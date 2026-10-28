Актриса Литвинова пожаловалась на отсутствие отопления в квартире во Франции

Рената Литвинова пожаловалась на отсутствие отопления в парижской квартире

Tекст: Вера Басилая

Актриса Рената Литвинова пожаловалась на бытовые проблемы и холод в апартаментах во Франции, пишет «СтарХит».

В ходе встречи с телеведущим Иваном Ургантом в Париже она рассказала, что вынуждена самостоятельно справляться с отсутствием тепла.

«У меня гигантская квартира, уже очень долго не отапливаемая. Потому что не топят, экономят», – заявила Литвинова.

По словам артистки, для обогрева жилья она использует маленькие ветряные обогреватели, сжигающие кислород, и расставляет их по всем комнатам. Также в квартире работает газовая плита.

Литвинова приобрела двухуровневые апартаменты площадью около 100 кв. метров неподалеку от Триумфальной арки в 2015 году, а окончательно переехала во французскую столицу в 2022 году.

Литвинова, покинувшая Россию, заявила, что гражданство не меняла, у нее есть только российский паспорт.

В конце 2025 года Рената Литвинова рассказывала о штрафе в 280 евро за кормление голубя на улице Парижа.



