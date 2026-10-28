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    Арктика может сблизить Россию и США
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    28 октября 2026, 09:54 • Новости дня

    Эмир Катара выразил надежду на расширение партнерства с Россией

    Эмир Катара заявил о желании расширить двустороннее партнерство с Россией

    Tекст: Мария Иванова

    Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил, что рассчитывает на расширение горизонтов двустороннего партнерства.

    Стороны провели переговоры в Москве на полях саммита Форума стран – экспортеров газа, передает РИА «Новости».

    «Мы рассчитываем на продолжение совместной работы по расширению горизонтов нашего двустороннего партнерства и углублению координации в интересах обоих наших государств и во благо укрепления безопасности и стабильности», – написал эмир в социальной сети.

    Аль Тани добавил, что в ходе встречи с Владимиром Путиным были обсуждены пути укрепления сотрудничества и дружбы между двумя странами. Кроме того, лидеры обменялись мнениями по ключевым региональным и международным событиям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент России Владимир Путин провел встречу с Тамимом бен Хамадом Аль Тани.

    Катарский лидер высоко оценил роль Москвы в поиске решения ближневосточного кризиса.

    В понедельник эмир Катара прилетел в Москву для участия в саммите Форума стран-экспортеров газа.

    27 октября 2026, 11:16 • Новости дня
    Бренд Aurus приступил к созданию авиационного и судостроительного направлений

    Инвесторы из ОАЭ вложились в авиа- и судостроительное направления бренда Aurus

    Бренд Aurus приступил к созданию авиационного и судостроительного направлений
    @ Софья Сандурская/Агентство «Москва»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава Минпромторга Антон Алиханов сообщил, что под зонтичным брендом Aurus в настоящее время формируются авиационное и судостроительное направления с привлечением инвесторов из ОАЭ.

    «Мы привлекаем зарубежных инвесторов и к нашим проектам, таким как Aurus. В результате под этим зонтичным брендом с привлечением инвесторов из ОАЭ сейчас формируются авиационное и судостроительное направления», – заявил министр на конгрессе «Русский инженер» ТАСС.

    Алиханов отметил, что за последние годы в России была создана масса компетенций для вывода на зарубежные рынки, при этом самый большой прорыв произошел в авиастроении. По его словам, страна стала единственной, кто производит аналоги систем, поставляемых глобальными монополистами всем авиастроителям мира.

    Глава Минпромторга добавил, что российские двигатели подтягиваются по характеристикам к продукции Pratt&Whitney и GE. Он подчеркнул наличие возможностей для кооперации с китайской компанией COMAC или бразильской Embraer.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф воспользовался автомобилем Aurus во время визита в Петербург.

    Производитель открыл предзаказы на рестайлинговую версию автомобиля Aurus Senat по цене от 48,5 млн рублей.

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    28 октября 2026, 09:07 • Новости дня
    Партия Нетаньяху вышла в лидеры на выборах в Израиле

    Партия Нетаньяху вышла в лидеры на выборах после подсчета 48% голосов

    Tекст: Вера Басилая

    Правящая партия «Ликуд» во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху лидирует на парламентских выборах в Израиле после подсчета почти 50% голосов, обойдя оппозицию, следует из данных ЦИК Израиля.

    Правящая партия «Ликуд» получает 27 мандатов в Кнессете, тогда как оппозиционная «Яшар» Гади Айзенкота находится на втором месте с 22 мандатами, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные ЦИК после подсчета 48,4% голосов.

    В 120-местном парламенте правящая коалиция может рассчитывать на 55 мест, оппозиционная – на 50, арабские партии получают 15 мандатов. Для формирования правительства требуется 61 место.

    «Правый блок имеет явное, решающее большинство среди сионистской общественности (…) и всех тех, кто поддерживает государство», – цитирует Нетаньяху «Интерфакс».

