США направили в Израиль дополнительную систему ПВО Patriot

Американские вооруженные силы решили направить систему в Израиль, передает ТАСС со ссылкой на газету The Wall Street Journal.
В следующем месяце на Ближний Восток прибудет дополнительная авианосная группа. Она присоединится к примерно 20 военным кораблям США, которые уже находятся в регионе.
Эти шаги призваны предоставить президенту США Дональду Трампу различные варианты действий в случае возобновления военной операции против Ирана. Ранее американская администрация фактически сигнализировала о переходе к попытке экономического удушения исламской республики посредством санкций.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду США предупредили арабские страны Персидского залива о возможной военной кампании против Ирана.
Затраты американской стороны на ведение боевых действий достигли 47 млрд долларов.
Во вторник боевая авиация США сосредоточила вблизи Ирана около 250 боевых самолетов.