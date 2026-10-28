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    28 октября 2026, 11:01 • Новости дня

    Офицера ВВС США вывезли из Британии из-за обвинений в детской порнографии

    Sky News: США вывезли из Британии атташе до допроса по делу о педофилии

    Tекст: Вера Басилая

    Американского офицера Майкла Морриса, работавшего помощником военного атташе в посольстве США в Лондоне, вывезли из Великобритании до допроса полицией по делу о хранении детской порнографии.

    Судебное слушание по делу Морриса должно состояться на объединенной военной базе Эндрюс в штате Мэриленд в следующем месяце, пишет Sky News.

    Офицеру предъявлены официальные обвинения в хранении и распространении детской порнографии, воспрепятствовании правосудию и поведении, недостойном офицера. Брат военного Бенджамин Моррис также предстанет перед судом в США по аналогичным обвинениям. Прокуратура сообщает, что он делился незаконными материалами с братом.

    В ВВС США заявили, что обвинения и доказательства будут рассмотрены для принятия решения о передаче дела в военный трибунал. В Скотленд-Ярде подтвердили, что поддерживают регулярный контакт с американскими властями с августа, когда стало известно о расследовании.

    Отъезд Морриса вызвал новые опасения о том, что власти США игнорируют юрисдикцию принимающей страны. Издание сравнивает этот случай с делом сотрудницы Госдепартамента США Энн Сакулас, которая в 2019 году насмерть сбила британского подростка Гарри Данна и покинула страну благодаря дипломатическому иммунитету.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце сотрудника американского посольства в Лондоне тайно вернули в Соединенные Штаты после обнаружения у него непристойных изображений несовершеннолетних.

    В феврале сотрудники полиции вывели из дома в Лондоне бывшего посла Великобритании в США Питера Мандельсона, связанного с финансистом Джеффри Эпштейном.

    Британский король Карл III дал разрешение предоставить полиции доступ к документам бывшего принца Эндрю Маунтбаттен-Виндзора.

    27 октября 2026, 10:41 • Новости дня
    МИД КНР объяснил скандал вокруг шутки Мбаппе

    МИД КНР: Китай закономерно отреагировал на оскорбление Мбаппе

    МИД КНР объяснил скандал вокруг шутки Мбаппе
    @ Siu Wu/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Слова французского футболиста Килиана Мбаппе, оскорбившие чувства жителей Китая, закономерно вызвали отпор в китайском обществе, заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.

    «Слова и действия, которые задевают чувства китайского народа, закономерно вызывают единодушный отпор со стороны всех слоев китайского общества», – заявил Го Цзякунь.

    Ранее в Китае разгорелся скандал из-за интервью Мбаппе: обсуждая любимые интернет-мемы, он позволил себе шутку, которую связали с одним из исторических китайских деятелей, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник китайские производители напитков и молочной продукции разорвали контракты с Килианом Мбаппе из-за шутки футболиста о Мао Цзэдуне. В частности, китайский производитель напитков Eastroc Beverage и пищевая компания Mengniu Dairy объявили о прекращении сотрудничества с французским футболистом.

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    27 октября 2026, 20:05 • Новости дня
    МИД Южной Кореи допустил разрыв дипломатических отношений с Киевом

    Newsis: МИД Южной Кореи допустил разрыв дипломатических отношений с Киевом

    МИД Южной Кореи допустил разрыв дипломатических отношений с Киевом
    @ Lee Jae-Won/AFLO/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Вероятность полного разрыва контактов Южной Кореи и Украины сохраняется при углублении нынешнего конфликта между двумя государствами, заявил министр иностранных дел Южной Кореи Чо Хен.

    Чо Хен не исключил возможности полного разрыва дипломатических отношений с Украиной в случае дальнейшей эскалации разногласий, пишет РИА «Новости» со ссылкой на южнокорейское агентство Newsis.

    «Если эскалация продолжится, считаю, что и такая возможность есть», – заявил Чо Хен в ходе парламентской проверки деятельности внешнеполитического ведомства.

    Так министр ответил на вопрос депутата от партии «Сила народа» Сон Сок Чжуна о том, не означает ли сложившаяся ситуация дипломатического конфликта, фактически равнозначного прекращению дипотношений. Парламентарий упомянул решение Сеула дополнительно вывезти часть сотрудников посольства с Украины после недавнего отзыва южнокорейского посла.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник глава МИД Южной Кореи Чо Хен заявил об отзыве восьми дипломатических сотрудников с Украины на фоне спора о разглашении информации о передаче пленных военных.

