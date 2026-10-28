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    Арктика может сблизить Россию и США
    Путин предложил быстрый способ выхода из мирового энергетического кризиса
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    Ливия призвала нефтяные компании России вернуться в страну
    28 октября 2026, 09:39 • Новости дня

    Песков: Лидеры стран Европы не запрашивали новые контакты с Путиным

    В Кремле заявили об отсутствии у лидеров Европы запросов на разговор с Путиным

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что за последние несколько дней никто из лидеров европейских государств, кроме президента Финляндии Александра Стубба и премьера Норвегии Йонаса Гара Стере, не запрашивал телефонные разговоры с Владимиром Путиным.

    По словам Пескова, никто из лидеров стран Европы, за исключением Стубба и Стёре, не пытался связаться с российским лидером в последние дни, передает ТАСС.

    Ранее состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Александром Стуббом и Йонасом Гаром Стере по инициативе финской и норвежской сторон. В ходе беседы политики обменялись мнениями по вопросам урегулирования украинского кризиса и поприветствовали договоренность о возобновлении в первой половине ноября в Абу-Даби трехсторонних переговоров между Россией, Украиной и США.

    Переговоры Владимира Путина с лидерами Финляндии и Норвегии вызвали раскол среди европейских стран.

    Профессор международной политики Университета Тампере Туомас Форсберг заявил, что звонок президента Финляндии Александра Стубба и премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стёре президенту России Владимиру Путину является дипломатической победой Москвы.

    Во вторник помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил о договоренности сторон провести новые контакты при необходимости.

    27 октября 2026, 22:44 • Новости дня
    Юшков: Путин предложил быстрый способ выхода из мирового энергетического кризиса
    Юшков: Путин предложил быстрый способ выхода из мирового энергетического кризиса
    @ Степан Пугачев/photo.roscongress.ru

    Tекст: Олег Исайченко

    В возникшем в мире энергетическом кризисе виноваты недальновидные политические решения стран Запада. Поэтому предложенная Владимиром Путиным на саммите ФСЭГ деполитизация энергетики позволит полнее использовать ресурсы стран-экспортеров для сокращения дефицита топлива, стабилизации мирового рынка и снижения цен на нем, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт Игорь Юшков. Во вторник в России прошел восьмой саммит Форума стран – экспортеров газа.

    «Владимир Путин в своей речи четко обозначил: те политические шаги, которые предпринимают западные страны, провоцируют масштабный энергетический кризис. То есть они действительно роют яму сами себе, причем европейцы начали делать это еще задолго до 2022 года», – сказал Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ.

    Эксперт напомнил, что тогда ЕС активно запугивал энергетические компании «зеленой повесткой», из-за чего возник дефицит предложения углеводородов на международном рынке. Позже ситуация усугубилась после отказа Старого Света от российского сырья. «То есть президент выразил объединительную для стран-экспортеров мысль: политические решения, принимаемые Западом, создают проблемы для всего мирового рынка», – уточнил он.

    «Соответственно, деполитизация энергетики необходима – с этим согласны все участники Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ). Озвучивая эту мысль, Россия еще раз показывает, что готова работать на энергетическом рынке, не оглядываясь на политические распри. Более того, наш стратегический потенциал может стать стабилизирующим фактором для всего мира», – добавил собеседник.

    «Наша страна, как правильно отмечает глава государства, способна закрыть часть образовавшегося дефицита газа и нефти. Возврат России на рынок дизеля наглядно показал, что отечественный потенциал позволяет в рекордные сроки способствовать снижению стоимости сырья. Если нам не будут мешать санкциями, то положительная динамика продолжится», – говорит эксперт.

    При этом, отмечает Юшков, Москва не забывает и об экологии, продвигая по-настоящему полезные для природы инициативы. «Газ на сегодня – самый чистый вид ископаемого топлива. Он также не отличается особой дороговизной, а значит, большое количество стран могут позволить себе его закупку. Таким образом, Россия вносит вклад и в сокращение энергетической бедности в мире», – рассуждает он.

