Эмир Катара выразил надежду на расширение партнерства с Россией

Эмир Катара заявил о желании расширить двустороннее партнерство с Россией

Tекст: Мария Иванова

Стороны провели переговоры в Москве на полях саммита Форума стран – экспортеров газа, передает РИА «Новости».

«Мы рассчитываем на продолжение совместной работы по расширению горизонтов нашего двустороннего партнерства и углублению координации в интересах обоих наших государств и во благо укрепления безопасности и стабильности», – написал эмир в социальной сети.

Аль Тани добавил, что в ходе встречи с Владимиром Путиным были обсуждены пути укрепления сотрудничества и дружбы между двумя странами. Кроме того, лидеры обменялись мнениями по ключевым региональным и международным событиям.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент России Владимир Путин провел встречу с Тамимом бен Хамадом Аль Тани.

Катарский лидер высоко оценил роль Москвы в поиске решения ближневосточного кризиса.

В понедельник эмир Катара прилетел в Москву для участия в саммите Форума стран-экспортеров газа.