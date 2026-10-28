  • Новость часаТретий саммит Россия – Африка открылся в Москве
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    28 октября 2026, 08:50 • Новости дня

    Названы популярные среди африканских студентов направления в вузах России

    В Минобрнауки перечислили популярные у африканских студентов специальности

    Tекст: Вера Басилая

    Самыми востребованными направлениями в российских вузах среди студентов из стран Африки стали лечебное дело, экономика, международные отношения и менеджмент, сообщили в Министерстве образования и науки.

    В Минобрнауки заявили, что самыми востребованными направлениями в российских вузах среди студентов из стран Африки стали лечебное дело, экономика, международные отношения и менеджмент. Среди других популярных специальностей у африканских абитуриентов оказались информатика, архитектура, агрономия, нефтегазовое дело, биотехнология, строительство и электроэнергетика, передает РИА «Новости».

    В ведомстве уточнили, что в 2025/26 учебном году для граждан африканских государств выделили 4816 бюджетных мест по квоте правительства России, а на 2026/27 учебный год этот показатель увеличили до 5469 мест.

    «Отмечу, что интерес к российскому высшему образованию растет: например, в 2025/26 учебном году в наших вузах высшее образование по всем формам и уровням обучения получали 37,7 тыс. граждан африканских стран, что почти на 2,8 тыс. больше, чем годом ранее», – сообщил заместитель главы Минобрнауки Константин Могилевский.

    Замминистра добавил, что подготовка квалифицированных кадров выступает ключевым направлением гуманитарного сотрудничества России с государствами Африки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца ВЦИОМ сообщил о росте числа иностранных студентов в российских вузах.

    Ранее Могилевский заявил, что более 422 тыс. иностранных студентов из 182 стран мира учатся в российских университетах.

    27 октября 2026, 12:34 • Новости дня
    Захарова поблагодарила страны Африки за отказ предать Россию

    Захарова: Страны Африки выдержали давление Запада и не предали Россию

    Захарова поблагодарила страны Африки за отказ предать Россию
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Официальный представитель МИД Мария Захарова выразила признательность африканским государствам за твердость позиции и готовность развивать сотрудничество с Москвой вопреки шантажу западных стран.

    Выступая на медиафоруме Россия – Африка в Москве, Захарова отметила, что народы континента не отступили от своих принципов под давлением недоброжелателей, передает ТАСС.

    «Я хочу поблагодарить народы Африки за то, что Африка не предала Россию», – заявила Захарова.

    По ее словам, западные государства пытались заставить африканские страны отказаться от взаимодействия с Москвой с помощью угроз и обещаний финансовых или продовольственных бонусов. Дипломат подчеркнула, что отказ континента поддаваться на эти провокации стал поддержкой международного права и справедливости.

    Представитель дипведомства также обратила внимание на необходимость совместной борьбы с попытками Запада сорвать информационное взаимодействие государств. Она призвала коллективно давать отпор силам, которые стремятся поделить мир и ограничить прямой обмен данными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник официальный представитель МИД Мария Захарова заявила об особом подъеме в отношениях России и Мали.

    Дипломат назвала взаимодействие в сфере международной безопасности важнейшим направлением сотрудничества с африканскими странами.

    Представитель внешнеполитического ведомства сообщила о попытках отговорить иностранных участников и журналистов от приезда на саммит в Москву.

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    27 октября 2026, 18:16 • Новости дня
    Лавров заявил об использовании Западом украинских военных для терактов в Сахеле

    Лавров: Запад использует украинских военных для терактов в Сахеле

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Ряд стран Запада подключает украинских военных для совершения диверсий и терактов в Сахеле, аналогичные схемы ранее применяли и в Ливии, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    «Все больше и больше свидетельств того, что некоторые западные столицы, включая и Париж, но не только, подключают украинских военнослужащих к выполнению террористических задач. Их туда привозят, их используют для организации диверсий», – приводит РИА «Новости» заявление Лаврова на встрече с главными редакторами африканских СМИ.

    По его словам, аналогичная схема использовалась в Ливии несколько месяцев назад.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Лавров заявил о привлечении кадровых военнослужащих киевского режима иностранными спонсорами к организации масштабных террористических атак в африканских государствах.

    В июле он сообщил о попытках властей Украины дестабилизировать ситуацию в дружественных России странах Африки.

    В июне глава МИД рассказал об активном использовании Парижем сил украинских вооруженных формирований и местных сепаратистов при попытках свержения законных правительств на континенте.

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    27 октября 2026, 17:11 • Видео
    Переговорщики от Европы дозвонились до Кремля

    Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере и президентом Финляндии Александром Стуббом. Брюссель выбрал их в качестве гонцов. Чего добиваются европейцы?

