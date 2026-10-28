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    28 октября 2026, 06:51 • Новости дня

    Гособвинение запросило 13,5 лет колонии экс-прокурору Приморья за растрату

    Для экс-прокурора Приморского края запросили 13,5 лет лишения свободы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Первомайском районном суде Владивостока гособвинение запросило 13 лет и шесть месяцев колонии строгого режима для бывшего прокурора Приморского края Валерия Василенко по делу о хищениях на «Восточной верфи».

    В ходе прений сторон прокурор попросил назначить бывшему руководителю надзорного ведомства региона длительный срок лишения свободы и штраф в 900 тыс. рублей, передает ТАСС со ссылкой на руководителя объединенной пресс-службы судов Приморского края Елену Оленеву.

    «Прокуратура запросила для Василенко 13 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом 900 тыс. рублей, ограничением свободы на 1,5 года и лишением госнаград», – сообщила Оленева.

    Также обвинение запросило сроки для других фигурантов уголовного дела. Олегу Зубахину попросили назначить 11 лет и шесть месяцев колонии общего режима со штрафом 1,2 млн рублей, Яне Поливоде – девять лет и шесть месяцев колонии со штрафом 800 тыс. рублей. Виталию Широкову и Сергею Кралевичу прокуратура запросила семь лет и шесть месяцев и семь лет лишения свободы соответственно, а также штрафы по 400 тыс. рублей каждому.

    Подсудимые обвиняются в создании преступного сообщества, мошенничестве, растрате имущества АО «Восточная верфь» и легализации незаконных доходов. Гособвинение потребовало конфисковать полученные преступным путем 46 млн рублей и сохранить арест на имущество фигурантов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Генпрокуратура потребовала конфисковать активы бывшего прокурора Приморского края Валерия Василенко.

    26 октября 2026, 15:37 • Новости дня
    Генпрокурор потребовал запретить украинское движение «Желтая лента»

    Генпрокурор Гуцан потребовал признать украинскую «Желтую ленту» экстремистской

    Tекст: Денис Тельманов

    Генпрокурор Александр Гуцан обратился в Верховный суд с иском о признании украинского общественного объединения «Желтая лента» экстремистским и запрете его деятельности на территории страны.

    Верховный суд России рассмотрит административное дело по иску Генпрокуратуры 12 ноября, заседание начнется в 10:00, передает РИА «Новости» со ссылкой на Минюст. Иск подан в отношении украинского общественного объединения «Громадська органiзацiя «Жовта Стрiчка» («Общественная организация «Желтая Лента»).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле генпрокурор Александр Гуцан заявил об увеличении в два раза за прошедший год количества детей, вовлеченных в экстремистскую и террористическую деятельность.

    В прошлом году он подал иск в Верховный суд с требованием признать польскую организацию «Съезд народных депутатов» террористической и запретить ее деятельность в стране.

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    26 октября 2026, 20:52 • Новости дня
    У бывшего замглавы МВД Ставрополья потребовали изъять активы на 1,2 млрд рублей

    Tекст: Валерия Городецкая

    Промышленный районный суд Ставрополя принял к рассмотрению иск об обращении в доход государства имущества бывшего заместителя начальника главного управления МВД по региону Виталия Ченцова на сумму более 1,2 млрд рублей.

    Иск был подан исполняющим обязанности прокурора Ставропольского края. Помимо Ченцова, ответчиками выступают еще четыре человека, следует из данных судебной картотеки, которые приводит ТАСС.

    Предварительное судебное заседание назначено на 2 ноября.

    Как сообщили в оперативных службах региона, речь идет о взыскании имущества общей стоимостью свыше 1,2 млрд рублей. «Речь идет о взыскании имущества в доход государства общей стоимостью совокупно свыше 1,2 млрд рублей», – рассказал источник агентства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Петроградский суд Петербурга обратил в доход государства более 170 млн рублей, недвижимость и автомобили разыскиваемого бывшего главы управления собственной безопасности регионального главка МВД Алексея Васильева.

    В начале месяца Генпрокуратура подала иск об обращении в доход государства активов бывшего судьи Темрюкского районного суда Краснодарского края Евгения Метелкина.

    В прошлом месяце прокуратура потребовала взыскать незаконно полученные активы на сумму более 1,4 млрд рублей с бывшего мэра Ессентуков Константина Скоморохина.

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    27 октября 2026, 17:11 • Видео
    Переговорщики от Европы дозвонились до Кремля

    Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере и президентом Финляндии Александром Стуббом. Брюссель выбрал их в качестве гонцов. Чего добиваются европейцы?

