  • Новость часаПутин отметил попытки Запада загнать Африку в долговую кабалу
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Звонок Путину расколол Европу
    АПЛ «Генералиссимус Суворов» выполнила пуск ракеты «Булава»
    Разведка США раскрыла облик китайского военного космоплана
    Автомобили бренда Volga впервые обогнали по продажам «Москвич»
    Названа причина столкновения поездов в Испании с десятками жертв
    МИД заявил о планах создать российский морской хаб на востоке Африки
    «Аэрофлот» назвал сроки получения первых самолетов МС-21
    Новые власти Сербии объявили о пересмотре отношений с ЕС
    Арабские города Израиля отметили рекордный успех на выборах салютами
    28 октября 2026, 13:30 • Новости дня

    RTVE: Один из двух столкнувшихся поездов в Испании остановился перед трагедией

    Tекст: Игорь Иножарский

    Представитель правительства автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча Эстер Падилья рассказала телеканалу RTVE, что один из поездов, по предварительным данным, мог остановиться перед столкновением.

    Два пострадавших состава следовали по скоростной линии Мадрид – Севилья, когда произошло столкновение в районе Толедо, о последствиях которого власти Испании заговорили как о возможной крупной трагедии, сообщает The Guardian.

    Министр здравоохранения Испании Моника Гарсия в эфире RTVE Noticias дала краткое обновление по ситуации и призналась, что опасается «большой трагедии» после инцидента с поездами. Представитель правительства автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча Эстер Падилья рассказала телеканалу RTVE, что один из поездов, по предварительным данным, мог остановиться перед столкновением.

    Причины аварии предстоит детально расследовать.

    На высокоскоростной сети Испании протяженностью почти 4 тыс. км поезда за год перевозят более 25 млн пассажиров, при этом железнодорожный транспорт страны считается безопасным, несмотря на крупные катастрофы в Адамусе в прошлом году и в 2013 году возле Сантьяго-де-Компостела.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду власти Мадрида отменили все массовые мероприятия после столкновения двух скоростных поездов в испанской провинции Толедо из-за подозрения на человеческую ошибку. Экстренные службы Испании подтвердили гибель 46 человек в результате железнодорожной катастрофы с участием скоростного поезда и состава компании Iryo в муниципалитете Урда.

    27 октября 2026, 22:44 • Новости дня
    Юшков: Путин предложил быстрый способ выхода из мирового энергетического кризиса
    Юшков: Путин предложил быстрый способ выхода из мирового энергетического кризиса
    @ Степан Пугачев/photo.roscongress.ru

    Tекст: Олег Исайченко

    В возникшем в мире энергетическом кризисе виноваты недальновидные политические решения стран Запада. Поэтому предложенная Владимиром Путиным на саммите ФСЭГ деполитизация энергетики позволит полнее использовать ресурсы стран-экспортеров для сокращения дефицита топлива, стабилизации мирового рынка и снижения цен на нем, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт Игорь Юшков. Во вторник в России прошел восьмой саммит Форума стран – экспортеров газа.

    «Владимир Путин в своей речи четко обозначил: те политические шаги, которые предпринимают западные страны, провоцируют масштабный энергетический кризис. То есть они действительно роют яму сами себе, причем европейцы начали делать это еще задолго до 2022 года», – сказал Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ.

    Эксперт напомнил, что тогда ЕС активно запугивал энергетические компании «зеленой повесткой», из-за чего возник дефицит предложения углеводородов на международном рынке. Позже ситуация усугубилась после отказа Старого Света от российского сырья. «То есть президент выразил объединительную для стран-экспортеров мысль: политические решения, принимаемые Западом, создают проблемы для всего мирового рынка», – уточнил он.

    «Соответственно, деполитизация энергетики необходима – с этим согласны все участники Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ). Озвучивая эту мысль, Россия еще раз показывает, что готова работать на энергетическом рынке, не оглядываясь на политические распри. Более того, наш стратегический потенциал может стать стабилизирующим фактором для всего мира», – добавил собеседник.

    «Наша страна, как правильно отмечает глава государства, способна закрыть часть образовавшегося дефицита газа и нефти. Возврат России на рынок дизеля наглядно показал, что отечественный потенциал позволяет в рекордные сроки способствовать снижению стоимости сырья. Если нам не будут мешать санкциями, то положительная динамика продолжится», – говорит эксперт.

