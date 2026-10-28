МИД: Россия поможет Африке обрести продовольственный суверенитет

Рябков: Россия поможет Африке обрести продовольственный суверенитет без шантажа

Tекст: Вера Басилая

«Мы во весь рост ставим задачу запуска агропромышленного альянса Россия – Африка», – заявил дипломат на сессии саммита «Россия – Африка».

Рябков отметил, что Россия готова помочь африканским странам обрести продовольственный суверенитет, оказывая гуманитарную помощь и делясь опытом. По его словам, поставки российской агропродукции рассматриваются африканскими партнерами как свидетельство надежности и бескорыстной поддержки. В качестве примеров он привел акции в Нигере, Сомали и Центральноафриканской Республике, передает РИА «Новости».

Замглавы МИД подчеркнул, что в перспективе Африка способна обеспечить себя продовольствием, для чего необходимо повышение урожайности, формирование запасов и локализация производства. Он напомнил, что Россия сама недавно прошла этот путь, став в 2020 году нетто-экспортером продовольствия впервые за 30 лет.

Кроме того, Рябков указал, что Россия оказывает помощь без политических условий, в отличие от Запада, который «превратил продовольствие и удобрение в инструмент геополитического и геоэкономического шантажа». Он выразил уверенность, что афро-российский агроальянс станет важным звеном новой глобальной архитектуры.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду в Москве стартовал третий саммит Россия – Африка с участием 48 стран.

В понедельник помощник президента России Юрий Ушаков сообщил о приглашении около 4 тыс. предпринимателей на экономический и гуманитарный форум «Россия – Африка».

Юрий Ушаков заявил о намерении президента Владимира Путина дать оценку перспективам развития отношений в торгово-инвестиционной сфере на форуме.