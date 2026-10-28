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    28 октября 2026, 13:45 • Новости дня

    Минпросвещения ограничило стоимость школьных учебников 500 рублей

    Цену государственных школьных учебников в России ограничили 500 рублей

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова сообщила, что приказ Минпросвещения ограничит стоимость государственных школьных учебников суммой не выше 500 рублей.

    По словам сенатора, профильный комитет Совфеда проанализировал выявленные ФАС недостатки в системе издания учебной литературы. В результате совместной работы цены на десятки наименований удалось снизить, в некоторых случаях на 78%, передает РИА «Новости».

    «Дополнительно Минпросвещения России совместно с ФАС подготовлен проект изменений в приказ Минпросвещения, закрепляющий требования к ценам на государственные учебники, не выше себестоимости и среднеотраслевой рентабельности, при этом не выше 500 рублей с индексацией», – сказала Гумерова.

    Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предупредила издателей о недопустимости завышения стоимости книг. Она подчеркнула взятие этого вопроса под строгий надзор антимонопольным ведомством и поручила сенаторам лично проверить обеспеченность школ учебниками в ходе региональной недели.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил о разработке единых учебников по всем предметам школьной программы.

    Также пресс-служба ведомства пообещала заметно снизить стоимость нового учебника по географии для российских школ.

    Кроме того, Федеральная антимонопольная служба выступила с инициативой регулирования цен на школьные товары накануне учебного года.

    26 октября 2026, 21:49 • Новости дня
    Минобрнауки распределило бюджетные места в вузах на 2027/28 учебный год

    Бюджетные места в вузах на 2027 год решено отдать инженерам, медикам и педагогам

    Минобрнауки распределило бюджетные места в вузах на 2027/28 учебный год
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Координационный совет при правительстве России одобрил объем и структуру бюджетных мест в вузах на 2027/28 учебный год с приоритетом для инженерных естественнонаучных, медицинских и педагогических специальностей, сообщило Минобрнауки.

    Распределение мест между высшими учебными заведениями пройдет на конкурсной основе до 29 декабря, сообщает Минобрнауки в Max.

    Большинство бюджетных мест будет установлено для приема на инженерно-технические, естественнонаучные, медицинские и педагогические специальности, а также сельскохозяйственные направления подготовки.

    «Формирование объема контрольных цифр приема базируется на заявках регионов, прогнозе Минтруда России и предложениях центров ответственности, в числе которых – крупнейшие компании в разных отраслях», – заявила заместитель министра науки и высшего образования Елена Тумакова.

    По ее словам, более 73% бюджетных мест будет направлено в региональные вузы. На очный бакалавриат и специалитет планируется выделить свыше половины мест, на очную магистратуру – треть.

    Для исторических территорий России контрольные цифры приема формируются отдельно, исходя из потребностей регионов.

    Увеличен объем бюджетных мест по направлениям, обеспечивающим технологическое лидерство: машиностроение (на 516 мест), информатика (на 290 мест), клиническая медицина (на 283 места) и ядерная энергетика (на 241 место). До 1 ноября объем бюджетных мест будет утвержден приказом Минобрнауки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Минобрнауки разработало проект приказа об изменении правил распределения платных мест в вузах с приоритетом для профильных учебных заведений.

    В тот же день ведомство сообщило о сохранении минимальных баллов ЕГЭ для поступления в подведомственные университеты на 2027/2028 учебный год.

    В прошлом месяце министерство предложило сделать экзамен по физике с 2027 года обязательным для поступления на 37 направлений подготовки.

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    28 октября 2026, 14:21 • Новости дня
    «Единая Россия» взяла на контроль новые правила приема олимпиадников в вузы

    Tекст: Вера Басилая

    Глава комитета Госдумы по молодежной политике Владислав Головин заявил, что партия «Единая Россия» проконтролирует влияние новых правил приема олимпиадников в вузы на доступность образования.