    При этом, отмечает Юшков, Москва не забывает и об экологии, продвигая по-настоящему полезные для природы инициативы. «Газ на сегодня – самый чистый вид ископаемого топлива. Он также не отличается особой дороговизной, а значит, большое количество стран могут позволить себе его закупку. Таким образом, Россия вносит вклад и в сокращение энергетической бедности в мире», – рассуждает он.

    И это разительно отличает Москву от Европы, которая использовала тему экологии для продвижения собственной политической повестки. «Навязывая планете «зеленую повестку», Брюссель преследовал сугубо личные цели, а именно – снизить зависимость от внешних поставщиков энергоносителей», – заключил Юшков.

    Напомним, в России прошел восьмой саммит Форума стран-экспортеров газа. По итогам встречи была принята Московская декларация, в которой стороны договорились создать механизмы реагирования на кризисы на газовом рынке. В ходе пленарного заседания делегации обсудили роль сырья в обеспечении глобальной энергетической безопасности и вопросы дальнейшего укрепления сотрудничества для гарантий надежных поставок этого топлива на мировые рынки.

    Выступая на заседании, Путин отметил, что форум изначально задумывался как экспертно-аналитическая площадка для обмена опытом, оценки и прогнозирования газового рынка. «Такая открытость, ясность, объективность оценок очень важны как для производителей, так и для потребителей газа», – сказал президент.

    Он также напомнил, что Россия занимает первое место в мире по запасам природного газа и располагает уникальным комплексом для его переработки. «Эту мощную ресурсную, научную, индустриальную базу мы используем для роста национальной экономики и одновременно выступаем ответственным поставщиком газа за рубеж, надежным, предсказуемым партнером», – подчеркнул Путин.

    Кроме того, глава государства указал, что Европа, пытаясь вытеснить Россию с мирового газового рынка, в итоге сама нанесла удар по своей промышленности и социальной сфере. «Вы знаете, в России есть такая поговорка: не рой другому яму, а то сам в нее попадешь. Вот именно это, на мой взгляд, сегодня и произошло в странах Евросоюза», – добавил он.

    В завершение выступления президент пригласил делегатов саммита в следующем году вновь посетить Москву на десятый международный форум «Российская энергетическая неделя», чтобы продолжить дискуссию и обсудить конкретные проекты сотрудничества.

    Комментарии (0)
    28 октября 2026, 11:13 • Новости дня
    Новые власти Сербии объявили о пересмотре отношений с ЕС

    Politico: Победившая на выборах сербская оппозиция пересмотрит отношения с ЕС

    Новые власти Сербии объявили о пересмотре отношений с ЕС
    @ Petr David Josek/AP/TASS

    Tекст: Игорь Иножарский

    Победившее на парламентских выборах в Сербии оппозиционное движение «Студенческий список» намерено пересмотреть отношения с Евросоюзом и сделать приоритетом национальные интересы.

    Одержавшее победу на выборах оппозиционное движение «Студенческий список» планирует отменить многие решения бывшего президента Сербии Александра Вучича и перезагрузить отношения с Брюсселем, пишет Politico.

    «Александр Вучич выступал в качестве контактного лица по всем вопросам, игнорируя при этом все законы страны, включая конституцию», – заявил будущий депутат от победившего движения Югослав Гашич.

    По его словам, новая власть не хочет изоляции от Европы, но считает необходимым сместить приоритеты в диалоге с Евросоюзом и ставить на первое место интересы Сербии. Представитель аналитического центра «Центр европейской политики» Срджан Майсторович добавил, что Евросоюз может легко потерять авторитет, если продолжит игнорировать проблемы с демократией в Сербии ради сотрудничества с одним политиком.

    Движение «Студенческий список» выросло из массовых протестов, начавшихся после обрушения крыши железнодорожного вокзала в 2024 году, жертвами которого стали 16 человек. Тогда студенты обвинили в трагедии коррупцию при заключении государственных строительных контрактов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник оппозиционное движение «Студенческий список» набрало 52,54% голосов избирателей на парламентских выборах в Сербии. Политолог Николай Межевич предупредил о риске скатывания «Студенческого списка» в антироссийский курс. В прошлом месяце Александр Вучич ушел с поста президента страны.

