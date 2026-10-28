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    28 октября 2026, 11:19 • Новости дня

    SCMP: Смена власти в Сербии приведет к проверкам китайских инвестпроектов

    Tекст: Вера Басилая

    Победа оппозиционного движения «Студенческий список» на парламентских выборах в Сербии может привести к пересмотру дипломатических отношений Белграда и Пекина и усилению контроля за китайскими инвестиционными проектами.

    Смена политического курса после поражения коалиции экс-президента Сербии Александра Вучича на парламентских выборах грозит охлаждением дипломатических связей между Белградом и Пекином, сообщает SCMP.

    По мнению опрошенных изданием экспертов, оппозиционное движение «Студенческий список» уделит особое внимание внутриполитическим проблемам, таким как прозрачность институтов и борьба с коррупцией.

    Научный сотрудник организации «Китайские наблюдатели в Центральной и Восточной Европе» Стефан Владисавлев отметил, что стремление нового правительства к ужесточению контроля над государственными контрактами неизбежно приведет к более тщательным проверкам китайских инвесторов.

    Предпосылкой для формирования движения «Студенческий список» стало обрушение бетонного козырька на железнодорожном вокзале в Нови-Саде в 2024 году, который реконструировался в рамках китайской инициативы «Один пояс, один путь». Трагедия унесла жизни 16 человек и спровоцировала массовые протесты, завершившиеся победой оппозиции на выборах. При этом Вучич и власти Китая отвергали причастность китайских подрядчиков к инциденту.

    Несмотря на возможные проверки, полный разрыв двусторонних связей маловероятен. Сербия остается ключевым партнером Китая в Европе, а Пекин является крупнейшим источником прямых иностранных инвестиций в экономику республики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду победившее на парламентских выборах в Сербии оппозиционное движение «Студенческий список» объявило о намерении пересмотреть отношения с Евросоюзом.

    В понедельник грузинская оппозиция назвала поражение Вучича хорошим рассветом.

    Политолог Екатерина Энтина объяснила провал Сербской прогрессивной партии неспособностью прежних властей обеспечить расследование громких коррупционных дел.

    27 октября 2026, 19:33 • Новости дня
    Агентство Reuters исправило статью об экспорте сербского оружия на Украину
    Агентство Reuters исправило статью об экспорте сербского оружия на Украину
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Британское информационное агентство Reuters внесло изменения в ранее опубликованный материал о планах победившего на парламентских выборах в Сербии оппозиционного движения «Студенческий список» отказаться от экспорта вооружений.

    В первоначальной версии публикации содержались слова кандидатов от партии о прекращении поставок боеприпасов в зоны боевых действий, включая продажу западным посредникам, передающим вооружения на Украину, пишет РБК.

    Позднее издание отредактировало текст заметки и добавило примечание о внесенных в публикацию изменениях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Reuters сообщило, что победившее на выборах движение «Студенческий список» заявило о прекращении экспорта вооружений из страны в зоны военных конфликтов.

    В обновленной версии говорится, что лидеры «Студенческого списка» пока не обозначили, намерено ли будущее правительство запрещать такой экспорт. В конце публикации Reuters отдельно указало на исправление информации о позиции будущего кабинета по поставкам оружия.

    При этом в материале сохранилась информация о том, что «Студенческий список» не собирается присоединяться к санкциям Евросоюза против России. Представители движения объясняют связи с Москвой экономической необходимостью, а не политическим союзом. Сербия зависит от российских энергоресурсов, а крупнейшим поставщиком газа в страну остается «Газпром».

    Весной стало известно, что предприятия военно-промышленного комплекса балканских государств находят способы обходить официальные запреты на экспорт боеприпасов украинской армии.

    В марте министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил о приверженности Москвы соглашениям с Белградом о недопущении поставок сербского вооружения на Украину.

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    27 октября 2026, 15:18 • Новости дня
    Мбаппе извинился перед китайскими болельщиками за шутку о Мао Цзэдуне

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Нападающий испанского «Реала» и сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе принес извинения китайским болельщикам после шутки об основателе КНР Мао Цзэдуне.

    Форвард испанского «Реала» и футбольной сборной Франции Мбаппе извинился перед китайскими болельщиками в связи с ранее сделанным высказыванием, передает ТАСС. «Я приношу извинения всем, кого задели мои слова. У меня совершенно не было такого намерения. Я глубоко уважаю китайский народ и его историю и искренне сожалею», – приводит France Presse слова Мбаппе.

