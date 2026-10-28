Участникам форума Россия – Африка представили передовые российские вооружения

Tекст: Мария Иванова

Выставка передовых российских решений в ключевых сферах экономики проходит в Гостином дворе в рамках форума, передает РИА «Новости».

На выставке продемонстрировали комплекс с беспилотным летательным аппаратом дальнего действия «Гарпия-А (Э)», а также барражирующий боеприпас «Дань-Т», предназначенный для ударов с авианосителей.

Кроме того, на стенде «Рособоронэкспорта» представлены макет российского зенитно-ракетного комплекса и образцы стрелкового оружия. Отмечается, что многие гости изучают справочные материалы и фотографируются на фоне вооружений.

Третий саммит и экономический и гуманитарный форум «Россия – Африка» проходят в Москве 28–29 октября.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду в Москве стартовал третий саммит Россия – Африка.

В понедельник президент переходного периода Мали Ассими Гойта и вице-президент Уганды Джессика Алупо прибыли в Москву для участия в мероприятии.

На прошлой неделе компания «Рособоронэкспорт» анонсировала показ новейшей концепции эшелонированной защиты объектов от беспилотников «Антидроновый купол» в ходе третьего саммита Россия – Африка.