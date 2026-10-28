  • Новость часаПутин отметил попытки Запада загнать Африку в долговую кабалу
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Звонок Путину расколол Европу
    АПЛ «Генералиссимус Суворов» выполнила пуск ракеты «Булава»
    Разведка США раскрыла облик китайского военного космоплана
    Автомобили бренда Volga впервые обогнали по продажам «Москвич»
    Названа причина столкновения поездов в Испании с десятками жертв
    МИД заявил о планах создать российский морской хаб на востоке Африки
    «Аэрофлот» назвал сроки получения первых самолетов МС-21
    Новые власти Сербии объявили о пересмотре отношений с ЕС
    Арабские города Израиля отметили рекордный успех на выборах салютами
    28 октября 2026, 13:47 • Новости дня

    Гости саммита Россия – Африка выстроились в очередь за выпечкой

    Гости саммита Россия – Африка выстроились в очередь за московской выпечкой

    Tекст: Вера Басилая

    Гости из разных стран Африки проявили большой интерес к выпечке на саммите Россия – Африка в Москве и выстроились за ней в очереди.

    Для посетителей площадки третьего экономического и гуманитарного саммита Россия – Африка в столичном Гостином дворе организованы зоны питания, где особой популярностью пользуется выпечка, передает РИА «Новости».

    Африканские делегаты выстраиваются в очереди за едой вместе с российскими участниками. По словам одного из гостей из Африки, предложенные угощения оказались очень вкусными.

    Саммит Россия – Африка проходит в Москве с 28 по 29 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду гостям третьего экономического и гуманитарного форума Россия – Африка в Москве представили образцы передовых российских вооружений.

    В понедельник помощник президента Юрий Ушаков сообщил о приглашении на форум около 4 тыс. российских и африканских предпринимателей.

    Помощник главы государства Юрий Ушаков анонсировал предстоящее выступление президента Владимира Путина с оценкой перспектив развития торгово-инвестиционных отношений.

    28 октября 2026, 09:35 • Новости дня
    МИД заявил о планах создать российский морской хаб на востоке Африки

    Рябков сообщил о планах создать российский портовый хаб на востоке Африки

    Tекст: Мария Иванова

    Россия ведет дискуссии о размещении на восточном побережье Африки портового хаба в рамках транспортного маршрута «Север – Юг», заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.

    «В конкретном плане ведем, среди прочего, речь о размещении российского портового транспортно-логистического хаба на восточном побережье Африки как части международного транспортного коридора «Север – Юг»», – сказал Рябков на сессии саммита «Россия – Африка», передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду в Москве стартовал третий саммит «Россия – Африка».

    Во вторник официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила об успешной работе государств над упрощением визового режима.

    В понедельник помощник российского президента Юрий Ушаков анонсировал приезд около 4 тыс. предпринимателей на экономический и гуманитарный форум.

    Комментарии (0)
    27 октября 2026, 18:16 • Новости дня
    Лавров заявил об использовании Западом украинских военных для терактов в Сахеле

    Лавров: Запад использует украинских военных для терактов в Сахеле

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Ряд стран Запада подключает украинских военных для совершения диверсий и терактов в Сахеле, аналогичные схемы ранее применяли и в Ливии, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    «Все больше и больше свидетельств того, что некоторые западные столицы, включая и Париж, но не только, подключают украинских военнослужащих к выполнению террористических задач. Их туда привозят, их используют для организации диверсий», – приводит РИА «Новости» заявление Лаврова на встрече с главными редакторами африканских СМИ.

    По его словам, аналогичная схема использовалась в Ливии несколько месяцев назад.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Лавров заявил о привлечении кадровых военнослужащих киевского режима иностранными спонсорами к организации масштабных террористических атак в африканских государствах.

    В июле он сообщил о попытках властей Украины дестабилизировать ситуацию в дружественных России странах Африки.

    В июне глава МИД рассказал об активном использовании Парижем сил украинских вооруженных формирований и местных сепаратистов при попытках свержения законных правительств на континенте.

    Комментарии (0)
    28 октября 2026, 11:54 • Видео
    Хуситы ударили планету по больному месту

    Один из ключевых нефтепроводов Саудовской Аравии подвергся ударам со стороны движения хуситов, инициатива в этой войне по-прежнему принадлежит им. И они как будто уговаривают США вмешаться.