    И это разительно отличает Москву от Европы, которая использовала тему экологии для продвижения собственной политической повестки. «Навязывая планете «зеленую повестку», Брюссель преследовал сугубо личные цели, а именно – снизить зависимость от внешних поставщиков энергоносителей», – заключил Юшков.

    Напомним, в России прошел восьмой саммит Форума стран-экспортеров газа. По итогам встречи была принята Московская декларация, в которой стороны договорились создать механизмы реагирования на кризисы на газовом рынке. В ходе пленарного заседания делегации обсудили роль сырья в обеспечении глобальной энергетической безопасности и вопросы дальнейшего укрепления сотрудничества для гарантий надежных поставок этого топлива на мировые рынки.

    Выступая на заседании, Путин отметил, что форум изначально задумывался как экспертно-аналитическая площадка для обмена опытом, оценки и прогнозирования газового рынка. «Такая открытость, ясность, объективность оценок очень важны как для производителей, так и для потребителей газа», – сказал президент.

    Он также напомнил, что Россия занимает первое место в мире по запасам природного газа и располагает уникальным комплексом для его переработки. «Эту мощную ресурсную, научную, индустриальную базу мы используем для роста национальной экономики и одновременно выступаем ответственным поставщиком газа за рубеж, надежным, предсказуемым партнером», – подчеркнул Путин.

    Кроме того, глава государства указал, что Европа, пытаясь вытеснить Россию с мирового газового рынка, в итоге сама нанесла удар по своей промышленности и социальной сфере. «Вы знаете, в России есть такая поговорка: не рой другому яму, а то сам в нее попадешь. Вот именно это, на мой взгляд, сегодня и произошло в странах Евросоюза», – добавил он.

    В завершение выступления президент пригласил делегатов саммита в следующем году вновь посетить Москву на десятый международный форум «Российская энергетическая неделя», чтобы продолжить дискуссию и обсудить конкретные проекты сотрудничества.

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    27 октября 2026, 14:44 • Новости дня
    Путин прокомментировал русской пословицей ситуацию в энергетике в ЕС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин на саммите Форума стран-экспортеров газа прокомментировал ситуацию с энергетикой в государствах Евросоюза поговоркой о вырытой яме.

    Глава государства высказался о проблемах европейских стран с энергоносителями во время выступления на пленарном заседании, передает РИА «Новости».

    «Вы знаете, в России есть такая поговорка: не рой другому яму, а то сам в нее попадешь. Вот именно это, на мой взгляд, сегодня и произошло в странах Евросоюза», – сказал Путин.

    В январе Совет ЕС утвердил регламент о поэтапном отказе от импорта российского сжиженного природного газа (СПГ) и трубопроводного газа. Запрет на закупки СПГ по краткосрочным контрактам вступил в силу 25 апреля 2026 года, а по долгосрочным начнет действовать с 1 января 2027 года. Ограничения на трубопроводный газ вводятся с 17 июня 2026 года и с 1 ноября 2027 года соответственно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент России Владимир Путин открыл пленарное заседание восьмого саммита Форума стран – экспортеров газа в Москве.

    В понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о готовности Москвы обсуждать поставки топлива европейским странам.

    В воскресенье Владимир Путин оценил долю российского сжиженного природного газа на рынке Европы в 20%.

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    27 октября 2026, 17:11 • Видео
    Переговорщики от Европы дозвонились до Кремля

    Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере и президентом Финляндии Александром Стуббом. Брюссель выбрал их в качестве гонцов. Чего добиваются европейцы?

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    27 октября 2026, 19:00 • Новости дня
    Ушаков: Путин подтвердил Стуббу и Стере готовность принять Зеленского в Москве
    Ушаков: Путин подтвердил Стуббу и Стере готовность принять Зеленского в Москве
    @ Владимир Смирнов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин передал президенту Финляндии Александру Стуббу и премьеру Норвегии Йонасу Гару Стере, что Владимир Зеленский может приехать в Москву для прямых переговоров, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    «Наш начальник повторил, наверное, уже в миллионный раз, что если действительно Зеленский хочет провести прямые переговоры, пусть приезжает в Москву, где ему будут обеспечены все условия, в том числе с точки зрения безопасности. Вот это было сказано», – приводят слова Ушакова «Вести».

