Россия начала создание системы криптоплатежей в Африке

Москва занялась разработкой механизма крипторасчетов со странами Африки

Tекст: Мария Иванова

О формировании механизмов для финансовых расчетов сказано в докладе фонда «Росконгресс», посвященном сотрудничеству с государствами Африки, передает РИА «Новости».

В документе отмечается быстрое развитие криптоиндустрии в африканских странах. В частности, российская криптоплатформа А7 осенью 2025 года открыла представительства в Зимбабве и Нигерии, а в дальнейшем планирует выход на рынок Того. Наиболее перспективными странами для освоения эксперты считают ЮАР, Эфиопию, Кению, Гану, Уганду и Камерун.

Перспективным направлением сотрудничества названо использование цифровых финансовых активов. Предполагается, что иностранные партнеры смогут выпускать на российских платформах активы, обеспеченные золотом, сырьем или валютными курсами. Впоследствии российские юридические лица смогут приобретать их для проведения взаиморасчетов.

Авторы доклада также допускают создание многосторонней инфраструктуры, которая свяжет Панафриканскую систему платежей и расчетов с Инициативой трансграничных платежей БРИКС. Для реализации этих планов предлагается учредить совместную рабочую группу.

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