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    28 октября 2026, 12:58 • Новости дня

    Парламент Армении ратифицировал соглашение с США о «Маршруте Трампа»

    Tекст: Вера Басилая

    Парламент Армении ратифицировал рамочное соглашение с США о «Маршруте Трампа», сообщил спикер законодательного органа Рубен Рубинян.

    Проект предполагает соединение основной территории Азербайджана с Нахичеванью через Армению. «За ратификацию соглашения проголосовали 63 депутата, против – 32. Решение принято», – заявил Рубинян.

    Документ поддержала правящая партия «Гражданский договор». Оппозиция выступила против, отметив неопределенность положений, передает РИА «Новости».

    Депутат от фракции «Армения» Кристине Варданян заявила, что соглашение не гарантирует предоставление Азербайджаном своей дороги для Армении в беспрепятственном режиме. Глава фракции «Сильная Армения» Нарек Карапетян указал на риски одностороннего открытия дороги без разблокирования коммуникаций для Армении.

    Соглашение о проекте «Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания» (TRIPP) было подписано в июне 2026 года в Вашингтоне и Ереване. В августе 2025 года премьер Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с Дональдом Трампом договорились о создании маршрута, который коснется нефте- и газопроводов, ЛЭП, интернет-кабелей и железной дороги.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе глава МИД Армении Арарат Мирзоян исключил провоз химикатов и оружия по «Маршруту Трампа».

    В начале месяца заместитель секретаря Совета безопасности России Алексей Шевцов допустил американские санкции против транзита грузов по «Маршруту Трампа».

    В июне заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин сообщил о прохождении коридора через зону ответственности российских и армянских пограничников.

    25 октября 2026, 15:28 • Новости дня
    Guardian: Встреча Путина, Трампа и Си Цзиньпина разделит мир на сферы влияния
    Guardian: Встреча Путина, Трампа и Си Цзиньпина разделит мир на сферы влияния
    @ ТАСС/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Предложение президента России Владимира Путина провести саммит с американским президентом Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином несет значимые последствия для остального мира, пишет британская газета Guardian.

    Обозреватель издания полагает, что три лидера имеют амбиции изменить систему управления миром, по сути разделив его на сферы влияния. По его мнению, одна встреча не воплотит эту идею в жизнь, но «отправит нас по очень опасному пути», пишет Guardian.

    В Европе это может повлиять не только на ситуацию вокруг Украины, но и на другие страны, если США откажутся помогать в защите союзников. В Восточной Азии отказ Вашингтона от «зонтика безопасности» создаст огромные проблемы для Тайваня, Южной Кореи, Японии и Австралии, говорится в статье.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье помощник президента России по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков сообщил о начале организации саммита лидеров России, США и Китая. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что многие в мире связывают надежды на стабилизацию с этой встречей. В пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что потенциальный саммит не станет аналогом Ялтинской конференции.

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    27 октября 2026, 12:26 • Новости дня
    В Совфеде призвали запретить армянскому губернатору въезд в Россию за слова об «Иванах»

    Сенатор Джабаров призвал запретить въезд в Россию армянскому губернатору за слова об «Иванах»

    В Совфеде призвали запретить армянскому губернатору въезд в Россию за слова об «Иванах»
    @ кадр из видео

    Tекст: Олег Исайченко

    «Иваны» спасли Армению от геноцида и весь мир – от «коричневой чумы». Уничижительное заявление губернатора Ширакской области республики Давида Арушаняна недопустимо для должностного лица. Чиновник должен понести ответственность, в том числе в виде запрета на въезд в Россию. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал сенатор Владимир Джабаров.

    «Высказывание губернатора Ширакской области Армении Давида Арушаняна об «Иванах» недопустимо. Подобная риторика способствует разжиганию межнациональной розни», – отметил сенатор Владимир Джабаров. Он поддержал оценку посольства России, усмотревшего в словах армянского чиновника параллели с лексикой немецких нацистов времен Великой Отечественной войны.

    Собеседник также указал, что губернатор Ширакской области действует по шаблонам, используемым западными НПО на Украине и в Грузии: в частности, продвигает антироссийские нарративы, использует уничижительные обобщения для целой группы людей.

