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    28 октября 2026, 05:51 • Новости дня

    Подводный крейсер «Генералиссимус Суворов» выполнил пуск ракеты «Булава»

    Минобороны: Подлодка «Генералиссимус Суворов» запустила баллистическую ракету

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Атомный подводный крейсер стратегического назначения Тихоокеанского флота «Генералиссимус Суворов» произвел успешный пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Булава» из акватории Охотского моря.

    Стрельба велась из подводного положения. Учебный удар был нанесен по полигону Чижа в Архангельской области, передает ТАСС со ссылкой на Минобороны.

    «Экипаж атомного подводного ракетного крейсера стратегического назначения «Генералиссимус Суворов» проекта 955А «Борей-А» Тихоокеанского флота в соответствии с планом боевой подготовки выполнил стрельбу межконтинентальной баллистической ракетой «Булава» по полигону Чижа в Архангельской области», – сообщили в ведомстве.

    Второй серийный ракетоносец К-553 «Генералиссимус Суворов» относится к четвертому поколению атомоходов усовершенствованного проекта «Борей-А». В 2022 году подлодка вошла в состав ВМФ России, а в октябре 2023 года завершила переход к месту постоянного базирования на Камчатке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее глава МИД Белоруссии Максим Рыженков предостерег европейские страны напоминанием о российской ядерной триаде.

    Также президент Владимир Путин сообщил о включении укрепления ядерной триады в приоритеты новой госпрограммы вооружений.

    Кроме того, глава государства заявил о последовательной модернизации ядерной триады.

    27 октября 2026, 08:40 • Новости дня
    США заключили контракт на производство гиперзвуковых ракет AGM-183A

    Stars and Stripes: ВВС США заключили контракт на гиперзвуковые ракеты AGM-183A

    США заключили контракт на производство гиперзвуковых ракет AGM-183A
    @ Giancarlo Casem/Air Force/dvidshub.net

    Tекст: Мария Иванова

    ВВС США и компания Lockheed Martin подписали контракт на 694 млн долларов для производства гиперзвуковых ракет класса «воздух – земля» AGM-183A, сообщило издание Stars and Stripes.

    Соглашение продвинет программу ракет с этапа прототипирования до серийного выпуска и поставок в войска, передает РИА «Новости» со ссылкой на Stars and Stripes.

    Основным носителем ракет может стать стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress, также планируется испытать бомбардировщик B-1B Lancer. Дальность полета ракеты составляет тысячу миль (около 1,6 тыс. километров). Количество ракет и сроки поставок не уточняются, контракт был подписан 29 сентября.

    Программа ARRW стартовала в 2018 году, ракета относится к классу планирующих гиперзвуковых боеприпасов, уточняет Defense One.

    В октябре сообщалось, что США отстают от графика развертывания гиперзвуковой системы Dark Eagle более чем на три года, передает Bloomberg.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца американская компания Raytheon получила контракт на сумму до 24,4 млрд долларов на поставку ракет-перехватчиков для Военно-морских сил США.

    В августе оборонная компания Castelion привлекла более 1 млрд долларов для ускорения производства гиперзвукового оружия и систем противовоздушной обороны.

    Ранее американские военные сообщили о намерении поставить на боевое дежурство первую батарею новейших гиперзвуковых ракет.

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    27 октября 2026, 18:16 • Новости дня
    Лавров заявил об использовании Западом украинских военных для терактов в Сахеле

    Лавров: Запад использует украинских военных для терактов в Сахеле

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Ряд стран Запада подключает украинских военных для совершения диверсий и терактов в Сахеле, аналогичные схемы ранее применяли и в Ливии, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    «Все больше и больше свидетельств того, что некоторые западные столицы, включая и Париж, но не только, подключают украинских военнослужащих к выполнению террористических задач. Их туда привозят, их используют для организации диверсий», – приводит РИА «Новости» заявление Лаврова на встрече с главными редакторами африканских СМИ.

    По его словам, аналогичная схема использовалась в Ливии несколько месяцев назад.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Лавров заявил о привлечении кадровых военнослужащих киевского режима иностранными спонсорами к организации масштабных террористических атак в африканских государствах.

    В июле он сообщил о попытках властей Украины дестабилизировать ситуацию в дружественных России странах Африки.

    В июне глава МИД рассказал об активном использовании Парижем сил украинских вооруженных формирований и местных сепаратистов при попытках свержения законных правительств на континенте.