    Помощник президента отметил, что Стубб и Стере активно транслировали желание Зеленского напрямую переговорить с Путиным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Владимир Путин обсудил возобновление переговоров по Украине в ходе телефонного разговора со Стуббом и Стере. Разговор состоялся по инициативе финского и норвежского лидеров.

    На прошлой неделе Ушаков сообщил о готовности России в принципе возобновить переговоры с США и Украиной в ноябре.

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    27 октября 2026, 14:14 • Новости дня
    Дания раскритиковала звонок лидеров Финляндии и Норвегии Путину

    Премьер Дании: Звонок лидеров Финляндии и Норвегии Путину не согласовывался

    Дания раскритиковала звонок лидеров Финляндии и Норвегии Путину
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что президент Финляндии Александер Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре не согласовывали с европейскими союзниками телефонный разговор с Владимиром Путиным.

    Глава датского правительства крайне скептически отнеслась к самостоятельной инициативе Осло и Хельсинки, передает ТАСС.

    «Я очень скептически отношусь к этой самостоятельной инициативе Норвегии и Финляндии. Она не согласована ни с кем из нас», – заявила Фредериксен в эфире радиостанции DR.

    Ранее канцелярия финского лидера сообщила, что Стубб и Стёре в ходе переговоров выступали исключительно как представители своих стран, а не всей Европы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Финляндии Александером Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре.

    Европейские политики заявили о завершении телефонных переговоров с главой российского государства.

    Зарубежные издания ожидали диалога лидеров трех стран для обсуждения перспектив мирного урегулирования на Украине.

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    28 октября 2026, 03:24 • Новости дня
    Финский профессор назвал дипломатической победой Путина звонок Стубба

    Профессор Форсберг: Звонок Стубба стал дипломатической победой Путина

    Финский профессор назвал дипломатической победой Путина звонок Стубба
    @ Kremlin Pooll/via Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Звонок президента Финляндии Александера Стубба и премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стёре президенту России Владимиру Путину является дипломатической победой Москвы, считает профессор международной политики Университета Тампере Туомас Форсберг.

    «Стубб и Стёре позвонили, то есть перестали молчать и первыми уступили. Это уже дипломатическая победа для Путина», – заявил профессор газете Helsingin Sanomat.

    По его словам, теперь есть риск того, что часть лидеров европейских стран почувствует себя вне информационного потока. Он напомнил, как Стубб неоднократно заявлял о важности совместных действий стран Европы в украинском вопросе, чтобы все контакты были скоординированы, однако первым нарушил этот принцип.

    Форсберг отметил, что из-за этого появится возможность «еще большему числу европейских лидеров налаживать контакты с Россией еще более нескоординированным образом и обсуждать вопросы, которые уже не так сильно связаны с миром на Украине».

    Ранее Стубб оправдал звонок Путину, заявив, что переговоры по Украине рушились. Поэтому он и премьер Норвегии поговорил по телефону с российским лидером, а целью звонка была передача послания Украины относительно предстоящих мирных переговоров в Абу-Даби.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил о договоренности президентов России и Финляндии, а также премьера Норвегии при необходимости провести новые переговоры.

    Ушаков заявил о передаче Путиным лидерам двух стран информации о возможности приезда Владимира Зеленского в Москву для прямых переговоров.

    Агентство Bloomberg сообщило о планах Путина, Стубба и Стёре обсудить перспективы мирного урегулирования на Украине.

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    27 октября 2026, 18:29 • Новости дня
    Лавров заявил о попытках Европы втиснуться в переговоры по Украине

    Лавров: Европа пытается втиснуться в переговорный процесс по Украине

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Европейские страны пытаются войти в переговорный процесс по украинскому конфликту, однако не меняют своего отношения к первопричинам кризиса, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

    Глава российского дипведомства подчеркнул, что европейские лидеры до последнего времени отказывались от контактов с Москвой, а теперь говорят о необходимости их восстановления, передает РИА «Новости».

    «Пока мы не видим изменения подхода Европы, которая принимает документ за документом, делает выступление за выступлением, заявление за заявлением, осуждая Россию и требуя прекратить агрессию, полностью игнорируя то, с чего все это началось», – заявил Лавров на встрече с главными редакторами африканских СМИ.

