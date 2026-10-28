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    28 октября 2026, 13:41 • Новости дня

    Собянин анонсировал открытие 23 новых станций метро в Москве

    Мэр Москвы Собянин пообещал открыть 23 новые станции метро в ближайшие три года

    Собянин анонсировал открытие 23 новых станций метро в Москве
    @ Александр Авилов/Агентство «Москва»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в течение трех лет в столице планируется открыть 23 новые станции Московского метрополитена и проложить более 50 км новых линий.

    В бюджете столицы на 2027–2029 годы заложено 4 трлн рублей на развитие транспортной системы, что позволит ввести в эксплуатацию 23 новые станции метро, более 50 км линий и три электродепо, сообщил Собянин в Max.

    По его словам, в настоящее время ведется строительство Троицкой, Рублево-Архангельской и Бирюлевской веток. В 2027 году ожидается запуск пяти станций на Рублево-Архангельской линии, а поэтапный ввод Бирюлевской ветки начнется в 2028 году с участка от станции «ЗИЛ» до «Курьяново». В 2029 году эту линию продлят до района Бирюлево.

    Кроме того, к 2029 году планируется завершить строительство южного участка Троицкой линии, который пройдет вдоль Калужского шоссе. На действующих ветках откроются станции «Гольяново» и «Южный порт». К 2029 году протяженность сети столичного метрополитена вырастет вдвое по сравнению с 2011 годом.

    Город также займется проектными работами по расширению сети метро в Новой Москве и продлению линий в Подмосковье, модернизацией Центрального транспортного узла и созданием высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Петербург.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о начале возведения станции «Москворечье» новой Бирюлевской линии.

    Летом градоначальник анонсировал продление Таганско-Краснопресненской линии в район Куркино.

    В августе в столице началось строительство нового участка Троицкой линии метро.

    27 октября 2026, 16:17 • Новости дня
    Полиция задержала разбивших стекла в вагонах «Иволги» подростков

    МВД: Задержаны подростки за порчу вагонов «Иволги»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Сотрудники полиции задержали несовершеннолетних, которые сорвали аварийные молотки и разбили стекла в вагонах электропоезда «Иволга», сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

    По словам Волк, инцидент произошел в поезде сообщением Фрязино – Москва. Материальный ущерб превысил 300 тыс. рублей. Подростки действовали из хулиганских побуждений, сообщила представитель МВД в Max. Они договаривались в мессенджерах, катались на электричках, похищали аварийные молотки и использовали их для повреждения стекол. Некоторые из них также занимались зацепингом, снимая свои действия на видео для публикации в интернете.

    Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 214 УК РФ (вандализм). Материалы переданы в следственный отдел по городу Щелково ГСУ СК России по Московской области. Кроме того, законных представителей подростков привлекли к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре прошлого года в подмосковной электричке группа подростков повредила вагоны и атаковала помощника машиниста.

    Тогда правоохранители задержали в Москве подозреваемого в вовлечении подростков в зацепинг.

    В октябре прошлого года уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова заявила о необходимости ужесточения подхода к зацепингу.

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    27 октября 2026, 18:04 • Новости дня
    Участники ФСЭГ заявили о намерении совместно реагировать на газовые кризисы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Участники восьмого саммита Форума стран – экспортеров газа приняли Московскую декларацию, заявив о намерении создать механизмы реагирования на кризисы на газовом рынке и укрепить защиту энергетической инфраструктуры.

    В декларации, содержание которой опубликовано на сайте Кремля, страны ФСЭГ подтвердили суверенное право распоряжаться своими природными ресурсами и выступили против односторонних ограничений, не одобренных ООН.

    «Наше решительное неприятие экстерриториального применения национальных и региональных правовых норм, а также введения односторонних принудительных мер, не санкционированных ООН», – говорится в декларации.

    Участники выразили обеспокоенность влиянием геополитических событий, особенно на Ближнем Востоке, на надежность газоснабжения, инвестиционные риски и колебания цен. Отдельно отмечены риски тарифных мер, способных затруднять поставки энергии и движение инвестиций.

