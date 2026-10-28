Израильский эксперт объявил судный день для социологов после выборов

Tекст: Игорь Иножарский

Амит Сегал резко раскритиковал израильские социологические институты после того, как экзитполы и предварительные итоги выборов в 26-й Кнессет показали результаты, сильно отличающиеся от предвыборных опросов. «Надо признать, что для большинства социологов это Йом-Кипур», – написал он, напомнив, что опросы давали оппозиции преимущество в шесть мандатов, которое не подтвердилось, передает Israel National News.

По словам аналитика, столь резкий разворот в расстановке сил за несколько дней невозможно объяснить обычными колебаниями общественного мнения. «Нет статистического способа объяснить, как преимущество оппозиции в шесть мандатов могло исчезнуть за четыре дня», – подчеркнул Сегал. Он добавил, что четыре года опросы рисовали картину, которая «в ретроспективе не имеет никакого отношения к реальности».

Сегал отдельно указал на ошибки при оценке голосования арабских избирателей, отметив, что ни один из институтов не предсказал резкий рост явки среди арабского населения: «Все социологи, без исключения, не смогли выявить всплеск арабской явки». Вместе с тем он назвал двух специалистов, которые точнее других уловили усиление «Ликуда» и изменение баланса сил: Шломо Фильбера с Channel 14 и Цуриэля Шарона с Channel 15, чьи исследования, по его словам, лучше отражали реальное соотношение блоков.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду лидер партии «Раам» Мансур Аббас выразил надежду, что рекордный результат арабских партий на выборах в Кнессет позволит противникам премьер-министра Биньямина Нетаньяху собрать большинство мест в парламенте. Правящая партия «Ликуд» во главе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, по данным ЦИК Израиля, лидировала на парламентских выборах после подсчета почти 50% голосов. Во вторник, по данным экзитполов, оппозиционный блок во главе с Гади Айзенкотом обошел партию премьер-министра Биньямина Нетаньяху, но не получил большинства в Кнессете.