    Парламентарий напомнил, что «Иваны» спасли Армению от геноцида и весь мир – от «коричневой чумы». «Арушаняну следовало бы сказать спасибо, а не выступать с такими заявлениями», – добавил Джабаров.

    По его мнению, МИД России стоит рассмотреть вопрос о запрете въезда Давиду Арушаняну на территорию РФ. «За подобные высказывания нужно нести ответственность. В следующий раз это заставит задуматься», – заключил сенатор.

    Ранее губернатор Ширакской области Армении Давид Арушанян высказался об организации партией «Сильная Армения» Самвела Карапетяна праздничных мероприятий по случаю Дня Гюмри 17 октября. «Несколько камер, несколько озабоченных лиц, несколько высокопарных фраз о «нашем Гюмри» – и вот очередной политический спектакль готов. Осталось только найти аудиторию. Но есть небольшая загвоздка: Гюмри – это вам не какой-нибудь «Нижний Табор», а его жители – не ваши «Иваны», – написал он.

    Посольство России в Армении выразило недоумение из-за упоминания «Иванов» губернатором Ширакской области, сравнив это выражение с лексикой немецких нацистов времен Великой Отечественной войны. «Не хотелось бы думать, что официальное лицо, возглавляющее регион, где несут службу 102-я Российская военная база и российские пограничники, считает допустимым публичные высказывания, которые могут провоцировать национальную неприязнь по отношению к россиянам, что в корне противоречило бы духу многовековой дружбы между народами наших стран», – говорится в сообщении дипмиссии.

    Российская 102-я ордена Александра Невского военная база, размещенная в Гюмри и Ереване, создана в соответствии с Договором о правовом статусе Вооруженных сил России, находящихся на территории Армении. Изначально Москва и Ереван заключили соглашение сроком на 25 лет, а в 2010 году его продлили до 2044 года.

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    28 октября 2026, 11:54 • Видео
    Хуситы ударили планету по больному месту

    Один из ключевых нефтепроводов Саудовской Аравии подвергся ударам со стороны движения хуситов, инициатива в этой войне по-прежнему принадлежит им. И они как будто уговаривают США вмешаться.

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    26 октября 2026, 10:23 • Новости дня
    Трамп назвал Норвегию отхожим местом из-за Нобелевской премии
    Трамп назвал Норвегию отхожим местом из-за Нобелевской премии
    @ Yuri Gripas/Abaca/CNP/ZUMA

    Tекст: Игорь Иножарский

    Президент США Дональд Трамп оскорбил Норвегию и заявил о нежелании видеть в стране норвежских мигрантов из-за того, что расположенный в Осло Нобелевский комитет не присудил ему премию мира.

    Американский лидер выступил с резким заявлением в адрес Осло во время политического митинга в Мичигане накануне промежуточных выборов, пишет Reuters.

    «Норвегия стала отхожим местом на самом деле. Я бы с радостью принял мигрантов из некоторых стран, но только не оттуда, потому что я не получил Нобелевскую премию», – заявил Трамп.

    Политик добавил, что не хочет видеть в Соединенных Штатах никого из Норвегии. При этом он возложил ответственность за недавние беспорядки во Франции на приезжих. Ранее глава государства использовал подобные оскорбительные выражения в отношении Гаити, Ливии, Сомали и Йемена.

    Как отмечает агентство, Норвегия относится к странам с самым высоким уровнем доходов на душу населения. При этом в вашингтонской администрации нет никаких признаков подготовки официального запрета на въезд для норвежцев. Ранее Трамп называл отказ в присуждении ему Нобелевской премии мира «несмываемым пятном» на репутации Осло.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде напомнил о независимости Нобелевского комитета в ответ на критику со стороны Дональда Трампа. В среду спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер во время переговоров в Осло отчитали Владимира Зеленского за критику в адрес главы Соединенных Штатов. Во вторник в норвежской столице началась встреча главы киевского режима со специальным посланником США, президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром королевства Йонасом Гаром Стере.

