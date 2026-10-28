Тиль Швайгер потерял паспорт перед съемками в Белоруссии

Немецкий актер Тиль Швайгер потерял паспорт перед съемками фильма в Белоруссии

Tекст: Дмитрий Зубарев

Фильм снимался на территории Белоруссии, Швайгер исполнил в нем одну из главных ролей – священника. По словам Звонцова, картину решили снимать на английском языке, чтобы выйти за пределы российского и белорусского рынков, передает РИА «Новости».

«Мы его уже ждем, он должен прилететь через два дня, он летел с Майорки через Турцию. И мы узнаем, что он теряет паспорт. Он не остановился. И получается, что мы его дождались», – рассказал режиссер.

Из-за потери документа съемочной группе пришлось срочно менять производственный план. Однако проблему удалось решить довольно быстро. «Видимо, какие-то есть у него там подвязки, человек известный. И буквально в течение недели уже был у него готов паспорт, и он снова вылетел к нам», – отметил Звонцов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник стало известно, что Тиль Швайгер снялся в новом российско-белорусском психологическом триллере «Бочка».