    Комментарии (4)
    28 октября 2026, 11:54 • Видео
    Хуситы ударили планету по больному месту

    Один из ключевых нефтепроводов Саудовской Аравии подвергся ударам со стороны движения хуситов, инициатива в этой войне по-прежнему принадлежит им. И они как будто уговаривают США вмешаться.

    Комментарии (0)
    27 октября 2026, 19:00 • Новости дня
    Ушаков: Путин подтвердил Стуббу и Стере готовность принять Зеленского в Москве
    Ушаков: Путин подтвердил Стуббу и Стере готовность принять Зеленского в Москве
    @ Владимир Смирнов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин передал президенту Финляндии Александру Стуббу и премьеру Норвегии Йонасу Гару Стере, что Владимир Зеленский может приехать в Москву для прямых переговоров, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    «Наш начальник повторил, наверное, уже в миллионный раз, что если действительно Зеленский хочет провести прямые переговоры, пусть приезжает в Москву, где ему будут обеспечены все условия, в том числе с точки зрения безопасности. Вот это было сказано», – приводят слова Ушакова «Вести».

    Помощник президента отметил, что Стубб и Стере активно транслировали желание Зеленского напрямую переговорить с Путиным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Владимир Путин обсудил возобновление переговоров по Украине в ходе телефонного разговора со Стуббом и Стере. Разговор состоялся по инициативе финского и норвежского лидеров.

    На прошлой неделе Ушаков сообщил о готовности России в принципе возобновить переговоры с США и Украиной в ноябре.

    Комментарии (44)
    27 октября 2026, 19:33 • Новости дня
    Агентство Reuters исправило статью об экспорте сербского оружия на Украину
    Агентство Reuters исправило статью об экспорте сербского оружия на Украину
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Британское информационное агентство Reuters внесло изменения в ранее опубликованный материал о планах победившего на парламентских выборах в Сербии оппозиционного движения «Студенческий список» отказаться от экспорта вооружений.

    В первоначальной версии публикации содержались слова кандидатов от партии о прекращении поставок боеприпасов в зоны боевых действий, включая продажу западным посредникам, передающим вооружения на Украину, пишет РБК.

    Позднее издание отредактировало текст заметки и добавило примечание о внесенных в публикацию изменениях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Reuters сообщило, что победившее на выборах движение «Студенческий список» заявило о прекращении экспорта вооружений из страны в зоны военных конфликтов.

    В обновленной версии говорится, что лидеры «Студенческого списка» пока не обозначили, намерено ли будущее правительство запрещать такой экспорт. В конце публикации Reuters отдельно указало на исправление информации о позиции будущего кабинета по поставкам оружия.

    При этом в материале сохранилась информация о том, что «Студенческий список» не собирается присоединяться к санкциям Евросоюза против России. Представители движения объясняют связи с Москвой экономической необходимостью, а не политическим союзом. Сербия зависит от российских энергоресурсов, а крупнейшим поставщиком газа в страну остается «Газпром».

    Весной стало известно, что предприятия военно-промышленного комплекса балканских государств находят способы обходить официальные запреты на экспорт боеприпасов украинской армии.

    В марте министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил о приверженности Москвы соглашениям с Белградом о недопущении поставок сербского вооружения на Украину.

    Комментарии (2)
    28 октября 2026, 08:34 • Новости дня
    Хакеры заявили о причастности полковника ГУР Украины к убийству 26 пленных

    Полковник ГУР Торкотюк оказался причастен к убийству 26 российских пленных

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Командир специального подразделения «Артан» Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины полковник Виктор Торкотюк причастен к убийству не менее 26 российских военнопленных, сообщила хакерская группа «КиберБеркут».

    Торкотюк создал спецподразделение «Артан» в 2022 году, передает РИА «Новости». По информации хакеров, в августе-сентябре 2024 года он приказал расстрелять пленных российских военнослужащих в лесу около населенного пункта Липки Харьковской области.

    Кроме того, по его приказу с июля по октябрь 2026 года операторы дронов атаковали на трассе «Новороссия» и в приграничных районах Запорожской области любые автомобили, включая гражданские.