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    27 октября 2026, 21:47 • Новости дня
    NYT: Администрация президента США рассматривает снятие санкций с РФПИ
    NYT: Администрация президента США рассматривает снятие санкций с РФПИ
    @ Валентин Егоршин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американская администрация начала рассматривать возможность вывода из-под санкций Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) под руководством Кирилла Дмитриева на фоне переговоров о поставках дизельного топлива в США, пишет газета New York Times (NYT).

    Вашингтон изучает возможность отмены рестрикций в отношении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). Снятие ограничений обсуждается в рамках более широких переговоров об участии фонда в организации поставок российского дизельного топлива в Соединенные Штаты, сообщает NYT.

    Американские чиновники рассматривают заявку фонда на отмену санкций как часть усилий по улучшению двусторонних отношений и завершению конфликта. «Было очень, очень приятно иметь дело с (главой РФПИ) Кириллом (Дмитриевым)», – заявил специальный посланник президента США по вопросам мира Стивен Уиткофф.

    В октябре Соединенные Штаты приостановили действие ограничений на импорт российского дизельного топлива. При значительном содействии РФПИ в США уже отправились три танкера с горючим. Американский Минфин в настоящее время проводит стандартную процедуру оценки заявок фонда на снятие санкций.

    Во вторник Дмитриев посоветовал чиновникам Евросоюза перенять у президента США Дональда Трампа стремление к миротворчеству.

    В понедельник представители Демократической партии США решили расследовать соглашение американского лидера с Москвой об импорте дизельного топлива.

    На прошлой неделе президент Чехии Петр Павел заявил об отдалении перспективы перемирия на Украине из-за решения снять санкции с поставок российского горючего.

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    25 октября 2026, 19:19 • Новости дня
    Песков: Двусторонняя встреча Путина и Трампа может пройти на саммите АТЭС

    Tекст: Ольга Иванова

    Двусторонняя встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может состояться на саммите АТЭС в китайском Шэньчжэне, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    «Сейчас все смотрят, что произойдет в Шэньчжене, если там будет возможность провести двустороннюю встречу (Путина и Трампа), трехстороннюю встречу (Путина, Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина). И то, и другое, что называется, на рабочем столе», – приводит слова Пескова РИА «Новости».

    При этом он уточнил, что окончательных договоренностей по проведению как двусторонней встречи Путина и Трампа, так и трехстороннего саммита лидеров России, Китая и США пока нет.

    Саммит АТЭС пройдет в Шэньчжэне 18-19 ноября. Предыдущая личная встреча Путина и Трампа состоялась в августе 2025 года в Анкоридже.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о важности потенциальной встречи лидеров России, США и Китая.

    В среду президент Владимир Путин сообщил о возможности провести переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином на полях ноябрьского саммита АТЭС в Шэньчжэне.

    Во вторник глава МИД Сергей Лавров рассказал об активной проработке контактов главы российского государства на предстоящем мероприятии.

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    27 октября 2026, 22:33 • Новости дня
    Маск прокомментировал новость о перемирии в Алешках

    Маск назвал хорошей новостью перемирие в Алешках Херсонской области

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский предприниматель Илон Маск ответил на пост первой леди США Мелании Трамп о вступлении в силу локального перемирия в Алешках Херсонской области.

    «Хорошо», – написал Илон Маск в комментариях к публикации первой леди США.

    Маск сделал репост сообщения о начале перемирия.

    «Перемирие между Украиной и Россией вступило в силу в 4:00 утра по московскому времени 27 октября 2026 года», – сказано в посте Мелании Трамп.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны объявило о начале режима тишины для гуманитарной операции в Алешках. Мелания Трамп сообщила о расширении режима прекращения огня в Алешках.

    Белый дом 23 октября подтвердил договоренность о прекращении огня при посредничестве первой леди США.

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    25 октября 2026, 17:40 • Новости дня
    Трамп предупредил Макрона об уничтожении Франции из-за мигрантов

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент США Дональд Трамп предупредил французского лидера Эммануэля Макрона о том, что его миграционная политика ведет к уничтожению Франции.

    «Когда я только вступил в должность, я довольно рано встретился с Макроном. Я сказал ему: «Ты уничтожаешь Францию. Ты впускаешь людей, которые ненавидят твою страну», – рассказал Трамп телеканалу Fox News, передает ТАСС.