    Для противодействия кризисам страны намерены расширить консультации высокого уровня и согласовывать действия по обеспечению надежных поставок. Сотрудничество также охватит защиту производственных объектов, газопроводов и СПГ-танкеров от физических, кибернетических и гибридных угроз.

    В декларации содержится призыв диверсифицировать маршруты торговли газом, развивать региональные газовые хабы и трансграничную инфраструктуру. Долгосрочные контракты и различные механизмы ценообразования, включая привязку к нефтяным ценам, названы инструментами повышения предсказуемости рынка и привлечения инвестиций.

    Страны ФСЭГ намерены продвигать природный газ как «топливо назначения», сохраняющее значение в долгосрочной перспективе. По их оценке, он должен играть важную роль в переходе к низкоуглеродной энергетике, обеспечении промышленности и растущих потребностей центров обработки данных.

    Одновременно участники заявили о намерении сокращать выбросы метана, внедрять технологии улавливания и хранения углекислого газа, наращивать производство «голубого» водорода. Современные технологии, включая искусственный интеллект, предлагается использовать для снижения затрат и воздействия газовой отрасли на окружающую среду.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник участники восьмого саммита Форума стран – экспортеров газа приняли Московскую декларацию.

    На самом саммите во вторник президент Владимир Путин заявил о недопустимости обеспечения суверенитета одних государств в энергетике за счет других и призвал государства развивать технологическое партнерство.

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    28 октября 2026, 11:54 • Видео
    Хуситы ударили планету по больному месту

    Один из ключевых нефтепроводов Саудовской Аравии подвергся ударам со стороны движения хуситов, инициатива в этой войне по-прежнему принадлежит им. И они как будто уговаривают США вмешаться.

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    27 октября 2026, 18:51 • Новости дня
    Силы ПВО сбили шесть летевших на Москву БПЛА

    Собянин: Силы ПВО сбили шесть летевших на Москву БПЛА

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы противовоздушной обороны сбили шесть беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся к столице.

    Силы противовоздушной обороны уничтожили шесть беспилотников, которые летели по направлению к Москве, сообщил Собянин в Max.

    «Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – заявил глава города.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении еще четырех направлявшихся к столице беспилотников. В тот же день градоначальник сообщил о ликвидации шести летевших к Москве беспилотников.

    В пятницу глава города заявил об уничтожении четырех аппаратов средствами противовоздушной обороны.

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    27 октября 2026, 17:38 • Новости дня
    Пытавшегося скрыть убийство сожительницы мужчину задержали в Москве

    СК: Задержан пытавшийся скрыть убийство сожительницы москвич

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Столичные следователи задержали мужчину, который задушил свою сожительницу и вывез ее тело в Московскую область для сокрытия следов преступления.

    В Москве возбуждено уголовное дело по факту убийства женщины, подозреваемый задержан, сообщает СК России в Max. «Подозреваемый в совершении указанного преступления задержан и доставлен в подразделение ведомства», – заявили в пресс-службе столичного управления ведомства.

    Родственница убитой обратилась в правоохранительные органы 20 октября. Следователи восстановили маршрут пропавшей с помощью камер видеонаблюдения. Выяснилось, что женщина зашла в квартиру на Зеленом проспекте, где проживала с сожителем, и больше не выходила.

    В ходе доследственных мероприятий установлено, что мужчина задушил жертву, а затем вывез тело на территорию Московской области, чтобы скрыть следы преступления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник суд в Петербурге арестовал местного жителя за убийство сожительницы черенком от швабры.

    Ранее следствие потребовало арестовать обвиняемого в расправе над сожительницей и ее дочерью в Москве.

    До этого правоохранительные органы заподозрили жителя Красноярска в убийстве и расчленении сожительницы.

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    27 октября 2026, 18:02 • Новости дня
    Силы ПВО сбили еще четыре летевших на Москву беспилотника

    Собянин: На подлете к Москве сбиты еще четыре беспилотника

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении еще четырех беспилотных летательных аппаратов, которые направлялись к российской столице.

    «Уничтожены еще четыре БПЛА, летевших на Москву», – сообщил Собянин в Max. Мэр столицы уточнил, что на месте падения обломков беспилотников в настоящее время работают специалисты экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Сергей Собянин сообщил об уничтожении шести летевших к Москве беспилотников.

