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    The Telegraph: Звонок Стубба и Стере Путину расколол Европу
    Разработан проект закона о сроках выплат семьям погибших на СВО
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    Британия призвала Польшу готовиться к войне с Россией
    Ливия призвала нефтяные компании России вернуться в страну
    28 октября 2026, 09:26 • Новости дня

    Грушко заявил о снижении политического и экономического веса Евросоюза

    Грушко: Политический и экономический вес Евросоюза снижается

    Tекст: Вера Басилая

    Заместитель главы МИД Александр Грушко заявил, что политический и экономический вес Европейского союза в мире неуклонно снижается, несмотря на нежелание западных политиков признавать эту новую реальность.

    Грушко отметил, что многополярный мир уже сформировался, а остановить ход истории невозможно. По его словам, доля европейских стран в глобальной экономике упала с 21% в 2010 году до 14% в 2024 году, а в скором времени этот показатель достигнет 10%, передает РИА «Новости».

    «Но сейчас они почему-то думают, что когда мы будем договариваться об условиях мира на Украине, мы будем спрашивать разрешение у европейцев. И эта проблема очень серьезная. Она связана уже с появлением многополярного мира, потому что мы видим, что он уже состоялся. Всё, он существует уже, течение истории невозможно остановить, это новая реальность. Удельный вес Европы снижается», – подчеркнул дипломат.

    Замглавы ведомства добавил, что на Западе ошибочно представляют будущий мир как «глобус Евросоюза» или «глобус НАТО». Дипломат выразил уверенность в необходимости прихода к власти новых политических сил, способных адекватно оценивать текущую международную обстановку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Александр Грушко назвал поспешное признание европейскими политиками незаконного украинского правительства главной причиной скатывания страны в хаос.

    Также Грушко рассказал о значительных усилиях Соединенных Штатов по выработке формулы долгосрочного урегулирования украинского конфликта.

    В воскресенье Грушко указал на фактическое исключение Европы из возможных переговоров с Москвой из-за выдвинутых Евросоюзом условий.

    27 октября 2026, 19:00 • Новости дня
    Ушаков: Путин подтвердил Стуббу и Стере готовность принять Зеленского в Москве
    Ушаков: Путин подтвердил Стуббу и Стере готовность принять Зеленского в Москве
    @ Владимир Смирнов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин передал президенту Финляндии Александру Стуббу и премьеру Норвегии Йонасу Гару Стере, что Владимир Зеленский может приехать в Москву для прямых переговоров, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    «Наш начальник повторил, наверное, уже в миллионный раз, что если действительно Зеленский хочет провести прямые переговоры, пусть приезжает в Москву, где ему будут обеспечены все условия, в том числе с точки зрения безопасности. Вот это было сказано», – приводят слова Ушакова «Вести».

    Помощник президента отметил, что Стубб и Стере активно транслировали желание Зеленского напрямую переговорить с Путиным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Владимир Путин обсудил возобновление переговоров по Украине в ходе телефонного разговора со Стуббом и Стере. Разговор состоялся по инициативе финского и норвежского лидеров.

    На прошлой неделе Ушаков сообщил о готовности России в принципе возобновить переговоры с США и Украиной в ноябре.

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    27 октября 2026, 21:43 • Новости дня
    Производитель Nivea отказался уходить из России

    Производитель Nivea решил остаться в России

    Производитель Nivea отказался уходить из России
    @ Jan Woitas/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Немецкая компания Beiersdorf, выпускающая продукцию под брендом Nivea, не планирует уходить из России и сохранит свое присутствие на рынке, заявил гендиректор компании Винсент Варнери.

    «Мы остаемся в России, чтобы защищать наш бренд и выплачивать зарплаты сотрудникам», – заявил Варнери. Он добавил, что стратегия в отношении российского рынка осталась прежней: присутствие в стране помогает защитить бренд Nivea, который продается в России с 1906 года, передает РИА «Новости».

