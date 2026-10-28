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    28 октября 2026, 07:14 • Новости дня

    Поток российских туристов в страны Африки заметно вырос

    АТОР: Туристический поток из России в страны Африки показал взрывной рост

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Спрос российских путешественников на поездки в африканские страны, в частности на Занзибар и Сейшелы, значительно увеличился благодаря расширению прямой авиаперевозки.

    Интерес россиян к отдыху в Африке заметно увеличился, наиболее востребованными стали Занзибар, Сейшелы, Тунис и Кения, передает РИА «Новости» со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России (АТОР).

    «Взрывной рост демонстрируют прежде всего пляжные направления, куда была поставлена или расширена прямая перевозка», – рассказали в ассоциации.

    Турпоток на Занзибар за восемь месяцев текущего года превысил показатели всего прошлого года в 13,5 тыс. человек. Кроме того, Россия стала крупнейшим зарубежным туристическим рынком для Сейшельских островов, куда за девять месяцев приехали 33,6 тыс. россиян. Тунис за тот же период принял более 50 тыс. путешественников, а Марокко в первом полугодии посетили 43,8 тыс. человек.

    В АТОР также отметили рост числа поездок в страны без прямого авиасообщения. В частности, Кению посетили около 8 тыс. граждан России, а турпоток на Маврикий увеличился на 10,8%. ЮАР в первом полугодии приняла более 22 тыс. российских туристов, и ожидается, что по итогам года прирост на этом направлении окажется весьма существенным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Ассоциация туроператоров России сообщила о доступности прямых авиарейсов из страны по десяткам зарубежных направлений, включая африканские государства.

    27 октября 2026, 21:51 • Новости дня
    Шеф-повар: «Русский завтрак» давно присутствует в российском гостиничном меню

    Кулинар Пискунов оценил идею внедрения «русского завтрака» в гостиницах и кафе

    Шеф-повар: «Русский завтрак» давно присутствует в российском гостиничном меню
    @ Юрий Абрамочкин/РИА Новости

    Большинство блюд, которые Минпромторг предложил включить в русский завтрак, уже есть в утреннем меню гостиниц и кафе, сказал газете ВЗГЛЯД шеф-повар, блогер Владислав Пискунов. По его наблюдениям, гости чаще всего выбирают блюда из яиц, каши, сырники и творожные запеканки. При этом универсального традиционного завтрака не существует: одним достаточно творога, другим нужны мясные продукты.

    Минпромторг подготовил концепцию проекта по внедрению русского завтрака в работу гостиниц, пансионатов и заведений общественного питания. В традиционное утреннее меню предлагается включить сырники, мясные и рыбные закуски, горячие блюда, бульоны с расстегаями, каши, запеканки и блины, а из напитков – квас, морс и травяные чаи.

    «Я десять лет работаю шеф-поваром русского ресторана, и у меня большое меню завтраков, больше 30 позиций, включая комбо. Поэтому я могу оперировать статистикой, что продается, а что нет. Самые популярные позиции, как всегда, это всевозможные блюда из яиц. Дальше идут каши, вездесущие сырники, которые едят все, и творожные запеканки. Довольно популярны и плотные завтраки с мясными продуктами, к яичнице, как правило, заказывают колбаски или сосиски – это самое продаваемое утреннее блюдо», – говорит Пискунов.

    При этом, отмечает он, у разных людей совершенно разные представления о том, каким должен быть завтрак. Кто-то ест творог, сырники или блины, кому-то нужно что-то поплотнее, а кто-то выбирает кашу. Сам шеф-повар по утрам предпочитает кисломолочные продукты, соленую рыбу и кофе.

    «Поэтому сказать, что какой-то один завтрак традиционный, а все остальные инновационные, совершенно нельзя. Что касается сырников и блинов в разделе десертов, то есть рестораны, где подают завтраки, а есть те, где их нет», – поясняет собеседник.

    По мнению шеф-повара, идеальный русский завтрак для отеля тот, который нравится самому гостю. Рекомендации Минпромторга ни в коем случае никого ни к чему не обязывают, подчеркивает он. Более того, подавляющее большинство отелей уже предлагает все эти позиции на завтрак.