    Министр добавил, что ничего принципиально нового не прозвучало ни в телефонных переговорах президента Владимира Путина с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере и финским лидером Александром Стуббом, ни в его собственной беседе с немецким политиком Йоханном Вадефулем в Нью-Йорке. Подобная активность, по оценке Лаврова, лишь демонстрирует желание европейцев найти себе место в переговорном процессе с непонятными позициями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник итальянское издание L'Antidiplomatico предсказало необходимость для Европы выпрашивать себе место в дипломатическом процессе с Россией по украинскому конфликту.

    В воскресенье замглавы МИД Александр Грушко констатировал самоисключение Евросоюза из возможных переговоров с Москвой.

    На прошлой неделе Грушко исключил возвращение к нормальным отношениям с Европой.

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    27 октября 2026, 14:56 • Новости дня
    Путин заявил о серьезных последствиях вытеснения России с мирового рынка газа

    Путин: Попытки исключить Россию из рынка газа чреваты последствиями

    Путин заявил о серьезных последствиях вытеснения России с мирового рынка газа
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Попытки исключения России из числа участников мирового газового рынка ведут к серьезным последствиям, в том числе к росту издержек для других стран, заявил президент Владимир Путин.

    «Любые попытки исключить Россию из числа участников мирового газового рынка, сдержать развитие этой отрасли в нашей стране имеют серьезные последствия. Прежде всего растущие, запредельные издержки для иностранных конечных потребителей газа, компаний, предприятий, домохозяйств», – заявил Путин на саммите Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ).

    Глава государства подчеркнул, что именно это сейчас происходит в Европе, которая наносит удары по своей промышленности и социальной сфере, отказываясь от российских энергоносителей, передает РИА «Новости».

    Путин также предложил странам-экспортерам газа расширить консультации в формате ФСЭГ по кризисным ситуациям на мировом газовом рынке, а также согласовывать подходы к осуществлению поставок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Владимир Путин заявил о развитии диалога стран ФСЭГ без закулисных интриг и попыток манипулировать рынком.

    В этот же день российский лидер выразил уверенность в укреплении роли природного газа в мировой торговле.

    В сентябре глава государства сообщил о резком росте цен на газ в Европе из-за отказа от долгосрочных контрактов в пользу биржевого ценообразования.

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    27 октября 2026, 16:14 • Новости дня
    Путин: Россия вложила миллиарды долларов в энергетическую отрасль Венесуэлы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин заявил, что российские компании инвестировали миллиарды долларов в энергетический сектор Венесуэлы.

    Путин на саммите Форума стран – экспортеров газа (ФСЭГ) сообщил, что Москва намерена продолжать совместную работу с Каракасом и готова взаимодействовать как с официальными властями, так и с третьими странами, пишет РИА «Новости».

    «Хотел бы отметить, что российские эконом-операторы инвестировали миллиарды долларов в энергетический сектор Венесуэлы. Надеемся, что это сотрудничество будет продолжено», – сказал глава государства.

    Выступившая на мероприятии с видеообращением уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес к этому добавила, что попытки исключить Россию из международной деятельности в газовой отрасли являются большой ошибкой для всех стран мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Путин предупредил о серьезных последствиях и росте издержек для других государств из-за попыток вытеснить Россию с мирового газового рынка.

    Ранее Родригес раскрыла подробности сделки с США на разработку стратегических венесуэльских нефтяных месторождений.

    В феврале глава МИД России Сергей Лавров рассказал о вытеснении российских компаний из Венесуэлы.

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    27 октября 2026, 14:53 • Новости дня
    Путин заявил о проработке возможности совместной работы России и США в Арктике
    Путин заявил о проработке возможности совместной работы России и США в Арктике
    @ Кирилл Зыков/Фотохост-агентство саммита ФСЭГ/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Россия прорабатывает возможность совместной работы с Соединенными Штатами в Арктике, заявил президент Владимир Путин на саммите Форума стран-экспортеров газа.

