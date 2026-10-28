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    28 октября 2026, 10:03 • Новости дня

    Первый российский иммуноглобулин разрешили применять для лечения детей

    Первый российский внутривенный иммуноглобулин «Биогам» одобрен для педиатрии

    Tекст: Мария Иванова

    Первый российский внутривенный иммуноглобулин человека «Биогам», производимый холдингом «Нацимбио» госкорпорации «Ростех», получил одобрение для применения в педиатрии, сообщила пресс-служба Ростеха.

    «Биогам» одобрили для лечения детей с нарушениями иммунной системы. Расширение показаний позволит обеспечить пациентов отечественным препаратом и снизить зависимость от зарубежных поставок, сообщает Ростех.

    Отмечается, что «БиоГам» является первым российским внутривенным иммуноглобулином, очищенным хроматографическим методом. Выпускается в концентрации 10%, что позволяет вдвое сократить объем вводимой жидкости.

    Препарат применяется в ходе заместительной терапии при первичных и вторичных иммунодефицитах, а также для лечения заболеваний, требующих иммуномодулирующей терапии.

    Выпуск «БиоГам» с расширенными показаниями планируется начать в декабре 2026 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник заместитель министра здравоохранения Сергей Глаголев заявил о создании комплексного механизма ускоренного доступа на рынок отечественных лекарств для орфанных заболеваний.

    В начале месяца статс-секретарь госкорпорации «Ростех» Сергей Цыб сообщил о презентации нового препарата для ревакцинации взрослых против коклюша, дифтерии и столбняка.

    Летом научный руководитель НИЦЭМ имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург рассказал о финальной стадии официального утверждения инновационного препарата для защиты детей от острой кишечной инфекции.

    26 октября 2026, 19:00 • Новости дня
    «Единая Россия» не допустит подмены бесплатной медпомощи платными услугами

    Tекст: Валерия Городецкая

    Партия «Единая Россия» намерена защищать права пациентов и добиваться оперативного устранения нарушений при необоснованном навязывании платных медицинских услуг, сообщила зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Людмила Болилая.

    «Особую тревогу вызывают случаи, когда пациентам предлагают заплатить за услуги, которые должны предоставляться бесплатно, или убеждают пройти дополнительные процедуры без достаточных оснований. Человек, особенно в ситуации болезни, доверяет врачу и часто не может самостоятельно разобраться во всех медицинских и юридических нюансах», – цитирует Болилую канал «Единой России» в Max.

    По ее словам, пациент должен четко понимать, какая помощь ему положена по ОМС и действительно ли необходимы предлагаемые платные услуги. Выбор об их получении должен быть добровольным.

    Депутат отметила, что «Единая Россия» будет добиваться защиты прав пациентов и устранения нарушений. Доступность здравоохранения является одной из главных задач, поставленных президентом, а забота о здоровье не должна оборачиваться для человека непосильными расходами.

    По оценке Национального рейтингового агентства, к концу 2026 года средние расходы россиян на платную медицину могут превысить 14 тыс. рублей на человека, что вдвое больше показателя 2020 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе в Госдуме заявили об установлении контроля «Единой России» за обеспечением онкопациентов лекарствами.

    В прошлом месяце член экспертного совета партии Людмила Болилая указала на необходимость гарантировать бесперебойный доступ к медикаментам для пациентов с редкими заболеваниями.

    В августе она предложила ввести компенсации для врачей-наставников.

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    27 октября 2026, 09:23 • Новости дня
    Омбудсмен Украины признала право врачей не лечить русскоязычных пациентов

    Омбудсмен Украины Ивановская заявила о праве врачей не лечить русскоязычных

    Омбудсмен Украины признала право врачей не лечить русскоязычных пациентов
    @ mova-ombudsman.gov.ua

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская заявила, что украинские врачи имеют право отказывать в медицинской помощи пациентам, говорящим по-русски и не владеющим государственным языком.

    Медики могут предоставлять услуги на другом языке только при обоюдном желании, поскольку граждане страны не обязаны знать другие языки, кроме украинского, передает ТАСС.