    «Завтрак является тем приемом пищи, когда человеку не хочется экспериментировать и пробовать что-то новое. Утром ему хочется съесть привычные вещи, а к гастрономическим экспериментам он готов в обед и ужин. Русские люди, честно говоря, и так в основном завтракают русской едой. Ничего сенсационного здесь нет вообще, потому что предлагается то, что уже и так есть, да еще и с оговоркой для заведений национальной кухни – ведь требовать такого от японского ресторана было бы глупостью», – заключил Пискунов.

    В сентябре врач превентивной медицины Анастасия Пантус предупредила, что замена полноценного завтрака утренним кофе ведет к дефициту энергии и вечернему перееданию.

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    27 октября 2026, 12:34 • Новости дня
    Захарова поблагодарила страны Африки за отказ предать Россию

    Захарова: Страны Африки выдержали давление Запада и не предали Россию

    Захарова поблагодарила страны Африки за отказ предать Россию
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Официальный представитель МИД Мария Захарова выразила признательность африканским государствам за твердость позиции и готовность развивать сотрудничество с Москвой вопреки шантажу западных стран.

    Выступая на медиафоруме Россия – Африка в Москве, Захарова отметила, что народы континента не отступили от своих принципов под давлением недоброжелателей, передает ТАСС.

    «Я хочу поблагодарить народы Африки за то, что Африка не предала Россию», – заявила Захарова.

    По ее словам, западные государства пытались заставить африканские страны отказаться от взаимодействия с Москвой с помощью угроз и обещаний финансовых или продовольственных бонусов. Дипломат подчеркнула, что отказ континента поддаваться на эти провокации стал поддержкой международного права и справедливости.

    Представитель дипведомства также обратила внимание на необходимость совместной борьбы с попытками Запада сорвать информационное взаимодействие государств. Она призвала коллективно давать отпор силам, которые стремятся поделить мир и ограничить прямой обмен данными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник официальный представитель МИД Мария Захарова заявила об особом подъеме в отношениях России и Мали.

    Дипломат назвала взаимодействие в сфере международной безопасности важнейшим направлением сотрудничества с африканскими странами.

    Представитель внешнеполитического ведомства сообщила о попытках отговорить иностранных участников и журналистов от приезда на саммит в Москву.

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    27 октября 2026, 17:11 • Видео
    Переговорщики от Европы дозвонились до Кремля

    Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере и президентом Финляндии Александром Стуббом. Брюссель выбрал их в качестве гонцов. Чего добиваются европейцы?

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    27 октября 2026, 18:16 • Новости дня
    Лавров заявил об использовании Западом украинских военных для терактов в Сахеле

    Лавров: Запад использует украинских военных для терактов в Сахеле

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Ряд стран Запада подключает украинских военных для совершения диверсий и терактов в Сахеле, аналогичные схемы ранее применяли и в Ливии, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    «Все больше и больше свидетельств того, что некоторые западные столицы, включая и Париж, но не только, подключают украинских военнослужащих к выполнению террористических задач. Их туда привозят, их используют для организации диверсий», – приводит РИА «Новости» заявление Лаврова на встрече с главными редакторами африканских СМИ.

    По его словам, аналогичная схема использовалась в Ливии несколько месяцев назад.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Лавров заявил о привлечении кадровых военнослужащих киевского режима иностранными спонсорами к организации масштабных террористических атак в африканских государствах.

    В июле он сообщил о попытках властей Украины дестабилизировать ситуацию в дружественных России странах Африки.

    В июне глава МИД рассказал об активном использовании Парижем сил украинских вооруженных формирований и местных сепаратистов при попытках свержения законных правительств на континенте.

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    27 октября 2026, 17:23 • Новости дня
    Участники саммита ФСЭГ приняли итоговую Московскую декларацию

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Участники восьмого саммита Форума стран – экспортеров газа (ФСЭГ) под председательством президента России Владимира Путина приняли Московскую декларацию.

    Пленарное заседание организации прошло в Центре международной торговли в Москве. По итогам саммита главы делегаций государств и правительств стран – членов объединения утвердили Московскую декларацию, передает РИА «Новости».

    В заседании приняли участие президент Ирана Масуд Пезешкиан, эмир Катара шейх Тамим бин Хамад Аль Тани, президент Мозамбика Даниэл Франсишку Шапу, президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема Мбасого и глава Президентского совета Ливии Мухаммед аль-Менфи.

    Уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес выступила с видеообращением. Алжир был представлен на уровне премьер-министра, остальные государства направили на форум профильных министров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник на саммите президент Владимир Путин оценил объем поставок российского газа в Турцию в 30 млрд кубометров. Также президент назвал Африку континентом будущего и сообщил об активном развитии сотрудничества с Египтом в сфере энергетики.

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    27 октября 2026, 16:27 • Новости дня
    Путин назвал Африку континентом будущего

    Путин на саммите ФСЭГ назвал Африку континентом будущего

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин на саммите Форума стран – экспортеров газа (ФСЭГ) заявил, что считает Африку континентом будущего.

    «Хочу отметить, что мы считаем Африку континентом будущего», – сказал Путин на саммите ФСЭГ. Его цитирует РИА «Новости».

    «Молодое, очень молодое население, стремящееся к образованию и к повышению уровня жизни. Это неизбежно приведет к системным изменениям на африканском континенте», – пояснил глава государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент заявил об активном развитии сотрудничества с Египтом в сфере энергетики.

    Российский лидер пригласил делегатов саммита ФСЭГ принять участие в форуме «Российская энергетическая неделя» в Москве.

    В понедельник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил о подготовке Путина к саммитам ФСЭГ и «Россия – Африка».

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    27 октября 2026, 15:55 • Новости дня
    Президент Мадагаскара прибыл в Москву на саммит «Россия – Африка»

    Глава Мадагаскара Рандрианирина прибыл в Москву

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Республики Мадагаскар Микаэль Рандрианирина прилетел в российскую столицу для участия в предстоящем третьем саммите «Россия – Африка».

    Третий саммит «Россия – Африка» пройдет в Москве 28–29 октября, передает РИА «Новости». Помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков сообщал, что на четверг назначена встреча главы государства Владимира Путина с Микаэлем Рандрианириной.

    Ранее по линии Министерства иностранных дел стороны заявляли об углублении политического диалога и запланированных контактах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник председатель комиссии Африканского союза Махмуд Али Юсуф прибыл в Москву для участия в третьем саммите «Россия – Африка».

    В понедельник помощник президента Юрий Ушаков сообщил о проведении торжественного приема от имени главы государства Владимира Путина в честь участников мероприятия в Грановитой палате Кремля.

    Помощник президента Юрий Ушаков анонсировал совместное выступление Владимира Путина и президента Бурунди Эвариста Ндайишимийе на первом пленарном заседании.

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    27 октября 2026, 16:26 • Новости дня
    Глава МИД Кот-д'Ивуара прибыла в Москву на саммит Россия – Африка

    Глава МИД Кот-д'Ивуара Ниале Каба прибыла в Москву на саммит Россия – Африка

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел Кот-д'Ивуара Ниале Каба прилетела в Москву для участия в третьем саммите Россия – Африка.

    В сентябре глава дипломатического ведомства африканской страны вместе с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и главой МИД Египта участвовала в открытии мемориальной таблички памяти постпредов при ООН на полях Генассамблеи в Нью-Йорке, передает РИА «Новости».

    Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия – Африка пройдут в Москве 28–29 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о подготовке Владимира Путина к саммитам Форума стран – экспортеров газа и «Россия – Африка».

    В воскресенье посольство России в Центрально-Африканской Республике анонсировало визит президента ЦАР Фостен-Арканжа Туадеры в Москву для участия в форуме.

    В пятницу заместитель министра иностранных дел России Георгий Борисенко и посол Египта Хамди Шаабан обсудили вопросы подготовки предстоящего саммита.

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    27 октября 2026, 16:12 • Новости дня
    Президент Мозамбика выразил желание укреплять экономические связи с Россией

    Президент Мозамбика Шапу выразил желание укреплять экономические связи с Россией

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Мозамбика Даниэл Шапу заявил о намерении развивать отношения с Россией в сфере экономики, подчеркнув заинтересованность республики в притоке инвестиций.

    Шапу, который прибыл в Москву для участия в восьмом саммите Форума стран – экспортеров газа и в третьем саммите Россия – Африка, отметил, что планирует укреплять экономические связи с Россией, передает ТАСС.

    «Сотрудничество России и Мозамбика имеет давнюю историю, оно зародилось в годы национально-освободительной борьбы», – заявил политик на пресс-конференции в Москве.

