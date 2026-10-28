Рябков: Восприятие России в США искажено пропагандой

Tекст: Вера Басилая

Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков на полях саммита Россия – Африка оценил текущее состояние отношений Москвы и Вашингтона, передает РИА «Новости».

«Восприятие нашей страны искажено многолетней усиленной антироссийской пропагандой, но это не безнадежно», – заявил Рябков.

Говоря о выборах в американский Конгресс, дипломат призвал дождаться их результатов. При этом он подчеркнул, что Москва не питает иллюзий относительно того, что исход голосования сможет радикально поменять подход Вашингтона и направить развитие двусторонних отношений в лучшее русло.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Рябков сообщил о плотном диалоге с администрацией Трампа по урегулированию конфликта на Украине.

До этого Рябков выразил надежду на то, что американская администрация сможет принять логику решения украинского конфликта.

Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил о попытках европейских государств сорвать процесс при признаках налаживания диалога Москвы и Вашингтона.