    Варнери отметил, что «коммерческий конфликт» между российским подразделением компании и местным партнером повлиял на показатели третьего квартала, но сейчас ситуация разрешена и работа идет в обычном режиме.

    Компания Beiersdorf со штаб-квартирой в Гамбурге основана в 1882 году. Она выпускает косметическую продукцию под брендами Nivea, Eucerin и Hansaplast. В компании работают более 22 тыс. сотрудников.

    В четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал управление зарубежными компаниями интересами России.

    В прошлом месяце пресс-служба швейцарской компании Nestle заявила о намерении вернуть контроль над своими активами в России.

    Посол России в Берлине Сергей Нечаев сообщил о готовности ряда немецких предприятий возобновить работу на российском рынке.

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    27 октября 2026, 17:11 • Видео
    Переговорщики от Европы дозвонились до Кремля

    Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере и президентом Финляндии Александром Стуббом. Брюссель выбрал их в качестве гонцов. Чего добиваются европейцы?

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    28 октября 2026, 03:24 • Новости дня
    Финский профессор назвал дипломатической победой Путина звонок Стубба

    Профессор Форсберг: Звонок Стубба стал дипломатической победой Путина

    Финский профессор назвал дипломатической победой Путина звонок Стубба
    @ Kremlin Pooll/via Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Звонок президента Финляндии Александера Стубба и премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стёре президенту России Владимиру Путину является дипломатической победой Москвы, считает профессор международной политики Университета Тампере Туомас Форсберг.

    «Стубб и Стёре позвонили, то есть перестали молчать и первыми уступили. Это уже дипломатическая победа для Путина», – заявил профессор газете Helsingin Sanomat.

    По его словам, теперь есть риск того, что часть лидеров европейских стран почувствует себя вне информационного потока. Он напомнил, как Стубб неоднократно заявлял о важности совместных действий стран Европы в украинском вопросе, чтобы все контакты были скоординированы, однако первым нарушил этот принцип.

    Форсберг отметил, что из-за этого появится возможность «еще большему числу европейских лидеров налаживать контакты с Россией еще более нескоординированным образом и обсуждать вопросы, которые уже не так сильно связаны с миром на Украине».

    Ранее Стубб оправдал звонок Путину, заявив, что переговоры по Украине рушились. Поэтому он и премьер Норвегии поговорил по телефону с российским лидером, а целью звонка была передача послания Украины относительно предстоящих мирных переговоров в Абу-Даби.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил о договоренности президентов России и Финляндии, а также премьера Норвегии при необходимости провести новые переговоры.

    Ушаков заявил о передаче Путиным лидерам двух стран информации о возможности приезда Владимира Зеленского в Москву для прямых переговоров.

    Агентство Bloomberg сообщило о планах Путина, Стубба и Стёре обсудить перспективы мирного урегулирования на Украине.

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    28 октября 2026, 00:00 • Новости дня
    Ливия призвала нефтяные компании России вернуться в страну

    Путин обсудил сотрудничество с главой президентского совета Ливии

    Ливия призвала нефтяные компании России вернуться в страну
    @ Скриншот с видео пресс-службы Кремля

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин на полях саммита Форума стран – экспортеров газа в Москве провел переговоры с председателем президентского совета Ливии Мухаммедом Менфи.

    Глава российского государства отметил, что взаимодействие двух стран на многосторонних площадках позволяет сообща вырабатывать меры по обеспечению глобальной энергобезопасности, сообщается на сайте Кремля.

    «Мы по-прежнему уверены, что расширение сотрудничества с Россией является для нас очень важным выбором и служит интересам Ливии», – заявил Менфи, подчеркнув, что страна сталкивается с давлением со стороны Запада из-за контактов с Москвой.

    Председатель президентского совета Ливии выразил надежду на возвращение российских нефтяных компаний для развития этого сектора экономики. Он также отметил важность расширения сотрудничества в военной сфере и сфере безопасности.