    В четверг президент Франции Эммануэль Макрон заявил о глупых комментариях иностранных политиков насчет беспорядков в республике.

    На прошлой неделе во Франции вспыхнули невиданные протесты школьников, переросшие в погромы. В начале месяца на севере Франции полицейские нашли брошенный фургон с убитым мужчиной и мигрантами.

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    26 октября 2026, 22:36 • Новости дня
    Axios: Демократы в Конгрессе США решили расследовать сделку Трампа с Москвой

    Axios: Демократы решили расследовать дизельную сделку Трампа с Россией

    Tекст: Катерина Туманова

    Представители Демократической партии США готовят базу для расследования соглашения президента Дональда Трампа с Москвой об импорте российского дизельного топлива.

    Ведущие демократы, претендующие на влиятельные посты в следующем году, потребовали от крупных банков и портов сохранить документы о сделках с российским дизелем. Изучение соглашения президента США Трампа с Москвой станет приоритетом партии в случае возвращения контроля над Конгрессом, пишет портал Axios.

    «[Любой] ввоз российского дизельного топлива в США вызывает серьезные юридические вопросы и может стать поводом для судебных разбирательств, а также расследований со стороны Конгресса», – говорится в письме демократов.

    Документ подписали сенаторы Крис Кунс, Элизабет Уоррен, Рон Уайден и Шелдон Уайтхаус. В случае получения демократами большинства в Сенате они могут возглавить комитеты по международным отношениям, банковскому делу, финансам и судебной системе.

    Новый запрос показывает, что расследования будут проводиться не только в Белом доме, но и в высших эшелонах власти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу первый танкер с 40 тыс. тонн российского дизеля отправился в Нью-Йорк. До этого спецпосланник президента США Стив Уиткофф передал президенту России Владимиру Путину благодарность от американского лидера за решение об экспорте дизельного топлива.

    Министерство энергетики США объяснило сделку по дизельному топливу попыткой остановить конфликт.

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    28 октября 2026, 09:40 • Новости дня
    Трамп заявил о прогрессе в мирном урегулировании на Украине

    Трамп заявил о значительном прогрессе в мирном процессе на Украине

    Трамп заявил о прогрессе в мирном урегулировании на Украине
    @ Ron Sachs/CNP/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп заявил о продвижении в украинском урегулировании и скорой встрече с президентом России Владимиром Путиным и главой киевского режима Владимиром Зеленским.

    «Мы добиваемся значительного прогресса <...> (в мирном процессе)», – заявил Трамп.

    Американский лидер добавил, что ожидает в скором времени встречи с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.передает РИА «Новости».

    Накануне президент России провел телефонный разговор с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьером Норвегии Йонасом Гаром Стере. Они обсудили недавние переговоры в Осло и визит спецпосланника главы Белого дома Стива Уиткоффа в Петербург.

    В понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что решение о возобновлении трехсторонних переговоров России, США и Украины не подразумевает ограничений в боевых действиях.

    Спецпосланник Трампа Стив Уиткофф выразил надежду, что переговоры с Путиным станут шагом к урегулированию.

    Ранее помощник президента Юрий Ушаков сообщил о готовности России возобновить переговоры с США и Украиной в ноябре.

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    27 октября 2026, 02:57 • Новости дня
    Минюст США вновь предъявил обвинения бывшему главе ФБР Джеймсу Коми

    Минюст США вновь предъявил обвинения бывшему директору ФБР Коми

    Tекст: Катерина Туманова

    Министерство юстиции США вновь предъявило обвинения бывшему директору ФБР Джеймсу Коми, его подозревают в незаконной передаче информации, относящейся к национальной обороне, и сговоре.

    Министерство юстиции США в третий раз пытается привлечь к ответственности бывшего директора ФБР Джеймса Коми. В последнем деле его обвиняют в разглашении конфиденциальной информации, касающейся национальной безопасности, в 2016 году, согласно судебным документам, обнародованным в понедельник, передает Reuters.

    В документе, поданном в федеральный суд Вашингтона, Коми обвиняется в передаче и сговоре с целью распространения информации, касающейся национальной обороны. В нем сказано, что в октябре 2016 года он передал секретную информацию репортеру из New York Times.