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    27 октября 2026, 17:23 • Новости дня
    Участники саммита ФСЭГ приняли итоговую Московскую декларацию

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Участники восьмого саммита Форума стран – экспортеров газа (ФСЭГ) под председательством президента России Владимира Путина приняли Московскую декларацию.

    Пленарное заседание организации прошло в Центре международной торговли в Москве. По итогам саммита главы делегаций государств и правительств стран – членов объединения утвердили Московскую декларацию, передает РИА «Новости».

    В заседании приняли участие президент Ирана Масуд Пезешкиан, эмир Катара шейх Тамим бин Хамад Аль Тани, президент Мозамбика Даниэл Франсишку Шапу, президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема Мбасого и глава Президентского совета Ливии Мухаммед аль-Менфи.

    Уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес выступила с видеообращением. Алжир был представлен на уровне премьер-министра, остальные государства направили на форум профильных министров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник на саммите президент Владимир Путин оценил объем поставок российского газа в Турцию в 30 млрд кубометров. Также президент назвал Африку континентом будущего и сообщил об активном развитии сотрудничества с Египтом в сфере энергетики.

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    27 октября 2026, 16:27 • Новости дня
    Путин назвал Африку континентом будущего

    Путин на саммите ФСЭГ назвал Африку континентом будущего

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин на саммите Форума стран – экспортеров газа (ФСЭГ) заявил, что считает Африку континентом будущего.

    «Хочу отметить, что мы считаем Африку континентом будущего», – сказал Путин на саммите ФСЭГ. Его цитирует РИА «Новости».

    «Молодое, очень молодое население, стремящееся к образованию и к повышению уровня жизни. Это неизбежно приведет к системным изменениям на африканском континенте», – пояснил глава государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент заявил об активном развитии сотрудничества с Египтом в сфере энергетики.

    Российский лидер пригласил делегатов саммита ФСЭГ принять участие в форуме «Российская энергетическая неделя» в Москве.

    В понедельник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил о подготовке Путина к саммитам ФСЭГ и «Россия – Африка».

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    27 октября 2026, 15:55 • Новости дня
    Президент Мадагаскара прибыл в Москву на саммит «Россия – Африка»

    Глава Мадагаскара Рандрианирина прибыл в Москву

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Республики Мадагаскар Микаэль Рандрианирина прилетел в российскую столицу для участия в предстоящем третьем саммите «Россия – Африка».

    Третий саммит «Россия – Африка» пройдет в Москве 28–29 октября, передает РИА «Новости». Помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков сообщал, что на четверг назначена встреча главы государства Владимира Путина с Микаэлем Рандрианириной.

    Ранее по линии Министерства иностранных дел стороны заявляли об углублении политического диалога и запланированных контактах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник председатель комиссии Африканского союза Махмуд Али Юсуф прибыл в Москву для участия в третьем саммите «Россия – Африка».

    В понедельник помощник президента Юрий Ушаков сообщил о проведении торжественного приема от имени главы государства Владимира Путина в честь участников мероприятия в Грановитой палате Кремля.

    Помощник президента Юрий Ушаков анонсировал совместное выступление Владимира Путина и президента Бурунди Эвариста Ндайишимийе на первом пленарном заседании.

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    27 октября 2026, 16:26 • Новости дня
    Глава МИД Кот-д'Ивуара прибыла в Москву на саммит Россия – Африка

    Глава МИД Кот-д'Ивуара Ниале Каба прибыла в Москву на саммит Россия – Африка

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел Кот-д'Ивуара Ниале Каба прилетела в Москву для участия в третьем саммите Россия – Африка.

    В сентябре глава дипломатического ведомства африканской страны вместе с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и главой МИД Египта участвовала в открытии мемориальной таблички памяти постпредов при ООН на полях Генассамблеи в Нью-Йорке, передает РИА «Новости».

    Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия – Африка пройдут в Москве 28–29 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о подготовке Владимира Путина к саммитам Форума стран – экспортеров газа и «Россия – Африка».

    В воскресенье посольство России в Центрально-Африканской Республике анонсировало визит президента ЦАР Фостен-Арканжа Туадеры в Москву для участия в форуме.

    В пятницу заместитель министра иностранных дел России Георгий Борисенко и посол Египта Хамди Шаабан обсудили вопросы подготовки предстоящего саммита.

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    27 октября 2026, 16:12 • Новости дня
    Президент Мозамбика выразил желание укреплять экономические связи с Россией

    Президент Мозамбика Шапу выразил желание укреплять экономические связи с Россией

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Мозамбика Даниэл Шапу заявил о намерении развивать отношения с Россией в сфере экономики, подчеркнув заинтересованность республики в притоке инвестиций.

    Шапу, который прибыл в Москву для участия в восьмом саммите Форума стран – экспортеров газа и в третьем саммите Россия – Африка, отметил, что планирует укреплять экономические связи с Россией, передает ТАСС.