    «Мы заинтересованы в реализации инициатив, у нас есть много сфер сотрудничества: энергетика, газ, инфраструктура, восстановление, а также сфера безопасности и военная сфера. Мы надеемся, что российские нефтяные компании вернутся в Ливию и окажут влияние на развитие этого жизненно важного сектора нашей страны. Присутствие в нашей делегации Министра нефти – это важный шанс для того, чтобы начать прямые переговоры с его российским визави и запустить этот процесс», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник участники восьмого саммита Форума стран – экспортеров газа приняли Московскую декларацию.

    Путин отметил вклад Ливии в стабильность газового рынка и назвал результативным саммит ФСЭГ.

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    27 октября 2026, 21:37 • Новости дня
    Кабмин засекретил информацию об экспорте нефти и нефтепродуктов

    Tекст: Вера Басилая

    Нефть и нефтепродукты включены в перечень товаров, информация о которых подлежит ограничению в соответствии с сентябрьским указом президента об информации в сфере ТЭК, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

    Согласно документу, в перечень кодов товаров в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности вошла позиция «нефть и нефтепродукты», передает ТАСС.

    Кроме того, ограничен доступ к информации таможенной статистики об экспорте, данным об объемах переработки и производства товаров российскими НПЗ, а также к информации о планируемых объемах реализации нефтепродуктов на биржевых торгах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце президент России Владимир Путин подписал указ об ограничении доступа к информации в сфере топливно-энергетического комплекса.


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    28 октября 2026, 06:18 • Новости дня
    The Telegraph: Звонок Стубба и Стере Путину расколол Европу
    The Telegraph: Звонок Стубба и Стере Путину расколол Европу
    @ CORNELIUS POPPE/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Переговоры президента России Владимира Путина с лидерами Финляндии и Норвегии вызвали раскол среди лидеров европейских стран, раскритиковавших их за действия без общего консенсуса.

    Мирные переговоры президента России Владимира Путина с главами Финляндии и Норвегии вызвали раскол среди европейских стран. Другие главы стран Европы раскритиковали Александера Стубба и Йонаса Гар Стёре за попытки действовать в одиночку без согласия остальной Европы.

    «Другие лидеры континента раскритиковали эту пару за то, что они «действовали в одиночку» без европейского консенсуса, а Россия заявила, что это всего лишь попытка получить роль в переговорном процессе», – пишет The Telegraph.

    Усилия финского и норвежского лидеров были направлены на то, чтобы оставить европейский след в мирном процессе, как опасаются многие, склонился в пользу России из-за все более непредсказуемого поведения Дональда Трампа, отмечается в статье.

    «Судя по всему, телефонный разговор между лидерами вбил клин между европейскими сторонниками Украины, что вызвало немалую радость Путина», – подчеркивает газета.

    Для проведения очередного раунда переговоров, который должен пройти в следующем месяце в Абу-Даби, американский лидер отменил санкции на экспорт российского топлива и пообещал закупить тысячи баррелей дизельного топлива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент России провел телефонный разговор с президентом Финляндии Александером Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре.

    Помощник президента России Юрий Ушаков заявил о передаче Путиным лидерам двух стран информации о возможности приезда Владимира Зеленского в Москву для прямых переговоров.

    Финский профессор назвал дипломатической победой Путина звонок Стубба.

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    27 октября 2026, 21:05 • Новости дня
    FT: Финансирование Украины союзниками вне ЕС сократится в 2027 году в пять раз
    FT: Финансирование Украины союзниками вне ЕС сократится в 2027 году в пять раз
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    В 2027 году союзники Украины, не входящие в Евросоюз, намерены выделить на поддержку Киева лишь 4 млрд евро, что в пять раз меньше объемов текущего года, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на прогноз Еврокомиссии (ЕК).

    В 2026 году союзники Киева вне ЕС обязались предоставить 19 млрд евро, передает ТАСС со ссылкой на FT. В связи со снижением прогнозируемой помощи чиновники ЕК изучают альтернативные варианты поддержки, включая совместный выпуск долговых бумаг. Брюссель также оказывает давление на Лондон, Токио, Оттаву и другие столицы для мобилизации средств.