    «Ко мне много кто обращается, например, из числа медиков, которые говорят, что не готовы предоставлять услуги русскоязычному пациенту. Я говорю, что это уже вопрос морали», – заявила Ивановская.

    Она подчеркнула, что по закону об обеспечении функционирования украинского языка как государственного обслуживание на другом языке возможно исключительно по желанию врача. Омбудсмен добавила, что граждане Украины не обязаны владеть какими-либо языками, кроме государственного.

    С 2014 года на Украине ведется политика открытого вытеснения русского языка. В 2019 году был принят закон, существенно ограничивший использование русского языка и языков национальных меньшинств в стране. Местные власти вводят полные запреты на русскоязычные произведения искусства, книги, фильмы и музыку, а также запрещают изучение русского языка в школах и вузах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская обратилась в главный офис Google из-за русскоязычной выдачи результатов поиска.

    Ранее омбудсмен пригрозила штрафовать родителей школьников за использование русского языка в чатах с учителями.

    Также уполномоченный выступила за увеличение в десять раз санкций за нарушение языкового законодательства.

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    27 октября 2026, 17:11 • Видео
    Переговорщики от Европы дозвонились до Кремля

    Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере и президентом Финляндии Александром Стуббом. Брюссель выбрал их в качестве гонцов. Чего добиваются европейцы?

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    26 октября 2026, 08:46 • Новости дня
    В Госдуме предложили программу возвращения бывших педагогов в школы

    Депутат Чернышов предложил выплачивать деньги за возвращение учителей в школы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Борис Чернышов предложил министру просвещения Сергею Кравцову создать программу «Возвращение в школу» для привлечения бывших преподавателей обратно в систему образования.

    Глава думского комитета направил обращение в Минпросвещения с инициативой по привлечению на работу бывших учителей, передает РИА «Новости».

    «Прошу Вас рассмотреть возможность разработки федеральной программы «Возвращение в школу», направленной на привлечение к преподаванию педагогов, которые ранее работали в общеобразовательных организациях, но затем перешли в другие отрасли», – говорится в документе.

    Автор идеи отметил необходимость обновления знаний и помощи в освоении изменившихся требований для специалистов с перерывом в стаже. Программа должна включать бесплатное повышение квалификации по индивидуальному плану, помощь в поиске вакансий и наставничество в первый год после возвращения в профессию.

    Отдельно депутат предложил ввести поэтапные выплаты за возвращение и закрепление на рабочем месте. Условия получения финансовой поддержки потребуют строгого учета предыдущего педагогического стажа и срока работы вне школы, чтобы исключить злоупотребления при формальном увольнении.

    Отпуск по уходу за ребенком при сохранении трудовых отношений не будет считаться уходом из профессии. Трудоустройство участников программы предлагается проводить на имеющиеся вакансии без уменьшения нагрузки действующих сотрудников школ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко сообщил о создании в России единой среды с социальными гарантиями для педагогов.

    Также член Высшего совета партии «Единая Россия» Владислав Головин анонсировал расширение программы «Земский учитель» для поддержки специалистов в моногородах.

    Кроме того, летом президент Владимир Путин одобрил закрепление особого статуса педагогических работников.

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    25 октября 2026, 14:29 • Новости дня
    В Зеленограде задержали иностранку за оставление новорожденного у дома

    МВД: В Зеленограде задержали иностранку за оставление новорожденного у дома

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Зеленограде задержали мать, которая оставила своего новорожденного ребенка около жилого дома, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

    «Полицейскими установлена и задержана мать ребенка. Ею оказалась иностранная гражданка 1999 года рождения, находящаяся на территории Российской Федерации незаконно», – заявила Волк ТАСС.

    В отношении женщины составили административный материал по ст. 18.8 КоАП РФ. Материалы проверки по факту оставления ребенка в опасности передадут в следственные органы.

    В столичной прокуратуре добавили, что женщина родила мальчика 16 октября и после выписки из родильного отделения оставила его около дома, опасаясь, что ее бросит сожитель. Накануне вечером ребенка обнаружили около одного из жилых домов, медицинские работники осмотрели его и передали в специализированное учреждение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом в Кировской области следователи завели уголовные дела после гибели избитого матерью двухмесячного ребенка. В феврале случайный прохожий в селе Кабычевка ЛНР нашел брошенную матерью в общественную уборную новорожденную девочку. В прошлом году полицейские задержали в Москве двух человек при попытке продать новорожденного за 1000 долларов.