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    27 октября 2026, 17:11 • Видео
    Переговорщики от Европы дозвонились до Кремля

    Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере и президентом Финляндии Александром Стуббом. Брюссель выбрал их в качестве гонцов. Чего добиваются европейцы?

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    27 октября 2026, 17:19 • Новости дня
    Схему вывоза военных-дезертиров за границу раскрыли на Украине

    На Украине военным помогали бежать за границу за 12 тыс. долларов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) раскрыла схему вывоза дезертиров за границу, участники которой брали по 12 тыс. долларов с человека за помощь в побеге.

    Группа лиц из Харьковской области помогала военным дезертировать, вывозила их из зоны боевых действий и организовывала незаконное пересечение границы, пишет РИА «Новости» со ссылкой на украинскую погранслужбу.

    Услуги предлагал администратор тематического Telegram-канала. Подозреваемые доставляли военных на автомобилях к месту сбора в городе Умань Черкасской области, откуда планировалось везти их к приграничью.

    Двух организаторов перевозок задержали и обвинили в содействии дезертирству, прокуратура запросила для них арест. Администратор канала и другие соучастники разыскиваются, следствие продолжается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Владимир Зеленский подписал законопроекты о продлении сроков действия военного положения и всеобщей мобилизации на Украине на 90 дней.

    В пятницу премьер-министр Украины Сергей Корецкий заявил о введении мобилизационных планов для предприятий с возможностью бронирования работников.

    В четверг уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил о покупке украинскими военнообязанными детей у многодетных семей для выезда за границу и уклонения от мобилизации.

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    27 октября 2026, 15:10 • Новости дня
    ВСУ применили беспилотники со Starlink при атаке на Донецк

    Украинские военные атаковали Донецк беспилотниками с терминалами Starlink

    Tекст: Ольга Иванова

    Вооруженные силы Украины во время ночной атаки на Донецк использовали ударные беспилотные летательные аппараты, оборудованные терминалами спутниковой связи Starlink, сообщили местные власти.

    Украинские войска задействовали дроны самолетного типа для ударов по городу, передает РИА «Новости» со ссылкой на управление администрации главы и правительства Донецкой народной республики по вопросам документирования военных преступлений.

    «Украинские военные при ночной атаке на Донецк применили ударные БПЛА самолетного типа «Чаклун-В» и «Б-2», оснащенные терминалами Starlink», – говорится в сообщении ведомства.

    Мэр города Алексей Кулемзин уточнил, что в результате налета в Ленинском районе уничтожены более 20 автомобилей. Кроме того, в Куйбышевском районе получили повреждения здание больницы и медицинское оборудование.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье военный эксперт Юрий Кнутов допустил лишение украинской армии части возможностей по применению аппаратов из-за ограничений связи.

    В субботу американский предприниматель Илон Маск заявил о нарушении украинскими военными условий использования спутниковой связи Starlink для атак беспилотников.

    В четверг здание министерства угля и энергетики Донецкой народной республики получило серьезные повреждения в результате удара дрона.

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    27 октября 2026, 17:22 • Новости дня
    Британия и Польша договорились о совместных учениях в Балтийском море

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Лондон и Варшава планируют проводить совместные военные учения в Балтийском море, сообщило британское Минобороны по итогам визита главы ведомства Уэза Стритинга в Польшу и его переговоров с польским министром обороны Владиславом Косиняк-Камышем.

    Стороны также договорились укрепить военное сотрудничество для производства и разработки противовоздушных ракет следующего поколения, совместной разработки технологий беспилотников и средств борьбы с ними, а также обеспечения кибербезопасности, передает ТАСС.

    В Минобороны отметили, что договоренности были достигнуты перед учениями «коалиции желающих», которые пройдут в Польше в ноябре при участии тысяч военнослужащих.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш сообщил о заключении с Британией трехлетнего плана сотрудничества в оборонной сфере.

    В тот же день директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников заявил о ежедневном наращивании военной активности НАТО в Балтийском море.

    На прошлой неделе глава британского Минобороны Уэз Стритинг анонсировал масштабные учения в Польше для подготовки к возможному размещению войск на Украине.

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    27 октября 2026, 18:46 • Новости дня
    Молдавия захотела получить от Украины перехватчики БПЛА

    Премьер Молдавии Тофан: Кишинев намерен получить от Киева перехватчики дронов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Кишинев в рамках соглашения о военно-техническом сотрудничестве с Киевом рассчитывает получить украинские перехватчики дронов, заявил премьер-министр Молдавии Василий Тофан.