    На прошлой неделе правительство республики постановило сократить численность миссии в Киеве.

    В начале месяца южнокорейское дипломатическое ведомство решило отозвать посла из-за недостаточных извинений украинской стороны.

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    27 октября 2026, 17:11 • Видео
    Переговорщики от Европы дозвонились до Кремля

    Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере и президентом Финляндии Александром Стуббом. Брюссель выбрал их в качестве гонцов. Чего добиваются европейцы?

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    27 октября 2026, 08:26 • Новости дня
    Мбаппе потерял контракты с компаниями КНР из-за шутки про Мао Цзэдуна

    Мбаппе лишился контрактов с компаниями из Китая из-за шутки про Мао Цзэдуна

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Китайские производители напитков и молочной продукции разорвали контракты с французским футболистом Килианом Мбаппе из-за его шутки о Мао Цзэдуне.

    Китайские компании Dongpeng и Mengniu Dairy, выпускающие напитки и молочную продукцию, объявили о разрыве рекламных контрактов с французским футболистом Килианом Мбаппе из-за его неудачной шутки о бывшем лидере КНР Мао Цзэдуне, передают «Вести» со ссылкой на телеканал France24.

    Оба производителя сочли слова спортсмена оскорбительными для национальных чувств китайского народа. В заявлении Dongpeng отмечается, что компания придерживается политики абсолютной нетерпимости к подобному поведению и немедленно прекращает любое сотрудничество с нападающим.

    Представители Mengniu также подчеркнули, что выступают против любых заявлений и поступков, задевающих жителей страны. В корпорации добавили, что политика нулевой терпимости вынуждает их полностью отказаться от дальнейшего взаимодействия с футболистом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее футболист французской сборной Килиан Мбаппе подвергся расистским оскорблениям со стороны сенатора из Парагвая Селесты Амарильи.

    Кроме того, французская элита решила выставить Мбаппе против Марин Ле Пен на президентских выборах.

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    26 октября 2026, 14:24 • Новости дня
    Бернем заявил о желании вернуть Британию в Евросоюз

    Премьер Британии Бернем исключил возврат в Евросоюз при нынешнем парламенте

    Tекст: Мария Иванова

    Премьер-министр Великобритании Энди Бернем выразил надежду на то, что королевство сможет вернуться в состав Европейского союза еще при его жизни, хотя и не намерен форсировать этот процесс.

    Политик признался, что хотел бы увидеть возвращение королевства в состав объединения на своем веку, передает ТАСС.

    «Я не собираюсь бежать впереди паровоза. Я не собираюсь диктовать свое мнение по этому вопросу. Нужно гарантировать, что британское общество будет боссом в этом вопросе», – заявил Бернем.

    Премьер подчеркнул, что не планирует инициировать процедуру возвращения в ЕС в рамках работы парламента текущего созыва, поскольку страна пока очень далека от этого шага.

    По его словам, предстоящий 20 ноября саммит Великобритания – ЕС будет сфокусирован на углублении экономического сотрудничества и взаимодействии в миграционной сфере.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Энди Бернем допустил возможность возвращения страны к принципу свободного передвижения с Евросоюзом.

    В прошлом году бывший глава правительства Кир Стармер указал на необходимость снижения напряженности в отношениях с европейским объединением.

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    27 октября 2026, 15:18 • Новости дня
    Мбаппе извинился перед китайскими болельщиками за шутку о Мао Цзэдуне

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Нападающий испанского «Реала» и сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе принес извинения китайским болельщикам после шутки об основателе КНР Мао Цзэдуне.

    Форвард испанского «Реала» и футбольной сборной Франции Мбаппе извинился перед китайскими болельщиками в связи с ранее сделанным высказыванием, передает ТАСС. «Я приношу извинения всем, кого задели мои слова. У меня совершенно не было такого намерения. Я глубоко уважаю китайский народ и его историю и искренне сожалею», – приводит France Presse слова Мбаппе.

    Ранее Мбаппе рассказал в интервью, что его любимый мем – его лицо, при помощи графического редактора наложенное на изображение Мао Цзэдуна.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник китайские производители напитков и молочной продукции разорвали контракты с Мбаппе из-за шутки о Мао Цзэдуне.

    Кроме того, все новостные приложения Центрального телевидения Китая удалили публикации с футболистом.

    Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил о закономерном отпоре шутке в китайском обществе.

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    25 октября 2026, 17:48 • Новости дня
    Times: Минфин Британии в среду объявит о повышении расходов на оборону

    Tекст: Ольга Иванова

    Министр финансов Великобритании Джон Хили планирует объявить об увеличении оборонных расходов на несколько миллиардов фунтов стерлингов, пишет Times.

    Глава министерства финансов Великобритании Джон Хили намерен анонсировать многомиллиардное увеличение расходов на оборонную сферу в среду в ходе представления государственного бюджета на 2027 год, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету The Times.

    Дополнительные ассигнования поступят в британский бизнес-банк и национальный фонд благосостояния. В дальнейшем часть этих средств пойдет на инвестиции в оборонно-промышленный комплекс королевства. Ожидается, что самую большую выгоду из сложившейся ситуации извлекут производители дронов и компании, специализирующиеся на военных технологиях.

    При этом ранее Financial Times сообщала о намерении Хили отказаться от достижения показателя военных трат в 3% ВВП к 2030 году из-за дефицита средств. Эту планку он установил самостоятельно во время работы на посту министра обороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца резервный фонд государственного бюджета Великобритании уменьшился почти вдвое из-за последствий обострения на Ближнем Востоке.

    В июле канцелярия британского премьера Энди Бернема объявила о назначении бывшего министра обороны Джона Хили на пост главы министерства финансов.

    В июне Джон Хили подал в отставку с должности руководителя оборонного ведомства из-за конфликта вокруг урезания военного бюджета.

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    26 октября 2026, 21:58 • Новости дня
    Ученые нашли старейший паб Англии с 600-летней историей

    В Англии нашли старейший паб с 600-летней историей

    Tекст: Денис Тельманов

    Паб The George Inn в деревне Нортон-Сент-Филип в графстве Сомерсет признан старейшим действующим питейным заведением Англии, он работает уже более 600 лет.

    Ученые из организации Historic England, занимающейся охраной английского исторического наследия, сделали такой вывод после анализа материальной структуры здания, истории его строителей и метода датировки по годичным кольцам деревьев, пишет ТАСС со ссылкой на GB News.

    История паба начинается в конце XIV века. Монахи картезианского ордена из монастыря Хинтон построили постоялый двор для купцов, приезжавших на монастырские ярмарки. Доход ордену приносила плата за ночлег и хранение товаров.

    В 1668 году в The George Inn останавливался писатель и политик Сэмюэл Пипс. Кроме того, в этом пабе снимались сцены для фильмов «Том Джонс» (1963) и «На исходе дня» (1993).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле премьер-министр Британии Энди Бернем заявил о снижении налогов на коммерческую недвижимость для поддержки баров и пабов.

    В 2025 году Британская ассоциация пива и пабов спрогнозировала закрытие 378 заведений из-за налогового давления.

    На фоне предновогоднего дефицита пива Guinness неизвестные похитили фуру с 400 бочками стаута, предназначенными для пабов.

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    25 октября 2026, 19:40 • Новости дня
    Обрушившийся на Британию шторм «Боэло» задержал более 1,5 тыс. авиарейсов

    Independent: В Британии из-за шторма «Боэло» задержали 1,5 тыс. авиарейсов

    Tекст: Ольга Иванова

    Более 1,5 тыс. авиарейсов оказались задержаны на территории Великобритании из-за мощного шторма «Боэло».

    Сотни вылетов оказались отложены после того, как на страну обрушился шторм, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Independent.

    По данным сервиса FlightRadar24, в крупнейшем британском аэропорту Хитроу отменили 59 рейсов и задержали 363 прибывающих и отправляющихся самолета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в результате шторма «Боэло» свыше 57 тыс. домохозяйств в Британии и Ирландии оказались отрезаны от электроснабжения.

    Около 59 тыс. домов на северо-западе Франции остались без электричества из-за непогоды.

    В пятницу более 18 тыс. домохозяйств в юго-западных регионах Британии лишились света из-за шторма «Остин».

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    26 октября 2026, 18:00 • Новости дня
    Британский военный самолет подал аварийный сигнал над Англией

    Военный самолет Airbus A400M ВВС Британии подал сигнал бедствия над Англией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военно-транспортный самолет Airbus A400M Atlas британских Военно-воздушных сил передал сигнал общей чрезвычайной ситуации во время полета над Англией.