    «Сотрудничество России и Мозамбика имеет давнюю историю, оно зародилось в годы национально-освободительной борьбы», – заявил политик на пресс-конференции в Москве.

    По словам главы государства, главная цель его визита заключается в расширении торгово-экономического взаимодействия России и Мозамбика. Африканская страна планирует увеличивать объемы добычи и экспорта газа, поэтому страну интересует профильный российский опыт. Среди других перспективных направлений партнерства названы сельское хозяйство, образование и высокие технологии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев назвал Мозамбик надежным и проверенным временем партнером России в Африке.

    В начале месяца посол республики в Москве Жозе Матеуш Муария Катупха пригласил российские компании принять участие в строительстве гидроэлектростанций.

    В прошлом году Шапу объявил о планах расширять взаимодействие с Москвой для борьбы с терроризмом и укрепления безопасности.

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    27 октября 2026, 17:13 • Новости дня
    «Уралхим» решил нарастить поставки удобрений в Африку

    «Уралхим» запланировал довести экспорт удобрений в Африку до 2 млн тонн

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Группа «Уралхим» в ближайшие годы намерена поставлять на африканский континент не менее 1 млн тонн удобрений ежегодно с перспективой увеличения объемов вдвое.

    «Уралхим» в ближайшие годы собирается обеспечивать страны Африки не менее чем 1 млн тонн удобрений ежегодно и планирует довести объем продаж до 2 млн тонн в обозримой перспективе, сообщили ТАСС в компании.

    В преддверии форума Россия – Африка в группе отметили, что достижение этих показателей возможно по мере развития эффективных систем дистрибуции и логистической инфраструктуры внутри континента.

    За последние семь лет производитель увеличил продажи на африканском направлении в десять раз: со 100 тыс. тонн в 2018 году до примерно 1 млн тонн в 2025 году. В результате компания вошла в пятерку крупнейших поставщиков удобрений на континент.

    Кроме того, в период с 2022 по 2024 год предприятие безвозмездно передало африканским государствам около 135 тыс. тонн гуманитарных грузов, взяв на себя связанные с поставками транспортные расходы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной эксперты спрогнозировали рост поставок российских удобрений в Гану на 30%.

    В апреле Россия безвозмездно предоставила Нигеру крупную партию минеральных удобрений.

    Ранее «Уралкалий» договорился о поставках хлористого калия в Китай.

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    27 октября 2026, 19:02 • Новости дня
    Президент Бурунди прибыл в Москву для участия в саммите Россия – Африка

    Президент Бурунди Ндайишимийе прибыл в Москву на саммит Россия – Африка

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Республики Бурунди Эварист Ндайишимийе прилетел в Москву для участия в третьем саммите Россия – Африка.

    Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия – Африка пройдут в Москве 28–29 октября, передает РИА «Новости».

    В четверг Владимир Путин проведет ряд двусторонних встреч с африканскими лидерами, в том числе с президентом Бурунди.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что президент Владимир Путин и Эварист Ндайишимийе выступят на первом пленарном заседании третьего саммита Россия – Африка в Москве.

    В тот же день помощник президента анонсировал торжественный прием от имени Путина в Грановитой палате Кремля 28 октября.

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    27 октября 2026, 18:18 • Новости дня
    Президент Намибии прибыла в Москву на саммит Россия – Африка

    Президент Намибии Нанди-Ндайтва прибыла в Москву на саммит Россия – Африка

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Намибии Нетумбо Нанди-Ндайтва прибыла в Москву для участия в третьем саммите Россия – Африка.

    Глава Намибии примет участие в предстоящем третьем саммите Россия – Африка, который пройдет в Москве 28–29 октября, передает РИА «Новости».

    Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщал, что 29 октября президент Владимир Путин проведет встречу с лидером Намибии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник администрация президента Намибии сообщила о вылете Нетумбо Нанди-Ндаитвы в Москву.

    Помощник президента Юрий Ушаков сообщил о торжественном приеме в Грановитой палате Кремля 28 октября в честь участников саммита.

    В пятницу мэрия столицы анонсировала ограничение движения в центре Москвы из-за проведения мероприятия.

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    27 октября 2026, 14:26 • Новости дня
    Михеев заявил о перспективах военно-технического сотрудничества с Африкой

    «Рособоронэкспорт» назвал Африку одним из самых перспективных регионов для ВТС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Африка рассматривается как один из наиболее перспективных регионов для развития военно-технического сотрудничества, ее портфель заказов составляет около 30% от общего объема контрактов компании, заявил гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев.

    «Рособоронэкспорт» рассматривает Африку как один из наиболее перспективных регионов мира по развитию военно-технического сотрудничества. Текущий портфель заказов со странами континента составляет около 30% от общего объема подписанных контрактов компании, – сообщил Михеев.

