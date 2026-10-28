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    Арабские города Израиля отметили рекордный успех на выборах салютами
    28 октября 2026, 12:26 • Новости дня

    Катар предложил Ирану новый проект сделки с США и Израилем

    Reuters: Катар представил Ирану новый план урегулирования конфликта с США

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Посредники из Катара передали Ирану новый проект договоренности по урегулированию конфликта с США и Израилем, передает Reuters.

    Посредники из Катара передали иранской стороне новый проект соглашения, направленный на урегулирование конфликта с Вашингтоном и Израилем. Документ был представлен в рамках двусторонних переговоров, состоявшихся в Тегеране 25 октября, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

    В настоящее время руководство Ирана изучает предложенные инициативы по завершению войны. Ожидается, что официальный ответ будет направлен посредникам к концу текущей недели.

    Открытое противостояние началось 28 февраля, когда США и Израиль нанесли удары по иранским объектам, на что Тегеран ответил собственными атаками. В середине июня Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о прекращении боевых действий, однако позже стороны вновь обменялись ударами. В настоящий момент конфликт остается неурегулированным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев назвал бездоказательными инсинуациями обвинения США и Израиля в якобы непрозрачности ядерной программы Ирана.

    Ранее Иран представил ракетный удар по целям в Израиле как ответ на нарушение перемирия после более чем месяца сдержанности.

    Кроме того, иранское агентство Fars сообщило об ударе крылатой ракетой по израильскому контейнеровозу.

    28 октября 2026, 09:55 • Новости дня
    Арабские города Израиля отметили рекордный успех на выборах салютами

    Арабские партии получили до 19 мест в Кнессете по экзитполам

    Арабские города Израиля отметили рекордный успех на выборах салютами
    @ Nedal Solila

    Tекст: Игорь Иножарский

    Лидер партии «Раам» Мансур Аббас выразил надежду, что рекордный результат арабских партий на выборах в Кнессет позволит противникам премьер-министра Биньямина Нетаньяху собрать большинство мест в парламенте.

    В арабских городах Лод, Кафр-Манда и Тайбе вспыхнули салюты и прошли массовые празднования после сообщений израильских СМИ о рекордных успехах «Объединенного списка» и Объединенного арабского списка на выборах в Кнессет, передает Al Jazeera.

    По данным экзитполов, арабские партии могут получить до 19 мест в 120-местном Кнессете, а явка среди палестинских граждан Израиля достигла около 80%, что стало рекордом за десятилетия; в целом по стране проголосовали 77,7% избирателей, сообщает Al Jazeera.

    Мансур Аббас, чья партия «Раам» ранее имела пять мест и входила в правительственную коалицию в 2021–2022 годах, заявил, что рассчитывает на формирование блока против Нетаньяху из 61 депутата, и рассказал, что к его партии обращались оба основных лагеря: «С теми цифрами, которые у нас есть сейчас, правительства нет», – сказал Аббас в эфире канала Israel Channel 12.

    Биньямин Нетаньяху назвал перспективу коалиции с арабскими партиями «позором и стыдом», при этом ни его блок, ни оппозиция по экзитполам не набирали требуемый 61 мандат; бывший посол Алон Пинкас отметил, что еврейские партии заплатят цену за отказ сотрудничать с арабскими силами, а корреспондент Нур Оддех охарактеризовала выборы как «экзистенциальный момент» для палестинских граждан Израиля на фоне более чем ста законов, которые, по ее словам, закрепляют их дискриминацию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду правящая партия «Ликуд» во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху лидировала на выборах в Кнессет после подсчета почти половины бюллетеней. Во вторник, по данным экзитполов, оппозиционный блок во главе с Гади Айзенкотом обошел партию Нетаньяху, но не получил большинства. Избиратели Израиля во вторник начали голосование на первых парламентских выборах после нападения ХАМАС.

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    28 октября 2026, 09:07 • Новости дня
    Партия Нетаньяху вышла в лидеры на выборах в Израиле

    Партия Нетаньяху вышла в лидеры на выборах после подсчета 48% голосов

    Tекст: Вера Басилая

    Правящая партия «Ликуд» во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху лидирует на парламентских выборах в Израиле после подсчета почти 50% голосов, обойдя оппозицию, следует из данных ЦИК Израиля.