    Ранее Мбаппе рассказал в интервью, что его любимый мем – его лицо, при помощи графического редактора наложенное на изображение Мао Цзэдуна.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник китайские производители напитков и молочной продукции разорвали контракты с Мбаппе из-за шутки о Мао Цзэдуне.

    Кроме того, все новостные приложения Центрального телевидения Китая удалили публикации с футболистом.

    Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил о закономерном отпоре шутке в китайском обществе.

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    27 октября 2026, 17:11 • Видео
    Переговорщики от Европы дозвонились до Кремля

    Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере и президентом Финляндии Александром Стуббом. Брюссель выбрал их в качестве гонцов. Чего добиваются европейцы?

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    28 октября 2026, 09:56 • Новости дня
    Победивший в Сербии «Студенческий список» отказался от антироссийских санкций

    Победивший в Сербии «Студенческий список» отверг введение санкций против России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Движение «Студенческий список», победившее на парламентских выборах в Сербии, не будет вводить санкции против России, заявил один из его основателей Радомир Саичич.

    «Как мы и указали в своей программе, «Студенческий список» не выступает за введение санкций против России», – заявил академик Сербской академии наук и искусств, доктор Радомир Саичич РИА «Новости».

    Саичич отметил, что Сербия сама испытала на себе последствия санкций и понимает их неэффективность в решении проблем. Проблемы нужно решать путем диалога и переговоров, а не ограничительными мерами, добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду директор госкомпании «Сербиягаз» Душан Баятович заявил о сохранении поставок российского газа после прошедших парламентских выборов.

    Во вторник представитель партии «Студенческий список» Йово Бакич сообщил об отказе движения поддерживать санкции против России.

    В понедельник бывший президент страны Александр Вучич предупредил о введении новыми властями Сербии санкций против Москвы к весне.

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    28 октября 2026, 11:13 • Новости дня
    Новые власти Сербии объявили о пересмотре отношений с ЕС

    Politico: Победившая на выборах сербская оппозиция пересмотрит отношения с ЕС

    Новые власти Сербии объявили о пересмотре отношений с ЕС
    @ Petr David Josek/AP/TASS

    Tекст: Игорь Иножарский

    Победившее на парламентских выборах в Сербии оппозиционное движение «Студенческий список» намерено пересмотреть отношения с Евросоюзом и сделать приоритетом национальные интересы.

    Одержавшее победу на выборах оппозиционное движение «Студенческий список» планирует отменить многие решения бывшего президента Сербии Александара Вучича и перезагрузить отношения с Брюсселем, пишет Politico.

    «Александар Вучич выступал в качестве контактного лица по всем вопросам, игнорируя при этом все законы страны, включая конституцию», – заявил будущий депутат от победившего движения Югослав Гашич.

    По его словам, новая власть не хочет изоляции от Европы, но считает необходимым сместить приоритеты в диалоге с Евросоюзом и ставить на первое место интересы Сербии. Представитель аналитического центра «Центр европейской политики» Срджан Майсторович добавил, что Евросоюз может легко потерять авторитет, если продолжит игнорировать проблемы с демократией в Сербии ради сотрудничества с одним политиком.

    Движение «Студенческий список» выросло из массовых протестов, начавшихся после обрушения крыши железнодорожного вокзала в 2024 году, жертвами которого стали 16 человек. Тогда студенты обвинили в трагедии коррупцию при заключении государственных строительных контрактов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник оппозиционное движение «Студенческий список» набрало 52,54% голосов избирателей на парламентских выборах в Сербии. Политолог Николай Межевич предупредил о риске скатывания «Студенческого списка» в антироссийский курс. В прошлом месяце Александр Вучич ушел с поста президента страны.

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    27 октября 2026, 12:04 • Новости дня
    Reuters сообщил о лопнувшем в Китае пузыре в сфере искусственного интеллекта

    Reuters: Капитализация китайских ИИ-компаний упала на 480 млрд долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Индекс Шанхайской фондовой биржи STAR50, отслеживающий акции 50 крупнейших высокотехнологичных компаний Китая, рухнул на 40% менее чем за четыре месяца.

