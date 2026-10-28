Посол заявил о намерении Сомали развивать военное сотрудничество с Россией

Сомали решило развивать военное сотрудничество с Россией

Tекст: Дмитрий Зубарев

«В состав делегации Сомали, которая примет участие в третьем саммите Россия-Африка, включен министр обороны, что свидетельствует о намерении наших сомалийских друзей развивать взаимодействие с Россией в этой области», – сказал дипломат РИА «Новости».

Литвинчук добавил, что в мае стороны подписали соглашение о военно-техническом сотрудничестве. Кроме того, на прошлой неделе в Москве успешно прошло первое заседание российско-сомалийской межправительственной рабочей группы по этому направлению.

Третий саммит Россия – Африка проходит в Москве 28 и 29 октября.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду министр иностранных дел Гвинеи-Бисау Фатумата Жао прибыла в Москву для участия в третьем саммите Россия – Африка.

Во вторник гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев заявил о перспективах военно-технического сотрудничества со странами континента.

Генеральный секретарь Союза арабского Магриба Тарак Бен Салем приехал в российскую столицу для участия в форуме.