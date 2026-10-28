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    28 октября 2026, 11:33 • Новости дня

    В Китае заявили о планах Японии создать собственный ядерный арсенал

    КНР обвинила кабинет премьера Японии в планах создать ядерное оружие

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Генеральный секретарь Китайской ассоциации по контролю над вооружениями и разоружению Дай Хуайчэн заявил, что правительство Японии стремится к созданию собственного ядерного потенциала.

    «С момента прихода к власти нынешнего правительства Японии правые силы страны явно демонстрируют свои амбиции по возрождению милитаризма, нарушению трех принципов отказа от ядерного оружия и стремлению к созданию собственного ядерного арсенала», – заявил Дай Хуайчэн ТАСС.

    По его словам, на конец 2024 года Япония располагала 44,4 т выделенного плутония, из которых большая часть хранится за рубежом. Этого количества теоретически достаточно для изготовления нескольких тысяч ядерных боеголовок.

    Эксперт отметил, что Токио обладает всеми необходимыми технологиями для создания средств доставки ядерного оружия. Страна занимает лидирующие позиции в разработке баллистических ракет и имеет техническую базу для создания кораблей с ядерными энергетическими установками.

    Дай Хуайчэн добавил, что ядерные амбиции команды премьер-министра Санаэ Такаити противоречат мнению общественности. Около 60% японцев выступают против разработки ядерного оружия, а 80% требуют соблюдать безъядерный статус страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил о намерении страны продолжить развитие ядерной программы.

    Ранее министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил о стремлении Варшавы участвовать в американской программе ядерного сдерживания.

    Также Вашингтон подтвердил намерение защищать Японию всеми доступными средствами, включая использование ядерного арсенала.

    28 октября 2026, 11:21 • Новости дня
    Разведка США раскрыла облик китайского военного космоплана

    TWZ: Разведка США подтвердила подлинность снимка китайского космоплана

    Разведка США раскрыла облик китайского военного космоплана
    @ Maxar Technologies/DIA

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Разведывательное управление министерства обороны США (DIA) подтвердило, что на распространившемся в Сети снимке запечатлен китайский экспериментальный многоразовый космоплан, внешне похожий на американский X-37B.

    Снимок китайского космического аппарата в высоком разрешении был опубликован в несекретном докладе DIA, посвященном глобальным вызовам в космосе, пишет портал The War Zone.

    По данным издания, изображение сделано спутником компании Maxar Technologies (ныне Vantor). На фото запечатлен миниатюрный шаттл с небольшими крыльями, двумя вертикальными стабилизаторами и открывающимися вверх створками грузового отсека.

    Отмечается, что дизайн китайского космоплана «чрезвычайно похож» на американский X-37B, эксплуатируемый Космическими силами США. Как и X-37B, китайский аппарат оснащен трехстоечным шасси и может нести дополнительный грузовой модуль в хвостовой части. Одно из главных отличий – более длинная хорда крыла у китайской модели.

    В компании Vantor уточнили, что снимок был сделан 28 мая 2024 года спутником WorldView-3 с расстояния чуть менее 90 км. В кадр также попал отдельный спутник, пристыкованный к кормовой части аппарата.

    Согласно докладу DIA, подобные многоразовые космопланы могут использоваться для вывода объектов на орбиту, их испытаний и возвращения на Землю. В документе упоминается, что Китай разрабатывает две основные модели космопланов: Shenlong и Tengyun, однако не уточняется, какой именно аппарат изображен на снимке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу правительство Китая призвало мировое сообщество отказаться от милитаризации орбиты.

    В марте Китай анонсировал первый запуск аналога ракеты Falcon 9.

    В январе посадочный модуль китайского космического корабля «Шэньчжоу-20» успешно приземлился в КНР.

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    28 октября 2026, 05:51 • Новости дня
    Подводный крейсер «Генералиссимус Суворов» выполнил пуск ракеты «Булава»

    Минобороны: Подлодка «Генералиссимус Суворов» запустила баллистическую ракету

    Подводный крейсер «Генералиссимус Суворов» выполнил пуск ракеты «Булава»
    @ Владимир Иващенко/Пресс-служба Северного флота/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Атомный подводный крейсер стратегического назначения Тихоокеанского флота «Генералиссимус Суворов» произвел успешный пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Булава» из акватории Охотского моря.

    Стрельба велась из подводного положения. Учебный удар был нанесен по полигону Чижа в Архангельской области, передает ТАСС со ссылкой на Минобороны.

