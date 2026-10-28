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    28 октября 2026, 07:17 • Новости дня

    Синоптик Макарова спрогнозировала облачную погоду в Москве

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Жителей и гостей столицы ожидают облачная погода, небольшие дожди и потепление до 11 градусов в предстоящие субботу и воскресенье, сообщила ведущий сотрудник Гидрометцентра РФ Марина Макарова.

    «В выходные прогнозируется облачная погода, временами небольшой дождь у нас в субботу, дневная температура составит 6-11 градусов. В воскресенье тоже облачная погода, временами небольшие осадки, днем 4-9 градусов», – заявила Макарова ТАСС.

    Ночью в субботу столбики термометров покажут от одного до шести градусов. В ночь на воскресенье похолодает, температура составит от нуля до пяти градусов.

    Скорость юго-западного ветра будет достигать трех – восьми метров в секунду. Метеорологи также прогнозируют плавный спад атмосферного давления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил об ожидаемом атмосферном давлении в Москве выше нормальных значений.

    В понедельник начальник краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Александр Голубев спрогнозировал сохранение аномально теплой погоды в столице до конца октября.

    27 октября 2026, 16:17 • Новости дня
    Полиция задержала разбивших стекла в вагонах «Иволги» подростков

    МВД: Задержаны подростки за порчу вагонов «Иволги»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Сотрудники полиции задержали несовершеннолетних, которые сорвали аварийные молотки и разбили стекла в вагонах электропоезда «Иволга», сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

    По словам Волк, инцидент произошел в поезде сообщением Фрязино – Москва. Материальный ущерб превысил 300 тыс. рублей. Подростки действовали из хулиганских побуждений, сообщила представитель МВД в Max. Они договаривались в мессенджерах, катались на электричках, похищали аварийные молотки и использовали их для повреждения стекол. Некоторые из них также занимались зацепингом, снимая свои действия на видео для публикации в интернете.

    Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 214 УК РФ (вандализм). Материалы переданы в следственный отдел по городу Щелково ГСУ СК России по Московской области. Кроме того, законных представителей подростков привлекли к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре прошлого года в подмосковной электричке группа подростков повредила вагоны и атаковала помощника машиниста.

    Тогда правоохранители задержали в Москве подозреваемого в вовлечении подростков в зацепинг.

    В октябре прошлого года уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова заявила о необходимости ужесточения подхода к зацепингу.

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    27 октября 2026, 18:04 • Новости дня
    Участники ФСЭГ заявили о намерении совместно реагировать на газовые кризисы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Участники восьмого саммита Форума стран – экспортеров газа приняли Московскую декларацию, заявив о намерении создать механизмы реагирования на кризисы на газовом рынке и укрепить защиту энергетической инфраструктуры.

    В декларации, содержание которой опубликовано на сайте Кремля, страны ФСЭГ подтвердили суверенное право распоряжаться своими природными ресурсами и выступили против односторонних ограничений, не одобренных ООН.

    «Наше решительное неприятие экстерриториального применения национальных и региональных правовых норм, а также введения односторонних принудительных мер, не санкционированных ООН», – говорится в декларации.

    Участники выразили обеспокоенность влиянием геополитических событий, особенно на Ближнем Востоке, на надежность газоснабжения, инвестиционные риски и колебания цен. Отдельно отмечены риски тарифных мер, способных затруднять поставки энергии и движение инвестиций.

    Для противодействия кризисам страны намерены расширить консультации высокого уровня и согласовывать действия по обеспечению надежных поставок. Сотрудничество также охватит защиту производственных объектов, газопроводов и СПГ-танкеров от физических, кибернетических и гибридных угроз.

    В декларации содержится призыв диверсифицировать маршруты торговли газом, развивать региональные газовые хабы и трансграничную инфраструктуру. Долгосрочные контракты и различные механизмы ценообразования, включая привязку к нефтяным ценам, названы инструментами повышения предсказуемости рынка и привлечения инвестиций.

    Страны ФСЭГ намерены продвигать природный газ как «топливо назначения», сохраняющее значение в долгосрочной перспективе. По их оценке, он должен играть важную роль в переходе к низкоуглеродной энергетике, обеспечении промышленности и растущих потребностей центров обработки данных.

    Одновременно участники заявили о намерении сокращать выбросы метана, внедрять технологии улавливания и хранения углекислого газа, наращивать производство «голубого» водорода. Современные технологии, включая искусственный интеллект, предлагается использовать для снижения затрат и воздействия газовой отрасли на окружающую среду.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник участники восьмого саммита Форума стран – экспортеров газа приняли Московскую декларацию.

    На самом саммите во вторник президент Владимир Путин заявил о недопустимости обеспечения суверенитета одних государств в энергетике за счет других и призвал государства развивать технологическое партнерство.