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    27 октября 2026, 17:19 • Новости дня
    Схему вывоза военных-дезертиров за границу раскрыли на Украине

    На Украине военным помогали бежать за границу за 12 тыс. долларов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) раскрыла схему вывоза дезертиров за границу, участники которой брали по 12 тыс. долларов с человека за помощь в побеге.

    Группа лиц из Харьковской области помогала военным дезертировать, вывозила их из зоны боевых действий и организовывала незаконное пересечение границы, пишет РИА «Новости» со ссылкой на украинскую погранслужбу.

    Услуги предлагал администратор тематического Telegram-канала. Подозреваемые доставляли военных на автомобилях к месту сбора в городе Умань Черкасской области, откуда планировалось везти их к приграничью.

    Двух организаторов перевозок задержали и обвинили в содействии дезертирству, прокуратура запросила для них арест. Администратор канала и другие соучастники разыскиваются, следствие продолжается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Владимир Зеленский подписал законопроекты о продлении сроков действия военного положения и всеобщей мобилизации на Украине на 90 дней.

    В пятницу премьер-министр Украины Сергей Корецкий заявил о введении мобилизационных планов для предприятий с возможностью бронирования работников.

    В четверг уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил о покупке украинскими военнообязанными детей у многодетных семей для выезда за границу и уклонения от мобилизации.

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    26 октября 2026, 18:15 • Новости дня
    Рабочий погиб при падении с высоты на предприятии в Москве

    Tекст: Валерия Городецкая

    На предприятии, расположенном на северо-востоке Москвы, рабочий сорвался с высоты и получил травмы, несовместимые с жизнью, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

    «По предварительным данным, 26 октября на территории предприятия на северо-востоке Москвы рабочий упал с высоты. Мужчина скончался», – говорится в сообщении ведомства в Max.

    В настоящее время по факту несчастного случая проводится процессуальная проверка для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе в результате падения с высоты девятого этажа на строительной площадке на севере столицы погиб рабочий.

    В апреле один человек скончался из-за срыва сотрудников подрядной организации с высоты на объекте по улице Автозаводской.

    Весной в прокуратуре города сообщили о гибели двух человек в результате падения с высоты на одном из строительных объектов Москвы.

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    27 октября 2026, 14:02 • Новости дня
    Прокурор запросил пожизненный срок за убийство семьи бизнесмена Казаряна

    Гособвинение запросило пожизненный срок за убийство семьи бизнесмена в Москве

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Прокуратура попросила суд приговорить к пожизненному лишению свободы Алексея Мельничука, обвиняемого в жестоком убийстве жены и дочери столичного бизнесмена Хорена Казаряна в 2015 году.

    Прокурор просит суд назначить пожизненное обвиняемому в убийстве жены и дочери бизнесмена в Москве Алексею Мельничуку. Следствие установило обстоятельства расправы над родственниками предпринимателя Хорена Казаряна в квартире на Шаболовке в столице.

    «Гособвинение просит на основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений окончательное назначить подсудимому наказание в виде пожизненного лишения свободы со штрафом в размере 900 тыс. рублей», – заявила РИА «Новости» руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

    По словам Нефедовой, гособвинение также попросило суд назначить фигуранту дела отбывание наказания в исправительной колонии особого режима.

    По версии следствия, в 2015 году обвиняемый проник в квартиру с целью ограбления. Внутри находились 41-летняя женщина и ее дочь. Преступник избил потерпевшую, нанес ей не менее 22 ударов колюще-режущим предметом, после чего ударил дочь не менее 16 раз тем же оружием и похитил ценности. Мужчина обвиняется в убийстве двух лиц с особой жестокостью, сопряженном с разбоем, и в разбое с незаконным проникновением в жилище.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин сообщил о восьми фигурантах дела об убийстве москвички по указанию мошенников.

    Ранее адвокат Игорь Сочиянц заявил о полном прекращении уголовного дела об убийстве в отношении бизнесмена Ильи Трабера.

    В июле следователи задержали подозреваемого в заказном убийстве пермского бизнесмена Александра Лукова.

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    26 октября 2026, 17:37 • Новости дня
    Ребенок выжил при падении из окна третьего этажа в Москве

    В Москве двухлетняя девочка выжила при падении из окна третьего этажа

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Двухлетний ребенок остался жив после падения из окна квартиры на улице Полярной в Москве и был экстренно доставлен в больницу, сообщила столичная прокуратура.