    «Экипаж атомного подводного ракетного крейсера стратегического назначения «Генералиссимус Суворов» проекта 955А «Борей-А» Тихоокеанского флота в соответствии с планом боевой подготовки выполнил стрельбу межконтинентальной баллистической ракетой «Булава» по полигону Чижа в Архангельской области», – сообщили в ведомстве.

    Второй серийный ракетоносец К-553 «Генералиссимус Суворов» относится к четвертому поколению атомоходов усовершенствованного проекта «Борей-А». В 2022 году подлодка вошла в состав ВМФ России, а в октябре 2023 года завершила переход к месту постоянного базирования на Камчатке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее глава МИД Белоруссии Максим Рыженков предостерег европейские страны напоминанием о российской ядерной триаде.

    Также президент Владимир Путин сообщил о включении укрепления ядерной триады в приоритеты новой госпрограммы вооружений.

    Кроме того, глава государства заявил о последовательной модернизации ядерной триады.

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    28 октября 2026, 11:54 • Видео
    Хуситы ударили планету по больному месту

    Один из ключевых нефтепроводов Саудовской Аравии подвергся ударам со стороны движения хуситов, инициатива в этой войне по-прежнему принадлежит им. И они как будто уговаривают США вмешаться.

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    28 октября 2026, 11:27 • Новости дня
    Пекин оценил извинения Мбаппе за оскорбительные высказывания

    МИД Китая высоко оценил извинения футболиста Мбаппе за оскорбительные шутки

    Пекин оценил извинения Мбаппе за оскорбительные высказывания
    @ Federico Titone/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил, что Пекин высоко ценит извинения нападающего мадридского «Реала» и сборной Франции Килиана Мбаппе за оскорбительные комментарии в адрес Китая.

    Китайская сторона с уважением отнеслась к словам раскаяния французского спортсмена за необдуманные комментарии интернет-мемов с его изображением, передает РИА «Новости».

    «Мы высоко ценим принесенные им извинения», – заявил Го Цзякунь.

    При этом дипломат не стал отвечать на вопрос о том, помогут ли слова Мбаппе смягчить бойкот со стороны китайских организаций и негативную реакцию жителей государства.

    Ранее в Китае разгорелся скандал вокруг интервью футболиста, в котором он позволил себе оскорбительные комментарии в адрес КНР при обсуждении интернет-мемов. По сообщениям западных изданий, шутка была связана с одним из исторических политических деятелей Китая. В результате несколько местных компаний разорвали соглашения со спортсменом, а новостные приложения Центрального телевидения Китая удалили все связанные с ним материалы. Позднее президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас принес извинения китайскому народу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду спортивный комментатор Дэн Дакич связал извинения Килиана Мбаппе перед китайскими болельщиками со страхом потерять доходы.

    Во вторник нападающий испанского «Реала» принес извинения после шутки об основателе КНР Мао Цзэдуне.

    Ранее новостные приложения Центрального телевидения Китая удалили публикации с французским футболистом.

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    27 октября 2026, 18:16 • Новости дня
    Лавров заявил об использовании Западом украинских военных для терактов в Сахеле

    Лавров: Запад использует украинских военных для терактов в Сахеле

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Ряд стран Запада подключает украинских военных для совершения диверсий и терактов в Сахеле, аналогичные схемы ранее применяли и в Ливии, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    «Все больше и больше свидетельств того, что некоторые западные столицы, включая и Париж, но не только, подключают украинских военнослужащих к выполнению террористических задач. Их туда привозят, их используют для организации диверсий», – приводит РИА «Новости» заявление Лаврова на встрече с главными редакторами африканских СМИ.

    По его словам, аналогичная схема использовалась в Ливии несколько месяцев назад.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Лавров заявил о привлечении кадровых военнослужащих киевского режима иностранными спонсорами к организации масштабных террористических атак в африканских государствах.

    В июле он сообщил о попытках властей Украины дестабилизировать ситуацию в дружественных России странах Африки.

    В июне глава МИД рассказал об активном использовании Парижем сил украинских вооруженных формирований и местных сепаратистов при попытках свержения законных правительств на континенте.

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    28 октября 2026, 01:48 • Новости дня
    Разработан проект закона о сроках выплат семьям погибших на СВО

    Установлены сроки поиска получателей выплат семьям погибших на СВО

    Tекст: Катерина Туманова

    В России разработали законопроект о введении единого полугодового срока для выявления всех получателей выплат семьям погибших в ходе спецоперации, сообщил глава управления планирования банковских расчетов, учета и отчетности военно-социального центра Минобороны Владимир Дроздов.

    Инициатива должна устранить затягивание сбора документов и установить жесткие временные рамки для всех участников процесса, передает РИА «Новости».

