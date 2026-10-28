Захарова сообщила о предстоящей встрече Лаврова с главами МИД стран Африки

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 28 октября проведет встречу с главами МИД африканских государств, передает радио «Спутник».
«Сергей Лавров проведет рабочий завтрак для глав МИД стран Африки. Главы ведомств соберутся на рабочий завтрак. Такая традиционная история», – заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник министр иностранных дел Кот-д'Ивуара Ниале Каба прилетела в Москву для участия в третьем саммите Россия – Африка.
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о попытках отговорить иностранных участников и журналистов от приезда на мероприятие.
В понедельник в Москву прибыл министр иностранных дел Сейшельских островов Барри Фор.