    По словам главы государства, главная цель его визита заключается в расширении торгово-экономического взаимодействия России и Мозамбика. Африканская страна планирует увеличивать объемы добычи и экспорта газа, поэтому страну интересует профильный российский опыт. Среди других перспективных направлений партнерства названы сельское хозяйство, образование и высокие технологии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев назвал Мозамбик надежным и проверенным временем партнером России в Африке.

    В начале месяца посол республики в Москве Жозе Матеуш Муария Катупха пригласил российские компании принять участие в строительстве гидроэлектростанций.

    В прошлом году Шапу объявил о планах расширять взаимодействие с Москвой для борьбы с терроризмом и укрепления безопасности.

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    27 октября 2026, 17:13 • Новости дня
    «Уралхим» решил нарастить поставки удобрений в Африку

    «Уралхим» запланировал довести экспорт удобрений в Африку до 2 млн тонн

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Группа «Уралхим» в ближайшие годы намерена поставлять на африканский континент не менее 1 млн тонн удобрений ежегодно с перспективой увеличения объемов вдвое.

    «Уралхим» в ближайшие годы собирается обеспечивать страны Африки не менее чем 1 млн тонн удобрений ежегодно и планирует довести объем продаж до 2 млн тонн в обозримой перспективе, сообщили ТАСС в компании.

    В преддверии форума Россия – Африка в группе отметили, что достижение этих показателей возможно по мере развития эффективных систем дистрибуции и логистической инфраструктуры внутри континента.

    За последние семь лет производитель увеличил продажи на африканском направлении в десять раз: со 100 тыс. тонн в 2018 году до примерно 1 млн тонн в 2025 году. В результате компания вошла в пятерку крупнейших поставщиков удобрений на континент.

    Кроме того, в период с 2022 по 2024 год предприятие безвозмездно передало африканским государствам около 135 тыс. тонн гуманитарных грузов, взяв на себя связанные с поставками транспортные расходы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной эксперты спрогнозировали рост поставок российских удобрений в Гану на 30%.

    В апреле Россия безвозмездно предоставила Нигеру крупную партию минеральных удобрений.

    Ранее «Уралкалий» договорился о поставках хлористого калия в Китай.

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    27 октября 2026, 19:02 • Новости дня
    Президент Бурунди прибыл в Москву для участия в саммите Россия – Африка

    Президент Бурунди Ндайишимийе прибыл в Москву на саммит Россия – Африка

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Республики Бурунди Эварист Ндайишимийе прилетел в Москву для участия в третьем саммите Россия – Африка.

    Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия – Африка пройдут в Москве 28–29 октября, передает РИА «Новости».

    В четверг Владимир Путин проведет ряд двусторонних встреч с африканскими лидерами, в том числе с президентом Бурунди.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что президент Владимир Путин и Эварист Ндайишимийе выступят на первом пленарном заседании третьего саммита Россия – Африка в Москве.

    В тот же день помощник президента анонсировал торжественный прием от имени Путина в Грановитой палате Кремля 28 октября.

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    27 октября 2026, 18:18 • Новости дня
    Президент Намибии прибыла в Москву на саммит Россия – Африка

    Президент Намибии Нанди-Ндайтва прибыла в Москву на саммит Россия – Африка

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Намибии Нетумбо Нанди-Ндайтва прибыла в Москву для участия в третьем саммите Россия – Африка.

    Глава Намибии примет участие в предстоящем третьем саммите Россия – Африка, который пройдет в Москве 28–29 октября, передает РИА «Новости».

    Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщал, что 29 октября президент Владимир Путин проведет встречу с лидером Намибии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник администрация президента Намибии сообщила о вылете Нетумбо Нанди-Ндаитвы в Москву.

    Помощник президента Юрий Ушаков сообщил о торжественном приеме в Грановитой палате Кремля 28 октября в честь участников саммита.

    В пятницу мэрия столицы анонсировала ограничение движения в центре Москвы из-за проведения мероприятия.

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    27 октября 2026, 14:26 • Новости дня
    Михеев заявил о перспективах военно-технического сотрудничества с Африкой

    «Рособоронэкспорт» назвал Африку одним из самых перспективных регионов для ВТС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Африка рассматривается как один из наиболее перспективных регионов для развития военно-технического сотрудничества, ее портфель заказов составляет около 30% от общего объема контрактов компании, заявил гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев.

