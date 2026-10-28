Израильскую компанию заподозрили в слежке за пользователями Starlink

Reuters: Израильская фирма шпионила за пользователями Starlink через рекламу

Tекст: Елизавета Шишкова

Исследователи из компании TrendAI обнаружили, что израильская фирма Discover-Tech стала одним из крупнейших покупателей цифровой рекламы, демонстрируемой пользователям сервиса Starlink. Эксперты пришли к выводу, что объявления использовались для геолокации людей, пишет Reuters.

Анализ рекламного трафика показал, что Discover-Tech оказалась главным покупателем рекламы для пользователей Starlink более чем в 100 странах. В частности, фирма лидировала по закупкам в Сирии, Ливии, Йемене и Южном Судане, где легальный западный рекламный бизнес практически отсутствует, а терминалы спутниковой связи используются для обхода локальных блокировок.

Канадская исследовательская группа Citizen Lab и американская компания Confiant также подтвердили причастность израильской фирмы к злоупотреблениям при показе объявлений. После публикации расследований корпорации Google и Comcast удалили Discover-Tech со своих рекламных платформ.

Как писала газета ВЗГЛЯД, летом Министерство обороны США присвоило максимальный уровень угрозы действиям Израиля из-за подозрений в целенаправленной слежке за американскими чиновниками.

В мае иранские спецслужбы обезвредили террористические ячейки израильской разведки, изъяв у боевиков арсенал оружия и терминал связи Starlink.

В марте военные Израиля узнали местоположение верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи с помощью взлома дорожных камер в Тегеране.