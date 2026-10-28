The War Zone: Сербия впервые испытала 203-мм миномет на базе грузовика

Tекст: Вера Басилая

Миномет TSMB M-25 представляет собой крупнокалиберный 203-миллиметровый миномет, установленный на относительно легкое трехосное колесное шасси грузовика FAP 2026, пишет The War Zone.

Система разработана государственным Военно-техническим институтом Сербии и оснащена автоматизированным механизмом заряжания, который обеспечивает скорострельность до трех выстрелов в минуту. Орудие способно поражать цели на расстоянии до 12 км стандартными снарядами весом около 100 кг.

Использование грузового шасси вместо традиционного гусеничного позволило снизить массу комплекса до 19 т. Ожидается, что высокая мобильность установки позволит сербским военным эффективно применять тактику «выстрелил и скрылся», оперативно меняя позицию после атаки укреплений противника.

В понедельник новые сербские власти заявили о прекращении поставок оружия в зоны военных конфликтов.

В начале месяца руководство Республики Сербской выразило намерение добиваться возвращения собственной армии.

В марте министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил о приверженности Москвы соглашениям с Белградом о недопущении поставок сербского вооружения на Украину.