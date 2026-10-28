Глава РФПИ Дмитриев сравнил политику стран Европы с финишем разбитых машин

Tекст: Дмитрий Зубарев

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев разместил в соцсети видеоролик с гонки NASCAR Cup Series, на котором один из автомобилей достигает финиша перевернутым, пишут «Вести».

«Страдающие европейские страны должны найти способ покончить со своей неправильной политикой (точно так же, как пострадавшие автомобили NASCAR финишируют здесь)», – подчеркнул Дмитриев.

К публикации также добавлен фрагмент интервью Владимира Путина журналисту Павлу Зарубину. В этом видеоролике глава государства охарактеризовал как перебор попытки возложить на Россию ответственность за внутренние беспорядки в Европе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Дмитриев возложил ответственность за саморазрушение Европы на местных бюрократов.

В тот же день Путин заявил, что Министерство иностранных дел ответит на голословные обвинения европейских политиков в причастности Москвы к организации массовых беспорядков в странах ЕС.

Ранее глава РФПИ указал на попытки Европы выставить Россию пугалом и безосновательно обвинить ее в собственных трудностях.