    В пятницу мэр заявил о ликвидации четырех аппаратов на подлете к столице.

    Силы противовоздушной обороны уничтожили 11 дронов за один час.

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    27 октября 2026, 15:55 • Новости дня
    Президент Мадагаскара прибыл в Москву на саммит «Россия – Африка»

    Глава Мадагаскара Рандрианирина прибыл в Москву

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Республики Мадагаскар Микаэль Рандрианирина прилетел в российскую столицу для участия в предстоящем третьем саммите «Россия – Африка».

    Третий саммит «Россия – Африка» пройдет в Москве 28–29 октября, передает РИА «Новости». Помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков сообщал, что на четверг назначена встреча главы государства Владимира Путина с Микаэлем Рандрианириной.

    Ранее по линии Министерства иностранных дел стороны заявляли об углублении политического диалога и запланированных контактах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник председатель комиссии Африканского союза Махмуд Али Юсуф прибыл в Москву для участия в третьем саммите «Россия – Африка».

    В понедельник помощник президента Юрий Ушаков сообщил о проведении торжественного приема от имени главы государства Владимира Путина в честь участников мероприятия в Грановитой палате Кремля.

    Помощник президента Юрий Ушаков анонсировал совместное выступление Владимира Путина и президента Бурунди Эвариста Ндайишимийе на первом пленарном заседании.

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    27 октября 2026, 16:46 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили шесть летевших на Москву беспилотников

    Собянин: Силы ПВО уничтожили шесть летевших на Москву беспилотников

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении силами противовоздушной обороны шести летевших к российской столице беспилотных летательных аппаратов.

    «Системой ПВО Минобороны уничтожены шесть беспилотников, летевших на Москву», – сообщил Собянин в Max.

    На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении четырех беспилотных летательных аппаратов средствами противовоздушной обороны.

    Позже число уничтоженных летевших к Москве украинских беспилотников увеличилось до 19.

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    27 октября 2026, 18:42 • Новости дня
    Суд взыскал с сына художника Глазунова долги за горячую воду

    Суд взыскал с сына художника Глазунова более 9 тыс. рублей долга за горячую воду

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Арбитраж Москвы взыскал с сына известного художника Ильи Глазунова Ивана Глазунова более 9,6 тыс. рублей долга по договору горячего водоснабжения.

    Арбитражный суд Москвы постановил взыскать с индивидуального предпринимателя и ректора Российской академии живописи Ивана Глазунова задолженность по договору горячего водоснабжения в пользу Московской объединенной энергетической компании (МОЭК). Сумма основного долга за период с января по апрель текущего года составила более 9,6 тыс. рублей, передает РИА «Новости».

    Кроме того, суд обязал ответчика выплатить около 1,6 тыс. рублей неустойки по договорам водоснабжения и теплоснабжения, а также компенсировать истцу более 10 тыс. рублей госпошлины. Изначально в поданном в июле иске МОЭК требовала от ответчика около 102 тыс. рублей, однако в октябре сумма требований была снижена.

    Иван Глазунов является сыном художника Ильи Глазунова и ректором Российской академии живописи, ваяния и зодчества. Основной вид его предпринимательской деятельности зарегистрирован как «деятельность в области исполнительских искусств».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца суд в Москве зарегистрировал иск МОЭК к певице Клаве Коке о взыскании платы за коммунальные услуги.

    Ранее партия «Единая Россия» выступила категорически против введения онлайн-взысканий спорных долгов по жилищно-коммунальным услугам.

    До этого Ассоциация компаний, обслуживающих недвижимость, предложила отменить действующий в России запрет на передачу долгов граждан за жилищно-коммунальные услуги третьим лицам.

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    27 октября 2026, 17:32 • Новости дня
    Путин назвал Москву одним из самых эффективно развивающихся мегаполисов мира

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин на саммите Форума стран – экспортеров газа в Москве заявил, что столица России является одним из наиболее эффективно и сбалансированно развивающихся мегаполисов мира.