    Головин сообщил, что молодые люди все чаще обращаются к парламентариям за разъяснениями в связи с готовящимися изменениями правил предоставления льгот при поступлении по результатам олимпиад и порядка распределения платных мест, проект которых подготовило Минобрнауки, сообщает «Единая Россия».

    «Важно соблюсти баланс в части преимуществ у кого-либо при поступлении в вузы. Необходимо учитывать условия в труднодоступных районах, где у ребят меньше возможностей получать дополнительное образование», – подчеркнул глава комитета Госдумы по молодежной политике Владислав Головин.

    По его словам, партия считает необходимым отслеживать отражение этих изменений на положении абитуриентов и учитывать обратную связь родителей, школьников и педагогов. Комитет по молодежной политике вместе с коллегами из других профильных комитетов будет держать этот вопрос на контроле.

    Головин подчеркнул, что расширение возможностей для получения высшего образования и развитие региональных вузов закреплены в Народной программе партии.

    «Партия продолжит добиваться решений, которые помогают талантливой молодежи реализовать свои способности и претендовать на достойное обучение вне зависимости от места проживания. Выбор вуза должен определяться в первую очередь знаниями, способностями и осознанным решением наших школьников», – заключил Головин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Координационный совет при правительстве России одобрил объем и структуру бюджетных мест в вузах на 2027/28 учебный год.

    Министр науки и высшего образования Валерий Фальков предложил проводить вузовские олимпиады по требованиям ЕГЭ.

    Минобрнауки предложило начислять дополнительные баллы сдавшим ЕГЭ «сверх необходимого» абитуриентам.

    Минобрнауки предложило давать льготы за олимпиады ученикам 10-11-х классов.

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    28 октября 2026, 11:54 • Видео
    Хуситы ударили планету по больному месту

    Один из ключевых нефтепроводов Саудовской Аравии подвергся ударам со стороны движения хуситов, инициатива в этой войне по-прежнему принадлежит им. И они как будто уговаривают США вмешаться.

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    26 октября 2026, 15:39 • Новости дня
    Фальков заявил о готовности России расширить обучение студентов из Словакии

    Фальков: Россия готова расширить возможности обучения граждан Словакии в вузах

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия открыта к увеличению числа мест для обучения студентов из Словакии в отечественных университетах, заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

    «Открыты к расширению возможностей обучения словацких граждан в российских университетах», – сказал Фальков на пленарном заседании совместной Российско-Словацкой межправительственной комиссии, передает РИА «Новости».

    Министр также отметил важность содействия изучению русского и словацкого языков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в столице открылось пленарное заседание двусторонней комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

    На заседании Фальков заявил о заинтересованности России в расширении кооперации со Словакией в сфере энергетики.

    Глава МИД Словакии Юрай Бланар выступил за сохранение диалога с Россией и против создания нового «железного занавеса».

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    26 октября 2026, 21:21 • Новости дня
    Эксперт: Учителя в школе удерживают в школе призвание и зарплата
    Эксперт: Учителя в школе удерживают в школе призвание и зарплата
    @ Кирилл Брага/РИА Новости

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Программа «Возвращение в школу» должна решать не только задачу привлечения ушедших педагогов, но и сохранения действующих кадров, считают опрошенные газетой ВЗГЛЯД учителя. По их мнению, вернуть ушедших в другие профессии учителей в школы поможет прежде всего достойная зарплата. При этом дополнительные выплаты вернувшимся будут несправедливы по отношению к тем, кто все это время продолжал трудиться педагогом.

    В Госдуме предложили разработать федеральную программу «Возвращение в школу» для педагогов, которые ранее работали в школах, но затем перешли в другие отрасли. Программа должна включать бесплатное повышение квалификации, помощь в поиске вакансий и наставничество в первый год после возвращения в профессию. Кроме того, предлагается ввести поэтапные выплаты за возвращение и закрепление на рабочем месте с учетом прежнего педагогического стажа и срока работы вне школы. Трудоустраивать участников программы предлагается на имеющиеся вакансии без уменьшения нагрузки действующих сотрудников школ.

