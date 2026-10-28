В Китае заявили о планах Японии создать собственный ядерный арсенал

КНР обвинила кабинет премьера Японии в планах создать ядерное оружие

Tекст: Дмитрий Зубарев

«С момента прихода к власти нынешнего правительства Японии правые силы страны явно демонстрируют свои амбиции по возрождению милитаризма, нарушению трех принципов отказа от ядерного оружия и стремлению к созданию собственного ядерного арсенала», – заявил Дай Хуайчэн ТАСС.

По его словам, на конец 2024 года Япония располагала 44,4 т выделенного плутония, из которых большая часть хранится за рубежом. Этого количества теоретически достаточно для изготовления нескольких тысяч ядерных боеголовок.

Эксперт отметил, что Токио обладает всеми необходимыми технологиями для создания средств доставки ядерного оружия. Страна занимает лидирующие позиции в разработке баллистических ракет и имеет техническую базу для создания кораблей с ядерными энергетическими установками.

Дай Хуайчэн добавил, что ядерные амбиции команды премьер-министра Санаэ Такаити противоречат мнению общественности. Около 60% японцев выступают против разработки ядерного оружия, а 80% требуют соблюдать безъядерный статус страны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил о намерении страны продолжить развитие ядерной программы.

Ранее министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил о стремлении Варшавы участвовать в американской программе ядерного сдерживания.

Также Вашингтон подтвердил намерение защищать Японию всеми доступными средствами, включая использование ядерного арсенала.