    Правящая партия «Ликуд» получает 27 мандатов в Кнессете, тогда как оппозиционная «Яшар» Гади Айзенкота находится на втором месте с 22 мандатами, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные ЦИК после подсчета 48,4% голосов.

    В 120-местном парламенте правящая коалиция может рассчитывать на 55 мест, оппозиционная – на 50, арабские партии получают 15 мандатов. Для формирования правительства требуется 61 место.

    «Правый блок имеет явное, решающее большинство среди сионистской общественности (…) и всех тех, кто поддерживает государство», – цитирует Нетаньяху «Интерфакс».

    По его словам, страна нуждается в «сильном, национальном правительстве», а опираться на антисионистские партии недопустимо. Он также отметил ослабление Ирана и усиление Израиля, призвав к устранению иранской угрозы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник экзитполы не выявили победителя на парламентских выборах в Израиле.

    Избиратели начали голосовать на первых выборах после нападения ХАМАС.

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    28 октября 2026, 11:54 • Видео
    Хуситы ударили планету по больному месту

    Один из ключевых нефтепроводов Саудовской Аравии подвергся ударам со стороны движения хуситов, инициатива в этой войне по-прежнему принадлежит им. И они как будто уговаривают США вмешаться.

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    27 октября 2026, 23:49 • Новости дня
    Экзитполы не выявили победителя на парламентских выборах в Израиле

    Times of Israel: Экзитполы не выявили победителя на выборах в Кнессет

    Tекст: Катерина Туманова

    По данным экзитполов, на парламентских выборах в Израиле оппозиционный блок во главе с Гади Айзенкотом обошел партию премьер-министра Биньямина Нетаньяху, однако не получил большинства в Кнессете.

    Избирательные участки закрылись в 22:00 по местному времени (23:00 мск). Опросы на выходе с участков, проведенные несколькими телеканалами, не выявили явного победителя, пишет The Times of Israel.

    Партия «Ликуд» Биньямина Нетаньяху остается крупнейшей, однако оппозиционный блок во главе с Гади Айзенкотом лидирует по общему числу мандатов. При этом ни одна из сторон не набрала большинства голосов на фоне рекордной активности арабского населения.

    Ожидается, что оба политика объявят о своей победе по завершении голосования.

    После публикации окончательных результатов и проведения консультаций с представителями прошедших в Кнессет партий президент Ицхак Герцог должен поручить формирование нового правительства одному из кандидатов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Центральная избирательная комиссия Израиля сообщила о рекордной с 1973 года явке избирателей. Опросы предсказывали коалиции премьер-министра потерю большинства в парламенте.

    Нетаньяху 26 октября заявил о готовящихся попытках помешать голосованию.

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    27 октября 2026, 17:06 • Новости дня
    Рекордную за 53 года явку на парламентских выборах зафиксировали в Израиле

    ЦИК: Явка на парламентских выборах в Израиле побила рекорд 1973 года

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    К середине дня голосования на парламентских выборах в Израиле свой голос отдали почти половина избирателей, что стало рекордным показателем с 1973 года, сообщила Центральная избирательная комиссия страны.

    К середине дня во вторник на парламентских выборах в Израиле проголосовали более 3,2 млн человек, передает РИА «Новости». На участках в Тель-Авиве уже с утра отмечены очереди избирателей.

    «По состоянию на 14:00 проголосовали более 3,29 млн человек. Явка составляет 44,9%. Таких цифр мы не видели с 1973 года», – сообщила Центральная избирательная комиссия Израиля.

    Правом голоса на выборах обладают около 7,3 млн граждан Израиля. По всей стране открыто свыше 12 тыс. избирательных участков. Это первые выборы в государстве после нападения движения ХАМАС в октябре 2023 года и начала войны с Ираном.

    За представительство в 120-местном парламенте борются кандидаты от 36 партий, проходной барьер для попадания в Кнессет составляет 3,25% голосов. Основная политическая борьба развернулась между правящей коалицией во главе с партией «Ликуд» премьер-министра Биньямина Нетаньяху и оппозиционными силами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил в день голосования на фоне прогнозов о потере правящей коалицией большинства в Кнессете.

