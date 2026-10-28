Грушко: Политический и экономический вес Евросоюза снижается

Tекст: Вера Басилая

Грушко отметил, что многополярный мир уже сформировался, а остановить ход истории невозможно. По его словам, доля европейских стран в глобальной экономике упала с 21% в 2010 году до 14% в 2024 году, а в скором времени этот показатель достигнет 10%, передает РИА «Новости».

«Но сейчас они почему-то думают, что когда мы будем договариваться об условиях мира на Украине, мы будем спрашивать разрешение у европейцев. И эта проблема очень серьезная. Она связана уже с появлением многополярного мира, потому что мы видим, что он уже состоялся. Всё, он существует уже, течение истории невозможно остановить, это новая реальность. Удельный вес Европы снижается», – подчеркнул дипломат.

Замглавы ведомства добавил, что на Западе ошибочно представляют будущий мир как «глобус Евросоюза» или «глобус НАТО». Дипломат выразил уверенность в необходимости прихода к власти новых политических сил, способных адекватно оценивать текущую международную обстановку.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Александр Грушко назвал поспешное признание европейскими политиками незаконного украинского правительства главной причиной скатывания страны в хаос.

Также Грушко рассказал о значительных усилиях Соединенных Штатов по выработке формулы долгосрочного урегулирования украинского конфликта.

В воскресенье Грушко указал на фактическое исключение Европы из возможных переговоров с Москвой из-за выдвинутых Евросоюзом условий.