    Учитель начальных классов, призер номинации «Учитель года Москвы – 2026» Виктория Буровова считает, что одним из главных условий возвращения учителей должна стать достойная зарплата. «Переподготовка, наставник, помощь с поиском вакансий – все это хорошо. Но человек прежде всего должен понимать, на что он будет жить. Я бы говорила о конкретной сумме не менее 100 тыс. рублей за одну ставку. Все остальное, будь то классное руководство, дополнительные занятия или другие обязанности, должно оплачиваться сверху. И такая зарплата должна быть во всех регионах», – говорит педагог.

    Собеседница обращает внимание на то, что многие учителя в регионах сегодня берут дополнительные часы, подрабатывают. В таком режиме человек гораздо быстрее исчерпывает свои силы. А учителю нужны терпение, внимание к детям, желание придумывать, объяснять и поддерживать, поясняет она.

    «Зарплата должна позволять учителю спокойно работать и достойно отдыхать. Только тогда профессия станет привлекательной и для тех, кто давно в школе, и для молодых. От зарплаты напрямую зависит и уважение к учителю», – подчеркивает эксперт.

    «Я знаю немало учителей, которые ушли из школы и прекрасно нашли себя в других сферах. Они работают менеджерами, переводчиками, методистами, редакторами, обучают сотрудников компаний, руководят образовательными проектами. И это неудивительно, ведь учитель умеет объяснять сложное простыми словами, организовывать людей, договариваться, планировать и быстро принимать решения», – делится Буровова.

    По ее мнению, все разговоры о повышении статуса учителя без достойной зарплаты мало что изменят. Она привела пример, когда в их коллективе появился прекрасный учитель информатики. Однако, получив первую зарплату, он ушел, поняв, что вне школы заработает значительно больше. Поэтому, отметила собеседница, нужно думать и о возвращении ушедших, и о том, как сохранить тех, кто только начинает карьеру учителя.

    «Я считаю, что первый год после возвращения должен быть годом адаптации и профессиональной оценки для всех, независимо от стажа. По смыслу это испытательный год с наставником, поддержкой и понятными требованиями. Школа должна увидеть, что человек умеет работать, добросовестно относится к делу и на него можно опереться. А сам учитель должен понять, сможет ли он здесь остаться надолго. Профессиональные требования должны быть высокими, и оплата должна им соответствовать. И сколько бы мы ни говорили о призвании, нужно помнить, что учитель тоже должен кормить семью. Призвание не заменяет зарплату, а достойная оплата не отменяет призвания. Именно вместе они удерживают человека в школе», – говорит Буровова.

    Заслуженный учитель России, директор Петербургского президентского физико-математического лицея № 239 Максим Пратусевич, в свою очередь, считает, что сама по себе эта инициатива выглядит несколько оскорбительно для людей, все это время проработавших в школе. «Получается, что если ты ушел из профессии, а потом вернулся в нее из-за специальных выплат, то получаешь больше, чем тот, кто все это время работал. А с какой стати?» – подчеркивает собеседник.

    Он отметил, что все остальные инициативы депутата уже реализованы или находятся в стадии реализации. «В частности, наставничество предусмотрено недавним указом президента России», – заключил Пратусевич.

    Ранее Министерство просвещения подготовило законопроект о новых мерах поддержки учителей, направленный на усиление их социальной защиты и повышение престижа профессии.

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    27 октября 2026, 20:08 • Новости дня
    Путин назвал число иранских студентов в российских вузах

    Путин: Число студентов из Ирана в вузах России приблизилось к 10 тыс. человек

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин во время переговоров с иранским коллегой Масудом Пезешкианом заявил, что количество иранских студентов в российских высших учебных заведениях приблизилось к 10 тыс. человек.

    «Взаимодействуем и в гуманитарной сфере. Число иранских студентов в наших вузах приблизилось к отметке 10 тыс. человек», – цитирует Путина ТАСС.

