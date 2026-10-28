Ливия захотела упростить въезд для российских туристов

Ливия решила упростить въезд для туристов из России

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Мы поддерживаем развитие электронных виз и возможность дальнейшего упрощения процедур въезда для российских туристов и инвесторов при участии компетентных государственных органов», – заявил аль-Фаззани, передает РИА «Новости».

По его словам, развитие туристических обменов предполагает облегчение поездок, продвижение туристических направлений, участие в выставках и расширение деловых контактов.

Министр отметил, что возможность запуска прямых авиарейсов между Россией и Ливией обсуждалась на заседании российско-ливийской межправительственной комиссии в апреле 2026 года. Конкретная дата начала полетов пока не согласована.

Аль-Фаззани добавил, что Ливия также заинтересована в работе иностранных археологических миссий и в привлечении инвестиций в развитие туристической инфраструктуры вокруг многочисленных археологических памятников страны. В Ливии возобновилась деятельность ряда иностранных археологических экспедиций в сотрудничестве с Управлением древностей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила об успешной работе России и стран Африки по упрощению визового режима.

В понедельник председатель Президентского совета Ливии Мухаммед аль-Менфи планировал провести встречу с президентом Владимиром Путиным в ходе визита в Москву.

Также Москву по приглашению российского правительства посетил замкомандующего Ливийской национальной армией Саддам Хафтар.