    Резкое падение индекса STAR50, в который входят в основном компании из сферы искусственного интеллекта, привело к снижению общей рыночной капитализации на 480 млрд долларов, пишет Reuters. Агентство назвало ситуацию лопнувшим пузырем в сфере ИИ.

    Отмечается, что снижение последовало за рекордными показателями в июле, вызванными ажиотажем в сфере искусственного интеллекта.

    «Все пузыри неизбежно лопаются», – заявил представитель компании Shanghai Zhuozhu Investment Management Ван Чжо.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца индикатор состояния фондового рынка США достиг сигнальных уровней образования пузыря в сфере искусственного интеллекта.

    Летом газета Wall Street Journal сообщила о риске обрушения рынка из-за вливания средств в сферу ИИ и строительство дата-центров.

    В прошлом году инвесторы предупредили о формировании пузыря на рынке высоких технологий из-за активного притока инвестиций в развитие искусственного интеллекта.

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    27 октября 2026, 19:24 • Новости дня
    Улица в Белграде получила имя российского публициста Ивана Аксакова

    Новой улице в Белграде присвоили имя российского публициста Ивана Аксакова

    Tекст: Денис Тельманов

    В сербской столице одной из новых улиц официально присвоили имя выдающегося русского поэта и общественного деятеля Ивана Аксакова.

    «Одной из новых улиц в белградском микрорайоне Сунчани-Брег присвоено имя выдающегося русского публициста, поэта, общественного деятеля, славянофила Ивана Сергеевича Аксакова», – сообщило посольство России в Сербии в Telegram-канале.

    Название уже внесено в государственный реестр. Ожидается, что после завершения благоустройства улицы на ней появится памятная доска, посвященная Аксакову.

    Иван Аксаков возглавлял Славянское благотворительное общество. Он призывал власти и общественность Российской империи оказать всестороннюю поддержку начавшимся в 1875 году антитурецким восстаниям на Балканах, а также организовывал сбор средств для восставших и координировал отправку добровольцев в Сербию.

    Ранее улицу в сербской Ягодине назвали в честь русского генерала Михаила Черняева.

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    27 октября 2026, 13:15 • Новости дня
    Бывший чиновник в Китае получил смертный приговор за взятки на 65 млн долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Бывший член парткома Госкомитета КНР по регулированию рынка ценных бумаг Ван Хуэймин приговорен к смертной казни с отсрочкой на два года за коррупционные преступления.

    Суд в Китае признал бывшего члена парткома Госкомитета КНР по регулированию рынка ценных бумаг Ван Хуэймина виновным во взяточничестве на сумму более 65,4 млн долларов, передает РИА «Новости» со ссылкой на Центральное телевидение Китая (CCTV).

    Следствие установило, что с 1998 по 2025 год подсудимый пользовался служебным положением на различных должностях для незаконного обогащения. Ван Хуэймин приговорен к пожизненному лишению политических прав, а все его личное имущество подлежит изъятию в пользу государства.

    Отмечается, что если после истечения двухлетней отсрочки смертный приговор будет заменен на пожизненное лишение свободы, бывший чиновник не получит права на условно-досрочное освобождение.

    В январе председатель КНР Си Цзиньпин назвал ситуацию с коррупцией в стране сложной и напряженной. Он призвал решительно искоренять взяточничество на всех уровнях и лишать злоумышленников укрытия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник власти Китая инициировали дела о коррупции в отношении 73 руководителей на уровне провинции или министерства.

    Летом бывшего генерального директора Китайской национальной ядерной корпорации Гу Цзюня исключили из рядов Коммунистической партии по аналогичному обвинению.

    В прошлом году китайский суд назначил смертную казнь другому высокопоставленному чиновнику за взятки на сумму почти 48 млн долларов.

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    27 октября 2026, 13:49 • Новости дня
    Си Цзиньпин поздравил Лулу да Силву с переизбранием

    Си Цзиньпин поздравил Лулу да Силву с переизбранием на пост президента

    Tекст: Ольга Иванова

    Председатель КНР Си Цзиньпин направил поздравительную телеграмму Луису Инасиу Луле да Силве в связи с его переизбранием на пост президента Бразилии, сообщило агентство Синьхуа.