    «Рособоронэкспорт» рассматривает Африку как один из наиболее перспективных регионов мира по развитию военно-технического сотрудничества. Текущий портфель заказов со странами континента составляет около 30% от общего объема подписанных контрактов компании, – сообщил Михеев.

    По его словам, Россия помогает укреплять обороноспособность африканских стран, передает РИА «Новости».

    На предстоящем третьем саммите Россия – Африка, который состоится в Москве 28–29 октября, будут представлены новейшие решения в сфере безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что президент Владимир Путин на форуме даст оценку перспективам развития отношений.

    В июле замглавы МИД РФ Георгий Борисенко заявил, что Россия помогает африканским странам учиться применять военную технику.

    В прошлом году Михеев рассказал о портфеле контрактов стоимостью около 4 млрд долларов.

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    27 октября 2026, 16:49 • Новости дня
    Глава МИД Замбии прибыл в Москву

    Глава МИД Замбии Муламбо Хаимбе прибыл в Москву на саммит Россия – Африка

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр иностранных дел Республики Замбия Муламбо Хаимбе прибыл в Москву для участия в третьем саммите Россия – Африка.

    Самолет с главой МИД Замбии приземлился в одном из аэропортов российской столицы, передает РИА «Новости».

    Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия – Африка пройдут в Москве 28–29 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Мадагаскара Микаэль Рандрианирина прибыл в Москву для участия в саммите Россия – Африка.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала о попытках отговорить иностранных гостей от поездки в столицу.

    Она также сообщила о работе России и стран Африки по упрощению визового режима.

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    27 октября 2026, 18:55 • Новости дня
    Президент Конго прибыл в Москву на саммит Россия – Африка

    Президент Конго Сассу-Нгессо прибыл в Москву на саммит Россия – Африка

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо прибыл в Москву для участия в третьем саммите Россия – Африка.

    Сассу-Нгессо прилетел в российскую столицу на третий саммит Россия – Африка, который состоится 28 и 29 октября, передает РИА «Новости».

    По словам помощника президента России Юрия Ушакова, Владимир Путин планирует провести встречу с конголезским лидером в среду.

    Предыдущий визит Сассу-Нгессо в Москву состоялся в апреле и стал его первой зарубежной поездкой в качестве главы государства после инаугурации. В ходе того государственного визита прошли двусторонние переговоры с российским лидером.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Намибии Нетумбо Нанди-Ндаитва прибыла в Москву для участия в третьем саммите Россия – Африка.

    Президент Республики Мадагаскар Микаэль Рандрианирина прилетел в российскую столицу для участия в предстоящем третьем саммите Россия – Африка.

    В понедельник президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема Мбасого прибыл в российскую столицу для участия в третьем саммите Россия – Африка.

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    28 октября 2026, 06:38 • Новости дня
    МИД рассказал об ответе на ужесточение визового режима ЕС

    Замглавы МИД Грушко исключил запрет на выдачу виз европейцам

    МИД рассказал об ответе на ужесточение визового режима ЕС
    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Россия не планирует отвечать зеркальными мерами на возможное ужесточение Евросоюзом визового режима и не станет полностью запрещать въезд европейцам, заявил замглавы МИД России Александр Грушко.

    «Мы можем, конечно же, придумать какие-то ограничения, но я не думаю, что мы пойдем на какой-то тотальный запрет. Мы этим никогда не занимались», – сказал Грушко РИА «Новости».

    Дипломат подчеркнул, что слово «зеркальность» неправильно отражает российскую политику. По его словам, Москва не намерена повторять чужие глупости.

    Ранее министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна призвал страны Евросоюза прекратить выдачу туристических виз россиянам. С аналогичным обращением к Еврокомиссии выступила глава МИД Финляндии Элина Валтонен. Ожидается, что Брюссель представит новые визовые ограничения в начале 2027 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Чехии Петр Мацинка сообщил об отказе большинства государств ЕС поддерживать инициативу Финляндии по полному прекращению выдачи туристических виз россиянам.

    Министр юстиции Швеции Гуннар Стрёммер анонсировал подготовку Еврокомиссией предложений по ужесточению выдачи виз гражданам России. Politico узнала, что Еврокомиссия запланировала ограничить турвизы для россиян.


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