    Комментарии (0)
    28 октября 2026, 09:05 • Новости дня
    Третий саммит Россия – Африка открылся в Москве

    Третий саммит Россия – Африка начался в Москве

    Третий саммит Россия – Африка открылся в Москве
    @ Александр Кряжев/Фотохост-агентство саммита и форума/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    В Москве стартовал третий саммит Россия – Африка, в котором подтвердили участие 48 африканских стран.

    Мероприятие продлится до 29 октября. В первый день саммита будут обсуждаться вопросы экономики, агропромышленности, образования, медицины, искусственного интеллекта и технологической кооперации. Также на повестке энергетический диалог, атомные технологии, медиа и сотрудничество на международных площадках, передает РИА «Новости».

    Программу завершит пленарное заседание. По словам помощника президента Юрия Ушакова, 22 африканских государства будут представлены на уровне глав государств. Основная цель саммита – расширение сотрудничества во всех сферах и содействие укреплению суверенитета стран Африки.

    Первый саммит Россия – Африка прошел в октябре 2019 года в Сочи, второй состоялся в июле 2023 года в Петербурге.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин открыл серию мероприятий третьего саммита Россия – Африка в Москве.

    В понедельник помощник главы государства Юрий Ушаков сообщил о торжественном приеме от имени Владимира Путина в честь участников саммита в Грановитой палате Кремля 28 октября.

    Комментарии (0)
    27 октября 2026, 16:17 • Новости дня
    Полиция задержала разбивших стекла в вагонах «Иволги» подростков

    МВД: Задержаны подростки за порчу вагонов «Иволги»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Сотрудники полиции задержали несовершеннолетних, которые сорвали аварийные молотки и разбили стекла в вагонах электропоезда «Иволга», сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

    По словам Волк, инцидент произошел в поезде сообщением Фрязино – Москва. Материальный ущерб превысил 300 тыс. рублей. Подростки действовали из хулиганских побуждений, сообщила представитель МВД в Max. Они договаривались в мессенджерах, катались на электричках, похищали аварийные молотки и использовали их для повреждения стекол. Некоторые из них также занимались зацепингом, снимая свои действия на видео для публикации в интернете.

    Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 214 УК РФ (вандализм). Материалы переданы в следственный отдел по городу Щелково ГСУ СК России по Московской области. Кроме того, законных представителей подростков привлекли к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре прошлого года в подмосковной электричке группа подростков повредила вагоны и атаковала помощника машиниста.

    Тогда правоохранители задержали в Москве подозреваемого в вовлечении подростков в зацепинг.

    В октябре прошлого года уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова заявила о необходимости ужесточения подхода к зацепингу.

    Комментарии (0)
    27 октября 2026, 18:04 • Новости дня
    Участники ФСЭГ заявили о намерении совместно реагировать на газовые кризисы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Участники восьмого саммита Форума стран – экспортеров газа приняли Московскую декларацию, заявив о намерении создать механизмы реагирования на кризисы на газовом рынке и укрепить защиту энергетической инфраструктуры.

    В декларации, содержание которой опубликовано на сайте Кремля, страны ФСЭГ подтвердили суверенное право распоряжаться своими природными ресурсами и выступили против односторонних ограничений, не одобренных ООН.

    «Наше решительное неприятие экстерриториального применения национальных и региональных правовых норм, а также введения односторонних принудительных мер, не санкционированных ООН», – говорится в декларации.

    Участники выразили обеспокоенность влиянием геополитических событий, особенно на Ближнем Востоке, на надежность газоснабжения, инвестиционные риски и колебания цен. Отдельно отмечены риски тарифных мер, способных затруднять поставки энергии и движение инвестиций.

    Для противодействия кризисам страны намерены расширить консультации высокого уровня и согласовывать действия по обеспечению надежных поставок. Сотрудничество также охватит защиту производственных объектов, газопроводов и СПГ-танкеров от физических, кибернетических и гибридных угроз.

    В декларации содержится призыв диверсифицировать маршруты торговли газом, развивать региональные газовые хабы и трансграничную инфраструктуру. Долгосрочные контракты и различные механизмы ценообразования, включая привязку к нефтяным ценам, названы инструментами повышения предсказуемости рынка и привлечения инвестиций.