    Кишинев и Киев ранее заключили соглашение о военно-техническом сотрудничестве, которое предусматривает обмен опытом в сфере беспилотных летательных аппаратов, пишет РИА «Новости».

    «Украина каждый день тестирует новые технологии не в лабораториях, а на поле боя, и мы как страна с ограниченными ресурсами хотим убедиться, что приобретаем протестированные технологии по сниженным ценам. Мы хотим интенсификации этого сотрудничества… Хотим получить доступ, в том числе к перехватчикам дронов», – заявил Тофан.

    Глава правительства подчеркнул, что подобное соглашение не нарушает нейтрального статуса Молдавии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник премьер-министр Молдавии Василий Тофан сообщил о подписании соглашения о сотрудничестве в военно-технической сфере с Украиной.

    В воскресенье министр обороны Молдавии Анатолий Носатый заявил о планах внедрить систему акустических датчиков для обнаружения залетающих беспилотников.

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    27 октября 2026, 19:27 • Новости дня
    Белоусов проинспектировал применение дронов в группировке войск «Днепр»

    Минобороны: Белоусов проверил выполнение боевых задач группировкой «Днепр»

    Tекст: Вера Басилая

    Министр обороны Андрей Белоусов проверил выполнение боевых задач и применение ударных беспилотников воинскими частями группировки «Днепр» в зоне проведения спецоперации, сообщило Министерство обороны.

    В пункте управления Белоусов заслушал доклады командования по текущей обстановке и характеру действий противника, сообщает Минобороны.

    Командующий группировкой Михаил Теплинский доложил о поступлении в войска современных образцов вооружения, военной техники и экипировки. По данным ведомства, сформированные в этом году подразделения беспилотных систем показывают высокие результаты в разведке и огневом поражении украинских военных.

    Министру представили разработанные специалистами группировки беспилотники и наземные робототехнические комплексы, оснащаемые боевыми модулями. Кроме того, военные продемонстрировали основные средства противодействия дронам противника на линии боевого соприкосновения.

    По итогам инспекции Белоусов высоко оценил результаты боевой работы подразделений. Он поручил наращивать эффективность применения ударных беспилотных систем для уничтожения живой силы и техники противника при решении поставленных задач.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг глава Минобороны Андрей Белоусов заявил об особой опасности наращивания сил НАТО у границ Союзного государства.

    Ранее сообщалось, что бойцы группировки войск «Днепр» перекрыли проход в Крым для большинства беспилотников ВСУ.

    До этого бойцы группировки «Днепр» ликвидировали украинский пункт управления беспилотниками на правом берегу Днепра.

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    27 октября 2026, 14:52 • Новости дня
    Польша и Британия подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны

    Минобороны Польши: Варшава и Лондон подписали оборонный план на три года

    Tекст: Мария Иванова

    Польша и Великобритания заключили трехлетний план сотрудничества в оборонной сфере, сообщил польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш.

    «Мы только что подписали соглашение с господином министром обороны о сотрудничестве и планах по углублению взаимодействия в оборонной сфере на три года», – заявил Косиняк-Камыш на пресс-конференции.

    По его словам, для защиты Европы необходимо расширить возможности Польши и Соединенного Королевства. Министр отметил важность двусторонних отношений и стремление сделать роль Великобритании «более значимой и актуальной», передает РИА «Новости».

    Косиняк-Камыш добавил, что страны сотрудничают в разработке фрегата, создании систем ПВО и производстве 155-миллиметровых боеприпасов. Он также упомянул, что выбор шведских подводных лодок для Польши был сделан в рамках этого сотрудничества. Министр выразил желание запустить круглосуточное серийное производство в оборонной промышленности, чтобы извлечь реальные выгоды из достигнутых договоренностей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной премьер-министры Великобритании и Польши подписали соглашение о разработке боеприпасов и укреплении восточной границы НАТО.

    В прошлом году Великобритания и ряд европейских стран рассмотрели создание фонда совместных оборонных закупок. Лондон и Варшава начали переговоры о новом договоре для противодействия угрозам в Европе.

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    27 октября 2026, 16:59 • Новости дня
    Туск: США и НАТО выбрали Польшу для создания сервисного центра Patriot

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Соединенные Штаты и НАТО выбрали Польшу для размещения европейского центра по обслуживанию ракетных комплексов Patriot, заявил польский премьер-министр Дональд Туск.

    «Переговоры о создании сервисного центра для батарей Patriot приблизились к непосредственному финалу. Многое говорит о том, я не уполномочен делать официальное заявление, что Польша будет выбрана в качестве партнера для этого важного с точки зрения безопасности проекта», – заявил Туск перед заседанием кабинета министров. Его слова приводит ТАСС.

