докладе предупредили о возможности прямых диверсий против немецких войск на территории страны.

В прошлом месяце десятки тысяч молодых людей вышли на улицы немецких городов в знак протеста против планов властей вернуть обязательный призыв в армию.

Летом власти Германии начали разработку новой модели альтернативной гражданской службы на случай возобновления призыва.