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    27 октября 2026, 17:11 • Видео
    Переговорщики от Европы дозвонились до Кремля

    Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере и президентом Финляндии Александром Стуббом. Брюссель выбрал их в качестве гонцов. Чего добиваются европейцы?

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    27 октября 2026, 13:39 • Новости дня
    Тело пропавшей в Москве девушки нашли в реке

    Тело пропавшей на прошлой неделе девушки достали из реки в Москве

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В реке на северо-западе Москвы обнаружили тело 30-летней девушки, которая пропала на прошлой неделе после ссоры с молодым человеком, сообщил источник в правоохранительных органах.

    Тело было найдено в районе Живописного моста, сказал собеседник РИА «Новости».

    В столичном Главном следственном управлении СК начали проверку по факту обнаружения тела.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник правоохранители заявили о вероятной смерти пропавшей в Москве женщины.

    В субботу правоохранительные органы заподозрили пропавшую в Москве девушку в инсценировке исчезновения из-за конфликта с молодым человеком.

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    27 октября 2026, 18:51 • Новости дня
    Силы ПВО сбили шесть летевших на Москву БПЛА

    Собянин: Силы ПВО сбили шесть летевших на Москву БПЛА

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы противовоздушной обороны сбили шесть беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся к столице.

    Силы противовоздушной обороны уничтожили шесть беспилотников, которые летели по направлению к Москве, сообщил Собянин в Max.

    «Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – заявил глава города.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении еще четырех направлявшихся к столице беспилотников. В тот же день градоначальник сообщил о ликвидации шести летевших к Москве беспилотников.

    В пятницу глава города заявил об уничтожении четырех аппаратов средствами противовоздушной обороны.

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    27 октября 2026, 17:38 • Новости дня
    Пытавшегося скрыть убийство сожительницы мужчину задержали в Москве

    СК: Задержан пытавшийся скрыть убийство сожительницы москвич

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Столичные следователи задержали мужчину, который задушил свою сожительницу и вывез ее тело в Московскую область для сокрытия следов преступления.

    В Москве возбуждено уголовное дело по факту убийства женщины, подозреваемый задержан, сообщает СК России в Max. «Подозреваемый в совершении указанного преступления задержан и доставлен в подразделение ведомства», – заявили в пресс-службе столичного управления ведомства.

    Родственница убитой обратилась в правоохранительные органы 20 октября. Следователи восстановили маршрут пропавшей с помощью камер видеонаблюдения. Выяснилось, что женщина зашла в квартиру на Зеленом проспекте, где проживала с сожителем, и больше не выходила.

    В ходе доследственных мероприятий установлено, что мужчина задушил жертву, а затем вывез тело на территорию Московской области, чтобы скрыть следы преступления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник суд в Петербурге арестовал местного жителя за убийство сожительницы черенком от швабры.

    Ранее следствие потребовало арестовать обвиняемого в расправе над сожительницей и ее дочерью в Москве.

    До этого правоохранительные органы заподозрили жителя Красноярска в убийстве и расчленении сожительницы.

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    27 октября 2026, 14:02 • Новости дня
    Прокурор запросил пожизненный срок за убийство семьи бизнесмена Казаряна

    Гособвинение запросило пожизненный срок за убийство семьи бизнесмена в Москве

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Прокуратура попросила суд приговорить к пожизненному лишению свободы Алексея Мельничука, обвиняемого в жестоком убийстве жены и дочери столичного бизнесмена Хорена Казаряна в 2015 году.

    Прокурор просит суд назначить пожизненное обвиняемому в убийстве жены и дочери бизнесмена в Москве Алексею Мельничуку. Следствие установило обстоятельства расправы над родственниками предпринимателя Хорена Казаряна в квартире на Шаболовке в столице.

    «Гособвинение просит на основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений окончательное назначить подсудимому наказание в виде пожизненного лишения свободы со штрафом в размере 900 тыс. рублей», – заявила РИА «Новости» руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

    По словам Нефедовой, гособвинение также попросило суд назначить фигуранту дела отбывание наказания в исправительной колонии особого режима.

    По версии следствия, в 2015 году обвиняемый проник в квартиру с целью ограбления. Внутри находились 41-летняя женщина и ее дочь. Преступник избил потерпевшую, нанес ей не менее 22 ударов колюще-режущим предметом, после чего ударил дочь не менее 16 раз тем же оружием и похитил ценности. Мужчина обвиняется в убийстве двух лиц с особой жестокостью, сопряженном с разбоем, и в разбое с незаконным проникновением в жилище.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин сообщил о восьми фигурантах дела об убийстве москвички по указанию мошенников.

    Ранее адвокат Игорь Сочиянц заявил о полном прекращении уголовного дела об убийстве в отношении бизнесмена Ильи Трабера.

