МВД раскрыло схему обмана пенсионеров с бесплатными лекарствами

МВД: Мошенники обманывают пенсионеров с бесплатными лекарствами

Tекст: Катерина Туманова

В МВД пояснили, что сначала злоумышленник звонит пожилому человеку под видом работника поликлиники. Он предлагает пройти флюорографию и получить бесплатные лекарства, для чего просит назвать номер СНИЛС или другие персональные данные, передает ТАСС.

Спустя некоторое время жертве звонит другой человек от лица сотрудников военной прокуратуры, ФСБ или других силовых структур. Он сообщает, что данные пенсионера якобы попали к преступникам, которые теперь оформляют доверенности на гражданина Украины для выполнения операций с деньгами.

Жертву убеждают, что банковские переводы уже готовятся, но сбережения можно защитить, если самостоятельно снять все деньги и передать их уполномоченному лицу. Введенный в заблуждение пожилой человек рискует лишиться средств, если будет следовать указаниям злоумышленников.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в управлении по борьбе с киберпреступлениями МВД сообщили об использовании аферистами подставных адвокатов.

Телефонные мошенники начали звонить российским пенсионерам от имени Социального фонда с предложением перерасчета трудового стажа.

Банк России раскрыл методы выманивания сбережений у пенсионеров под видом сотрудников госструктур.