Парламент Армении ратифицировал соглашение с США о «Маршруте Трампа»

Tекст: Вера Басилая

Проект предполагает соединение основной территории Азербайджана с Нахичеванью через Армению. «За ратификацию соглашения проголосовали 63 депутата, против – 32. Решение принято», – заявил Рубинян.

Документ поддержала правящая партия «Гражданский договор». Оппозиция выступила против, отметив неопределенность положений, передает РИА «Новости».

Депутат от фракции «Армения» Кристине Варданян заявила, что соглашение не гарантирует предоставление Азербайджаном своей дороги для Армении в беспрепятственном режиме. Глава фракции «Сильная Армения» Нарек Карапетян указал на риски одностороннего открытия дороги без разблокирования коммуникаций для Армении.

Соглашение о проекте «Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания» (TRIPP) было подписано в июне 2026 года в Вашингтоне и Ереване. В августе 2025 года премьер Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с Дональдом Трампом договорились о создании маршрута, который коснется нефте- и газопроводов, ЛЭП, интернет-кабелей и железной дороги.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе глава МИД Армении Арарат Мирзоян исключил провоз химикатов и оружия по «Маршруту Трампа».

В начале месяца заместитель секретаря Совета безопасности России Алексей Шевцов допустил американские санкции против транзита грузов по «Маршруту Трампа».

В июне заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин сообщил о прохождении коридора через зону ответственности российских и армянских пограничников.