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    26 октября 2026, 18:41 • Новости дня
    Резкий рост заболеваемости гонореей произошел в Финляндии

    Iltalehti: В Финляндии заболеваемость гонореей у женщин выросла на 463%

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Финляндии наблюдается резкий рост заболеваемости гонореей, причем за четыре года число случаев среди женщин выросло на 463%, а среди мужчин – на 266%, сообщила газета Iltalehti.

    С 2021 по 2025 год число случаев гонореи в Финляндии резко возросло, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Iltalehti. Рост заболеваемости начался в 2022 году, а в 2025 году был зафиксирован рекордный показатель – более 2 тыс. случаев. В этом году ожидается, что уровень заболеваемости останется на уровне прошлого года.

    Специалисты объясняют рост случаев тем, что гонорея часто протекает бессимптомно или с легкими симптомами, что способствует ее распространению. Ранее эксперты связывали рост половых инфекций в Европе с увеличением числа случайных партнеров, в том числе благодаря приложениям для знакомств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце доля жителей Евросоюза с избыточным весом превысила половину населения.

    В августе Economist сообщил о росте передающихся половым путем заболеваний, в частности гонореи и сифилиса, в Европе.

    В мае Европейский центр профилактики и контроля заболеваний зафиксировал беспрецедентный уровень заражений сифилисом.

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    26 октября 2026, 20:53 • Новости дня
    Путин поручил обеспечить доступность лечения репродуктивных патологий у мужчин

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин поручил Министерству здравоохранения обеспечить доступность медпомощи при патологиях мужской репродуктивной системы в первичном звене здравоохранения.

    «Минздраву России совместно с исполнительными органами субъектов Российской Федерации принять меры по обеспечению доступности в первичном звене здравоохранения медицинской помощи при патологиях мужской репродуктивной системы», – говорится в перечне поручений на сайте Кремля.

    Ответственным за выполнение назначен министр здравоохранения Михаил Мурашко. Доклад должен быть представлен до 1 октября 2027 года, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Путин поручил Минздраву расширить национальный календарь профилактических прививок вакцинацией против вируса папилломы человека.

    В июне президент поздравил работников здравоохранения с профессиональным праздником.

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    26 октября 2026, 11:59 • Новости дня
    Названо предшествующее деменции поведение во сне

    Невролог Завалко: Крики и движения во сне могут быть признаками начала деменции

    Tекст: Вера Басилая

    Крики, разговоры и движения во сне могут быть предшественниками деменции и болезни Паркинсона, заявила невролог-сомнолог Ирина Завалко.

    «Обычно, лежа в кровати, человек кричит или разговаривает и при этом двигается. Движения обычно согласуются с сюжетом сновидения. Сами по себе крики и разговоры во сне – норма, но если к ним добавляются движения, это повод задуматься», – предупредила Завалко.

    К характерным движениям во сне эксперт отнесла размахивание руками и ногами, а также действия, похожие на бытовые, такие как имитация курения или работы руками, сообщает Lenta.ru.

     Врач подчеркнула, что большинство людей с таким нарушением со временем сталкиваются с нейродегенеративным заболеванием.

    Геронтолог Ольга Ткачева сообщила о возможной связи прогрессирующих изменений памяти с развитием деменции.

    Сомнолог Елена Царева назвала избыточный сон следствием проблем со здоровьем.

    До этого сомнолог Карема Магомедова рассказала о причинах ночных кошмаров у взрослых.

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    26 октября 2026, 15:18 • Новости дня
    Соцфонд назвал даты выплат семьям с детьми за октябрь

    Соцфонд: Выплаты семьям с детьми за октябрь зачислят 3, 5 и 6 ноября

    Tекст: Ольга Иванова

    Социальный фонд России перечислит выплаты семьям с детьми за октябрь 3, 5 и 6 ноября.