    Также Торкотюк руководил десантной операцией в Крыму в районе Оленевки и Маяка в 2023 году, перед которой приказал подчиненным «стрелять во все, что движется». В 2022 году он попытался форсировать Днепр для захвата плацдарма в Энергодаре, приказав обстреливать гражданскую инфраструктуру из гранатометов и пулеметов.

    Российские военные пресекли попытку высадки десанта у мыса Тарханкут в ночь на 4 октября 2023 года. В 2022 году также были сорваны попытки высадки украинских войск в районе Каховского водохранилища для захвата Запорожской АЭС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник командир группы спецназа группировки войск «Центр» взял в плен старшего группы Вооруженных сил Украины.

    Ранее пленный военнослужащий 119-й бригады теробороны ВСУ Анатолий Жигун предложил украинской армии уйти из Донбасса.

    Кроме того, пленный солдат 79-й бригады ВСУ Игорь Дмитров рассказал о сдаче украинских военных в плен на красноармейском направлении из-за обезвоживания.

    Комментарии (2)
    28 октября 2026, 09:55 • Новости дня
    Арабские города Израиля отметили рекордный успех на выборах салютами

    Арабские партии получили до 19 мест в Кнессете по экзитполам

    Арабские города Израиля отметили рекордный успех на выборах салютами
    @ Nedal Solila

    Tекст: Игорь Иножарский

    Лидер партии «Раам» Мансур Аббас выразил надежду, что рекордный результат арабских партий на выборах в Кнессет позволит противникам премьер-министра Биньямина Нетаньяху собрать большинство мест в парламенте.

    В арабских городах Лод, Кафр-Манда и Тайбе вспыхнули салюты и прошли массовые празднования после сообщений израильских СМИ о рекордных успехах «Объединенного списка» и Объединенного арабского списка на выборах в Кнессет, передает Al Jazeera.

    По данным экзитполов, арабские партии могут получить до 19 мест в 120-местном Кнессете, а явка среди палестинских граждан Израиля достигла около 80%, что стало рекордом за десятилетия; в целом по стране проголосовали 77,7% избирателей, сообщает Al Jazeera.

    Мансур Аббас, чья партия «Раам» ранее имела пять мест и входила в правительственную коалицию в 2021–2022 годах, заявил, что рассчитывает на формирование блока против Нетаньяху из 61 депутата, и рассказал, что к его партии обращались оба основных лагеря: «С теми цифрами, которые у нас есть сейчас, правительства нет», – сказал Аббас в эфире канала Israel Channel 12.

    Биньямин Нетаньяху назвал перспективу коалиции с арабскими партиями «позором и стыдом», при этом ни его блок, ни оппозиция по экзитполам не набирали требуемый 61 мандат; бывший посол Алон Пинкас отметил, что еврейские партии заплатят цену за отказ сотрудничать с арабскими силами, а корреспондент Нур Оддех охарактеризовала выборы как «экзистенциальный момент» для палестинских граждан Израиля на фоне более чем ста законов, которые, по ее словам, закрепляют их дискриминацию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду правящая партия «Ликуд» во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху лидировала на выборах в Кнессет после подсчета почти половины бюллетеней. Во вторник, по данным экзитполов, оппозиционный блок во главе с Гади Айзенкотом обошел партию Нетаньяху, но не получил большинства. Избиратели Израиля во вторник начали голосование на первых парламентских выборах после нападения ХАМАС.

    Комментарии (2)
    27 октября 2026, 21:43 • Новости дня
    Производитель Nivea отказался уходить из России

    Производитель Nivea решил остаться в России

    Производитель Nivea отказался уходить из России
    @ Jan Woitas/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Немецкая компания Beiersdorf, выпускающая продукцию под брендом Nivea, не планирует уходить из России и сохранит свое присутствие на рынке, заявил гендиректор компании Винсент Варнери.

    «Мы остаемся в России, чтобы защищать наш бренд и выплачивать зарплаты сотрудникам», – заявил Варнери. Он добавил, что стратегия в отношении российского рынка осталась прежней: присутствие в стране помогает защитить бренд Nivea, который продается в России с 1906 года, передает РИА «Новости».

    Варнери отметил, что «коммерческий конфликт» между российским подразделением компании и местным партнером повлиял на показатели третьего квартала, но сейчас ситуация разрешена и работа идет в обычном режиме.