    «В России разработан проект федерального закона 619.9 о поддержке семей погибших на СВО военных. Он вводит четкий и понятный механизм, а именно устанавливает единый шестимесячный срок для выявления всех возможных получателей выплат», – заявил Дроздов.

    Новые нормы защитят права добросовестных граждан от родственников, пытающихся умолчать о существовании других претендентов ради увеличения собственной доли.

    Полгода, отведенные на поиск получателей, ускорят решение юридических вопросов, включая оформление статуса воспитателя и признание отцовства.

    Проект полностью устраняет риски мошенничества, когда после распределения денег внезапно появляются новые члены семьи с требованиями доплат. Прозрачные правила позволят сразу определять точный круг лиц и гарантируют честное начисление средств семьям военнослужащих.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом генпрокурор Александр Гуцан назвал недопустимыми задержки страховых выплат раненым военнослужащим. Наблюдательный совет фонда «Защитники Отечества» объявил о расширении поддержки ветеранов спецоперации и их семей.

    Верховный суд обязал выплатить деньги семье умершего по пути домой участника СВО.

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    27 октября 2026, 15:18 • Новости дня
    Мбаппе извинился перед китайскими болельщиками за шутку о Мао Цзэдуне

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Нападающий испанского «Реала» и сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе принес извинения китайским болельщикам после шутки об основателе КНР Мао Цзэдуне.

    Форвард испанского «Реала» и футбольной сборной Франции Мбаппе извинился перед китайскими болельщиками в связи с ранее сделанным высказыванием, передает ТАСС. «Я приношу извинения всем, кого задели мои слова. У меня совершенно не было такого намерения. Я глубоко уважаю китайский народ и его историю и искренне сожалею», – приводит France Presse слова Мбаппе.

    Ранее Мбаппе рассказал в интервью, что его любимый мем – его лицо, при помощи графического редактора наложенное на изображение Мао Цзэдуна.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник китайские производители напитков и молочной продукции разорвали контракты с Мбаппе из-за шутки о Мао Цзэдуне.

    Кроме того, все новостные приложения Центрального телевидения Китая удалили публикации с футболистом.

    Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил о закономерном отпоре шутке в китайском обществе.

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    27 октября 2026, 17:19 • Новости дня
    Схему вывоза военных-дезертиров за границу раскрыли на Украине

    На Украине военным помогали бежать за границу за 12 тыс. долларов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) раскрыла схему вывоза дезертиров за границу, участники которой брали по 12 тыс. долларов с человека за помощь в побеге.

    Группа лиц из Харьковской области помогала военным дезертировать, вывозила их из зоны боевых действий и организовывала незаконное пересечение границы, пишет РИА «Новости» со ссылкой на украинскую погранслужбу.

    Услуги предлагал администратор тематического Telegram-канала. Подозреваемые доставляли военных на автомобилях к месту сбора в городе Умань Черкасской области, откуда планировалось везти их к приграничью.

    Двух организаторов перевозок задержали и обвинили в содействии дезертирству, прокуратура запросила для них арест. Администратор канала и другие соучастники разыскиваются, следствие продолжается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Владимир Зеленский подписал законопроекты о продлении сроков действия военного положения и всеобщей мобилизации на Украине на 90 дней.

    В пятницу премьер-министр Украины Сергей Корецкий заявил о введении мобилизационных планов для предприятий с возможностью бронирования работников.

    В четверг уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил о покупке украинскими военнообязанными детей у многодетных семей для выезда за границу и уклонения от мобилизации.

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    27 октября 2026, 15:10 • Новости дня
    ВСУ применили беспилотники со Starlink при атаке на Донецк

    Украинские военные атаковали Донецк беспилотниками с терминалами Starlink

    Tекст: Ольга Иванова

    Вооруженные силы Украины во время ночной атаки на Донецк использовали ударные беспилотные летательные аппараты, оборудованные терминалами спутниковой связи Starlink, сообщили местные власти.

    Украинские войска задействовали дроны самолетного типа для ударов по городу, передает РИА «Новости» со ссылкой на управление администрации главы и правительства Донецкой народной республики по вопросам документирования военных преступлений.

    «Украинские военные при ночной атаке на Донецк применили ударные БПЛА самолетного типа «Чаклун-В» и «Б-2», оснащенные терминалами Starlink», – говорится в сообщении ведомства.

    Мэр города Алексей Кулемзин уточнил, что в результате налета в Ленинском районе уничтожены более 20 автомобилей. Кроме того, в Куйбышевском районе получили повреждения здание больницы и медицинское оборудование.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье военный эксперт Юрий Кнутов допустил лишение украинской армии части возможностей по применению аппаратов из-за ограничений связи.