    В июле Польша, Германия, Нидерланды и Швеция на полях саммита НАТО в Анкаре подписали соглашение о создании в Европе центра по обслуживанию ракет PAC-3 для систем Patriot. Основным конкурентом Варшавы в этом проекте выступала ФРГ.

    Между тем, как писала газета ВЗГЛЯД, летом бывший министр обороны Мариуш Блащак заявил о дефиците ракет для систем противовоздушной обороны Patriot.

    В марте Варшава отказалась передавать Соединенным Штатам свои комплексы противоракетной обороны.

    Ранее Нидерланды решили разместить два зенитных ракетных комплекса Patriot в Польше.

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    27 октября 2026, 12:51 • Новости дня
    Польша приобрела датские радиолокационные системы для борьбы с дронами

    Датская компания Weibel поставит радиолокаторы для ПВО Польши на 84 млн евро

    Tекст: Мария Иванова

    Датская компания Weibel Scientific заключила контракт на сумму 84 млн евро с польским оборонным предприятием PIT-Radwar на поставку радиолокационных систем XENTA-M5 для борьбы с беспилотниками.

    Датский производитель Weibel Scientific поставит радиолокационные системы XENTA-M5 для польской системы противовоздушной обороны (ПВО). Соглашение с польской оборонной компанией PIT-Radwar стало крупнейшим в истории предприятия, передает ТАСС.

    По заявлению разработчика, оборудование способно обнаруживать, отслеживать и классифицировать широкий спектр воздушных угроз, включая низколетящие беспилотники и самолеты. Технику интегрируют в разрабатываемую национальную польскую программу борьбы с дронами SAN.

    «С выбором SAN радиолокационная технология Weibel будет играть центральную и решающую роль на оперативном сенсорном уровне и обеспечивать аэрофотосъемку, необходимую для эффективного реагирования», – прокомментировал сделку глава датской компании Петер Рёпке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в этом месяце Бундесвер запланировал закупить аппараты с сеткометами для обороны военных объектов.

    В прошлом месяце министры обороны Латвии, Литвы и Эстонии тайно направили в Еврокомиссию письмо с просьбой о выделении 500 млн евро на защиту от дронов.

    Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил о планах поставки Словакии системы борьбы с беспилотниками SAN.

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    27 октября 2026, 07:29 • Новости дня
    США заключили контракт на производство гиперзвуковых ракет AGM-183A

    ВВС США заказали производство гиперзвуковых ракет AGM-183A

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военно-воздушные силы США подписали контракт с компанией Lockheed Martin на 694 млн долларов для серийного производства и постановки на вооружение гиперзвуковых ракет AGM-183A.

    Соглашение с компанией Lockheed Martin на 694 млн долларов предусматривает серийное производство и постановку на вооружение гиперзвуковой ракеты воздушного базирования AGM-183A (ARRW). Контракт был подписан еще 29 сентября, но впервые об этом объявили только сейчас, передает «Интерфакс».

    Разработка ракеты ARRW с планирующим блоком является ключевой американской программой в сфере гиперзвукового оружия. Ожидается, что боеприпас позволит оснастить авиацию США высокоскоростными ударными средствами, способными поражать объекты на больших дистанциях. При этом самолеты смогут действовать вне зоны досягаемости систем противоракетной обороны противника. Планируется, что в первую очередь новым оружием вооружат стратегические бомбардировщики B-52H, каждый из которых сможет нести по четыре ракеты.

    «Принятие ARRW на вооружение расширяет наши возможности по поражению целей в любой точке земного шара, – отметил начальник штаба ВВС генерал Кен Уилсбах. – Это гиперзвуковое оружие предоставляет объединенным силам гибкий инструмент для быстрого реагирования в условиях высокой интенсивности противодействия со стороны противника».

    Согласно проектным характеристикам, дальность действия ракеты AGM-183A достигает 1,6 тыс. км, а ее скорость превышает 5 Маха.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Британия и США испытали гиперзвуковой ракетный двигатель.

    Также армия США запланировала на декабрь испытания гиперзвукового оружия дальнего действия.

    Поставки гиперзвукового оружия в Вооруженные силы США отложили до конца 2025 года из-за проблем при испытаниях.

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    27 октября 2026, 21:07 • Новости дня
    FPV-дроны уничтожили украинскую самоходку «Краб» в Харьковской области

    Минобороны: Дроны группировки «Запад» уничтожили самоходную установку ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Операторы беспилотников российской группировки войск «Запад» успешно поразили самоходную артиллерийскую установку «Краб» вооруженных сил Украины, сообщило Минобороны.