    В понедельник глава израильского правительства пригрозил Ирану и союзникам Тегерана «несоразмерными» ударами в случае попыток помешать проведению выборов.

    В воскресенье Биньямин Нетаньяху разместил сгенерированное нейросетью изображение уничтоженного атомной бомбой Тель-Авива в качестве напоминания об иранской угрозе.

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    27 октября 2026, 15:58 • Новости дня
    Колумбия официально вышла из Гаагской группы

    Колумбия покинула Гаагскую группу по палестино-израильскому конфликту

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Правительство Колумбии объявило об официальном выходе из Гаагской группы, выступающей за выполнение решений международных судов по палестино-израильскому конфликту, сообщила пресс-служба президента южноамериканской республики.

    «Правительство Колумбии объявляет об официальном выходе из состава Гаагской группы, подтверждая, что внешняя политика страны основана на демократических и исторических ценностях, а не на идеологическом активизме», – приводит РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

    Гаагская группа была основана 31 января 2025 года Боливией, Колумбией, Кубой, Гондурасом, Малайзией, Намибией, Сенегалом и ЮАР. Ее целью заявлено обеспечение исполнения решений Международного суда ООН и Международного уголовного суда, связанных с ситуацией в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан.

    Колумбия стала третьим государством, покинувшим объединение. Ранее о выходе из группы объявили Боливия и Гондурас.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае власти Колумбии попытались пресечь участие своих граждан в боевых действиях на Украине.

    В январе колумбийское руководство приняло решение перебросить силы к границе из-за возможной волны мигрантов из Венесуэлы.

    В прошлом году МИД южноамериканской республики объявил о снятии напряженности в отношениях с США.

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    27 октября 2026, 16:20 • Новости дня
    Танкер подорвался на мине в восточной части Ормузского пролива

    ВМС Ирана: В Ормузском проливе подорвался на мине танкер-нарушитель

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Танкер подорвался на морской мине в восточной части Ормузского пролива и загорелся, сообщили военно-морские силы Ирана.

    Инцидент произошел при попытке судна пройти через запретную и небезопасную зону, пишет ТАСС. По информации пресс-службы ВМС Ирана, танкер отключил системы отслеживания перед столкновением с минами. Судно получило повреждения и загорелось.

    В ведомстве подчеркнули, что для безопасного прохода через Ормузский пролив суда должны координировать свои действия с Вооруженными силами Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье телеканал Al Arabiya сообщил о предложении Тегерана Вашингтону возобновить судоходство в Ормузском проливе при условии снятия американской блокады.

    На прошлой неделе глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил о невозможности заменить Ормузский пролив альтернативными логистическими маршрутами.

    В тот же день президент Франции Эммануэль Макрон отметил рост транспортных расходов на перевозку ресурсов в десять раз из-за конфликта США и Израиля с Ираном и блокировки Ормузского пролива.

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    27 октября 2026, 18:31 • Новости дня
    Небензя: Альтернативы дипломатическому решению конфликта вокруг Ирана нет

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Россия считает, что альтернативы дипломатическому решению конфликта вокруг Ирана нет и быть не может, заявил постпред при ООН Василий Небензя.

    Небензя заявил об отсутствии альтернативы дипломатическому решению конфликта вокруг Ирана, передает РИА «Новости». «Альтернативы политико-дипломатическому урегулированию нет и быть не может», – заявил он на заседании Совета Безопасности ООН.

    Ранее зампред Совета Федерации Константин Косачев назвал бездоказательными инсинуациями обвинения США и Израиля в якобы непрозрачности ядерной программы Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху разместил сгенерированное нейросетью изображение уничтоженного атомной бомбой Тель-Авива, напомнив об угрозе со стороны Ирана.

    До этого Нетаньяху отменил приказ о подготовке масштабных ударов по Ирану из-за возражений президента США.

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    27 октября 2026, 17:17 • Новости дня
    Хуситы заявили о нанесении удара ракетами по зданию Минобороны Саудовской Аравии

    Хуситы заявили об ударе баллистической ракетой по зданию Минобороны в Эр-Рияде

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Военный представитель йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа заявил об атаке баллистической ракетой на здание министерства обороны Саудовской Аравии в Эр-Рияде.