    По его словам, страна нуждается в «сильном, национальном правительстве», а опираться на антисионистские партии недопустимо. Он также отметил ослабление Ирана и усиление Израиля, призвав к устранению иранской угрозы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник экзитполы не выявили победителя на парламентских выборах в Израиле.

    Избиратели начали голосовать на первых выборах после нападения ХАМАС.

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    27 октября 2026, 17:11 • Видео
    Переговорщики от Европы дозвонились до Кремля

    Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере и президентом Финляндии Александром Стуббом. Брюссель выбрал их в качестве гонцов. Чего добиваются европейцы?

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    27 октября 2026, 23:49 • Новости дня
    Экзитполы не выявили победителя на парламентских выборах в Израиле

    Times of Israel: Экзитполы не выявили победителя на выборах в Кнессет

    Tекст: Катерина Туманова

    По данным экзитполов, на парламентских выборах в Израиле оппозиционный блок во главе с Гади Айзенкотом обошел партию премьер-министра Биньямина Нетаньяху, однако не получил большинства в Кнессете.

    Избирательные участки закрылись в 22:00 по местному времени (23:00 мск). Опросы на выходе с участков, проведенные несколькими телеканалами, не выявили явного победителя, пишет The Times of Israel.

    Партия «Ликуд» Биньямина Нетаньяху остается крупнейшей, однако оппозиционный блок во главе с Гади Айзенкотом лидирует по общему числу мандатов. При этом ни одна из сторон не набрала большинства голосов на фоне рекордной активности арабского населения.

    Ожидается, что оба политика объявят о своей победе по завершении голосования.

    После публикации окончательных результатов и проведения консультаций с представителями прошедших в Кнессет партий президент Ицхак Герцог должен поручить формирование нового правительства одному из кандидатов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Центральная избирательная комиссия Израиля сообщила о рекордной с 1973 года явке избирателей. Опросы предсказывали коалиции премьер-министра потерю большинства в парламенте.

    Нетаньяху 26 октября заявил о готовящихся попытках помешать голосованию.

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    27 октября 2026, 15:58 • Новости дня
    Колумбия официально вышла из Гаагской группы

    Колумбия покинула Гаагскую группу по палестино-израильскому конфликту

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Правительство Колумбии объявило об официальном выходе из Гаагской группы, выступающей за выполнение решений международных судов по палестино-израильскому конфликту, сообщила пресс-служба президента южноамериканской республики.

    «Правительство Колумбии объявляет об официальном выходе из состава Гаагской группы, подтверждая, что внешняя политика страны основана на демократических и исторических ценностях, а не на идеологическом активизме», – приводит РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

    Гаагская группа была основана 31 января 2025 года Боливией, Колумбией, Кубой, Гондурасом, Малайзией, Намибией, Сенегалом и ЮАР. Ее целью заявлено обеспечение исполнения решений Международного суда ООН и Международного уголовного суда, связанных с ситуацией в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан.

    Колумбия стала третьим государством, покинувшим объединение. Ранее о выходе из группы объявили Боливия и Гондурас.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае власти Колумбии попытались пресечь участие своих граждан в боевых действиях на Украине.

    В январе колумбийское руководство приняло решение перебросить силы к границе из-за возможной волны мигрантов из Венесуэлы.

    В прошлом году МИД южноамериканской республики объявил о снятии напряженности в отношениях с США.

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    27 октября 2026, 16:20 • Новости дня
    Танкер подорвался на мине в восточной части Ормузского пролива

    ВМС Ирана: В Ормузском проливе подорвался на мине танкер-нарушитель

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Танкер подорвался на морской мине в восточной части Ормузского пролива и загорелся, сообщили военно-морские силы Ирана.

    Инцидент произошел при попытке судна пройти через запретную и небезопасную зону, пишет ТАСС. По информации пресс-службы ВМС Ирана, танкер отключил системы отслеживания перед столкновением с минами. Судно получило повреждения и загорелось.