    «Вот в Арктике, о которой я упомянул, мы активно работаем со многими странами мира, заинтересованы в совместной работе. Совсем недавно еще в наших месторождениях вместе с нами работали европейские партнеры, китайские партнеры работали. Сейчас мы прорабатываем возможность совместной работы с американскими партнерами», – приводит слова Путина РИА «Новости».

    Во вторник президент открыл пленарное заседание восьмого саммита Форума стран – экспортеров газа в Москве.

    На прошлой неделе глава государства на встрече со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом заявил об обоюдном интересе к восстановлению экономического сотрудничества.

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    27 октября 2026, 15:41 • Новости дня
    Разговор Путина со Стуббом и Стере продлился полтора часа

    Премьер Норвегии Стере назвал разговор с Путиным содержательным

    Разговор Путина со Стуббом и Стере продлился полтора часа
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости/Фотохост-агентство саммита ФСЭГ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере заявил, что состоявшийся телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным и финским лидером Александром Стуббом был содержательным и продолжался полтора часа.

    Стере заявил, что разговор с Путиным длился 90 минут. Беседа политиков затронула важные вопросы, передает РИА «Новости» со ссылкой на норвежскую телерадиокомпанию NRK.

    «Это был 90-минутный разговор. Он был содержательным, затрагивал важные вопросы», – сказал премьер Норвегии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Владимир Путин обсудил с финским и норвежским коллегами возобновление переговоров по Украине. Президент Финляндии Александр Стубб также назвал эту беседу откровенной и содержательной.

    Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила об отсутствии согласования данного звонка с европейскими союзниками.

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    27 октября 2026, 18:12 • Новости дня
    Стубб сообщил о совместной с США подготовке разговора с Путиным

    Стубб: Разговор с Путиным готовился при участии США и Украины

    Стубб сообщил о совместной с США подготовке разговора с Путиным
    @ IMAGO/Emmi Korhonen/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что его недавний телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным готовился при непосредственном участии представителей Украины и США.

    Стубб раскрыл обстоятельства подготовки беседы с Путиным, передает РИА «Новости». Выяснилось, что инициатива обсуждалась заранее во время зарубежной поездки финского лидера при участии западных союзников и украинских представителей.

    «Разговор готовился на встрече в Осло 20 октября совместно с Украиной и США», – сказал финский лидер журналистам.

    Трансляцию общения главы государства с представителями прессы вели местные средства массовой информации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с лидерами Финляндии и Норвегии.

    Стубб назвал эту беседу откровенной и содержательной.

    На прошлой неделе финский президент раскрыл темы состоявшихся в Осло переговоров представителей Украины, США, Норвегии и Финляндии.

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    28 октября 2026, 00:00 • Новости дня
    Ливия призвала нефтяные компании России вернуться в страну

    Путин обсудил сотрудничество с главой президентского совета Ливии

    Ливия призвала нефтяные компании России вернуться в страну
    @ Скриншот с видео пресс-службы Кремля

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин на полях саммита Форума стран – экспортеров газа в Москве провел переговоры с председателем президентского совета Ливии Мухаммедом Менфи.

    Глава российского государства отметил, что взаимодействие двух стран на многосторонних площадках позволяет сообща вырабатывать меры по обеспечению глобальной энергобезопасности, сообщается на сайте Кремля.

    «Мы по-прежнему уверены, что расширение сотрудничества с Россией является для нас очень важным выбором и служит интересам Ливии», – заявил Менфи, подчеркнув, что страна сталкивается с давлением со стороны Запада из-за контактов с Москвой.

    Председатель президентского совета Ливии выразил надежду на возвращение российских нефтяных компаний для развития этого сектора экономики. Он также отметил важность расширения сотрудничества в военной сфере и сфере безопасности.

    «Мы заинтересованы в реализации инициатив, у нас есть много сфер сотрудничества: энергетика, газ, инфраструктура, восстановление, а также сфера безопасности и военная сфера. Мы надеемся, что российские нефтяные компании вернутся в Ливию и окажут влияние на развитие этого жизненно важного сектора нашей страны. Присутствие в нашей делегации Министра нефти – это важный шанс для того, чтобы начать прямые переговоры с его российским визави и запустить этот процесс», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник участники восьмого саммита Форума стран – экспортеров газа приняли Московскую декларацию.

