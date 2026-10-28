Экспорт гибридных автомобилей из Китая в Евросоюз вырос более чем на 200%

SCMP: Экспорт гибридных автомобилей из Китая в ЕС вырос более чем на 200%

Tекст: Дмитрий Зубарев

В сентябре экспорт китайских гибридных автомобилей в страны Евросоюза вырос более чем на 200% в годовом исчислении, пишет SCMP.

Ожидается, что объем поставок останется на высоком уровне до вступления в силу ограничений на импорт, которые были согласованы в ходе недавних торговых переговоров.

Кроме того, ведущий китайский производитель электромобилей BYD планирует построить новые заводы в Европе для увеличения своей доли на рынке. Это решение связано с сокращением финансовой поддержки внутри страны и растущими торговыми барьерами за рубежом.

Также Китай предоставил новые разрешения на автономное вождение производителю электромобилей Xpeng и совместному предприятию Volkswagen для усиления конкуренции на рынке беспилотных автомобилей с американской компанией Tesla.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее главный переговорщик Евросоюза по торговле Марош Шефчович сообщил о планах объединения к декабрю ввести защитные квоты на ввоз китайских гибридных автомобилей.

Кроме того, регистрация новых машин китайской компании BYD в Европе выросла более чем в два раза.

Также китайский производитель BYD занял первое место по продажам электромобилей в Евросоюзе, опередив Tesla.