    В ведомстве подчеркнули, что для безопасного прохода через Ормузский пролив суда должны координировать свои действия с Вооруженными силами Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье телеканал Al Arabiya сообщил о предложении Тегерана Вашингтону возобновить судоходство в Ормузском проливе при условии снятия американской блокады.

    На прошлой неделе глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил о невозможности заменить Ормузский пролив альтернативными логистическими маршрутами.

    В тот же день президент Франции Эммануэль Макрон отметил рост транспортных расходов на перевозку ресурсов в десять раз из-за конфликта США и Израиля с Ираном и блокировки Ормузского пролива.

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    27 октября 2026, 18:31 • Новости дня
    Небензя: Альтернативы дипломатическому решению конфликта вокруг Ирана нет

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Россия считает, что альтернативы дипломатическому решению конфликта вокруг Ирана нет и быть не может, заявил постпред при ООН Василий Небензя.

    Небензя заявил об отсутствии альтернативы дипломатическому решению конфликта вокруг Ирана, передает РИА «Новости». «Альтернативы политико-дипломатическому урегулированию нет и быть не может», – заявил он на заседании Совета Безопасности ООН.

    Ранее зампред Совета Федерации Константин Косачев назвал бездоказательными инсинуациями обвинения США и Израиля в якобы непрозрачности ядерной программы Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху разместил сгенерированное нейросетью изображение уничтоженного атомной бомбой Тель-Авива, напомнив об угрозе со стороны Ирана.

    До этого Нетаньяху отменил приказ о подготовке масштабных ударов по Ирану из-за возражений президента США.

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    27 октября 2026, 17:17 • Новости дня
    Хуситы заявили о нанесении удара ракетами по зданию Минобороны Саудовской Аравии

    Хуситы заявили об ударе баллистической ракетой по зданию Минобороны в Эр-Рияде

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Военный представитель йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа заявил об атаке баллистической ракетой на здание министерства обороны Саудовской Аравии в Эр-Рияде.

    «Йеменские вооруженные силы атаковали министерство обороны в столице саудовского врага Эр-Рияде баллистической ракетой», – приводит ТАСС заявление представителя хуситов.

    По словам Сариа, запущенная повстанцами ракета успешно поразила заданную цель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник хуситы также атаковали баллистической ракетой нефтеперерабатывающий завод в городе Рас-Таннура на востоке Саудовской Аравии.

    В тот же день возглавляемая Саудовской Аравией коалиция заявила об уничтожении направленных на королевство трех баллистических ракет и четырех беспилотников.

    В субботу аравийская коалиция перехватила выпущенную мятежниками в направлении Эр-Рияда ракету.

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    27 октября 2026, 13:47 • Новости дня
    Катар заявил о готовности аравийских монархий к новой системе безопасности

    Катар заявил о готовности стран Персидского залива к новой системе безопасности

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Арабские страны Персидского залива готовы к созданию новой региональной архитектуры безопасности, но ожидают от Ирана соблюдения принципов ненападения, заявил директор департамента СМИ и коммуникаций МИД Катара Ибрагим Султан аль-Хашми.

    «Государство Катар и страны Совета сотрудничества [арабских государств Персидского залива] подтверждали, что готовы к [созданию] подобной системы. Мяч сейчас на стороне Ирана в вопросе приверженности этим принципам», – сказал дипломат на брифинге.

    Аль-Хашми отметил, что регион нуждается в новой архитектуре безопасности, учитывающей суверенитет стран и подтверждающей ненападение. По его словам, от Ирана ожидают демонстрации доброй воли и прекращения угроз в адрес стран региона и судоходству через Ормузский пролив, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу управление морских торговых операций Британии сообщило об атаке на следовавший из Персидского залива танкер.

    До этого военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции Ирана сообщили об ударах по четырем судам в северной части Персидского залива.

    Тем временем член комиссии парламента Ирана по национальной безопасности и внешней политике Феда-Хосейн Малеки заявил о готовности исламской республики применить новую тактику ответных операций в случае возобновления конфликта с США.