    «Я придаю большое значение развитию китайско-бразильских отношений и готов вместе с президентом Лулой прилагать усилия, чтобы вывести строительство китайско-бразильского сообщества единой судьбы на новый уровень, открывать более широкие перспективы для всестороннего стратегического взаимодействия двух стран и постоянно повышать благосостояние народов», – говорится в поздравительной телеграмме китайского лидера, передает ТАСС со ссылкой на Синьхуа.

    Китайский лидер подчеркнул, что бразильский президент внес «важный вклад в развитие китайско-бразильских отношений». По словам Си Цзиньпина, за последние годы еще более заметным стал глобальный, стратегический и долгосрочный характер отношений между двумя странами, которые стали образцом единства и сотрудничества стран глобального Юга.

    Отмечается, что зампредседателя КНР Хань Чжэн также направил поздравительную телеграмму Жералду Алкмину, избранному на пост вице-президента южноамериканской республики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил об уважении Пекина к самостоятельному выбору бразильского народа.

    В тот же день президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва после победы на выборах столкнулся с распродажей активов и обвалом реала.

    Либеральная партия Бразилии заявила о признании результатов второго тура президентских выборов.

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    27 октября 2026, 12:24 • Новости дня
    Основатель DeepSeek впервые попал в список богатейших людей Китая

    Основатель DeepSeek Лян Вэньфэн вошел в топ-10 богатейших людей Китая

    Tекст: Мария Иванова

    Основатель технологической компании DeepSeek Лян Вэньфэн впервые вошел в рейтинг богатейших людей Китая с состоянием 42 млрд долларов, заняв седьмое место.

    Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Hurun Research Institute, которое публикует список мультимиллиардеров.

    Состояние Лян Вэньфэна оценивается в 280 млрд юаней (около 42 млрд долларов). В тройку лидеров рейтинга вошли основатель ByteDance Чжан Имин (100 млрд долларов), создатель бренда Nongfu Spring Чжун Шаньшань (61 млрд долларов) и основатель компании CATL Цзэн Юйцюнь (58 млрд долларов).

    Также в топ-10 вошли основатель Tencent Ма Хуатэн, семья создателя Midea Хэ Сяньцзяня, основатели конгломерата Hengli Чэнь Цзяньхуа и Фань Хунвэй, основатель NetEase Дин Лэй, представители CK Infrastructure Ли Кашин и Виктор Ли, а также гендиректор Cambricon Чэнь Тяньши.

    Всего в этом году в список попали 1529 предпринимателей с состоянием более 5 млрд юаней (750 млн долларов). Это на 95 человек больше, чем в прошлом году, что стало рекордным показателем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце создатель китайской компании ByteDance Чжан Имин стал богатейшим человеком Азии с состоянием свыше 105 млрд долларов.

    Летом капитал создателя технологического стартапа DeepSeek Лян Вэньфэна превысил 36 млрд долларов после раунда инвестиций.

    В июне китайский разработчик искусственного интеллекта привлек в первом раунде финансирования более 7,4 млрд долларов.

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    27 октября 2026, 12:09 • Новости дня
    Индия назвала дипфейком видео о вторжении армии КНР в штат Аруначал-Прадеш

    Вооруженные силы Индии назвали сгенерированным ИИ видео о вторжении армии Китая

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Индийская армия опровергла видео о вторжении китайских военных в штат Аруначал-Прадеш, заявив об использовании в нем сгенерированных искусственным интеллектом данных, сообщило спецподразделение по борьбе с дезинформацией Indian Army Fact Check.

    «Во вредоносном видео, распространенном на онлайн-платформах, были использованы сгенерированные искусственным интеллектом ложные данные с целью распространения дезинформации и создания необоснованной паники среди населения. Дипфейк содержал утверждения, что Китай якобы взял под контроль районы Асафилу, Лунджоу и Таксчинг-Серкл в Аруначал-Прадеше, которые приписывались командующему корпусом индийской армии генерал-лейтенанту Гиришу Калиа», – говорится в пресс-релизе спецподразделения, передает ТАСС.

    Индийские военные призвали пользователей проявлять осторожность в отношении сфабрикованных видеоматериалов без официального подтверждения. В таких материалах для распространения дезинформации применяется цифровая обработка заявлений представителей командования ВС.

