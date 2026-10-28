Явка на парламентских выборах в Израиле стала рекордной с 1999 года

Итоговая явка на парламентских выборах в Израиле достигла 77,7%

Tекст: Катерина Туманова

На выборах в Израиле проголосовали 5,7 млн граждан из 7,3 млн, имеющих право голоса. Явка на 7,1% превысила показатель выборов 2022 года, передает РИА «Новости».

По предварительным данным экзитполов, ни правящая коалиция во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху, ни оппозиционный блок под руководством Гади Айзенкота не получают большинства в 120-местном Кнессете. Оппозиционный блок может рассчитывать на 52 мандата, правящая коалиция – на 50.

Большинство опросов указывает на то, что партия Нетаньяху «Ликуд» получит наибольшее количество мест – от 24 до 25 мандатов, а партия Айзенкота «Яшар» станет второй с 21–22 мандатами. Исход коалиционной борьбы могут решить арабские партии, которые набирают 17–18 мандатов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник оппозиционный блок во главе с Айзенкотом обошел партию премьер-министра Нетаньяху по данным экзитполов.

В понедельник Нетаньяху заявил о готовящихся попытках помешать парламентским выборам.

Посол Израиля исключил влияние выборов на отношения с Россией.