    Самолет вылетел из города Эймсбери и начал делать круги в небе недалеко от места вылета, передает РИА «Новости». Борт установил универсальный транспондерный код 7700, который означает возникновение общей чрезвычайной ситуации.

    Данный сигнал необязательно свидетельствует о непосредственной угрозе катастрофы, конечный пункт назначения самолета остается неизвестным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пассажирский Boeing авиакомпании Ryanair направился в Ньюкасл после сообщения о бедствии.

    В пятницу сверхзвуковой учебный самолет Военно-воздушных сил США подал сигнал бедствия во время полета над штатом Миссисипи.

    На прошлой неделе американский военно-транспортный самолет Lockheed C-130H Hercules передал аварийный сигнал над территорией Алабамы.

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    25 октября 2026, 16:38 • Новости дня
    Летевший в Эдинбург самолет подал аварийный сигнал и сменил курс на Манчестер

    Пассажирский самолет ЕasyJet подал сигнал бедствия в небе над Британией

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Борт авиакомпании ЕasyJet, выполнявший рейс из Амстердама в Эдинбург, подал код общей чрезвычайной ситуации в полете и развернулся в сторону Манчестера.

    Самолет Airbus A319-111 вылетел из Амстердама в 13.47 по московскому времени. Конечной точкой маршрута должен был стать Эдинбург, однако борт сделал несколько кругов над городом и сменил курс на аэропорт Манчестера, передает РИА «Новости» со ссылкой на полетные данные.

    Экипаж установил универсальный транспондерный код 7700, который свидетельствует о возникновении общей чрезвычайной ситуации. При этом подача данного сигнала не всегда указывает на непосредственную угрозу авиакатастрофы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник летевший из Новосибирска самолет авиакомпании S7 подал аварийный сигнал в небе над Казахстаном. На прошлой неделе сразу пять самолетов передали код общей чрезвычайной ситуации во время полета.

    В начале месяца совершавший рейс из Абердина борт передал сигнал бедствия и приземлился в аэропорту Манчестера.

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    25 октября 2026, 16:14 • Новости дня
    В Британии и Ирландии 57 тыс. домов лишились света из-за шторма

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В результате обрушившегося шторма «Боэло» свыше 57 тыс. домохозяйств в Британии и Ирландии оказались отрезаны от электроснабжения.

    Стихия нарушила подачу электричества десяткам тысяч потребителей, передает РИА «Новости» со ссылкой на Sky News.

    В большинстве северных районов Британии действуют желтый и оранжевый уровни метеорологической опасности. Порывы ветра в Шотландии достигают 38 метров в секунду, в остальных частях королевства – до 31 метра в секунду.

    В Ирландии тысячи жилых зданий также остаются без электроэнергии. Сильнее всего от разгула стихии пострадали районы в Северной Ирландии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу более 18 тыс. домохозяйств в юго-западных регионах страны остались без электроснабжения из-за шторма «Остин». В середине месяца жителей Британии предупреждали о высоких рисках блэкаутов впервые с 1970-х годов. В январе свыше 50 тыс. домов в Британии и 380 тыс. во Франции лишились электричества из-за циклона «Горетти».

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    27 октября 2026, 13:41 • Новости дня
    В Британии назвали необоснованными требования бывших колоний о репарациях

    Sky News: Власти Британии отказались платить бывшим колониям за работорговлю

    Tекст: Мария Иванова

    Требования бывших колоний Великобритании о выплате репараций за работорговлю являются необоснованными, заявил британский министр по делам бизнеса и торговли Джонатан Рейнольдс.

    «Возможно, есть разница в индивидуальном, то есть семейном, личном богатстве, но в плане отношений между двумя странами, я думаю, это необоснованная просьба», – заявил Рейнольдс в интервью телеканалу Sky News, передает РИА «Новости».

    Министр отметил, что кабинет министров Великобритании никогда не обсуждал вопрос выплаты репараций. По его мнению, современные британцы не должны нести ответственность за действия своих предков.

    «Я понимаю, что люди могут думать о влиянии Великобритании на их страну. Я думаю, мы должны быть открытыми насчет этого. Но я не вижу обоснования для продвижения вопроса репараций», – добавил Рейнольдс.

    В пятницу генеральный секретарь Содружества наций Ширли Ботчвей заявила о желании организации получить извинения за работорговлю от короля Великобритании Карла III и обсудить вопрос финансовых репараций.