    В июле следователи задержали подозреваемого в заказном убийстве пермского бизнесмена Александра Лукова.

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    27 октября 2026, 18:02 • Новости дня
    Силы ПВО сбили еще четыре летевших на Москву беспилотника

    Собянин: На подлете к Москве сбиты еще четыре беспилотника

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении еще четырех беспилотных летательных аппаратов, которые направлялись к российской столице.

    «Уничтожены еще четыре БПЛА, летевших на Москву», – сообщил Собянин в Max. Мэр столицы уточнил, что на месте падения обломков беспилотников в настоящее время работают специалисты экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Сергей Собянин сообщил об уничтожении шести летевших к Москве беспилотников.

    В пятницу мэр заявил о ликвидации четырех аппаратов на подлете к столице.

    Силы противовоздушной обороны уничтожили 11 дронов за один час.

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    27 октября 2026, 14:20 • Новости дня
    Ребенок пострадал в аварии с четырьмя машинами на МКАД

    Ребенок получил травмы в результате столкновения четырех автомобилей на МКАД

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В районе 37-го километра МКАД произошло столкновение четырех транспортных средств, в результате аварии пострадал ребенок, сообщили в Главном управлении МВД по городу.

    Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства происшествия, цитирует сообщение ведомства ТАСС.

    Источник в оперативных службах уточнил, что в дорожно-транспортном происшествии пострадал ребенок. Состояние пострадавшего не уточняется.

    В субботу водитель легкового автомобиля Toyota Wish сбил 11-летнего мальчика на нерегулируемом пешеходном переходе в Хабаровске.

    В начале месяца водитель легкового автомобиля не справился с управлением и наехал на препятствие на западе Москвы, в результате чего погиб ребенок.

    В сентябре в Петербурге автомобиль Maybach с неисправными тормозами врезался в четыре машины, из-за чего пострадал восьмилетний мальчик.

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    27 октября 2026, 16:46 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили шесть летевших на Москву беспилотников

    Собянин: Силы ПВО уничтожили шесть летевших на Москву беспилотников

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении силами противовоздушной обороны шести летевших к российской столице беспилотных летательных аппаратов.

    «Системой ПВО Минобороны уничтожены шесть беспилотников, летевших на Москву», – сообщил Собянин в Max.

    На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении четырех беспилотных летательных аппаратов средствами противовоздушной обороны.

    Позже число уничтоженных летевших к Москве украинских беспилотников увеличилось до 19.

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    27 октября 2026, 15:55 • Новости дня
    Президент Мадагаскара прибыл в Москву на саммит «Россия – Африка»

    Глава Мадагаскара Рандрианирина прибыл в Москву

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Республики Мадагаскар Микаэль Рандрианирина прилетел в российскую столицу для участия в предстоящем третьем саммите «Россия – Африка».

    Третий саммит «Россия – Африка» пройдет в Москве 28–29 октября, передает РИА «Новости». Помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков сообщал, что на четверг назначена встреча главы государства Владимира Путина с Микаэлем Рандрианириной.

    Ранее по линии Министерства иностранных дел стороны заявляли об углублении политического диалога и запланированных контактах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник председатель комиссии Африканского союза Махмуд Али Юсуф прибыл в Москву для участия в третьем саммите «Россия – Африка».

    В понедельник помощник президента Юрий Ушаков сообщил о проведении торжественного приема от имени главы государства Владимира Путина в честь участников мероприятия в Грановитой палате Кремля.

    Помощник президента Юрий Ушаков анонсировал совместное выступление Владимира Путина и президента Бурунди Эвариста Ндайишимийе на первом пленарном заседании.

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    27 октября 2026, 18:42 • Новости дня
    Суд взыскал с сына художника Глазунова долги за горячую воду

    Суд взыскал с сына художника Глазунова более 9 тыс. рублей долга за горячую воду

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Арбитраж Москвы взыскал с сына известного художника Ильи Глазунова Ивана Глазунова более 9,6 тыс. рублей долга по договору горячего водоснабжения.

    Арбитражный суд Москвы постановил взыскать с индивидуального предпринимателя и ректора Российской академии живописи Ивана Глазунова задолженность по договору горячего водоснабжения в пользу Московской объединенной энергетической компании (МОЭК). Сумма основного долга за период с января по апрель текущего года составила более 9,6 тыс. рублей, передает РИА «Новости».

    Кроме того, суд обязал ответчика выплатить около 1,6 тыс. рублей неустойки по договорам водоснабжения и теплоснабжения, а также компенсировать истцу более 10 тыс. рублей госпошлины. Изначально в поданном в июле иске МОЭК требовала от ответчика около 102 тыс. рублей, однако в октябре сумма требований была снижена.

