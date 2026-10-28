Карл III признал принесенные британской работорговлей в колониях страдания

DT: Карл III назвал британскую работорговлю причиной страданий в колониях

Tекст: Мария Иванова

Монарх во вторник прибыл с визитом на Багамские острова. Выступая перед молодежью, он отметил богатство местной культуры, признав, что она частично «была рождена во тьме», передает ТАСС со ссылкой на газету The Daily Telegraph.

Предполагается, что Карл III более подробно выскажется по теме работорговли на саммите Содружества наций, который пройдет с 1 по 4 ноября в Антигуа и Барбуде. На нем будет обсуждаться вопрос возможной выплаты репараций Лондоном.

На Багамах короля встретили несколько десятков активистов с плакатами «Заплатите нам то, что должны» и «Репарации сейчас же». Правительство Великобритании неоднократно исключало вариант с выплатой репараций.

В последние годы государства Карибского бассейна все активнее говорят о необходимости выплаты Великобританией репараций в связи с работорговлей. В октябре 2024 года на саммите стран Содружества было принято коммюнике, которое содержало пункт о необходимости начать обсуждение темы репараций.

Карл III, выступая на той встрече, указал на важность изучения британского колониального прошлого, но не стал приносить извинения за работорговлю.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник британский министр по делам бизнеса и торговли Джонатан Рейнольдс назвал необоснованными требования бывших колоний о репарациях.

На прошлой неделе президент Гайаны Мохамед Ирфаан Али призвал Карла III принести официальные извинения за работорговлю.

В начале месяца британский монарх решил не приносить извинения за историческую роль Лондона в работорговле.