    Путин отметил вклад Ливии в стабильность газового рынка и назвал результативным саммит ФСЭГ.

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    27 октября 2026, 14:46 • Новости дня
    Путин заявил о возможности резкого отката мировых цен на газ

    Путин: Мировые цены на газ выросли, но могут так же резко откатиться назад

    Путин заявил о возможности резкого отката мировых цен на газ
    @ Степан Пугачев/photo.roscongress.ru

    Tекст: Ольга Иванова

    Цены на газ в мире резко выросли, однако они могут так же быстро вернуться на прежний уровень, заявил президент России Владимир Путин.

    «Цены резко выросли, но мы с вами понимаем, что они могут так же резко откатиться назад, вернуться на прежний уровень», – заявил Путин на саммите Форума стран-экспортеров газа.

    Он отметил, что Россия занимает первое место в мире по запасам природного газа и является одним из ключевых игроков глобального газового рынка, отмечает РИА «Новости».

    Российский лидер также добавил, что в настоящее время на газ приходится четверть энергобаланса планеты, при этом каждая страна самостоятельно решает, какой вид генерации развивать.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Владимир Путин заявил об укреплении роли природного газа в качестве опоры глобальной энергетики.

    В воскресенье глава государства оценил долю российского СПГ на рынке Европы в 20%.

    В прошлом месяце Путин назвал причиной роста цен на газ в Европе ошибки западных стран в сфере энергетики.

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    27 октября 2026, 17:15 • Новости дня
    Путин: Суверенитет одного государства не должен обеспечиваться за счет других
    Путин: Суверенитет одного государства не должен обеспечиваться за счет других
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Владимир Путин на саммите Форума стран – экспортеров газа (ФСЭГ) заявил, что суверенитет одного государства, в том числе в энергетике, не должен обеспечиваться за счет других.

    «Весь энергосуверенитет, и вообще суверенитет в широком смысле слова, в прямом смысле этого слова, не может и не должен обеспечиваться одной страной за счет других стран. Это абсолютно точно», – заявил Путин, комментируя выступление президента Мозамбика Даниэла Шапу. Его слова приводит ТАСС.

    Российский лидер отметил, что государства должны создавать мосты для налаживания сотрудничества и общего понимания того, как двигаться вперед.

    Путин подчеркнул, что этот прочный мост сегодня востребован с учетом наблюдаемых в мире событий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Владимир Путин на саммите Форума стран – экспортеров газа заявил о возобновлении работы угольных предприятий в Европе на фоне проблем в энергетике.

    Путин отметил серьезный вклад Ливии в стабильность мирового энергетического рынка.

    Глава государства пригласил делегатов саммита ФСЭГ принять участие в Российской энергетической неделе в 2027 году.

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    27 октября 2026, 15:23 • Новости дня
    Путин назвал отмену санкций мерой для стабилизации газового рынка
    Путин назвал отмену санкций мерой для стабилизации газового рынка
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости/Фотохост-агентство саммита ФСЭГ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Для стабилизации ситуации на газовом рынке необходимо подумать над прекращением конфликтов и снятием санкций, заявил президент Владимир Путин.

    На восьмом саммите Форума стран – экспортеров газа (ФСЭГ) в Москве Путин призвал думать над прекращением конфликтов для стабилизации мирового газового рынка, передает РИА «Новости».

    «Нужно думать над прекращением конфликтов, которые продолжаются, и снятии санкционных режимов. Все санкции, как правило, используются для недобросовестной конкуренции. В конечном итоге это приводит к тяжелым последствиям для всех, прежде всего для тех, кто эти санкции вводит», – заявил российский лидер, комментируя выросшие мировые цены на газ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Владимир Путин на саммите ФСЭГ заявил о необходимости налаживать тесное технологическое партнерство стран-экспортеров с выгодой для каждой стороны.

    Он также предупредил о серьезных последствиях попыток исключения России из числа участников мирового газового рынка и назвал главной сегодняшней проблемой рынка газа сбой поставок и выпадение больших объемов предложения.

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