    Президент также обратил внимание, что на рубеже сентября и октября в рамках фестиваля иранской культуры прошла серия мероприятий в Москве, Казани и Астрахани.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент России Владимир Путин на встрече с иранским коллегой Масудом Пезешкианом заявил о продолжении строительства атомной электростанции «Бушер» в Иране.

    На прошлой неделе глава МИД Сергей Лавров по итогам переговоров с иранским коллегой Аббасом Аракчи в Тегеране также оценил количество обучающихся в российских высших учебных заведениях студентов из Ирана в 10 тысяч.

    Ранее Путин на встрече с Пезешкианом в Бишкеке отметил растущий интерес иранской молодежи к обучению в отечественных университетах.

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    26 октября 2026, 07:28 • Новости дня
    В Минпросвещения заявили о запрете задавать школьникам уроки на каникулы

    Эксперт Минпросвещения Рябина напомнила о запрете задавать уроки на школьные каникулы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Директор Астраханской лингвистической гимназии, эксперт Минпросвещения России Ангелина Рябина заявила, что педагоги не имеют права задавать школьникам обязательные домашние задания на время каникул.

    Отдых школьников во время каникул не предполагает выполнения обязательных заданий по предметам, передает РИА «Новости».

    «Позиция любой образовательной организации однозначна: каникулы – это время отдыха обучающихся, и педагоги не вправе задавать обязательные домашние задания на этот период», – сказала Рябина.

    Она отметила, что любые списки литературы, ссылки на образовательные ресурсы или рекомендации по повторению материала носят исключительно добровольный характер. Родители и ученики вправе самостоятельно решать, воспользоваться ли этими материалами.

    В каникулярный период учебная нагрузка должна быть полностью исключена для обеспечения восстановления сил учащихся. Ранее в министерстве рекомендовали школам провести осенние каникулы с 26 октября по 3 ноября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее директор Петербургского президентского физико-математического лицея № 239 Максим Пратусевич заявил об отсутствии принципиально новых требований в нормативах Минпросвещения по учебной нагрузке школьников. Также руководитель Института содержания и методов обучения имени Леднева Максим Костенко сообщил о максимальном объеме учебной нагрузки для старшеклассников. Кроме того, председатель правительства Михаил Мишустин поручил провести всесторонний мониторинг исполнения актов об учебной нагрузке школьников.

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    26 октября 2026, 13:36 • Новости дня
    Школьникам сохранили право на пересдачу одного предмета ЕГЭ в 2027 году

    Глава Минпросвещения Кравцов подтвердил право пересдачи предмета ЕГЭ

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов сообщил о подготовке проектов расписания государственных экзаменов на 2027 год, сохраняющих право школьников на пересдачу одного предмета.

    В 2027 году выпускники российских школ гарантированно смогут пересдать один предмет единого государственного экзамена до окончания экзаменационной кампании, передает РИА «Новости».

    «При подготовке проектов графика проведения экзаменов уделено особое внимание тому, чтобы у учеников было достаточно времени на качественную подготовку и спокойный выход на финишную прямую», – заявил Кравцов.

    Министр добавил о возможности избежать лишнего психологического давления на школьников благодаря пересдаче. В ведомстве уточнили о проведении резервных дней 8 и 9 июля. Проекты совместных приказов Минпросвещения и Рособрнадзора с расписанием ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ уже подготовлены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце глава Минпросвещения анонсировал возвращение обязательной сдачи профильных предметов для поступления на педагогические специальности.

    Летом столичный выпускник набрал прежние 99 баллов при пересдаче ЕГЭ по математике.

    В июне Кравцов заявил о рекордных 9 тыс. стобалльников на государственных экзаменах.

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    28 октября 2026, 06:35 • Новости дня
    Косачев заявил о попытках Зеленского избежать уголовной ответственности

    Косачев предрек Зеленскому суд за совершенные ВСУ военные преступления

    Tекст: Катерина Туманова

    Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев заявил, что Владимир Зеленский пытается договориться с европейскими партнерами о способах избежать уголовной ответственности за преступления киевского режима.