    Карл III с 27 октября отправится с визитами на Багамы, в Гайану и Антигуа и Барбуду.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе президент Гайаны Мохамед Ирфаан Али призвал короля Британии Карла III принести официальные извинения за работорговлю в эпоху британского колониализма.

    В начале месяца король Великобритании Карл III решил не приносить извинения за историческую роль Лондона в работорговле во время турне по странам Карибского бассейна.

    В сентябре государства Карибского бассейна запланировали использовать международные законы о расовой дискриминации для получения от Лондона компенсаций за последствия исторической работорговли.

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    27 октября 2026, 11:07 • Новости дня
    Приложения Центрального телевидения Китая удалили все материалы с Мбаппе

    В Китае удалили материалы о Мбаппе из новостных приложений госканала CCTV

    Tекст: Мария Иванова

    Все новостные приложения Центрального телевидения Китая (CCTV) удалили публикации с французским футболистом Килианом Мбаппе после скандала из-за его оскорбительных высказываний.

    Все новостные приложения Центрального телевидения Китая удалили материалы, связанные с французским футболистом Килианом Мбаппе, передает РИА «Новости».

    По данным Global Times, социальная сеть «Сяохуншу» также удаляет соответствующие материалы со спортсменом. Кроме того, одна из крупнейших китайских футбольных новостных платформ Dongqiudui отказалась переводить скандальное интервью на китайский язык.

    Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил, что слова, которые задевают чувства китайского народа, закономерно вызывают отпор со стороны китайского общества. Ранее в Китае разгорелся скандал вокруг интервью Мбаппе, в котором он позволил себе оскорбительные комментарии в адрес исторического политического деятеля КНР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил о закономерном отпоре китайского общества на оскорбившие его слова французского футболиста Килиана Мбаппе.

    Китайские производители напитков и молочной продукции разорвали контракты со спортсменом из-за его шутки о Мао Цзэдуне.

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    27 октября 2026, 17:22 • Новости дня
    Британия и Польша договорились о совместных учениях в Балтийском море

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Лондон и Варшава планируют проводить совместные военные учения в Балтийском море, сообщило британское Минобороны по итогам визита главы ведомства Уэза Стритинга в Польшу и его переговоров с польским министром обороны Владиславом Косиняк-Камышем.

    Стороны также договорились укрепить военное сотрудничество для производства и разработки противовоздушных ракет следующего поколения, совместной разработки технологий беспилотников и средств борьбы с ними, а также обеспечения кибербезопасности, передает ТАСС.

    В Минобороны отметили, что договоренности были достигнуты перед учениями «коалиции желающих», которые пройдут в Польше в ноябре при участии тысяч военнослужащих.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш сообщил о заключении с Британией трехлетнего плана сотрудничества в оборонной сфере.

    В тот же день директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников заявил о ежедневном наращивании военной активности НАТО в Балтийском море.

    На прошлой неделе глава британского Минобороны Уэз Стритинг анонсировал масштабные учения в Польше для подготовки к возможному размещению войск на Украине.

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    26 октября 2026, 19:17 • Новости дня
    Британцы скупили фонарики и радиоприемники после призыва готовиться к войне

    Tекст: Валерия Городецкая

    Жители Британии массово раскупают радиоприемники и фонарики после начала правительственной информационной кампании по подготовке к возможной войне, пишет газета The Daily Telegraph.

    Продавцы отмечают пятикратный рост заказов на радиоприемники за последние дни, продажи фонариков в онлайн-магазине Maplin увеличились на 284% по сравнению с прошлым месяцем, передает ТАСС со ссылкой на The Daily Telegraph.

    Кампания под названием Be Ready («Будь готов») началась 22 октября. Британские власти рекомендуют жителям иметь трехдневный запас продуктов питания и воды, хранить дома наличные, копии паспортов, важные номера телефонов, лекарства, переносные зарядки, радиоприемники и фонарики.

    Программа стала частью «национального разговора об устойчивости» гражданского общества, который правительство планирует вести в ближайшие три года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье министр обороны Британии Уэз Стритинг предупредил о необходимости быть готовыми к возможной войне через 1000 дней.

    В тот же день министр финансов Джон Хили спланировал объявить об увеличении оборонных расходов на несколько миллиардов фунтов стерлингов.

    В марте посольство России в Лондоне заявило о несостоятельности попыток Британии объяснить наращивание военного присутствия в Арктике мнимой угрозой со стороны Москвы.

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