    По факту произошедшего проводится процессуальная проверка, сообщается в канале прокуратуры Москвы в Max. Установление всех обстоятельств инцидента взято на контроль.

    Ведомство призвало родителей не оставлять детей без присмотра в помещениях с открытыми окнами. Взрослым рекомендовали отодвинуть мебель от подоконников и установить специальные блокираторы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в Ульяновске правоохранительные органы начали проверку после падения ребенка из окна восьмого этажа.

    В прошлом месяце в Ханты-Мансийском автономном округе полуторагодовалый ребенок выпал из окна девятого этажа.

    Летом в Саратове двухлетний мальчик выжил после падения из окна квартиры на третьем этаже.

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    26 октября 2026, 21:55 • Новости дня
    Суд утвердил конфискацию 10,6 млн рублей у экс-главы Минсельхоза Карелии

    Tекст: Денис Тельманов

    Верховный суд Карелии оставил без изменения решение суда первой инстанции о конфискации 10,6 млн рублей, полученных в качестве взятки, у бывшего министра сельского хозяйства республики Владимира Лабинова.

    Инстанция отклонила жалобу защиты на решение об обращении незаконно полученных средств в доход государства, передает ТАСС. В феврале 2025 года Петрозаводский городской суд признал Владимира Лабинова виновным по делу о коррупции. Бывшего главу ведомства приговорили к 15 годам колонии строгого режима и оштрафовали на 106,4 млн рублей.

    Общая сумма взяток, полученных экс-министром, составила 10,6 млн рублей. Суд первой инстанции постановил конфисковать эти деньги в полном объеме, после чего защита попыталась оспорить приговор.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник обвинение запросило 15 лет колонии строгого режима для бывшего министра здравоохранения Архангельской области Александра Герштанского.

    В апреле суд конфисковал 45 млн рублей у бывшего заместителя министра обороны Павла Попова.

    В феврале бывшего министра сельского хозяйства Бурятии Галсана Дареева признали виновным в получении взяток и превышении полномочий.

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    26 октября 2026, 20:46 • Новости дня
    Прокурор запросил 15 лет колонии экс-главе Минздрава Архангельской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Обвинение запросило 15 лет колонии строгого режима и штраф в размере 400 млн рублей для бывшего министра здравоохранения Архангельской области Александра Герштанского.

    Герштанский обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и подозревается в получении взятки в особо крупном размере, пишет ТАСС. «Запрошено 15 лет колонии строгого режима, штраф в 400 млн рублей, а также запрет занимать госдолжности на 12 лет», – сообщили в Октябрьском районном суде Архангельска.

    Бывший министр возглавлял ведомство с 2020 года и ушел в отставку 19 сентября 2025 года. Через два дня суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

    Обвинение также запросило 10 лет колонии строгого режима и штраф в 100 млн рублей для бывшего директора регионального ГУП «Фармация» Алексея Литвинюка, которого обвиняют в передаче особо крупной взятки. Ему хотят запретить занимать госдолжности в течение шести лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае суд назначил реальный тюремный срок бывшему министру природных ресурсов Оренбургской области Александру Самбурскому по делу о взятках.

    В апреле бывший руководитель фармдистрибьютора «Профитмед» Дмитрий Свирин получил семь с половиной лет лишения свободы за крупное мошенничество.

    В сентябре прошлого года бывшего главу архангельского Минздрава заключили под стражу на два месяца по делу о злоупотреблении должностными полномочиями.

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    27 октября 2026, 14:10 • Новости дня
    Дорожники задержаны в Челябинске по делу о нарушениях на трассе М-5 «Урал»

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Челябинске задержали сотрудников челябинского филиала Уралуправтодора и управления дорог «Южный Урал» по делу о нарушениях на сумму более 110 млн рублей при реконструкции трассы М-5 «Урал».

    Сотрудники региональных управлений ФСБ и ГСУ СК задержали четырех человек. В их числе начальник отдела подготовки строительства, развития и ремонта автомобильных дорог челябинского филиала Уралуправтодора, а также бывший начальник отдела капитального строительства и бывший главный инженер управления дорог «Южный Урал», пишет ТАСС.

    В отношении них возбуждено уголовное дело о превышении полномочий. По версии силовиков, с 2018 по 2020 год они приняли работы по строительству и реконструкции трассы М-5 «Урал» стоимостью 3,2 млрд рублей с нарушениями и отклонениями от проекта. Ущерб оценивается не менее чем в 110 млн рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Советский районный суд Челябинска вынес приговор бывшему начальнику правового управления регионального Министерства дорожного хозяйства и транспорта за растрату при строительстве трасс.