    На 3 ноября намечено перечисление единого пособия, выплаты по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих родителей и ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего по призыву, сообщает Социальный фонд в Мах. Выплаты из средств материнского капитала поступят 5 ноября.

    Пособие по уходу за ребенком до полутора лет для работающих граждан зачислят 6 ноября. Обычно эти средства выплачивают до восьмого числа, однако в ноябре эта дата выпадает на выходной день, поэтому перечисление произведут раньше.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине месяца Социальный фонд сообщил о досрочной выплате в ноябре ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет для работающих родителей.

    В прошлом месяце основные детские пособия через банки поступили 2, 5 и 8 октября.

    В сентябре аналогичные выплаты прошли по графику Социального фонда 3, 4 и 8-го числа.

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    26 октября 2026, 18:50 • Новости дня
    МВД предупредило о вербовке детей мошенниками через мобильные игры

    МВД: Мошенники и вербовщики ищут жертв среди детей через мобильные игры

    Tекст: Денис Тельманов

    Телефонные мошенники и вербовщики активно используют социальные сети и мобильные игры для поиска жертв среди детей и подростков, сообщили в МВД.

    «Телефонные аферисты и вербовщики часто используют мобильные игры и соцсети для поиска жертв среди детей и подростков. Они играют на доверчивости и неумении ребенка критически мыслить в стрессовой ситуации», – говорится в сообщении пресс-службы министерства в Max.

    Злоумышленники путем манипуляций склоняют детей к совершению преступлений. При этом они убеждают жертву в том, что ребенок якобы оказывает помощь государственным органам в поимке преступника.

    В ведомстве подчеркнули, что настоящие представители государственных органов никогда не просят граждан участвовать в операциях и тем более нарушать закон.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине месяца управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД заявило о применении мошенниками многоступенчатых схем обмана детей.

    На прошлой неделе управление призвало родителей выстраивать доверительные отношения с детьми для их защиты от аферистов.

    В начале месяца ведомство предупредило о частом использовании угроз злоумышленниками при обмане несовершеннолетних.

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    26 октября 2026, 21:21 • Новости дня
    Эксперт: Учителя в школе удерживают в школе призвание и зарплата
    Эксперт: Учителя в школе удерживают в школе призвание и зарплата
    @ Кирилл Брага/РИА Новости

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Программа «Возвращение в школу» должна решать не только задачу привлечения ушедших педагогов, но и сохранения действующих кадров, считают опрошенные газетой ВЗГЛЯД учителя. По их мнению, вернуть ушедших в другие профессии учителей в школы поможет прежде всего достойная зарплата. При этом дополнительные выплаты вернувшимся будут несправедливы по отношению к тем, кто все это время продолжал трудиться педагогом.

    В Госдуме предложили разработать федеральную программу «Возвращение в школу» для педагогов, которые ранее работали в школах, но затем перешли в другие отрасли. Программа должна включать бесплатное повышение квалификации, помощь в поиске вакансий и наставничество в первый год после возвращения в профессию. Кроме того, предлагается ввести поэтапные выплаты за возвращение и закрепление на рабочем месте с учетом прежнего педагогического стажа и срока работы вне школы. Трудоустраивать участников программы предлагается на имеющиеся вакансии без уменьшения нагрузки действующих сотрудников школ.

    Учитель начальных классов, призер номинации «Учитель года Москвы – 2026» Виктория Буровова считает, что одним из главных условий возвращения учителей должна стать достойная зарплата. «Переподготовка, наставник, помощь с поиском вакансий – все это хорошо. Но человек прежде всего должен понимать, на что он будет жить. Я бы говорила о конкретной сумме не менее 100 тыс. рублей за одну ставку. Все остальное, будь то классное руководство, дополнительные занятия или другие обязанности, должно оплачиваться сверху. И такая зарплата должна быть во всех регионах», – говорит педагог.

    Собеседница обращает внимание на то, что многие учителя в регионах сегодня берут дополнительные часы, подрабатывают. В таком режиме человек гораздо быстрее исчерпывает свои силы. А учителю нужны терпение, внимание к детям, желание придумывать, объяснять и поддерживать, поясняет она.