    Аруначал-Прадеш на северо-востоке Индии граничит с Китаем. Там нет демаркированной границы, страны разделяет линия фактического контроля. В октябре 2024 года Индия и Китай отвели войска в чувствительных районах в Восточном Ладакхе после встречи премьера Нарендры Моди и председателя КНР Си Цзиньпина на саммите БРИКС в Казани.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце телеканал CNN сообщил, что ложный отчет нейросети едва не спровоцировал вооруженный конфликт между военными США и Китая на Ближнем Востоке.

    Летом правительственное агентство PTI анонсировало возобновление приграничной торговли между Индией и Китаем.

    В прошлом году в Турции сообщили о распространении фейкового видео якобы авианалета индийских истребителей на территорию Пакистана.

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    27 октября 2026, 11:46 • Новости дня
    Евросоюз и Китай договорились ограничить импорт гибридных автомобилей

    SCMP: Евросоюз ограничил импорт китайских гибридных авто

    Tекст: Ольга Иванов

    Пекин и Брюссель заключили соглашение, устанавливающее ежегодную квоту в 350 тыс. машин на поставки гибридных автомобилей из Китая в страны Европейского союза.

    Пекин и Брюссель заключили соглашение, устанавливающее ежегодную квоту в 350 тыс. машин на поставки гибридных автомобилей из Китая в страны Европейского союза. Сделка позволила ослабить торговую напряженность между сторонами, пишет South China Morning Post.

    Ожидается, что введение квот приведет к сокращению поставок китайских гибридов более чем в два раза. До заключения соглашения прогнозировалось, что в текущем году на европейском рынке будет продано около 800 тыс. таких машин. Резкий рост импорта гибридных автомобилей начался после того, как в 2024 году Евросоюз ввел пошлины на полностью электрические машины из КНР.

    Ограничения заставят китайских производителей сместить акцент на автомобили премиум-класса для максимизации прибыли. Ежегодный лимит в 350 тыс. машин будет действовать в течение четырех лет с возможностью увеличения квоты лишь на 6% в год.

    Издание отмечает, что лимиты и пошлины не помогут европейским потребителям и автопроизводителям в долгосрочной перспективе. Для повышения конкурентоспособности компаниям из ЕС необходимо использовать китайские цепочки поставок, в том числе открывая производство электромобилей на территории КНР для последующего глобального экспорта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца главный переговорщик Евросоюза по торговле Марош Шефчович сообщил о планах Брюсселя ввести защитные квоты на ввоз китайских гибридных автомобилей.

    В прошлом месяце эксперты заявили о неспособности европейского автопрома справиться с конкуренцией со стороны производителей из Китая.

    В 2024 году Еврокомиссия утвердила пошлины на импорт электромобилей из КНР сроком на пять лет.

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    28 октября 2026, 09:06 • Новости дня
    Глава «Сербиягаза» предсказал будущее поставок топлива из России после выборов

    Глава «Сербиягаза» Баятович: Сербия не останется без газа из России после выборов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сербия не останется без поставок российского газа после прошедших парламентских выборов, заявил директор госкомпании «Сербиягаз» Душан Баятович.

    «Я полностью уверен, что Россия не оставит Сербию без газа. Вопрос точно не будет стоять об объемах. Возможно, появится вопрос цены, если изменится отношение Сербии к России», – заявил Баятович агентству РИА «Новости».

    Он добавил, что по нынешнему договору Газпром до конца года поставит Сербии до 2,6 млрд кубометров газа, что составляет 90% потребностей страны. Нынешняя цена является дружеской и привилегированной, отметил Баятович.

    Ранее экс-президент Сербии Александр Вучич заявил, что в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным в сентябре обсудил поставки газа из РФ в Сербию. Он отметил, что рассчитывает на сохранение цены по 318 евро за 1000 кубических метров вместо рыночных 868 евро за тысячу кубов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее генеральный директор сербской госкомпании «Сербиягаз» Душан Баятович заявил о продлении договора на поставки российского природного газа еще на три месяца на прежних благоприятных условиях.

    Также глава наблюдательного совета компании «Сербиягаз» Александр Вулин заявил об огромной разнице в стоимости энергоносителей из России и западных стран.

    Баятович объявил о продлении текущего контракта на поставку российского газа на три месяца.