    Коми заявил в соцсети, что «они снова вернулись», и упомянул Министерство юстиции, но не предоставил никаких подробностей.

    «Я по-прежнему невиновен», – добавил он.

    Адвокаты Коми уже обратились к судье с просьбой прекратить дело, так как оно юридически некорректно.

    Министерство юстиции уже дважды предъявляло обвинения Коми в даче ложных показаний Конгрессу относительно утечек информации в СМИ и угрозах президенту Дональду Трампу в соцсетях. Судья отклонил дело о ложных показаниях, в то время как дело об угрозах остается на рассмотрении.

    Адвокат Коми, Патрик Фицджеральд, заявил, что документ «предположительно обвиняет Коми в преступлениях, которых он не совершал». Обвинительное заключение было подано 5 октября, а обнародовано в понедельник, 26 октября, по просьбе адвокатов Коми.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Минюст США обвинил Коми в публикации зашифрованных угроз в адрес президента для продвижения книги. В апреле большое жюри присяжных выдало ордер на арест бывшего директора ФБР. В 2025 году ему предъявили обвинения в даче ложных показаний и препятствовании правосудию.

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    27 октября 2026, 00:05 • Новости дня
    США и Канада решили смягчить пошлины на сталь и автомобили

    Tекст: Катерина Туманова

    США и Канада работают над соглашением о смягчении американских пошлин на канадскую сталь и автомобили, сообщили источники Reuters.

    «Переговоры сосредоточены на пошлинах, введенных в соответствии с разделом 232 (Section 232) законодательства США, в отношении канадской стали и автомобилей. Канадские информаторы сообщают, что соглашение может быть достигнуто до промежуточных выборов 3 ноября. Президент США Дональд Трамп заявил, что с 1 января 2027 года пошлины на сталь и автомобили могут вырасти до 50%», – передает Reuters.

    Пошлины в рамках раздела 232 находятся в ведении Министерства торговли. Ключевой фигурой в переговорах стал министр торговли США Говард Латник. По словам источника, Латник и министр Канады Доминик Леблан в последнее время поддерживают регулярные контакты.

    В аппарате Леблана подтвердили, что Канада продолжает поддерживать связь с Вашингтоном.

    «Канада продолжает вести конструктивный диалог с американскими коллегами по ряду приоритетных вопросов. Мы готовы к конструктивному и добросовестному сотрудничеству ради создания более взаимовыгодных торговых отношений, учитывающих интересы Канады», – заявил представитель Леблана.

    Переговоры между США и Канадой зашли в тупик в августе из-за разногласий по вопросу снижения пошлин на средне- и большегрузные транспортные средства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вашингтонская администрация 24 октября отменила пошлины в размере 50% на некоторые канадские товары. Хотя в четверг посольство США в Канаде обвинило канадских политиков в попытках вмешательства в американские выборы на фоне таможенных войн.

    В августе премьер-министр Канады Марк Карни заявил о состоянии торговой войны с США после провала переговоров и введения Вашингтоном новых пошлин.

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    26 октября 2026, 13:29 • Новости дня
    Влияние Трампа спровоцировало правый сдвиг в странах Латинской Америки

    Fox News: Политика Трампа вызвала сдвиг стран Латинской Америки вправо

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент США Дональд Трамп оказал значительное влияние на политический курс стран Латинской Америки, способствуя переходу государств региона под управление правых сил.

    Политика американской администрации повлияла на правый сдвиг в государствах Латинской Америки, пишет Fox News.

    «Я не сомневаюсь, что президент Трамп оказал хорошее влияние на то, чтобы правительства в Латинской Америке стали более правыми», – заявил исследователь Манхэттенского института Сантьяго Видаль Кальво.

    По его словам, влияние Вашингтона в регионе заметно усилилось после поимки венесуэльского лидера Николаса Мадуро. Кроме того, Дональд Трамп, президент Аргентины Хавьер Милей и лидер Сальвадора Найиб Букеле вдохновили правые движения, что отразилось на вопросах торговли, миграции и национальной безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в выходные, выборы президента Бразилии приобрели большое значение для международного сообщества.

    Ранее заместитель главы МИД Сергей Рябков заявил об отношении США к Латинской Америке как к своему «заднему двору».

