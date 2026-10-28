Синоптик Макарова спрогнозировала облачную погоду в Москве

Tекст: Алексей Дегтярёв

«В выходные прогнозируется облачная погода, временами небольшой дождь у нас в субботу, дневная температура составит 6-11 градусов. В воскресенье тоже облачная погода, временами небольшие осадки, днем 4-9 градусов», – заявила Макарова ТАСС.

Ночью в субботу столбики термометров покажут от одного до шести градусов. В ночь на воскресенье похолодает, температура составит от нуля до пяти градусов.

Скорость юго-западного ветра будет достигать трех – восьми метров в секунду. Метеорологи также прогнозируют плавный спад атмосферного давления.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил об ожидаемом атмосферном давлении в Москве выше нормальных значений.

В понедельник начальник краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Александр Голубев спрогнозировал сохранение аномально теплой погоды в столице до конца октября.