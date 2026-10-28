Лавров заявил об использовании Западом украинских военных для терактов в Сахеле

Лавров: Запад использует украинских военных для терактов в Сахеле

Tекст: Тимур Шайдуллин

«Все больше и больше свидетельств того, что некоторые западные столицы, включая и Париж, но не только, подключают украинских военнослужащих к выполнению террористических задач. Их туда привозят, их используют для организации диверсий», – приводит РИА «Новости» заявление Лаврова на встрече с главными редакторами африканских СМИ.

По его словам, аналогичная схема использовалась в Ливии несколько месяцев назад.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Лавров заявил о привлечении кадровых военнослужащих киевского режима иностранными спонсорами к организации масштабных террористических атак в африканских государствах.

В июле он сообщил о попытках властей Украины дестабилизировать ситуацию в дружественных России странах Африки.

В июне глава МИД рассказал об активном использовании Парижем сил украинских вооруженных формирований и местных сепаратистов при попытках свержения законных правительств на континенте.