    Иван Глазунов является сыном художника Ильи Глазунова и ректором Российской академии живописи, ваяния и зодчества. Основной вид его предпринимательской деятельности зарегистрирован как «деятельность в области исполнительских искусств».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца суд в Москве зарегистрировал иск МОЭК к певице Клаве Коке о взыскании платы за коммунальные услуги.

    Ранее партия «Единая Россия» выступила категорически против введения онлайн-взысканий спорных долгов по жилищно-коммунальным услугам.

    До этого Ассоциация компаний, обслуживающих недвижимость, предложила отменить действующий в России запрет на передачу долгов граждан за жилищно-коммунальные услуги третьим лицам.

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    27 октября 2026, 17:32 • Новости дня
    Путин назвал Москву одним из самых эффективно развивающихся мегаполисов мира

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин на саммите Форума стран – экспортеров газа в Москве заявил, что столица России является одним из наиболее эффективно и сбалансированно развивающихся мегаполисов мира.

    «Очень надеюсь, уважаемые друзья, что вам удастся познакомиться поближе с Москвой, которая, я в этом убежден, у нас все есть основания так говорить, является одним из наиболее эффективно и сбалансированно развивающихся мегаполисов мира, в том числе и благодаря сбалансированному развитию того, что мы называем энергетикой, в данном случае энергетикой многомиллионного мегаполиса», – цитирует Путина РИА «Новости».

    Во вторник глава государства провел пленарное заседание саммита ФСЭГ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник участники саммита ФСЭГ под председательством Путина приняли итоговую Московскую декларацию.

    Путин отметил недопустимость обеспечения суверенитета одного государства за счет других.

    На форуме президент назвал Африку континентом будущего.

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    27 октября 2026, 14:19 • Новости дня
    Мобильный интернет в центре Москвы заработал в режиме «белых списков»

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В пределах Третьего транспортного кольца Москвы мобильный интернет работает в режиме «белых списков» в связи с проведением международных саммитов.

    Пользователи столкнулись с замедлением работы мобильного интернета в центре столицы: доступны только наиболее востребованные и социально значимые сайты и сервисы, сообщает «Российская газета».

    Временные ограничения на работу мобильного интернета введены в пределах ТТК с 27 по 29 октября. Как пояснили в Минцифры, доступ может быть ограничен 27 и 28 октября с 11.30 мск до конца дня, а 29 октября – с 9.30 мск. Голосовая связь, домашний интернет и Wi-Fi функционируют в штатном режиме.

    Меры связаны с обеспечением безопасности во время проведения саммитов Форума стран – экспортеров газа и «Россия – Африка».

    Во вторник президент Мавритании Мохамед Ульд Шейх Эль Газуани прибыл в Москву для участия в третьем саммите «Россия – Африка».

    В понедельник Минцифры сообщило о возможных ограничениях работы мобильного интернета в центре Москвы из-за международных форумов.

    В пятницу мэрия столицы анонсировала временное ограничение движения в центре города и на нескольких набережных.

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    27 октября 2026, 13:00 • Новости дня
    При сходе трамвая с рельсов в Москве пострадала пассажирка

    Пассажирка пострадала при сходе трамвая с рельсов на севере Москвы

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Трамвай сошел с рельсов на улице Костякова в Северном административном округе Москвы, в результате происшествия пострадала женщина, сообщил информированный источник.

    «Из вагона выпала пассажирка – ее в тяжелом состоянии доставили в больницу», – сказал собеседник агентства «Москва».

    Машинист сообщил, что сход произошел из-за постороннего предмета на рельсах. Из-за ДТП задерживаются трамваи маршрутов №27 и 29.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле трамваи останавливали в Верхнем Сусальном переулке Москвы из-за упавшего на пути дерева.

    В марте причиной столкновения трамваев на северо-западе Москвы был признан сбой системы управления.

    В 2025 году женщина-водитель из Челябинска допустила сход трамвая с рельсов во время съемки видео на рабочем месте.

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    27 октября 2026, 16:49 • Новости дня
    Глава МИД Замбии прибыл в Москву

    Глава МИД Замбии Муламбо Хаимбе прибыл в Москву на саммит Россия – Африка

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр иностранных дел Республики Замбия Муламбо Хаимбе прибыл в Москву для участия в третьем саммите Россия – Африка.

    Самолет с главой МИД Замбии приземлился в одном из аэропортов российской столицы, передает РИА «Новости».

    Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия – Африка пройдут в Москве 28–29 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Мадагаскара Микаэль Рандрианирина прибыл в Москву для участия в саммите Россия – Африка.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала о попытках отговорить иностранных гостей от поездки в столицу.

    Она также сообщила о работе России и стран Африки по упрощению визового режима.

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