    Ранее на саммите ЕС Владимир Зеленский потребовал дополнительные 70 млрд евро от Евросоюза на военные нужды в 2027 году. До этого страны ЕС уже одобрили выделение 90 млрд евро в течение ближайших двух лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Еврокомиссия рассчитывала до конца года достичь политического соглашения о выделении Украине дополнительного финансирования на следующий год.

    В начале месяца Брюссель отклонил просьбу Украины о дополнительной финансовой поддержке в этом году, потребовав проведения реформ.

    В прошлом месяце директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников заявил, что Евросоюз исчерпал собственные возможности для финансирования растущих потребностей Киева.

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    27 октября 2026, 19:17 • Новости дня
    Путин отверг компромисс по Донбассу в разговоре со Стуббом и Стере

    Reuters: Путин отверг компромисс по Донбассу в разговоре со Стуббом и Стере

    Путин отверг компромисс по Донбассу в разговоре со Стуббом и Стере
    @ Юрий Кочетков/РИА Новости/Фотохост-агентство саммита ФСЭГ

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин в ходе телефонного разговора с главой Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере отверг возможность компромисса по вопросу Донбасса, сообщает Reuters.

    Путин сообщил европейским лидерам об отказе Москвы идти на уступки в отношении цели взять под полный контроль всю территорию Донбасса, передает Reuters. В ответ представители Финляндии и Норвегии указали на необходимость достижения справедливого мира для урегулирования конфликта, говорится в материале.

    Агентство также отмечает, что последним лидером страны Евросоюза, который связывался по телефону с российским президентом, был французский лидер Эммануэль Макрон. Их беседа состоялась в июле 2026 года, однако информация о ней не была обнародована, а сами переговоры не принесли результатов.

    Напомним, во вторник Владимир Путин обсудил возобновление переговоров по Украине в ходе телефонного разговора со Стуббом и Стере. Разговор состоялся по инициативе финского и норвежского лидеров.

    Президент Финляндии Александр Стубб назвал состоявшийся диалог откровенным и содержательным.

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    28 октября 2026, 01:12 • Новости дня
    Российские боксеры выиграли медальный зачет юниорского чемпионата мира

    Российские юниоры взяли пять золотых медалей на чемпионате мира по боксу

    Tекст: Катерина Туманова

    Сборная России одержала победу в медальном зачете на юниорском чемпионате мира по боксу в черногорской Будве, завоевав пять золотых наград.

    Российские спортсмены в возрасте от 17 до 18 лет завоевали пять золотых наград на мировом первенстве в черногорской Будве. Сборная России стала победителем медального зачета, передает РИА «Новости».

    На высшую ступень пьедестала почета поднялись Анастасия Голунова в весовой категории до 57 кг, Екатерина Фролова (до 80 кг) и Дарья Антипова (до 75 кг). Среди юношей золото выиграли Прохор Старцев (до 80 кг) и Кирилл Коршаков (до 85 кг).

    Серебряные медали турнира достались Екатерине Несветаевой (до 60 кг), Бэлле Зуевой (до 65 кг) и Самире Итониевой в категории свыше 80 кг. Также серебро взяли Владимир Орлов (до 50 кг) и Ислам Магомедов (до 55 кг).

    Национальная команда России принимала участие в международных соревнованиях с государственным флагом и гимном страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре команда из России одержала победу в медальном зачете чемпионата Европы по боксу в Софии. В 2025 году российская сборная по боксу выиграла семь золотых медалей на чемпионате мира в Дубае.

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    27 октября 2026, 20:17 • Новости дня
    МИД Украины: Москве переданы сигналы о готовности Зеленского к встрече с Путиным

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Киев через лидеров Финляндии и Норвегии передал Москве сигналы о готовности к прекращению огня и личной встрече Владимира Зеленского с президентом России Владимиром Путиным.