    «Йеменские вооруженные силы атаковали министерство обороны в столице саудовского врага Эр-Рияде баллистической ракетой», – приводит ТАСС заявление представителя хуситов.

    По словам Сариа, запущенная повстанцами ракета успешно поразила заданную цель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник хуситы также атаковали баллистической ракетой нефтеперерабатывающий завод в городе Рас-Таннура на востоке Саудовской Аравии.

    В тот же день возглавляемая Саудовской Аравией коалиция заявила об уничтожении направленных на королевство трех баллистических ракет и четырех беспилотников.

    В субботу аравийская коалиция перехватила выпущенную мятежниками в направлении Эр-Рияда ракету.

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    27 октября 2026, 21:28 • Новости дня
    Минтранс: Проект железной дороги Решт – Астара в Иране освободили от налогов

    Минтранс: Иран освободил от налогов проект железной дороги Решт – Астара

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министерство транспорта России заявило о положительной динамике в строительстве железнодорожной линии Решт – Астара в Иране, в том числе об отмене местных сборов и выкупе земельных участков.

    Минтранс зафиксировал положительную динамику в реализации совместного проекта по строительству железнодорожной линии Решт – Астара в Иране. В частности, удалось достичь договоренностей об освобождении проекта от налогов и сборов на территории Исламской республики, а также о выкупе земельных участков, сообщается на сайте ведомства.

    Отмечается, что президент России Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, включая инфраструктурные проекты. Новая магистраль станет ключевой частью международного транспортного коридора «Север – Юг», обеспечив бесшовную транспортировку грузов до портов Персидского залива и далее в страны Южной Азии.

    По данным министерства, в 2026 году выросли объемы железнодорожных и морских перевозок между странами, что открывает значительный потенциал для развития логистических линий. Документы о достройке последнего западного участка маршрута стоимостью 1,6 млрд евро были подписаны в мае 2023 года, при этом 1,3 млрд евро выделены в качестве российского кредита.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе вице-премьер Алексей Оверчук заявил о завершении выкупа иранской стороной земельных участков для строительства линии Решт – Астара.

    Ранее министр транспорта Андрей Никитин сообщил о возобновлении работ по проекту создания этой железнодорожной ветки.

    До этого Иран выкупил участок протяженностью более 100 км под строительство транспортного коридора «Север – Юг».

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    27 октября 2026, 19:30 • Новости дня
    Президент Ирана прибыл в Кремль на переговоры с Путиным

    Президент Ирана Пезешкиан прибыл в Кремль на переговоры с Путиным

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан прибыл в Кремль на переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

    Это будет первая из серии двусторонних встреч главы российского государства с иностранными лидерами на полях восьмого саммита ФСЭГ, сообщил Кремль в Max.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент Ирана Масуд Пезешкиан прибыл в Москву для участия в саммите Форума стран – экспортеров газа.

    На прошлой неделе Масуд Пезешкиан заявил о намерении посетить саммит в Москве и встретиться с президентом Владимиром Путиным.

    В начале месяца пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил об обсуждении лидерами России, Азербайджана и Ирана вопросов взаимодействия в различных отраслях.

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    27 октября 2026, 19:49 • Новости дня
    Росатом запланировал увеличить число своих сотрудников на АЭС «Бушер»

    Лихачев: Росатом увеличит число своих сотрудников на АЭС «Бушер» до 700 человек

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Госкорпорация «Росатом» планирует увеличить численность своих специалистов на атомной электростанции «Бушер» в Иране до 700 человек, заявил гендиректор компании Алексей Лихачев.

    «У нас уже 142 человека на стройке новых блоков АЭС, 50 человек – на обслуживании, и мы будем наращивать, плановые числа – 700 человек», – приводит слова Лихачева РИА «Новости».

    Глава госкорпорации отметил, что реализация этих планов зависит от военной обстановки вокруг Ирана. В случае ее обострения темпы наращивания присутствия будут снижены, добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Росатом опроверг информацию об эвакуации дипломатов и российских специалистов с АЭС «Бушер».

    Ранее Лихачев сообщил об увеличении числа возвращенных на электростанцию сотрудников до 135 человек. В марте госкорпорация заявила о вывозе 250 специалистов со станции после удара по ее промплощадке.