    Компания Beiersdorf со штаб-квартирой в Гамбурге основана в 1882 году. Она выпускает косметическую продукцию под брендами Nivea, Eucerin и Hansaplast. В компании работают более 22 тыс. сотрудников.

    В четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал управление зарубежными компаниями интересами России.

    В прошлом месяце пресс-служба швейцарской компании Nestle заявила о намерении вернуть контроль над своими активами в России.

    Посол России в Берлине Сергей Нечаев сообщил о готовности ряда немецких предприятий возобновить работу на российском рынке.

    Комментарии (3)
    28 октября 2026, 10:57 • Новости дня
    «Аэрофлот» назвал сроки получения первых самолетов МС-21

    «Аэрофлот» заявил об ожиданиях первых МС-21 осенью 2027 года

    «Аэрофлот» назвал сроки получения первых самолетов МС-21
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Первые поставки российских самолетов МС-21 ожидаются в период с сентября по декабрь 2027 года, заявил генеральный директор авиакомпании «Аэрофлот» Сергей Александровский на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

    Александровский доложил главе правительства о контрактах перевозчика на самолет МС-21, передает РИА «Новости».

    «Первые поставки ожидаются в период сентябрь-декабрь 2027 года», – сказал он.

    Глава компании добавил, что перевозчик готов наращивать закупки отечественных лайнеров. По его словам, началась работа над третьим контрактом на 92 воздушных судна, чтобы довести совокупный заказ до 200 машин. Ранее были подписаны договоры суммарно на 108 самолетов.

    Мишустин подчеркнул мировую известность бренда перевозчика. Он отметил, что развитая авиационная отрасль выступает значимым условием транспортной доступности удаленных регионов, включая Арктику, Сибирь и Дальний Восток. Премьер попросил подвести итоги перевозок за прошедшие девять месяцев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее филиал ПАО «Яковлев» запланировал начало испытаний второго серийного пассажирского лайнера МС-21.

    Также генеральный директор «Аэрофлота» Сергей Александровский сообщил о планах задействовать новые машины на международных рейсах.

    Президент Владимир Путин принял участие в церемонии заключения соглашения о передаче «Аэрофлоту» 90 среднемагистральных самолетов МС-21-310.

    Комментарии (8)
    27 октября 2026, 15:50 • Новости дня
    Журнал People назвал самого сексуального мужчину 2026 года

    People: Актер Ноа Уайли признан самым сексуальным мужчиной 2026 года

    Журнал People назвал самого сексуального мужчину 2026 года
    @ Dave Starbuck/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Американский актер Ноа Уайли удостоился титула самого сексуального мужчины 2026 года по версии журнала People.

    «Я подумал, что это похоже на розыгрыш – никогда бы не предположил, что меня удостоят такой чести», – прокомментировал Уайли. По словам артиста, жена Сара убедила его, что он достоин титула, пишет People. Актер отметил высокую оценку супругой его качеств как человека, отца и мужа.

    Уайли известен по роли доктора Картера в сериале «Скорая помощь». В медицинской драме «Питт» он вновь сыграл врача и получил две премии «Эмми» подряд за лучшую мужскую роль. В 1990-х годах актер уже появлялся на обложке издания вместе с коллегами по «Скорой помощи», включая Джорджа Клуни, который позднее дважды получал звание самого сексуального мужчины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2024 году журнал People назвал актера Джона Красински самым сексуальным мужчиной.

    Комментарии (6)
    28 октября 2026, 08:29 • Новости дня
    Автомобили бренда Volga впервые обогнали по продажам «Москвич»
    Автомобили бренда Volga впервые обогнали по продажам «Москвич»
    @ Эрик Романенко/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В октябре продажи новых автомобилей российского бренда Volga впервые обошли результаты «Москвича», сообщил директор агентства «Автостат» Сергей Целиков.

    С 5 по 25 октября в России реализовали 793 новых автомобиля марки Volga и 694 машины «Москвич», указал глава агентства в своем Telegram-канале.

    «До сентября продажи «Москвича» были стабильно выше. Но после приостановки программы господдержки он слегка притормозил», – заявил Целиков.

    Самой популярной моделью «Москвича» остается наиболее доступный «Москвич 3», занимающий около 80% продаж марки. В линейке Volga наибольшим спросом пользуется дорогой кроссовер Volga K50, на который приходится более 50% реализации бренда.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца российский автомобильный рынок пополнился рекордным числом новых моделей. В прошлом году продажи автомобилей в России снизились на фоне увеличения числа предложений.