    «Владимир Зеленский поделился своим видением о том, какие сигналы наши партнеры должны передать Путину, и эти сигналы были переданы. Прекращение огня: мы готовы к любому прекращению огня. Второй сигнал – встреча с Путиным. Мы готовы ко встрече с ним», – приводит РИА «Новости» заявление Сибиги на пресс-конференции в Хельсинки.

    Министр иностранных дел Украины добавил, что встреча Зеленского и Путина может стать единственным событием, которое придаст необходимый толчок переговорам об урегулировании конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник помощник президента Юрий Ушаков заявил о готовности Владимира Путина принять Владимира Зеленского в Москве для прямых переговоров.

    Ранее Ушаков сообщил о готовности России возобновить переговоры с США и Украиной в ноябре.

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    27 октября 2026, 22:33 • Новости дня
    Маск прокомментировал новость о перемирии в Алешках

    Маск назвал хорошей новостью перемирие в Алешках Херсонской области

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский предприниматель Илон Маск ответил на пост первой леди США Мелании Трамп о вступлении в силу локального перемирия в Алешках Херсонской области.

    «Хорошо», – написал Илон Маск в комментариях к публикации первой леди США.

    Маск сделал репост сообщения о начале перемирия.

    «Перемирие между Украиной и Россией вступило в силу в 4:00 утра по московскому времени 27 октября 2026 года», – сказано в посте Мелании Трамп.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны объявило о начале режима тишины для гуманитарной операции в Алешках. Мелания Трамп сообщила о расширении режима прекращения огня в Алешках.

    Белый дом 23 октября подтвердил договоренность о прекращении огня при посредничестве первой леди США.

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    27 октября 2026, 23:13 • Новости дня
    Член СПЧ: Использование «исчезающих сообщений» может стать аргументом для помещения в СИЗО

    Tекст: Катерина Туманова

    Использование VPN-сервисов и мессенджеров с исчезающими сообщениями стало дополнительным аргументом для заключения фигурантов уголовных дел под стражу, сообщила член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Ева Меркачева.

    Использование исчезающих сообщений и VPN-сервисов может стать основанием для избрания самой жесткой меры пресечения в виде заключения в СИЗО, пишет Меркачева в статье для «Московского комсомольца».

    По ее словам, следователи в ходатайствах в суд все чаще заявляют, что подозреваемый может воспрепятствовать установлению истины по делу из-за использования «мер конспирации».

    «Использование исчезающих сообщений, а также VPN, по мнению некоторых судей, может являться основанием для избрания самой жесткой меры пресечения в виде заключения под стражу», – пишет правозащитница.

    В качестве примера следственные органы приводят использование программных средств анонимизации, шифрование сетевого трафика и мессенджеры со сквозным шифрованием, автоуничтожением сообщений и сокрытием списка контактов.

    Следствие считает это доводом в пользу возможного оказания подозреваемым воздействия на неустановленных лиц.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале суд в Москве оштрафовал VPN-провайдера на 400 тыс. рублей за нарушение правил иноагента. Летом комитет Госдумы одобрил штрафы за поиск экстремистских материалов в сети. Госдума приравняла экстремистские сообщества к экстремистским организациям.

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    27 октября 2026, 19:47 • Новости дня
    Мигрант в Чувашии переоделся в сотрудника ФСИН и продал чужой «КамАЗ»

    В Чувашии мигрант в форме ФСИН продал чужой «КамАЗ» за 1,9 млн рублей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министерство внутренних дел по Чувашии сообщило о задержании иностранца, который под видом сотрудника Федеральной службы исполнения наказаний похитил и перепродал грузовик.

    В Чувашии задержали 25-летнего иностранца, который под видом сотрудника Федеральной службы исполнения наказаний похитил и перепродал грузовик. Владелец автомобиля обратился в полицию Новочебоксарска с заявлением о мошенничестве, сообщает МВД Чувашии в Max.

    «По словам потерпевшего, по объявлению о сдаче грузовика в аренду к нему обратился молодой человек, представившийся сотрудником Федеральной службы исполнения наказаний», – рассказали в ведомстве.