    В субботу американский предприниматель Илон Маск заявил о нарушении украинскими военными условий использования спутниковой связи Starlink для атак беспилотников.

    В четверг здание министерства угля и энергетики Донецкой народной республики получило серьезные повреждения в результате удара дрона.

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    27 октября 2026, 18:46 • Новости дня
    Молдавия захотела получить от Украины перехватчики БПЛА

    Премьер Молдавии Тофан: Кишинев намерен получить от Киева перехватчики дронов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Кишинев в рамках соглашения о военно-техническом сотрудничестве с Киевом рассчитывает получить украинские перехватчики дронов, заявил премьер-министр Молдавии Василий Тофан.

    Кишинев и Киев ранее заключили соглашение о военно-техническом сотрудничестве, которое предусматривает обмен опытом в сфере беспилотных летательных аппаратов, пишет РИА «Новости».

    «Украина каждый день тестирует новые технологии не в лабораториях, а на поле боя, и мы как страна с ограниченными ресурсами хотим убедиться, что приобретаем протестированные технологии по сниженным ценам. Мы хотим интенсификации этого сотрудничества… Хотим получить доступ, в том числе к перехватчикам дронов», – заявил Тофан.

    Глава правительства подчеркнул, что подобное соглашение не нарушает нейтрального статуса Молдавии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник премьер-министр Молдавии Василий Тофан сообщил о подписании соглашения о сотрудничестве в военно-технической сфере с Украиной.

    В воскресенье министр обороны Молдавии Анатолий Носатый заявил о планах внедрить систему акустических датчиков для обнаружения залетающих беспилотников.

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    27 октября 2026, 17:22 • Новости дня
    Британия и Польша договорились о совместных учениях в Балтийском море

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Лондон и Варшава планируют проводить совместные военные учения в Балтийском море, сообщило британское Минобороны по итогам визита главы ведомства Уэза Стритинга в Польшу и его переговоров с польским министром обороны Владиславом Косиняк-Камышем.

    Стороны также договорились укрепить военное сотрудничество для производства и разработки противовоздушных ракет следующего поколения, совместной разработки технологий беспилотников и средств борьбы с ними, а также обеспечения кибербезопасности, передает ТАСС.

    В Минобороны отметили, что договоренности были достигнуты перед учениями «коалиции желающих», которые пройдут в Польше в ноябре при участии тысяч военнослужащих.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш сообщил о заключении с Британией трехлетнего плана сотрудничества в оборонной сфере.

    В тот же день директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников заявил о ежедневном наращивании военной активности НАТО в Балтийском море.

    На прошлой неделе глава британского Минобороны Уэз Стритинг анонсировал масштабные учения в Польше для подготовки к возможному размещению войск на Украине.

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    27 октября 2026, 19:27 • Новости дня
    Белоусов проинспектировал применение дронов в группировке войск «Днепр»

    Минобороны: Белоусов проверил выполнение боевых задач группировкой «Днепр»

    Tекст: Вера Басилая

    Министр обороны Андрей Белоусов проверил выполнение боевых задач и применение ударных беспилотников воинскими частями группировки «Днепр» в зоне проведения спецоперации, сообщило Министерство обороны.

    В пункте управления Белоусов заслушал доклады командования по текущей обстановке и характеру действий противника, сообщает Минобороны.

    Командующий группировкой Михаил Теплинский доложил о поступлении в войска современных образцов вооружения, военной техники и экипировки. По данным ведомства, сформированные в этом году подразделения беспилотных систем показывают высокие результаты в разведке и огневом поражении украинских военных.

    Министру представили разработанные специалистами группировки беспилотники и наземные робототехнические комплексы, оснащаемые боевыми модулями. Кроме того, военные продемонстрировали основные средства противодействия дронам противника на линии боевого соприкосновения.

    По итогам инспекции Белоусов высоко оценил результаты боевой работы подразделений. Он поручил наращивать эффективность применения ударных беспилотных систем для уничтожения живой силы и техники противника при решении поставленных задач.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг глава Минобороны Андрей Белоусов заявил об особой опасности наращивания сил НАТО у границ Союзного государства.

    Ранее сообщалось, что бойцы группировки войск «Днепр» перекрыли проход в Крым для большинства беспилотников ВСУ.

    До этого бойцы группировки «Днепр» ликвидировали украинский пункт управления беспилотниками на правом берегу Днепра.

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    27 октября 2026, 14:52 • Новости дня
    Польша и Британия подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны

    Минобороны Польши: Варшава и Лондон подписали оборонный план на три года

    Tекст: Мария Иванова

    Польша и Великобритания заключили трехлетний план сотрудничества в оборонной сфере, сообщил польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш.