    Комментарии (15)
    27 октября 2026, 18:49 • Новости дня
    Финляндия исключила начало восстановления политических связей с Россией
    Финляндия исключила начало восстановления политических связей с Россией
    @ Kyrylo Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Финляндия не ведет работу по восстановлению политических связей с Россией, заявила глава финского МИД Элина Валтонен.

    Валтонен подчеркнула, что Хельсинки не ведет работу по нормализации политических контактов с Москвой, передает РИА «Новости». «Позиция Финляндии предельно ясна. Мы не находимся в процессе восстановления политических связей с Россией», – сказала министр.

    Глава МИД Финляндии выступила с соответствующим заявлением во время совместной пресс-конференции с главами МИД Норвегии и Украины. Трансляция мероприятия велась на YouTube.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере провели телефонные переговоры с главой российского государства Владимиром Путиным.

    Комментарии (23)
    27 октября 2026, 20:05 • Новости дня
    МИД Южной Кореи допустил разрыв дипломатических отношений с Киевом

    Newsis: МИД Южной Кореи допустил разрыв дипломатических отношений с Киевом

    МИД Южной Кореи допустил разрыв дипломатических отношений с Киевом
    @ Lee Jae-Won/AFLO/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Вероятность полного разрыва контактов Южной Кореи и Украины сохраняется при углублении нынешнего конфликта между двумя государствами, заявил министр иностранных дел Южной Кореи Чо Хен.

    Чо Хен не исключил возможности полного разрыва дипломатических отношений с Украиной в случае дальнейшей эскалации разногласий, пишет РИА «Новости» со ссылкой на южнокорейское агентство Newsis.

    «Если эскалация продолжится, считаю, что и такая возможность есть», – заявил Чо Хен в ходе парламентской проверки деятельности внешнеполитического ведомства.

    Так министр ответил на вопрос депутата от партии «Сила народа» Сон Сок Чжуна о том, не означает ли сложившаяся ситуация дипломатического конфликта, фактически равнозначного прекращению дипотношений. Парламентарий упомянул решение Сеула дополнительно вывезти часть сотрудников посольства с Украины после недавнего отзыва южнокорейского посла.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник глава МИД Южной Кореи Чо Хен заявил об отзыве восьми дипломатических сотрудников с Украины на фоне спора о разглашении информации о передаче пленных военных.

    На прошлой неделе правительство республики постановило сократить численность миссии в Киеве.

    В начале месяца южнокорейское дипломатическое ведомство решило отозвать посла из-за недостаточных извинений украинской стороны.

    Комментарии (4)
    28 октября 2026, 11:21 • Новости дня
    Разведка США раскрыла облик китайского военного космоплана

    TWZ: Разведка США подтвердила подлинность снимка китайского космоплана

    Разведка США раскрыла облик китайского военного космоплана
    @ Maxar Technologies/DIA

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Разведывательное управление министерства обороны США (DIA) подтвердило, что на распространившемся в Сети снимке запечатлен китайский экспериментальный многоразовый космоплан, внешне похожий на американский X-37B.

    Снимок китайского космического аппарата в высоком разрешении был опубликован в несекретном докладе DIA, посвященном глобальным вызовам в космосе, пишет портал The War Zone.

    По данным издания, изображение сделано спутником компании Maxar Technologies (ныне Vantor). На фото запечатлен миниатюрный шаттл с небольшими крыльями, двумя вертикальными стабилизаторами и открывающимися вверх створками грузового отсека.

    Отмечается, что дизайн китайского космоплана «чрезвычайно похож» на американский X-37B, эксплуатируемый Космическими силами США. Как и X-37B, китайский аппарат оснащен трехстоечным шасси и может нести дополнительный грузовой модуль в хвостовой части. Одно из главных отличий – более длинная хорда крыла у китайской модели.

    В компании Vantor уточнили, что снимок был сделан 28 мая 2024 года спутником WorldView-3 с расстояния чуть менее 90 км. В кадр также попал отдельный спутник, пристыкованный к кормовой части аппарата.