    «Очень надеюсь, уважаемые друзья, что вам удастся познакомиться поближе с Москвой, которая, я в этом убежден, у нас все есть основания так говорить, является одним из наиболее эффективно и сбалансированно развивающихся мегаполисов мира, в том числе и благодаря сбалансированному развитию того, что мы называем энергетикой, в данном случае энергетикой многомиллионного мегаполиса», – цитирует Путина РИА «Новости».

    Во вторник глава государства провел пленарное заседание саммита ФСЭГ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник участники саммита ФСЭГ под председательством Путина приняли итоговую Московскую декларацию.

    Путин отметил недопустимость обеспечения суверенитета одного государства за счет других.

    На форуме президент назвал Африку континентом будущего.

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    27 октября 2026, 16:49 • Новости дня
    Глава МИД Замбии прибыл в Москву

    Глава МИД Замбии Муламбо Хаимбе прибыл в Москву на саммит Россия – Африка

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр иностранных дел Республики Замбия Муламбо Хаимбе прибыл в Москву для участия в третьем саммите Россия – Африка.

    Самолет с главой МИД Замбии приземлился в одном из аэропортов российской столицы, передает РИА «Новости».

    Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия – Африка пройдут в Москве 28–29 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Мадагаскара Микаэль Рандрианирина прибыл в Москву для участия в саммите Россия – Африка.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала о попытках отговорить иностранных гостей от поездки в столицу.

    Она также сообщила о работе России и стран Африки по упрощению визового режима.

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    27 октября 2026, 18:55 • Новости дня
    Президент Конго прибыл в Москву на саммит Россия – Африка

    Президент Конго Сассу-Нгессо прибыл в Москву на саммит Россия – Африка

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо прибыл в Москву для участия в третьем саммите Россия – Африка.

    Сассу-Нгессо прилетел в российскую столицу на третий саммит Россия – Африка, который состоится 28 и 29 октября, передает РИА «Новости».

    По словам помощника президента России Юрия Ушакова, Владимир Путин планирует провести встречу с конголезским лидером в среду.

    Предыдущий визит Сассу-Нгессо в Москву состоялся в апреле и стал его первой зарубежной поездкой в качестве главы государства после инаугурации. В ходе того государственного визита прошли двусторонние переговоры с российским лидером.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Намибии Нетумбо Нанди-Ндаитва прибыла в Москву для участия в третьем саммите Россия – Африка.

    Президент Республики Мадагаскар Микаэль Рандрианирина прилетел в российскую столицу для участия в предстоящем третьем саммите Россия – Африка.

    В понедельник президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема Мбасого прибыл в российскую столицу для участия в третьем саммите Россия – Африка.

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    27 октября 2026, 23:00 • Новости дня
    Путин обсудил сотрудничество стран с президентом Экваториальной Гвинеи

    Путин и президент Экваториальной Гвинеи обсудили сотрудничество

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин провел встречу с коллегой из Экваториальной Гвинеи Теодоро Обиангом Нгемой Мбасого на полях восьмого саммита Форума стран – экспортеров газа в Москве.

    Ранее в этот день Путин поддержал предложения Мбасого по развитию сотрудничества в области добычи и экспорта природного газа, после чего политики детально обсудили возможности двустороннего диалога.

    «Я очень рад вас снова видеть в Москве. В последние годы мы встречаемся регулярно, ежегодно практически, и наши встречи отражают дружественный и неизменно конструктивный характер наших отношений», – приводит слова российского лидера пресс-служба Кремля.

    Путин подчеркнул значимость присутствия Мбасого в 2025 году на торжествах по случаю 80-летия Победы и отметил позитивную динамику двусторонних связей, включая возобновление работы российского посольства в Малабо в 2024 году и открытие российского культурного центра с 2025 года.

    При этом он указал на некоторый спад в торгово-экономической сфере и выразил надежду, что создание межправкомиссии поможет исправить ситуацию.

    Президент России обратил внимание на значительный потенциал для роста взаимных поставок и реализации инвестпроектов, в первую очередь в энергетике и горнодобывающей отрасли. Он также напомнил о позитивных результатах в культурно-гуманитарной сфере, в частности о выделении квот для обучения граждан Экваториальной Гвинеи в российских вузах.

