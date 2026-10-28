Катар предложил Ирану новый проект сделки с США и Израилем

Reuters: Катар представил Ирану новый план урегулирования конфликта с США

Tекст: Дмитрий Зубарев

Посредники из Катара передали иранской стороне новый проект соглашения, направленный на урегулирование конфликта с Вашингтоном и Израилем. Документ был представлен в рамках двусторонних переговоров, состоявшихся в Тегеране 25 октября, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

В настоящее время руководство Ирана изучает предложенные инициативы по завершению войны. Ожидается, что официальный ответ будет направлен посредникам к концу текущей недели.

Открытое противостояние началось 28 февраля, когда США и Израиль нанесли удары по иранским объектам, на что Тегеран ответил собственными атаками. В середине июня Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о прекращении боевых действий, однако позже стороны вновь обменялись ударами. В настоящий момент конфликт остается неурегулированным.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев назвал бездоказательными инсинуациями обвинения США и Израиля в якобы непрозрачности ядерной программы Ирана.

Ранее Иран представил ракетный удар по целям в Израиле как ответ на нарушение перемирия после более чем месяца сдержанности.

Кроме того, иранское агентство Fars сообщило об ударе крылатой ракетой по израильскому контейнеровозу.