    По его словам, Россия помогает укреплять обороноспособность африканских стран, передает РИА «Новости».

    На предстоящем третьем саммите Россия – Африка, который состоится в Москве 28–29 октября, будут представлены новейшие решения в сфере безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что президент Владимир Путин на форуме даст оценку перспективам развития отношений.

    В июле замглавы МИД РФ Георгий Борисенко заявил, что Россия помогает африканским странам учиться применять военную технику.

    В прошлом году Михеев рассказал о портфеле контрактов стоимостью около 4 млрд долларов.

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    27 октября 2026, 16:49 • Новости дня
    Глава МИД Замбии прибыл в Москву

    Глава МИД Замбии Муламбо Хаимбе прибыл в Москву на саммит Россия – Африка

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр иностранных дел Республики Замбия Муламбо Хаимбе прибыл в Москву для участия в третьем саммите Россия – Африка.

    Самолет с главой МИД Замбии приземлился в одном из аэропортов российской столицы, передает РИА «Новости».

    Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия – Африка пройдут в Москве 28–29 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Мадагаскара Микаэль Рандрианирина прибыл в Москву для участия в саммите Россия – Африка.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала о попытках отговорить иностранных гостей от поездки в столицу.

    Она также сообщила о работе России и стран Африки по упрощению визового режима.

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    27 октября 2026, 18:55 • Новости дня
    Президент Конго прибыл в Москву на саммит Россия – Африка

    Президент Конго Сассу-Нгессо прибыл в Москву на саммит Россия – Африка

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо прибыл в Москву для участия в третьем саммите Россия – Африка.

    Сассу-Нгессо прилетел в российскую столицу на третий саммит Россия – Африка, который состоится 28 и 29 октября, передает РИА «Новости».

    По словам помощника президента России Юрия Ушакова, Владимир Путин планирует провести встречу с конголезским лидером в среду.

    Предыдущий визит Сассу-Нгессо в Москву состоялся в апреле и стал его первой зарубежной поездкой в качестве главы государства после инаугурации. В ходе того государственного визита прошли двусторонние переговоры с российским лидером.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Намибии Нетумбо Нанди-Ндаитва прибыла в Москву для участия в третьем саммите Россия – Африка.

    Президент Республики Мадагаскар Микаэль Рандрианирина прилетел в российскую столицу для участия в предстоящем третьем саммите Россия – Африка.

    В понедельник президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема Мбасого прибыл в российскую столицу для участия в третьем саммите Россия – Африка.

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    27 октября 2026, 20:08 • Новости дня
    Путин назвал число иранских студентов в российских вузах

    Путин: Число студентов из Ирана в вузах России приблизилось к 10 тыс. человек

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин во время переговоров с иранским коллегой Масудом Пезешкианом заявил, что количество иранских студентов в российских высших учебных заведениях приблизилось к 10 тыс. человек.

    «Взаимодействуем и в гуманитарной сфере. Число иранских студентов в наших вузах приблизилось к отметке 10 тыс. человек», – цитирует Путина ТАСС.

    Президент также обратил внимание, что на рубеже сентября и октября в рамках фестиваля иранской культуры прошла серия мероприятий в Москве, Казани и Астрахани.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент России Владимир Путин на встрече с иранским коллегой Масудом Пезешкианом заявил о продолжении строительства атомной электростанции «Бушер» в Иране.

    На прошлой неделе глава МИД Сергей Лавров по итогам переговоров с иранским коллегой Аббасом Аракчи в Тегеране также оценил количество обучающихся в российских высших учебных заведениях студентов из Ирана в 10 тысяч.

    Ранее Путин на встрече с Пезешкианом в Бишкеке отметил растущий интерес иранской молодежи к обучению в отечественных университетах.

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    27 октября 2026, 21:50 • Новости дня
    Путин: Россия впервые приняла на стажировку госслужащих Мозамбика

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин на переговорах с главой Мозамбика Даниэлом Шапу заявил, что Москва впервые приняла на стажировку государственных служащих этой страны.

    «Традиционно тесные связи в сфере образования. В этом году мы впервые приняли на стажировку мозамбикских госслужащих», – цитирует Путина ТАСС.

    Российский лидер подчеркнул стабильный рост квот для обучения мозамбикских студентов в российских вузах за счет средств федерального бюджета.

    «Как известно, весной этого года МЧС России доставило гуманитарную помощь в качестве содействия в преодолении последствий паводков и наводнений, вызванных циклоном «Гезани», – указал президент.

    Во вторник Путин провел встречу с главой Мозамбика Даниэлом Шапу в Москве.

    В прошлом месяце российский лидер и президент ЮАР Сирил Рамафоса провели двусторонние переговоры на саммите БРИКС в Нью-Дели.

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