    «Зарплата должна позволять учителю спокойно работать и достойно отдыхать. Только тогда профессия станет привлекательной и для тех, кто давно в школе, и для молодых. От зарплаты напрямую зависит и уважение к учителю», – подчеркивает эксперт.

    «Я знаю немало учителей, которые ушли из школы и прекрасно нашли себя в других сферах. Они работают менеджерами, переводчиками, методистами, редакторами, обучают сотрудников компаний, руководят образовательными проектами. И это неудивительно, ведь учитель умеет объяснять сложное простыми словами, организовывать людей, договариваться, планировать и быстро принимать решения», – делится Буровова.

    По ее мнению, все разговоры о повышении статуса учителя без достойной зарплаты мало что изменят. Она привела пример, когда в их коллективе появился прекрасный учитель информатики. Однако, получив первую зарплату, он ушел, поняв, что вне школы заработает значительно больше. Поэтому, отметила собеседница, нужно думать и о возвращении ушедших, и о том, как сохранить тех, кто только начинает карьеру учителя.

    «Я считаю, что первый год после возвращения должен быть годом адаптации и профессиональной оценки для всех, независимо от стажа. По смыслу это испытательный год с наставником, поддержкой и понятными требованиями. Школа должна увидеть, что человек умеет работать, добросовестно относится к делу и на него можно опереться. А сам учитель должен понять, сможет ли он здесь остаться надолго. Профессиональные требования должны быть высокими, и оплата должна им соответствовать. И сколько бы мы ни говорили о призвании, нужно помнить, что учитель тоже должен кормить семью. Призвание не заменяет зарплату, а достойная оплата не отменяет призвания. Именно вместе они удерживают человека в школе», – говорит Буровова.

    Заслуженный учитель России, директор Петербургского президентского физико-математического лицея № 239 Максим Пратусевич, в свою очередь, считает, что сама по себе эта инициатива выглядит несколько оскорбительно для людей, все это время проработавших в школе. «Получается, что если ты ушел из профессии, а потом вернулся в нее из-за специальных выплат, то получаешь больше, чем тот, кто все это время работал. А с какой стати?» – подчеркивает собеседник.

    Он отметил, что все остальные инициативы депутата уже реализованы или находятся в стадии реализации. «В частности, наставничество предусмотрено недавним указом президента России», – заключил Пратусевич.

    Ранее Министерство просвещения подготовило законопроект о новых мерах поддержки учителей, направленный на усиление их социальной защиты и повышение престижа профессии.

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    26 октября 2026, 19:40 • Новости дня
    Небензя призвал внести Украину в список нарушителей прав детей

    Небензя: Украину необходимо внести в список нарушителей прав детей

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил о необходимости включить Украину в перечень сторон вооруженных конфликтов, совершающих серьезные преступления в отношении несовершеннолетних.

    По его мнению, Украину следует включить в список сторон конфликтов, которые совершают серьезные нарушения в отношении детей, передает ТАСС. «Украина все еще не находится в списке нарушителей в отношении детей. Исходим из того, что эта ситуация должна измениться», – подчеркнул Небензя.

    Российский дипломат уточнил, что с 2022 года в результате нападений украинских войск пострадали 1903 ребенка, 313 из них погибли и 1590 получили ранения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине месяца постпред России при ООН Василий Небензя назвал невозможным серьезное обсуждение урегулирования украинского кризиса со странами, не признающими киевский террор.

    Летом дипломат заявил об усилении атак украинских властей на мирных жителей с применением западных беспилотников и ракет.

    В июне российский представитель представил в ООН фотографии убитых при теракте войск Украины в Старобельске девушек.

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    26 октября 2026, 21:21 • Новости дня
    Путин предложил исключить помощь регионов из дохода семьи при назначении пособия

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин распорядился изучить возможность исключения региональных мер поддержки из расчета среднедушевого дохода семьи при назначении пособий на детей.

    «Правительству Российской Федерации... рассмотреть возможность исключения денежных выплат, предоставляемых в качестве единовременных мер дополнительной поддержки семей при рождении ребенка и осуществляемых за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, из видов доходов, учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи для назначения ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка», – говорится в перечне поручений на сайте Кремля.