    Владимир Зеленский совместно с европейскими партнерами придумывает конструкцию, которая позволила бы избежать уголовной ответственности за преступления киевского режима, заявил Косачев ТАСС.

    «С моей точки зрения, он пытается сейчас договориться о каких-то конструкциях, что взамен на какие-то подвижки в его нынешней позиции, – а она на внешнем контуре представляется безоговорочной, неподлежащей каким бы то ни было разменам, – что будущие размены ему позволят, во-первых, уйти с сохранением лица, и, во-вторых, избежать ответственности за то, что он натворил на посту президента», – сказал он.

    По словам сенатора, Украина превратилась в террористическое государство, а Вооруженные силы страны совершили огромное количество военных преступлений, за которые Зеленскому придется отвечать лично. При этом шансы избежать наказания минимальны.

    «Ему, очевидно, совершенно придется принять на себя ответственность, за свои деяния и в конечном итоге за них ответить в соответствии с нормами международного права», – подчеркнул Косачев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Косачев заявил о состоянии полураспада Украины из-за политических амбиций Зеленского.

    В августе Следственный комитет сообщил о возбуждении более 11 тыс. уголовных дел о преступлениях киевского режима. В июле Международный общественный трибунал по преступлениям украинских неонацистов представил доклад о преступлениях против мирного населения Константиновки.

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    26 октября 2026, 11:18 • Новости дня
    Рособрнадзор назвал даты проведения ОГЭ в 2027 году

    Рособрнадзор: ОГЭ в 2027 году пройдет в три этапа с 2 июня по 24 сентября

    Tекст: Вера Басилая

    Проведение Основного государственного экзамена (ОГЭ) для девятиклассников в 2027 году планируется разделить на три периода, включая основной этап с 2 июня по 5 июля, сообщил Рособрнадзор.

    Проект приказа о расписании ОГЭ в 2027 году предусматривает разделение экзаменационного процесса на три части, сообщает Рособрнадзор.

    «Проведение ОГЭ для выпускников 9-х классов также разделено на три периода: досрочный (с 20 апреля по 14 мая), основной (с 2 июня по 5 июля) и дополнительный (с 2 по 24 сентября)», – заявили в ведомстве.

    Отмечается, что документ имеет статус проекта, и даты проведения экзаменов будут вынесены на общественное обсуждение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил о необходимости гарантировать каждому российскому ученику бесплатную подготовку к государственным экзаменам по всем предметам.

    В среду в Рособрнадзоре сообщили об основании заданий устного экзамена по истории в девятых классах исключительно на содержании государственных учебников.

    В начале месяца Рособрнадзор решил добавить по одному заданию для двух предметов ЕГЭ.

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    27 октября 2026, 06:15 • Новости дня
    Московские школьники посетили Южную Корею с образовательной миссией

    Учащиеся Школы Газпромбанка посетили Республику Корея для обмена опытом

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Учащиеся московского учреждения «Школа Газпромбанка» нанесли визит в Республику Корея, где встретились с ровесниками из города Сувон и представили российскую культуру.

    Учащиеся московской «Школы Газпромбанка» посетили Республику Корея, поучаствовав в фестивале талантов и встретившись с учениками гимназии с углубленным изучением иностранных языков в городе Сувон, передает ТАСС. Представители образовательной организации охарактеризовали эту поездку как пример детской образовательной дипломатии.

    «Образовательная дипломатия – это самый эффективный способ наведения мостов между народами», – заявила заместитель директора учреждения Елена Срданович. По ее словам, школьники достойно представили страну, показав лучшие культурные традиции России.

    Посол России в Республике Корея Георгий Зиновьев согласился с этим мнением, назвав воспитание подрастающего поколения в духе взаимного уважения фундаментом для устойчивых межгосударственных отношений. В российской дипломатической миссии также состоялся совместный концерт воспитанников школы при посольстве и Школы Газпромбанка.