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    27 октября 2026, 19:30 • Новости дня
    Президент Ирана прибыл в Кремль на переговоры с Путиным

    Президент Ирана Пезешкиан прибыл в Кремль на переговоры с Путиным

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан прибыл в Кремль на переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

    Это будет первая из серии двусторонних встреч главы российского государства с иностранными лидерами на полях восьмого саммита ФСЭГ, сообщил Кремль в Max.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент Ирана Масуд Пезешкиан прибыл в Москву для участия в саммите Форума стран – экспортеров газа.

    На прошлой неделе Масуд Пезешкиан заявил о намерении посетить саммит в Москве и встретиться с президентом Владимиром Путиным.

    В начале месяца пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил об обсуждении лидерами России, Азербайджана и Ирана вопросов взаимодействия в различных отраслях.

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    27 октября 2026, 14:21 • Новости дня
    Хуситы заявили о ракетном ударе по НПЗ в Саудовской Аравии

    Хуситы атаковали баллистической ракетой НПЗ на востоке Саудовской Аравии

    Tекст: Мария Иванова

    Хуситы из йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» атаковали баллистической ракетой нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в городе Рас-Таннура на востоке Саудовской Аравии.

    Хуситы, представляющие йеменское мятежное движение «Ансар Аллах», нанесли удар баллистической ракетой по нефтеперерабатывающему предприятию в городе Рас-Таннура, расположенном на востоке Саудовской Аравии, передает ТАСС.

    «Йеменские вооруженные силы <…> атаковали НПЗ в Рас-Таннуре в Восточной провинции баллистической ракетой», – заявил военный представитель мятежников Яхья Сариа.

    По утверждению представителя движения, ракета точно поразила заданную цель. Он уточнил, что попадание привело к возникновению сильных пожаров на территории атакованного промышленного объекта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник возглавляемая Саудовской Аравией арабская коалиция ликвидировала пять хранилищ баллистических ракет и четыре пусковые установки движения «Ансар Алла».

    В воскресенье движение сообщило о нанесении ракетных ударов по международному аэропорту Эр-Рияда.

    На прошлой неделе военный представитель «Ансар Аллах» Яхья Сариа заявил об ударе хуситов по зданию министерства обороны Саудовской Аравии.

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    27 октября 2026, 19:57 • Новости дня
    Путин: Россия всегда рада видеть президента Ирана

    Tекст: Вера Басилая

    Россия всегда рада видеть президента Ирана Масуда Пезешкиана и возможности обсудить актуальные вопросы, заявил президент Владимир Путин на встрече с иранским коллегой.

    «Мы всегда рады видеть вас в Москве, в России, уважаемый господин президент. Рады возможности переговорить по актуальным вопросам, обменяться мнениями по нашей двусторонней повестке», – цитирует Путина РИА «Новости».

    Путин добавил, что в сентябре–октябре в разных городах России прошла серия ярких мероприятий в рамках фестиваля иранской культуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин на встрече с иранским коллегой Масудом Пезешкианом заявил, что строительство атомной электростанции «Бушер» в Иране продолжается.

    Напомним, во вторник Пезешкиан прибыл в Кремль на переговоры с Путиным.

    В субботу посол Ирана Казем Джалали сообщил, что на предстоящей встрече стороны обсудят экономическое сотрудничество, энергетическую безопасность и геополитические вопросы.


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    27 октября 2026, 20:13 • Новости дня
    Путин завершил переговоры с президентом Ирана в Кремле

    В Кремле завершилась встреча Путина с президентом Ирана Пезешкианом

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин завершил встречу в Кремле с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

    Протокольная беседа с участием делегаций началась примерно в 19:22 по московскому времени, передает ТАСС. До этого главы государств поговорили с глазу на глаз и обсудили ситуацию в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Пезешкиан прибыл в Кремль на переговоры с Путиным. Президент России сообщил о возможности обсудить актуальные вопросы двусторонней повестки.