    Страны ФСЭГ намерены продвигать природный газ как «топливо назначения», сохраняющее значение в долгосрочной перспективе. По их оценке, он должен играть важную роль в переходе к низкоуглеродной энергетике, обеспечении промышленности и растущих потребностей центров обработки данных.

    Одновременно участники заявили о намерении сокращать выбросы метана, внедрять технологии улавливания и хранения углекислого газа, наращивать производство «голубого» водорода. Современные технологии, включая искусственный интеллект, предлагается использовать для снижения затрат и воздействия газовой отрасли на окружающую среду.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник участники восьмого саммита Форума стран – экспортеров газа приняли Московскую декларацию.

    На самом саммите во вторник президент Владимир Путин заявил о недопустимости обеспечения суверенитета одних государств в энергетике за счет других и призвал государства развивать технологическое партнерство.

    Комментарии (0)
    27 октября 2026, 17:23 • Новости дня
    Участники саммита ФСЭГ приняли итоговую Московскую декларацию

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Участники восьмого саммита Форума стран – экспортеров газа (ФСЭГ) под председательством президента России Владимира Путина приняли Московскую декларацию.

    Пленарное заседание организации прошло в Центре международной торговли в Москве. По итогам саммита главы делегаций государств и правительств стран – членов объединения утвердили Московскую декларацию, передает РИА «Новости».

    В заседании приняли участие президент Ирана Масуд Пезешкиан, эмир Катара шейх Тамим бин Хамад Аль Тани, президент Мозамбика Даниэл Франсишку Шапу, президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема Мбасого и глава Президентского совета Ливии Мухаммед аль-Менфи.

    Уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес выступила с видеообращением. Алжир был представлен на уровне премьер-министра, остальные государства направили на форум профильных министров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник на саммите президент Владимир Путин оценил объем поставок российского газа в Турцию в 30 млрд кубометров. Также президент назвал Африку континентом будущего и сообщил об активном развитии сотрудничества с Египтом в сфере энергетики.

    Комментарии (0)
    27 октября 2026, 18:51 • Новости дня
    Силы ПВО сбили шесть летевших на Москву БПЛА

    Собянин: Силы ПВО сбили шесть летевших на Москву БПЛА

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы противовоздушной обороны сбили шесть беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся к столице.

    Силы противовоздушной обороны уничтожили шесть беспилотников, которые летели по направлению к Москве, сообщил Собянин в Max.

    «Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – заявил глава города.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении еще четырех направлявшихся к столице беспилотников. В тот же день градоначальник сообщил о ликвидации шести летевших к Москве беспилотников.

    В пятницу глава города заявил об уничтожении четырех аппаратов средствами противовоздушной обороны.

    Комментарии (0)
    27 октября 2026, 17:38 • Новости дня
    Пытавшегося скрыть убийство сожительницы мужчину задержали в Москве

    СК: Задержан пытавшийся скрыть убийство сожительницы москвич

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Столичные следователи задержали мужчину, который задушил свою сожительницу и вывез ее тело в Московскую область для сокрытия следов преступления.

    В Москве возбуждено уголовное дело по факту убийства женщины, подозреваемый задержан, сообщает СК России в Max. «Подозреваемый в совершении указанного преступления задержан и доставлен в подразделение ведомства», – заявили в пресс-службе столичного управления ведомства.

    Родственница убитой обратилась в правоохранительные органы 20 октября. Следователи восстановили маршрут пропавшей с помощью камер видеонаблюдения. Выяснилось, что женщина зашла в квартиру на Зеленом проспекте, где проживала с сожителем, и больше не выходила.

    В ходе доследственных мероприятий установлено, что мужчина задушил жертву, а затем вывез тело на территорию Московской области, чтобы скрыть следы преступления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник суд в Петербурге арестовал местного жителя за убийство сожительницы черенком от швабры.

    Ранее следствие потребовало арестовать обвиняемого в расправе над сожительницей и ее дочерью в Москве.

    До этого правоохранительные органы заподозрили жителя Красноярска в убийстве и расчленении сожительницы.