    Президент Парагвая Сантьяго Пенья поддержал усиление роли Вашингтона в регионе и военную операцию против Николаса Мадуро.

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    26 октября 2026, 10:56 • Новости дня
    Ники Минаж пообещала поддержать Трампа в случае выдвижения на новый срок

    Fox News: Ники Минаж пообещала поддержать Трампа в случае выдвижения на выборах

    Ники Минаж пообещала поддержать Трампа в случае выдвижения на новый срок
    @ REUTERS/Jonathan Ernst

    Tекст: Игорь Иножарский

    Американская рэп-исполнительница Ники Минаж в ходе выступления на митинге Республиканской партии в Мичигане заявила, что готова проголосовать за президента США Дональда Трампа, если он решит вновь баллотироваться на пост главы государства.

    «Для меня огромная честь стоять рядом с вами каждый раз. И я буду продолжать поддерживать вас вечно. Если вы снова пойдете на выборы, я снова вас поддержу», – заявила Минаж. Она выступила на митинге, где Трамп поддерживал кандидатов-республиканцев Майка Роджерса и Джона Джеймса, сообщает Fox News.

    Исполнительница добавила, что Трамп олицетворяет стойкость и изменил энергетику страны, дав американцам «светлое будущее». Она также призвала голосовать за республиканцев на предстоящих промежуточных выборах в Конгресс, назвав их важнейшим поворотным моментом для государства.

    Кроме того, Минаж затронула тему трансгендерных переходов у несовершеннолетних, призвав оградить детей от навязывания операций по смене пола.

    Трамп назвал Минаж «королевой рэпа» и в шутку признался, что злится из-за того, что она затмила его на сцене. Глава государства подчеркнул, что артистка является «очень особенным человеком».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу часть избирателей на митинге в Айове предупредила республиканцев о недовольстве экономикой и политическим расколом. На прошлой неделе рейтинг одобрения президента Дональда Трампа перед выборами в Конгресс снизился до 31%. В середине месяца на митинге главы государства в Огайо один из его сторонников ударил протестующую в лицо.

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    27 октября 2026, 07:51 • Новости дня
    Дмитриев посоветовал чиновникам ЕС учиться миротворчеству у Трампа

    Глава РФПИ Дмитриев призвал ЕС и Британию поучиться миротворчеству у Трампа

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что чиновникам Евросоюза и Великобритании следует перенять у президента США Дональда Трампа гуманитарный подход и стремление к миротворчеству.

    Американское руководство демонстрирует приоритет миротворчества над разжиганием конфликтов, передает ТАСС.

    «Президент Трамп и его команда настаивают на том, чтобы гуманитарный подход и миротворчество превалировали над разжиганием войны. Чиновникам ЕС и Великобритании есть чему поучиться у этого подхода», – написал Дмитриев.

    Свой комментарий спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами посвятил введению режима тишины на херсонском направлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Министерство обороны объявило о прекращении огня российскими войсками на херсонском направлении ради гуманитарной операции в Алешках.

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    26 октября 2026, 10:08 • Новости дня
    МИД Норвегии напомнил президенту США о независимости Нобелевского комитета

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде напомнил о независимости Нобелевского комитета в ответ на критику со стороны президента США Дональда Трампа.

    «Нобелевский комитет является независимым. Мы об этом напоминаем, если кто-то задумывается, и это по-прежнему остается так», – заявил Эйде норвежской телерадиокомпании NRK.

    Ранее президент США Дональд Трамп раскритиковал Норвегию за отказ присудить ему Нобелевскую премию мира.

    Нобелевскую премию мира 2026 года получит бывший верховный комиссар ООН по правам человека Нави Пиллэй.

    Ранее Трамп вновь заявил о разочаровании из-за того, что Нобелевский комитет не присудил премию мира американской стороне, несмотря на усилия Вашингтона по урегулированию международных конфликтов.

    Посол России в Норвегии Николай Корчунов указал на политизацию Нобелевской премии мира.

    Нобелевский комитет назвал имя нового лауреата, премию мира в 2026 году получит бывший верховный комиссар ООН по правам человека Нави Пиллэй за усилия по продвижению международного права.

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