    Глава государства заявил о приближении количества иранских студентов в российских высших учебных заведениях к 10 тыс. человек.

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    27 октября 2026, 19:54 • Новости дня
    Путин назвал результативным саммит ФСЭГ

    Путин на встрече с президентом Ирана назвал результативным саммит ФСЭГ

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин на встрече с иранским лидером Масудом Пезешкианом назвал результативным саммит Форума стран – экспортеров газа (ФСЭГ).

    «Думаю, что сегодняшнее мероприятие прошло достаточно результативно. Много двухсторонних встреч между коллегами проходит – это тоже очень полезно», – цитирует Путина РИА «Новости».

    ФСЭГ является международной межправительственной организацией. В нее входят Россия, Алжир, Боливия, Египет, Экваториальная Гвинея, Иран, Ливия, Нигерия, Катар, Тринидад и Тобаго, ОАЭ и Венесуэла.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Ирана Масуд Пезешкиан прибыл в Кремль на переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

    На пленарном заседании саммита ФСЭГ Владимир Путин заявил об объеме поставок российского топлива в Турцию в 30 млрд кубометров.

    Президент России пригласил делегатов саммита принять участие в форуме «Российская энергетическая неделя» в Москве в 2027 году.

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    27 октября 2026, 14:36 • Новости дня
    Силы ПВО Ирака перехватили неопознанный беспилотник над центром Багдада

    Силы ПВО Ирака перехватили беспилотник над правительственной зоной в Багдаде

    Tекст: Мария Иванова

    Иракские силы противовоздушной обороны перехватили беспилотный летательный аппарат неизвестного происхождения над правительственной зоной в центре Багдада.

    О перехвате дрона сообщила пресс-служба сил безопасности страны агентству INA, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось о сильных взрывах в различных районах Багдада, в том числе в центральной части города. В пресс-службе пояснили, что звуки взрывов стали следствием перехвата неопознанного беспилотника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае силы противовоздушной обороны Саудовской Аравии отразили атаку трех беспилотных летательных аппаратов со стороны Ирака.

    Ранее в столице Ирака нейтрализовали беспилотный летательный аппарат около американской дипломатической миссии.

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    27 октября 2026, 12:59 • Новости дня
    Суд в Ираке приговорил французов к пожизненному заключению за участие в ИГ

    В Ираке шестерых граждан Франции приговорили к пожизненному заключению

    Tекст: Мария Иванова

    Иракский уголовный суд назначил шестерым гражданам Франции наказание в виде пожизненного лишения свободы за активное участие в террористической группировке.

    Уголовный суд района Аль-Карх приговорил шестерых французов к пожизненному заключению, а еще одного гражданина Франции – к 15 годам лишения свободы за участие в группировке «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), сообщил Высший судебный совет Ирака.

    В заявлении судебного совета подчеркивается, что осужденные признаны особо опасными ввиду «их роли в создании угроз национальной безопасности Ирака, дестабилизации обстановки в Ираке и Сирии, а также участия в подстрекательстве к проведению террористических операций в других странах». Судебные заседания прошли в присутствии адвокатов и представителей посольства Франции, передает ТАСС.

    Осужденные входят в группу из 47 французских граждан, которые были переданы иракским властям из специальных лагерей для боевиков на территории Сирии.

    В середине февраля Центральное командование ВС США сообщило о завершении переправки в Ирак около 5,7 тыс. боевиков ИГ из сирийских мест заключения. Всех их разместили в тюрьме «Аль-Карх» к западу от Багдада. Иракские власти отмечали, что экстрадиция боевиков в страны происхождения станет возможной только после завершения всех следственных процедур.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Нидерланды вывели войска из Ирака.

    В прошлом месяце прокуратура Нидерландов запросила тюремный срок для предполагаемого руководителя службы безопасности ИГ.

    Правоохранительные органы Франции задержали подозреваемых в намерении присоединиться к террористической группировке.

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