    Комментарии (0)
    27 октября 2026, 16:27 • Новости дня
    Путин назвал Африку континентом будущего

    Путин на саммите ФСЭГ назвал Африку континентом будущего

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин на саммите Форума стран – экспортеров газа (ФСЭГ) заявил, что считает Африку континентом будущего.

    «Хочу отметить, что мы считаем Африку континентом будущего», – сказал Путин на саммите ФСЭГ. Его цитирует РИА «Новости».

    «Молодое, очень молодое население, стремящееся к образованию и к повышению уровня жизни. Это неизбежно приведет к системным изменениям на африканском континенте», – пояснил глава государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент заявил об активном развитии сотрудничества с Египтом в сфере энергетики.

    Российский лидер пригласил делегатов саммита ФСЭГ принять участие в форуме «Российская энергетическая неделя» в Москве.

    В понедельник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил о подготовке Путина к саммитам ФСЭГ и «Россия – Африка».

    Комментарии (0)
    27 октября 2026, 18:02 • Новости дня
    Силы ПВО сбили еще четыре летевших на Москву беспилотника

    Собянин: На подлете к Москве сбиты еще четыре беспилотника

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении еще четырех беспилотных летательных аппаратов, которые направлялись к российской столице.

    «Уничтожены еще четыре БПЛА, летевших на Москву», – сообщил Собянин в Max. Мэр столицы уточнил, что на месте падения обломков беспилотников в настоящее время работают специалисты экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Сергей Собянин сообщил об уничтожении шести летевших к Москве беспилотников.

    В пятницу мэр заявил о ликвидации четырех аппаратов на подлете к столице.

    Силы противовоздушной обороны уничтожили 11 дронов за один час.

    Комментарии (0)
    27 октября 2026, 15:55 • Новости дня
    Президент Мадагаскара прибыл в Москву на саммит «Россия – Африка»

    Глава Мадагаскара Рандрианирина прибыл в Москву

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Республики Мадагаскар Микаэль Рандрианирина прилетел в российскую столицу для участия в предстоящем третьем саммите «Россия – Африка».

    Третий саммит «Россия – Африка» пройдет в Москве 28–29 октября, передает РИА «Новости». Помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков сообщал, что на четверг назначена встреча главы государства Владимира Путина с Микаэлем Рандрианириной.

    Ранее по линии Министерства иностранных дел стороны заявляли об углублении политического диалога и запланированных контактах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник председатель комиссии Африканского союза Махмуд Али Юсуф прибыл в Москву для участия в третьем саммите «Россия – Африка».

    В понедельник помощник президента Юрий Ушаков сообщил о проведении торжественного приема от имени главы государства Владимира Путина в честь участников мероприятия в Грановитой палате Кремля.

    Помощник президента Юрий Ушаков анонсировал совместное выступление Владимира Путина и президента Бурунди Эвариста Ндайишимийе на первом пленарном заседании.

    Комментарии (0)
    27 октября 2026, 16:46 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили шесть летевших на Москву беспилотников

    Собянин: Силы ПВО уничтожили шесть летевших на Москву беспилотников

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении силами противовоздушной обороны шести летевших к российской столице беспилотных летательных аппаратов.

    «Системой ПВО Минобороны уничтожены шесть беспилотников, летевших на Москву», – сообщил Собянин в Max.

    На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении четырех беспилотных летательных аппаратов средствами противовоздушной обороны.

    Позже число уничтоженных летевших к Москве украинских беспилотников увеличилось до 19.

    Комментарии (0)
    27 октября 2026, 18:42 • Новости дня
    Суд взыскал с сына художника Глазунова долги за горячую воду

    Суд взыскал с сына художника Глазунова более 9 тыс. рублей долга за горячую воду

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Арбитраж Москвы взыскал с сына известного художника Ильи Глазунова Ивана Глазунова более 9,6 тыс. рублей долга по договору горячего водоснабжения.

    Арбитражный суд Москвы постановил взыскать с индивидуального предпринимателя и ректора Российской академии живописи Ивана Глазунова задолженность по договору горячего водоснабжения в пользу Московской объединенной энергетической компании (МОЭК). Сумма основного долга за период с января по апрель текущего года составила более 9,6 тыс. рублей, передает РИА «Новости».