    Иностранец пришел на встречу в форме ФСИН, купленной на маркетплейсе, и заявил, что машина нужна для работ на территории исправительной колонии. Получив ключи, злоумышленник продал «КамАЗ» жителю Пермского края за 1,9 млн рублей. Настоящий владелец отследил машину по приложению и нагнал ее на автозаправке в Марий Эл, где и выяснилось, что грузовик перепродан.

    Задержанный мигрант признал вину, пояснив, что действовал по указанию куратора в мессенджере, которому передал вырученные деньги через курьера. В отношении иностранца возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, также собран материал за нарушение миграционного законодательства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил о направлении в суд более 2,4 тыс. уголовных дел о преступлениях мигрантов в 2025 году и сообщил об увеличении числа преступлений террористической направленности с участием мигрантов в 2,7 раза.

    Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин анонсировал начало действия законов об ужесточении ответственности за мошенничество.

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    27 октября 2026, 22:21 • Новости дня
    Минэнерго США допустило рост числа танкеров с российским дизелем

    CNBC: Глава Минэнерго США допустил рост поставок дизельного топлива из России

    Минэнерго США допустило рост числа танкеров с российским дизелем
    @ Ramon Espinosa/AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Глава министерства энергетики США Крис Райт не исключил увеличения количества танкеров с российским дизельным топливом, направляющихся в Соединенные Штаты.

    Министр энергетики США Крис Райт допустил увеличение числа торговых судов, доставляющих российское дизельное топливо в американские порты, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал CNBC.

    Во время телевизионного интервью журналисты поинтересовались у главы американского ведомства, могут ли начаться новые поставки топлива из России после отправки первого судна. «Вполне возможно», – ответил Райт.

    До этого специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев официально анонсировал отправку в Соединенные Штаты первого танкера с российским дизельным топливом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник американская администрация начала рассматривать возможность вывода из-под санкций Российского фонда прямых инвестиций на фоне переговоров о поставках дизельного топлива в США.

    Глава МИД Сергей Лавров назвал поставки российского дизельного топлива в Соединенные Штаты прагматичной деловой договоренностью без политических условий.

    В пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о начале поставок топлива в рамках договоренностей с Вашингтоном.

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    28 октября 2026, 01:48 • Новости дня
    Разработан проект закона о сроках выплат семьям погибших на СВО

    Установлены сроки поиска получателей выплат семьям погибших на СВО

    Tекст: Катерина Туманова

    В России разработали законопроект о введении единого полугодового срока для выявления всех получателей выплат семьям погибших в ходе спецоперации, сообщил глава управления планирования банковских расчетов, учета и отчетности военно-социального центра Минобороны Владимир Дроздов.

    Инициатива должна устранить затягивание сбора документов и установить жесткие временные рамки для всех участников процесса, передает РИА «Новости».

    «В России разработан проект федерального закона 619.9 о поддержке семей погибших на СВО военных. Он вводит четкий и понятный механизм, а именно устанавливает единый шестимесячный срок для выявления всех возможных получателей выплат», – заявил Дроздов.

    Новые нормы защитят права добросовестных граждан от родственников, пытающихся умолчать о существовании других претендентов ради увеличения собственной доли.

    Полгода, отведенные на поиск получателей, ускорят решение юридических вопросов, включая оформление статуса воспитателя и признание отцовства.

    Проект полностью устраняет риски мошенничества, когда после распределения денег внезапно появляются новые члены семьи с требованиями доплат. Прозрачные правила позволят сразу определять точный круг лиц и гарантируют честное начисление средств семьям военнослужащих.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом генпрокурор Александр Гуцан назвал недопустимыми задержки страховых выплат раненым военнослужащим. Наблюдательный совет фонда «Защитники Отечества» объявил о расширении поддержки ветеранов спецоперации и их семей.

    Верховный суд обязал выплатить деньги семье умершего по пути домой участника СВО.

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