    Согласно докладу DIA, подобные многоразовые космопланы могут использоваться для вывода объектов на орбиту, их испытаний и возвращения на Землю. В документе упоминается, что Китай разрабатывает две основные модели космопланов: Shenlong и Tengyun, однако не уточняется, какой именно аппарат изображен на снимке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу правительство Китая призвало мировое сообщество отказаться от милитаризации орбиты.

    В марте Китай анонсировал первый запуск аналога ракеты Falcon 9.

    В январе посадочный модуль китайского космического корабля «Шэньчжоу-20» успешно приземлился в КНР.

    Комментарии (9)
    28 октября 2026, 03:24 • Новости дня
    Финский профессор назвал дипломатической победой Путина звонок Стубба

    Профессор Форсберг: Звонок Стубба стал дипломатической победой Путина

    Финский профессор назвал дипломатической победой Путина звонок Стубба
    @ Kremlin Pooll/via Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Звонок президента Финляндии Александера Стубба и премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стёре президенту России Владимиру Путину является дипломатической победой Москвы, считает профессор международной политики Университета Тампере Туомас Форсберг.

    «Стубб и Стёре позвонили, то есть перестали молчать и первыми уступили. Это уже дипломатическая победа для Путина», – заявил профессор газете Helsingin Sanomat.

    По его словам, теперь есть риск того, что часть лидеров европейских стран почувствует себя вне информационного потока. Он напомнил, как Стубб неоднократно заявлял о важности совместных действий стран Европы в украинском вопросе, чтобы все контакты были скоординированы, однако первым нарушил этот принцип.

    Форсберг отметил, что из-за этого появится возможность «еще большему числу европейских лидеров налаживать контакты с Россией еще более нескоординированным образом и обсуждать вопросы, которые уже не так сильно связаны с миром на Украине».

    Ранее Стубб оправдал звонок Путину, заявив, что переговоры по Украине рушились. Поэтому он и премьер Норвегии поговорил по телефону с российским лидером, а целью звонка была передача послания Украины относительно предстоящих мирных переговоров в Абу-Даби.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил о договоренности президентов России и Финляндии, а также премьера Норвегии при необходимости провести новые переговоры.

    Ушаков заявил о передаче Путиным лидерам двух стран информации о возможности приезда Владимира Зеленского в Москву для прямых переговоров.

    Агентство Bloomberg сообщило о планах Путина, Стубба и Стёре обсудить перспективы мирного урегулирования на Украине.

    Комментарии (4)
    28 октября 2026, 00:25 • Новости дня
    Проигравший выборы президента Бразилии Болсонару прибыл с семьей в США

    CNN: Проигравший выборы в Бразилии Болсонару прибыл с семьей в США

    Tекст: Катерина Туманова

    Проигравший на президентских выборах в Бразилии сенатор Флавио Болсонару вместе с женой и дочерьми прибыл в США из-за опасений ареста на родине.

    Бывший кандидат в президенты Бразилии Флавио Болсонару прибыл в США с женой и дочерьми, передает CNN Brasil со ссылкой на источники, связанные с американским правительством.

    Представитель Госдепартамента ранее сообщал, что Вашингтон выдаст Болсонару и его семье визы для въезда в страну. Точное местонахождение семьи в США неизвестно, однако изначально чиновник заявлял о планах бразильца направиться во Флориду, уточняет CNN.

    По словам близкого к Болсонару источника, политик покинул родину из-за страха возможного ареста. В Бразилии в отношении него ведется расследование высшим судом по обвинениям в коррупции, отмывании денег и уклонении от уплаты валютных взносов. После отказа сенатора сдать паспорта федеральная полиция аннулировала его документы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Болсонару заявил о непризнании результатов голосования, но позже передумал, а Либеральная партия Бразилии признала его поражение.

    CNN во вторник сообщал, что Болсонару сбежал с семьей в США.

    Комментарии (5)
    Главное
    Российские войска освободили сумскую Бариловку и харьковскую Алисовку
    Американский юрист заявил о полномочиях Трампа на дизельную сделку с Путиным
    Армения отказалась возвращаться в ОДКБ
    Офицера ВВС США вывезли из Британии из-за обвинений в детской порнографии
    Пекин оценил извинения Мбаппе за оскорбительные высказывания
    Совфед предложил повысить минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы
    Собянин анонсировал открытие 23 новых станций метро в Москве