    В марте в Челябинске задержали двух чиновников по подозрению в злоупотреблении полномочиями с ущербом бюджету в 150 млн рублей.

    В мае прошлого года ФСБ задержала главу правового управления регионального минтранса Анну Курьянову и главу ОГКУ «Челябинскавтодор» Наталью Чеснокову по делу о растрате.

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    27 октября 2026, 19:07 • Новости дня
    Генпрокурор России прибыл с рабочим визитом в Азербайджан

    Генпрокурор России Гуцан прибыл с рабочим визитом в Азербайджан

    Tекст: Валерия Городецкая

    Генеральный прокурор России Александр Гуцан прибыл в Баку для участия в третьей министерской конференции Организации исламского сотрудничества (ОИС) по противодействию коррупции.

    Глава российского надзорного ведомства планирует провести ряд двусторонних встреч с руководителями антикоррупционных служб государств – членов ОИС, а также встретиться с генеральным прокурором Азербайджана, сообщается в канале Генпрокуратуры в Max.

    Организация исламского сотрудничества была создана в 1969 году. В нее входят 57 государств, Россия имеет статус наблюдателя.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле Генпрокуратура России составила криминологический портрет типичного российского коррупционера.

    В прошлом году Генпрокуратура России заявила о поддержании постоянных контактов с Генпрокуратурой Азербайджана.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о продолжении диалога между руководителями Следственного комитета России и Генпрокуратуры Азербайджана.

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    26 октября 2026, 21:07 • Новости дня
    Главе «Нармяспрома» продлили арест по делу о поставках тушенки для СВО

    Суд продлил арест гендиректору «Нармяспрома» за хищения на поставках для СВО

    Tекст: Вера Басилая

    Военный суд продлил до февраля арест генеральному директору ООО «Нармяспром» Алексею Баранову по делу о масштабных хищениях при поставках мясных консервов в зону спецоперации.

    Срок содержания под стражей генерального директора ООО «Нармяспром» Алексея Баранова продлен до 10 февраля 2027 года, передает РИА «Новости».

    Главное военное следственное управление расследует дело о хищении 700 млн рублей. Помимо Алексея Баранова, по делу арестованы бывший начальник управления департамента ресурсного обеспечения Минобороны полковник Виктор Таразевич, коммерческий директор «Нармяспрома» Дмитрий Вислобоков и предприниматель Дмитрий Мизгир.

    В розыск объявлены генеральный директор МПК «Селятино» Артем Барышков и технолог Зинаида Грищук.

    По версии следствия, фигуранты снизили стоимость тушенки за счет использования более дешевых ингредиентов, не предусмотренных стандартами. Комплексная экспертиза подтвердила несоответствие поставленной продукции ГОСТу, однако обвиняемые не признают свою вину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу коммерческого директора компании «Нармяспром» Дмитрия Вислобокова решили отправить на госпитализацию из следственного изолятора.

    В пятницу следствие отклонило ходатайство защиты о переквалификации обвинения Вислобокову.

    На прошлой неделе в рамках расследования назначили судебную бухгалтерскую экспертизу.

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    27 октября 2026, 14:05 • Новости дня
    Чиновников в Ростовской области заподозрили в продаже мест на закрытых кладбищах

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В городе Шахты Ростовской области силовики пресекли деятельность муниципальных служащих, которые вместе с коммерсантами за денежное вознаграждение организовывали похороны на закрытых кладбищах, сообщили в региональном управлении ФСБ.

    По версии следствия, подозреваемые в сговоре с представителями коммерческих структур за деньги производили захоронения на недействующих кладбищах города, передает ТАСС со ссылкой на ФСБ.

    «В настоящее время проводятся обыски по местам жительства фигурантов уголовного дела и в администрации города Шахты», – рассказали в пресс-службе управления.

    В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий. В данный момент решается вопрос об избрании им меры пресечения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в этом месяце источник в правоохранительных органах сообщил о возбуждении второго уголовного дела в отношении бывшего заместителя губернатора Ростовской области Владимира Окунева.

    В прошлом году в связи с превышением им полномочий и ограничением конкуренции началось еще одно расследование.

    В начале прошлого года УФСБ по Ростовской области завело дело о превышении полномочий против министра сельского хозяйства региона Константина Рачаловского.