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    27 октября 2026, 20:08 • Новости дня
    Путин назвал число иранских студентов в российских вузах

    Путин: Число студентов из Ирана в вузах России приблизилось к 10 тыс. человек

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин во время переговоров с иранским коллегой Масудом Пезешкианом заявил, что количество иранских студентов в российских высших учебных заведениях приблизилось к 10 тыс. человек.

    «Взаимодействуем и в гуманитарной сфере. Число иранских студентов в наших вузах приблизилось к отметке 10 тыс. человек», – цитирует Путина ТАСС.

    Президент также обратил внимание, что на рубеже сентября и октября в рамках фестиваля иранской культуры прошла серия мероприятий в Москве, Казани и Астрахани.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент России Владимир Путин на встрече с иранским коллегой Масудом Пезешкианом заявил о продолжении строительства атомной электростанции «Бушер» в Иране.

    На прошлой неделе глава МИД Сергей Лавров по итогам переговоров с иранским коллегой Аббасом Аракчи в Тегеране также оценил количество обучающихся в российских высших учебных заведениях студентов из Ирана в 10 тысяч.

    Ранее Путин на встрече с Пезешкианом в Бишкеке отметил растущий интерес иранской молодежи к обучению в отечественных университетах.

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    27 октября 2026, 19:57 • Новости дня
    Путин: Россия всегда рада видеть президента Ирана

    Tекст: Вера Басилая

    Россия всегда рада видеть президента Ирана Масуда Пезешкиана и возможности обсудить актуальные вопросы, заявил президент Владимир Путин на встрече с иранским коллегой.

    «Мы всегда рады видеть вас в Москве, в России, уважаемый господин президент. Рады возможности переговорить по актуальным вопросам, обменяться мнениями по нашей двусторонней повестке», – цитирует Путина РИА «Новости».

    Путин добавил, что в сентябре–октябре в разных городах России прошла серия ярких мероприятий в рамках фестиваля иранской культуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин на встрече с иранским коллегой Масудом Пезешкианом заявил, что строительство атомной электростанции «Бушер» в Иране продолжается.

    Напомним, во вторник Пезешкиан прибыл в Кремль на переговоры с Путиным.

    В субботу посол Ирана Казем Джалали сообщил, что на предстоящей встрече стороны обсудят экономическое сотрудничество, энергетическую безопасность и геополитические вопросы.


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    27 октября 2026, 20:13 • Новости дня
    Путин завершил переговоры с президентом Ирана в Кремле

    В Кремле завершилась встреча Путина с президентом Ирана Пезешкианом

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин завершил встречу в Кремле с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

    Протокольная беседа с участием делегаций началась примерно в 19:22 по московскому времени, передает ТАСС. До этого главы государств поговорили с глазу на глаз и обсудили ситуацию в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Пезешкиан прибыл в Кремль на переговоры с Путиным. Президент России сообщил о возможности обсудить актуальные вопросы двусторонней повестки.

    Глава государства заявил о приближении количества иранских студентов в российских высших учебных заведениях к 10 тыс. человек.

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    27 октября 2026, 19:54 • Новости дня
    Путин назвал результативным саммит ФСЭГ

    Путин на встрече с президентом Ирана назвал результативным саммит ФСЭГ

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин на встрече с иранским лидером Масудом Пезешкианом назвал результативным саммит Форума стран – экспортеров газа (ФСЭГ).

    «Думаю, что сегодняшнее мероприятие прошло достаточно результативно. Много двухсторонних встреч между коллегами проходит – это тоже очень полезно», – цитирует Путина РИА «Новости».

    ФСЭГ является международной межправительственной организацией. В нее входят Россия, Алжир, Боливия, Египет, Экваториальная Гвинея, Иран, Ливия, Нигерия, Катар, Тринидад и Тобаго, ОАЭ и Венесуэла.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Ирана Масуд Пезешкиан прибыл в Кремль на переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

    На пленарном заседании саммита ФСЭГ Владимир Путин заявил об объеме поставок российского топлива в Турцию в 30 млрд кубометров.

    Президент России пригласил делегатов саммита принять участие в форуме «Российская энергетическая неделя» в Москве в 2027 году.

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