    «Мы только что подписали соглашение с господином министром обороны о сотрудничестве и планах по углублению взаимодействия в оборонной сфере на три года», – заявил Косиняк-Камыш на пресс-конференции.

    По его словам, для защиты Европы необходимо расширить возможности Польши и Соединенного Королевства. Министр отметил важность двусторонних отношений и стремление сделать роль Великобритании «более значимой и актуальной», передает РИА «Новости».

    Косиняк-Камыш добавил, что страны сотрудничают в разработке фрегата, создании систем ПВО и производстве 155-миллиметровых боеприпасов. Он также упомянул, что выбор шведских подводных лодок для Польши был сделан в рамках этого сотрудничества. Министр выразил желание запустить круглосуточное серийное производство в оборонной промышленности, чтобы извлечь реальные выгоды из достигнутых договоренностей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной премьер-министры Великобритании и Польши подписали соглашение о разработке боеприпасов и укреплении восточной границы НАТО.

    В прошлом году Великобритания и ряд европейских стран рассмотрели создание фонда совместных оборонных закупок. Лондон и Варшава начали переговоры о новом договоре для противодействия угрозам в Европе.

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    27 октября 2026, 16:59 • Новости дня
    Туск: США и НАТО выбрали Польшу для создания сервисного центра Patriot

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Соединенные Штаты и НАТО выбрали Польшу для размещения европейского центра по обслуживанию ракетных комплексов Patriot, заявил польский премьер-министр Дональд Туск.

    «Переговоры о создании сервисного центра для батарей Patriot приблизились к непосредственному финалу. Многое говорит о том, я не уполномочен делать официальное заявление, что Польша будет выбрана в качестве партнера для этого важного с точки зрения безопасности проекта», – заявил Туск перед заседанием кабинета министров. Его слова приводит ТАСС.

    В июле Польша, Германия, Нидерланды и Швеция на полях саммита НАТО в Анкаре подписали соглашение о создании в Европе центра по обслуживанию ракет PAC-3 для систем Patriot. Основным конкурентом Варшавы в этом проекте выступала ФРГ.

    Между тем, как писала газета ВЗГЛЯД, летом бывший министр обороны Мариуш Блащак заявил о дефиците ракет для систем противовоздушной обороны Patriot.

    В марте Варшава отказалась передавать Соединенным Штатам свои комплексы противоракетной обороны.

    Ранее Нидерланды решили разместить два зенитных ракетных комплекса Patriot в Польше.

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    27 октября 2026, 21:07 • Новости дня
    FPV-дроны уничтожили украинскую самоходку «Краб» в Харьковской области

    Минобороны: Дроны группировки «Запад» уничтожили самоходную установку ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Операторы беспилотников российской группировки войск «Запад» успешно поразили самоходную артиллерийскую установку «Краб» вооруженных сил Украины, сообщило Минобороны.

    Уничтожение вражеской техники произошло в Харьковской области. «Зажарили «Краба», – сообщает Минобороны в Max.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник военнослужащие группировки войск «Север» задействовали оптоволоконные беспилотники для ликвидации складов боеприпасов украинской армии в Харьковской области.

    В пятницу операторы FPV-перехватчиков группировки войск «Запад» уничтожили беспилотный летательный аппарат самолетного типа и барражирующий боеприпас ВСУ в Харьковской области.

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    28 октября 2026, 07:53 • Новости дня
    Ким Чен Ын поручил армии КНДР готовиться к войне

    Ким Чен Ын потребовал обеспечить постоянную готовность армии к войне

    Ким Чен Ын поручил армии КНДР готовиться к войне
    @ Вадим Савицкий/Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о необходимости поддерживать постоянную боевую готовность армейских подразделений с помощью интенсивных военных учений.

    Северокорейский лидер встретился с участниками III Слета командиров рот Корейской народной армии, передает РИА «Новости» со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

    «Товарищ Ким Чен Ын отметил, что первейшее революционное задание командиров роты является совершенствованием полной готовности подразделения к войне, а практическим методом для этого являются непрерывные и интенсивные военные учения», – говорится в сообщении.

    Он призвал командиров демонстрировать преданность партии, Родине и народу практическими успехами в подготовке подразделений, которые должны научиться сражаться по принципу «один против ста».

    Глава государства также отметил важную роль командиров рот в укреплении вооруженных сил и выразил уверенность в ускорении развития армии благодаря их усилиям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Ким Чен Ын назвал создание мощнейших вооруженных сил первоочередной задачей руководства страны. В четверг Ким Е Чжон сообщила о приведении военных средств на границе с Южной Кореей в полную боевую готовность.

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