    Ключевым этапом стало посещение Сувонской гимназии, с которой в прошлом году был подписан договор о сотрудничестве для реализации дистанционного проекта по русскому языку. В Сувоне прошел еще один концерт с русскими народными танцами и песнями, а также совместные занятия по корейскому языку, основам K-pop и интеллектуальные игры, что заложило перспективы развития сотрудничества на 2027 год.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Министерство иностранных дел России отметило заинтересованность Южной Кореи в нормализации отношений с Москвой.

    Также российская делегация достигла новых договоренностей по молодежному сотрудничеству во время визита в Республику Корея.

    Кроме того, Московский государственный лингвистический университет занялся созданием новой учебной программы по корейскому языку для внедрения в школах России.

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    27 октября 2026, 06:18 • Новости дня
    Рособрнадзор предложил сохранить продолжительность сдачи ЕГЭ в 2027 году

    Рособрнадзор не планирует менять время сдачи ЕГЭ в 2027 году

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Продолжительность единого государственного экзамена в 2027 году останется прежней, самыми долгими будут экзамены по профильной математике, биологии, информатике, литературе и физике.

    Согласно проекту приказа Минпросвещения и Рособрнадзора, продолжительность ЕГЭ в 2027 году не изменится по сравнению с 2026 годом, передает РИА «Новости».

    Самыми долгими останутся экзамены по биологии, информатике, литературе, математике профильного уровня и физике – они продлятся три часа 55 минут. На ЕГЭ по истории, обществознанию, русскому языку и химии отведут три часа 30 минут, а на письменную часть экзаменов по английскому, испанскому, немецкому и французскому языкам – три часа 10 минут.

    Экзамены по географии, базовой математике и письменная часть по китайскому языку продлятся ровно три часа. На устную часть экзаменов по английскому, испанскому, немецкому и французскому языкам выделят 17 минут, по китайскому – 14 минут.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил о подготовке проектов расписания госэкзаменов на 2027 год с сохранением права на пересдачу одного предмета.

    Ранее председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил о необходимости гарантировать школьникам бесплатную подготовку к ОГЭ и ЕГЭ.

    Также глава Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал об удалении 917 школьников с ЕГЭ в этом году без права пересдачи из-за шпаргалок и средств связи.

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    28 октября 2026, 04:15 • Новости дня
    Линия помощи школьникам приняла почти 3 тыс. обращений за 1,5 месяца

    Минпросвещения: Линия помощи школьникам приняла 3 тыс. обращений

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что на круглосуточную линию психологической помощи «Школа доверия» за 1,5 месяца поступило около 3 тыс. звонков.

    Чаще всего за поддержкой обращались обучающиеся, на которых пришлось 40% от общего числа запросов, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу министерства.

    «Почти за полтора месяца на круглосуточную линию поступило почти 3 тыс. обращений, и почти половина из них – это конкретные психологические и социальные трудности, в решении которых ребятам и взрослым нужна помощь здесь и сейчас», – сказал Кравцов.

    Специалисты также получили 25,7% звонков от родителей и 1,5% от педагогов. Еще 32,8% обращений поступили от других взрослых или лиц, чью принадлежность установить не удалось.

    В ходе консультаций сотрудники линии помогают обратившимся снизить эмоциональное напряжение и определить возможные пути решения проблем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре Министерство просвещения запустило единую круглосуточную линию психологической помощи «Школа доверия».

    В августе Кравцов заявил о появлении во всех школах специальных инстанций для разрешения разногласий между учениками, родителями и преподавателями.

    В 2025 году ведомство создало комиссию по защите чести и достоинства педагогов.

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    28 октября 2026, 07:05 • Новости дня
    Рособрнадзор назвал варианты сдачи нового устного экзамена по истории

    Рособрнадзор назвал схемы апробации экзамена по истории в 9 классе

    Tекст: Катерина Туманова

    Рособрнадзор тестирует три формата проведения устного экзамена по истории в 9-х классах с разной степенью участия преподавателя и формой выдачи заданий.