    Соответствующий доклад правительство должно представить до 1 июня 2027 года. Перечень поручений составлен по итогам заседания Совета при президенте по реализации государственной демографической и семейной политики, состоявшегося 29 мая 2026 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент Владимир Путин рекомендовал регионам рассмотреть введение дополнительных мер поддержки жен участников спецоперации при беременности и родах.

    Руководителям субъектов Путин поручил рассмотреть вопрос о развитии сервисов аренды семейных автомобилей с детскими креслами.

    Правительству Путин распорядился представить доклад о совершенствовании мер обеспечения жильем семей в сельской местности.

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    26 октября 2026, 17:37 • Новости дня
    Ребенок выжил при падении из окна третьего этажа в Москве

    В Москве двухлетняя девочка выжила при падении из окна третьего этажа

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Двухлетний ребенок остался жив после падения из окна квартиры на улице Полярной в Москве и был экстренно доставлен в больницу, сообщила столичная прокуратура.

    По факту произошедшего проводится процессуальная проверка, сообщается в канале прокуратуры Москвы в Max. Установление всех обстоятельств инцидента взято на контроль.

    Ведомство призвало родителей не оставлять детей без присмотра в помещениях с открытыми окнами. Взрослым рекомендовали отодвинуть мебель от подоконников и установить специальные блокираторы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в Ульяновске правоохранительные органы начали проверку после падения ребенка из окна восьмого этажа.

    В прошлом месяце в Ханты-Мансийском автономном округе полуторагодовалый ребенок выпал из окна девятого этажа.

    Летом в Саратове двухлетний мальчик выжил после падения из окна квартиры на третьем этаже.

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    27 октября 2026, 16:04 • Новости дня
    Роскомнадзор опроверг планы запретить интернет для детей до 14 лет

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Роскомнадзор не выступал с инициативой запретить детям младше 14 лет пользоваться интернетом, сообщила пресс-служба ведомства.

    «Ведомство не выступало с подобной инициативой. Считаем необходимым предоставлять пользователям соцсетей контент, соответствующий их возрасту», – говорится в сообщении пресс-службы Роскомнадзора, которое приводит ТАСС.

    Ранее в Telegram-каналах распространилась информация о том, что ведомство якобы предложило ограничить время пребывания детей в интернете. Кроме того, сообщалось, что Роскомнадзор якобы направил в комитет Госдумы по информационной политике законопроект об обязательной идентификации несовершеннолетних в социальных сетях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной суды оштрафовали российских операторов связи на 4 млн рублей за нарушения при фильтрации интернет-трафика.

    В марте Роскомнадзор опроверг сообщения о дефиците мощностей для блокировок ресурсов. Тогда же ведомство перенаправило вопрос об ухудшении качества мобильного интернета в столице в Минцифры.

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    26 октября 2026, 16:41 • Новости дня
    Минздрав ускорил вывод на рынок препаратов от орфанных заболеваний

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель министра здравоохранения Сергей Глаголев заявил, что за последние шесть лет в стране создали комплексный механизм ускоренного доступа на рынок отечественных лекарств для орфанных заболеваний.

    В России заработал условно-ускоренный механизм регистрации дженериков и новых медикаментов для пациентов с редкими болезнями, сообщил Глаголев на круглом столе, посвященном совершенствованию законодательства в сфере лекарственного обеспечения.

    «За последние шесть лет создан комплексный механизм ускоренного доступа на рынок не только дженериков, но и отечественных орфанных лекарственных препаратов за счет условно-ускоренного механизма регистрации», – цитирует замминистра РИА «Новости».

    По словам Глаголева, в настоящее время около 40% регистрируемых в стране лекарственных средств от орфанных заболеваний являются отечественными. Он подчеркнул, что речь идет не только о биоаналогах, но и об оригинальных препаратах, разработанных с нуля для лечения редкой онкологической патологии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе заместитель министра здравоохранения Сергей Глаголев сообщил о наличии в России запасов жизненно необходимых лекарств на девять месяцев.

    В прошлом месяце отечественные фармацевтические компании значительно увеличили производство дженериков.

    В марте Минздрав добавил увеальную меланому и еще два диагноза в официальный перечень редких заболеваний.

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