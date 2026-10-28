Офицера ВВС США вывезли из Британии из-за обвинений в детской порнографии

Sky News: США вывезли из Британии атташе до допроса по делу о педофилии

Tекст: Вера Басилая

Судебное слушание по делу Морриса должно состояться на объединенной военной базе Эндрюс в штате Мэриленд в следующем месяце, пишет Sky News.

Офицеру предъявлены официальные обвинения в хранении и распространении детской порнографии, воспрепятствовании правосудию и поведении, недостойном офицера. Брат военного Бенджамин Моррис также предстанет перед судом в США по аналогичным обвинениям. Прокуратура сообщает, что он делился незаконными материалами с братом.

В ВВС США заявили, что обвинения и доказательства будут рассмотрены для принятия решения о передаче дела в военный трибунал. В Скотленд-Ярде подтвердили, что поддерживают регулярный контакт с американскими властями с августа, когда стало известно о расследовании.

Отъезд Морриса вызвал новые опасения о том, что власти США игнорируют юрисдикцию принимающей страны. Издание сравнивает этот случай с делом сотрудницы Госдепартамента США Энн Сакулас, которая в 2019 году насмерть сбила британского подростка Гарри Данна и покинула страну благодаря дипломатическому иммунитету.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце сотрудника американского посольства в Лондоне тайно вернули в Соединенные Штаты после обнаружения у него непристойных изображений несовершеннолетних.

В феврале сотрудники полиции вывели из дома в Лондоне бывшего посла Великобритании в США Питера Мандельсона, связанного с финансистом Джеффри Эпштейном.

Британский король Карл III дал разрешение предоставить полиции доступ к документам бывшего принца Эндрю Маунтбаттен-Виндзора.