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    26 октября 2026, 12:28 • Новости дня
    Прокуратура потребовала завести уголовное дело на правозащитницу Каретникову

    Прокуратура потребовала возбудить дело против правозащитницы Каретниковой

    Tекст: Вера Басилая

    Прокуратура Москвы требует возбудить уголовное дело об уклонении от обязанностей иностранного агента в отношении правозащитницы Анны Каретниковой (признана иностранным агентом).

    В следственные органы направлено требование возбудить уголовное дело против правозащитницы Анны Каретниковой из-за уклонения от обязанностей иностранного агента, сообщает в Max прокуратура Москвы.

    Отмечается, что дело предлагается возбудить по статьям об уклонении от исполнения обязанностей об иностранных агентах и об участии в деятельности экстремистской организации.

    Прокуратура Москвы направила в следственные органы материалы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела в отношении журналиста Михаила Зыгаря (признан в России иноагентом).

    Московский мировой суд вынес заочный приговор руководителю издания «Медиазона» (СМИ-иноагент) Сергею Смирнову (иноагент), назначив ему наказание в виде лишения свободы за уклонение от исполнения обязанностей иностранного агента.

    В прошлом месяце уголовное дело об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента против актера Семена Трескунова передали в московский суд.


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    26 октября 2026, 11:04 • Новости дня
    Экс-совладельцы концерна «Покровский» заочно получили по 24 года за рейдерство

    Экс-совладельцев концерна «Покровский» заочно приговорили к 24 годам тюрьмы

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Суд в Москве заочно приговорил бывших совладельцев концерна «Покровский» Аркадия Чебанова и Андрея Коровайко к 24 годам лишения свободы каждого по делу о рейдерском захвате агрокомплекса «Кущевский», сообщил источник в правоохранительных органах.

    «Коровайко назначено 24 года колонии строгого режима со штрафом около 303 млн рублей, Чебанову – 24 года колонии строгого режима со штрафом около 432 млн рублей», – заявил источник РИА «Новости».

    Коровайко и Чебанов признаны виновными в организации преступного сообщества, вымогательстве, мошенничестве и других преступлениях.

    Кроме того, конфискованы средства в размере почти 178 млн рублей, удовлетворен иск о компенсации морального вреда на 150 млн рублей. Арест на имущество фигурантов сохранен. Ранее активы лидеров ОПГ и связанных с ними лиц на сумму более 500 млрд рублей были обращены в доход государства. В настоящее время Коровайко и Чебанов находятся в международном розыске.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе суд в Москве приговорил участника банды «Покровские» Сергея Ечкалова к 20 годам колонии строгого режима по делу о попытке рейдерского захвата агрокомплекса.

    Бывший вице-губернатор Кубани Андрей Коробка и экс-депутат регионального парламента оказались замешаны в незаконном присвоении активов крупного сельскохозяйственного предприятия. За несколько дней до этого при обыске в усадьбе Коробки обнаружили миллионы в валюте и рублях.

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    27 октября 2026, 13:15 • Новости дня
    Бывший чиновник в Китае получил смертный приговор за взятки на 65 млн долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Бывший член парткома Госкомитета КНР по регулированию рынка ценных бумаг Ван Хуэймин приговорен к смертной казни с отсрочкой на два года за коррупционные преступления.

    Суд в Китае признал бывшего члена парткома Госкомитета КНР по регулированию рынка ценных бумаг Ван Хуэймина виновным во взяточничестве на сумму более 65,4 млн долларов, передает РИА «Новости» со ссылкой на Центральное телевидение Китая (CCTV).

    Следствие установило, что с 1998 по 2025 год подсудимый пользовался служебным положением на различных должностях для незаконного обогащения. Ван Хуэймин приговорен к пожизненному лишению политических прав, а все его личное имущество подлежит изъятию в пользу государства.

    Отмечается, что если после истечения двухлетней отсрочки смертный приговор будет заменен на пожизненное лишение свободы, бывший чиновник не получит права на условно-досрочное освобождение.

    В январе председатель КНР Си Цзиньпин назвал ситуацию с коррупцией в стране сложной и напряженной. Он призвал решительно искоренять взяточничество на всех уровнях и лишать злоумышленников укрытия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник власти Китая инициировали дела о коррупции в отношении 73 руководителей на уровне провинции или министерства.

    Летом бывшего генерального директора Китайской национальной ядерной корпорации Гу Цзюня исключили из рядов Коммунистической партии по аналогичному обвинению.

    В прошлом году китайский суд назначил смертную казнь другому высокопоставленному чиновнику за взятки на сумму почти 48 млн долларов.

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