    Кроме того, суд обязал ответчика выплатить около 1,6 тыс. рублей неустойки по договорам водоснабжения и теплоснабжения, а также компенсировать истцу более 10 тыс. рублей госпошлины. Изначально в поданном в июле иске МОЭК требовала от ответчика около 102 тыс. рублей, однако в октябре сумма требований была снижена.

    Иван Глазунов является сыном художника Ильи Глазунова и ректором Российской академии живописи, ваяния и зодчества. Основной вид его предпринимательской деятельности зарегистрирован как «деятельность в области исполнительских искусств».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца суд в Москве зарегистрировал иск МОЭК к певице Клаве Коке о взыскании платы за коммунальные услуги.

    Ранее партия «Единая Россия» выступила категорически против введения онлайн-взысканий спорных долгов по жилищно-коммунальным услугам.

    До этого Ассоциация компаний, обслуживающих недвижимость, предложила отменить действующий в России запрет на передачу долгов граждан за жилищно-коммунальные услуги третьим лицам.

    Комментарии (0)
    27 октября 2026, 16:26 • Новости дня
    Глава МИД Кот-д'Ивуара прибыла в Москву на саммит Россия – Африка

    Глава МИД Кот-д'Ивуара Ниале Каба прибыла в Москву на саммит Россия – Африка

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел Кот-д'Ивуара Ниале Каба прилетела в Москву для участия в третьем саммите Россия – Африка.

    В сентябре глава дипломатического ведомства африканской страны вместе с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и главой МИД Египта участвовала в открытии мемориальной таблички памяти постпредов при ООН на полях Генассамблеи в Нью-Йорке, передает РИА «Новости».

    Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия – Африка пройдут в Москве 28–29 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о подготовке Владимира Путина к саммитам Форума стран – экспортеров газа и «Россия – Африка».

    В воскресенье посольство России в Центрально-Африканской Республике анонсировало визит президента ЦАР Фостен-Арканжа Туадеры в Москву для участия в форуме.

    В пятницу заместитель министра иностранных дел России Георгий Борисенко и посол Египта Хамди Шаабан обсудили вопросы подготовки предстоящего саммита.

    Комментарии (0)
    28 октября 2026, 14:19 • Новости дня
    Путин отметил попытки Запада загнать Африку в долговую кабалу
    Путин отметил попытки Запада загнать Африку в долговую кабалу
    @ Сергей Бобылев/Фотохост-агентство саммита и форума/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин на форуме Россия – Африка заявил об активных попытках западных стран вернуть африканские государства в долговую кабалу.

    Запад навязывает африканским странам финансовые ресурсы на невыгодных условиях. Об этом президент Владимир Путин сообщил на пленарной сессии экономического и гуманитарного форума Россия – Африка в Москве, пишет РИА «Новости».

    «Фиксируются активные попытки западных стран загнать африканцев обратно в долговую кабалу, навязать им столь необходимые финансовые ресурсы на грабительских условиях, вынуждающих впоследствии многократно переплачивать, чтобы закрыть задолженность в ущерб долгосрочным планам в области развития», – заявил Путин и отметил укрепление суверенитета и рост влияния Африки на мировой арене.

    «Происходит новое пробуждение континента, укрепляется его суверенитет, растет влияние и авторитет на мировой арене. И главное, у африканцев есть непреклонная воля отстаивать свои интересы», – подчеркнул российский лидер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин открыл серию мероприятий в рамках третьего саммита Россия – Африка в Москве.

    Накануне глава государства назвал Африку континентом будущего. А помощник президента Юрий Ушаков сообщил о приглашении на форум около 4 тыс. российских и африканских предпринимателей.

    Комментарии (2)
    Главное
    Российские войска освободили сумскую Бариловку и харьковскую Алисовку
    Американский юрист заявил о полномочиях Трампа на дизельную сделку с Путиным
    Армения отказалась возвращаться в ОДКБ
    Офицера ВВС США вывезли из Британии из-за обвинений в детской порнографии
    Пекин оценил извинения Мбаппе за оскорбительные высказывания
    Совфед предложил повысить минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы
    Собянин анонсировал открытие 23 новых станций метро в Москве