    «Наши страны поддерживают хорошие отношения на этих площадках и придерживаются близких позиций по ключевым темам, выступая за полицентричный миропорядок и право всех стран самостоятельно выбирать свой собственный путь развития», – подчеркнул Путин.

    Президент Экваториальной Гвинеи поблагодарил российского коллегу за усилия по достижению мира на Африканском континенте.

    «Ваша страна многое делает в Сахельском регионе и в Африке в целом, а также в Центральной Африке. Благодарен также за сотрудничество в области подготовки и повышения квалификации военного персонала Экваториальной Гвинеи», – цитирует РИА «Новости» господина Мбасого.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент Экваториальной Гвинеи прибыл в российскую столицу для участия в третьем саммите «Россия – Африка».

    Президент Путин 27 октября назвал Африку континентом будущего и сообщил об активном развитии сотрудничества с Египтом в сфере энергетики.

    В мае Москва и Малабо договорились расширить партнерство в энергетике, сделав акцент на строительстве плавучих АЭС.

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    27 октября 2026, 20:56 • Новости дня
    Президент ЦАР прибыл в Москву на саммит Россия – Африка

    Президент ЦАР Туадера прибыл в Москву на саммит Россия – Африка

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Центрально-Африканской Республики Фостен-Арканж Туадера прибыл в Москву для участия в третьем саммите Россия – Африка.

    В состав делегации Центрально-Африканской Республики войдут более 50 представителей различных ведомств, передает РИА «Новости».

    Ранее посольство России в Банги подтвердило участие лидера республики в предстоящем мероприятии.

    Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия – Африка пройдут в Москве 28 и 29 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье посольство России в ЦАР сообщило о планах главы государства посетить Россию.

    В начале месяца президент республики поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения.

    В марте Фостен-Арканж Туадера поблагодарил Москву за обеспечение безопасности во время выборов.

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    28 октября 2026, 00:48 • Новости дня
    Глава МИД Гвинеи-Бисау прибыла в Москву

    Глава МИД Гвинеи-Бисау прибыла в Москву на саммит Россия – Африка

    Tекст: Катерина Туманова

    Министр иностранных дел Республики Гвинея-Бисау Фатумата Жао прибыла в Москву для участия в третьем саммите Россия – Африка.

    Глава МИД Гвинеи-Бисау Фатумата Жао прилетела в российскую столицу для участия в третьем саммите Россия – Африка, передает РИА «Новости».

    В июле министр иностранных дел России Сергей Лавров проводил переговоры с Фатуматой Жао в Москве. Тогда он заявил, что страны продолжат работу по наращиванию экономического взаимодействия.

    Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия – Африка проходят в Москве 28–29 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в Москву для участия в приуроченных к саммиту Россия – Африка мероприятиях Русской православной церкви прибыла делегация африканского духовенства.

    Также в российскую столицу прилетел премьер-министр Руанды Джастин Нсенгийумва и прибыл президент Центрально-Африканской Республики Фостен-Арканж Туадера.

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    27 октября 2026, 20:40 • Новости дня
    Путин встретился с эмиром Катара в Москве

    Путин встретился с эмиром Катара Аль Тани в Москве

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин провел встречу с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани, прибывшим в Москву для участия в саммите глав государств и правительств стран-участниц Форума стран – экспортеров газа.

    Путин поблагодарил шейха за визит и отметил, что от эффективной координации двух стран зависит стабильность на энергетическом рынке, передает РИА «Новости».

    Он также отметил, что Россия и Катар расширяют гуманитарные контакты, растет число туристических обменов.

    Кроме того, президент указал на возросшую координацию России и Катара на международной арене с учетом значимой посреднической роли Дохи в урегулировании ситуации в Персидском заливе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент России Владимир Путин открыл пленарное заседание восьмого саммита ФСЭГ в Москве.

    Путин заявил, что диалог государств объединения развивается без закулисных интриг и попыток манипулировать рынком.

    Участники форума под председательством Владимира Путина приняли итоговую Московскую декларацию.

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