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    28 октября 2026, 10:33 • Новости дня
    У израильского посольства в Сербии произошел теракт

    У посольства Израиля в Сербии произошел теракт

    Tекст: Игорь Иножарский

    В Сербии вооруженный ножами мужчина напал на охранника у посольства Израиля, инцидент квалифицирован как теракт.

    Мужчина, вооруженный двумя ножами, напал на охранника у посольства Израиля в Сербии, сообщает Israel National News.

    Инцидент расценивается как террористическая атака.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе глава киевского режима Владимир Зеленский прибыл в Сербию в сопровождении усиленной охраны из-за опасений за свою безопасность. В апреле президент Сербии Александр Вучич рассказал об обнаружении взрывчатки рядом с магистральным газопроводом у границы с Венгрией. В том же месяце директор Военного агентства безопасности Сербии Джуро Йованич сообщил о наличии военной подготовки у подозреваемого в попытке этой диверсии мигранта.

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    28 октября 2026, 11:21 • Новости дня
    Разведка США раскрыла облик китайского военного космоплана

    TWZ: Разведка США подтвердила подлинность снимка китайского космоплана

    Разведка США раскрыла облик китайского военного космоплана
    @ Maxar Technologies/DIA

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Разведывательное управление министерства обороны США (DIA) подтвердило, что на распространившемся в Сети снимке запечатлен китайский экспериментальный многоразовый космоплан, внешне похожий на американский X-37B.

    Снимок китайского космического аппарата в высоком разрешении был опубликован в несекретном докладе DIA, посвященном глобальным вызовам в космосе, пишет портал The War Zone.

    По данным издания, изображение сделано спутником компании Maxar Technologies (ныне Vantor). На фото запечатлен миниатюрный шаттл с небольшими крыльями, двумя вертикальными стабилизаторами и открывающимися вверх створками грузового отсека.

    Отмечается, что дизайн китайского космоплана «чрезвычайно похож» на американский X-37B, эксплуатируемый Космическими силами США. Как и X-37B, китайский аппарат оснащен трехстоечным шасси и может нести дополнительный грузовой модуль в хвостовой части. Одно из главных отличий – более длинная хорда крыла у китайской модели.

    В компании Vantor уточнили, что снимок был сделан 28 мая 2024 года спутником WorldView-3 с расстояния чуть менее 90 км. В кадр также попал отдельный спутник, пристыкованный к кормовой части аппарата.

    Согласно докладу DIA, подобные многоразовые космопланы могут использоваться для вывода объектов на орбиту, их испытаний и возвращения на Землю. В документе упоминается, что Китай разрабатывает две основные модели космопланов: Shenlong и Tengyun, однако не уточняется, какой именно аппарат изображен на снимке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу правительство Китая призвало мировое сообщество отказаться от милитаризации орбиты.

    В марте Китай анонсировал первый запуск аналога ракеты Falcon 9.

    В январе посадочный модуль китайского космического корабля «Шэньчжоу-20» успешно приземлился в КНР.

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    28 октября 2026, 11:04 • Новости дня
    Евросоюз запланировал переговоры с Китаем о курсе юаня

    SCMP: Руководство Евросоюза запланировало визит в Китай из-за курса юаня

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Высокопоставленные представители финансового сектора Европейского союза отправятся в Пекин для проведения переговоров с властями Китая о повышении курса юаня в целях защиты европейской промышленности.

    Представители Европейского союза намерены убедить Пекин отказаться от искусственного сдерживания национальной валюты. Поездка запланирована на фоне опасений Брюсселя по поводу новых торговых потрясений, пишет South China Morning Post.

    Ожидается, что на неделе с 23 ноября европейская делегация во главе с генеральным директором Еврокомиссии по экономическим и финансовым вопросам Мартеном Вервеем проведет макроэкономический диалог с китайскими коллегами.

    На рубеже года Пекин также планирует посетить группа высокопоставленных представителей Европейского центрального банка, Еврогруппы и Европейской комиссии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Пекин и Брюссель заключили соглашение об установлении ежегодной квоты на поставки гибридных автомобилей из Китая.

    В середине месяца китайское министерство коммерции сообщило о планах укрепить сотрудничество с Брюсселем в вопросах реформирования Всемирной торговой организации.

    В начале месяца Народный банк Китая категорически отверг утверждения об искусственном обесценивании национальной валюты.

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