    Модели апробируют в 30 регионах России среди 4 тыс. девятиклассников, передает РИА «Новости» со ссылкой на Рособрнадзор.

    Первый вариант предполагает выдачу заданий на бумаге и участие учителя истории, который может задавать дополнительные вопросы под аудиозапись. Вторая схема исключает вопросы со стороны экзаменатора, которым может быть любой педагог, задания также на бумаге.

    В третьем варианте ученики получают задания на компьютере, дополнительные вопросы не предусмотрены, ведется аудиозапись ответов.

    Как ранее уточнила директор Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) Оксана Решетникова, новый экзамен, который планируют ввести в 2028 году, станет дополнительным условием допуска к ОГЭ вместе с собеседованием по русскому языку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Рособрнадзоре сообщили о составлении заданий для устного экзамена по истории на основе содержания государственных учебников.

    В мае глава ведомства Анзор Музаев анонсировал введение этого испытания для девятиклассников с 2028 года. В марте в Минпросвещения объяснили использование экзамена в качестве допуска к ОГЭ.

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    28 октября 2026, 08:16 • Новости дня
    Рособрнадзор решил вести аудиозапись пробного устного экзамена по истории

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В ходе проходящей сейчас апробации устного экзамена по истории для учеников девятых классов будет использоваться только аудиозапись без видео.

    При тестировании нового школьного испытания предусмотрена исключительно фиксация звука без видеосъемки ответов, передает РИА «Новости» со ссылкой на Рособрнадзор.

    Апробация экзамена проходит в октябре и ноябре в нескольких регионах России, в ней участвуют не менее 4 тыс. школьников.

    Ранее директор Федерального института педагогических измерений Оксана Решетникова напомнила, что обязательный устный экзамен по истории введут в 2028 году. Он станет дополнительным условием допуска девятиклассников к Основному государственному экзамену наряду с устным собеседованием по русскому языку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Рособрнадзор начал тестирование трех форматов проведения устного экзамена по истории.

    Ранее в ведомстве сообщили о составлении заданий исключительно на основе государственных учебников.

    Также глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил о праве девятиклассников на повторное прохождение испытания.

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    28 октября 2026, 08:50 • Новости дня
    Названы популярные среди африканских студентов направления в вузах России

    В Минобрнауки перечислили популярные у африканских студентов специальности

    Tекст: Вера Басилая

    Самыми востребованными направлениями в российских вузах среди студентов из стран Африки стали лечебное дело, экономика, международные отношения и менеджмент, сообщили в Министерстве образования и науки.

    В Минобрнауки заявили, что самыми востребованными направлениями в российских вузах среди студентов из стран Африки стали лечебное дело, экономика, международные отношения и менеджмент. Среди других популярных специальностей у африканских абитуриентов оказались информатика, архитектура, агрономия, нефтегазовое дело, биотехнология, строительство и электроэнергетика, передает РИА «Новости».

    В ведомстве уточнили, что в 2025/26 учебном году для граждан африканских государств выделили 4816 бюджетных мест по квоте правительства России, а на 2026/27 учебный год этот показатель увеличили до 5469 мест.

    «Отмечу, что интерес к российскому высшему образованию растет: например, в 2025/26 учебном году в наших вузах высшее образование по всем формам и уровням обучения получали 37,7 тыс. граждан африканских стран, что почти на 2,8 тыс. больше, чем годом ранее», – сообщил заместитель главы Минобрнауки Константин Могилевский.

    Замминистра добавил, что подготовка квалифицированных кадров выступает ключевым направлением гуманитарного сотрудничества России с государствами Африки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца ВЦИОМ сообщил о росте числа иностранных студентов в российских вузах.

    Ранее Могилевский заявил, что более 422 тыс. иностранных студентов из 182 стран мира учатся в российских университетах.

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