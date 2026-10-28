Поток российских туристов в страны Африки заметно вырос

Интерес россиян к отдыху в Африке заметно увеличился, наиболее востребованными стали Занзибар, Сейшелы, Тунис и Кения, передает РИА «Новости» со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России (АТОР).
«Взрывной рост демонстрируют прежде всего пляжные направления, куда была поставлена или расширена прямая перевозка», – рассказали в ассоциации.
Турпоток на Занзибар за восемь месяцев текущего года превысил показатели всего прошлого года в 13,5 тыс. человек. Кроме того, Россия стала крупнейшим зарубежным туристическим рынком для Сейшельских островов, куда за девять месяцев приехали 33,6 тыс. россиян. Тунис за тот же период принял более 50 тыс. путешественников, а Марокко в первом полугодии посетили 43,8 тыс. человек.
В АТОР также отметили рост числа поездок в страны без прямого авиасообщения. В частности, Кению посетили около 8 тыс. граждан России, а турпоток на Маврикий увеличился на 10,8%. ЮАР в первом полугодии приняла более 22 тыс. российских туристов, и ожидается, что по итогам года прирост на этом направлении окажется весьма существенным.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Ассоциация туроператоров России сообщила о доступности прямых авиарейсов из страны по десяткам зарубежных направлений, включая африканские государства.