    Уничтожение вражеской техники произошло в Харьковской области. «Зажарили «Краба», – сообщает Минобороны в Max.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник военнослужащие группировки войск «Север» задействовали оптоволоконные беспилотники для ликвидации складов боеприпасов украинской армии в Харьковской области.

    В пятницу операторы FPV-перехватчиков группировки войск «Запад» уничтожили беспилотный летательный аппарат самолетного типа и барражирующий боеприпас ВСУ в Харьковской области.

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    27 октября 2026, 06:57 • Новости дня
    «Северяне» у Рубежного уничтожили технику и солдат роты ВСУ «Шквал»

    ВС России уничтожили технику и солдат роты «Шквал» ВСУ у Рубежного

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» за прошедшие сутки продвинулись по ключевым направлениям и разгромили скопление боевиков и техники роты ВСУ «Шквал» у Рубежного Харьковской области.

    «Комплексным огневым поражением уничтожено крупное скопление живой силы и техники роты «Шквал» 127 отмбр ВСУ в районе Рубежного, которое украинское командование перебросило для проведения штурмовых действий позиций ВС России», – рассказали бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    Также на Липцовском направлении продолжается продвижение южнее Новой Казачьей и в районе Алисовки. На Волчанском и Великобурлукском направлениях штурмовики «Севера» существенно продвинулись в южном направлении. Есть продвижения в районе населенных пунктов Приколотное и Малый Бурлук. За сутки продвижение составило до 1 тыс. метров.

    В то же время в Сумском районе штурм-группы продолжают вести тяжелые бои в районе Хотени, Великой Рыбицы и Никольского.

    Уничтожены две боевые группы ВСУ при попытке инфильтрации в тыловые районы «Северян», а в Шосткинском районе зачищен участок леса в районе населенного пункта Коренек. В Краснопольском районе штурм-группы продвигаются в районе населенного пункта Турья.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 190 человек (из них более 75 в Сумской и свыше 115 в Харьковской областях)», – указано в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, группировка «Север» за ночь поразила более 200 дронов ВСУ под Харьковом и Сумами. «Северяне» задействовали оптоволоконные дроны для ликвидации складов боеприпасов ВСУ в Харьковской области.

    Украинские войска стали маскировать противопехотные мины еловыми ветками.

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    27 октября 2026, 10:49 • Новости дня
    Дроны группировки «Центр» сорвали снабжение передовых подразделений ВСУ

    Минобороны: Беспилотники группировки «Центр» сорвали снабжение ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Операторы беспилотников российской группировки войск «Центр» пресекли попытки логистического обеспечения передовых подразделений украинской армии на Днепропетровском направлении, сообщило Министерство обороны.

    Расчеты беспилотных летательных аппаратов российской армии оставили передовые подразделения украинских войск без снабжения.

    «Лавочка закрыта», – сообщает Минобороны.

    Операторы дронов группировки войск «Центр» сорвали логистику противника на Днепропетровском направлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник военнослужащие группировки войск «Центр» задействовали прибор «Совенок» для поражения украинских беспилотников на Днепропетровском направлении.

    В понедельник операторы ударных беспилотников российской группировки «Восток» ликвидировали опорные пункты украинской армии в Запорожской области.

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    28 октября 2026, 01:48 • Новости дня
    Разработан проект закона о сроках выплат семьям погибших на СВО

    Установлены сроки поиска получателей выплат семьям погибших на СВО

    Tекст: Катерина Туманова

    В России разработали законопроект о введении единого полугодового срока для выявления всех получателей выплат семьям погибших в ходе спецоперации, сообщил глава управления планирования банковских расчетов, учета и отчетности военно-социального центра Минобороны Владимир Дроздов.

    Инициатива должна устранить затягивание сбора документов и установить жесткие временные рамки для всех участников процесса, передает РИА «Новости».

    «В России разработан проект федерального закона 619.9 о поддержке семей погибших на СВО военных. Он вводит четкий и понятный механизм, а именно устанавливает единый шестимесячный срок для выявления всех возможных получателей выплат», – заявил Дроздов.

    Новые нормы защитят права добросовестных граждан от родственников, пытающихся умолчать о существовании других претендентов ради увеличения собственной доли.

    Полгода, отведенные на поиск получателей, ускорят решение юридических вопросов, включая оформление статуса воспитателя и признание отцовства.

    Проект полностью устраняет риски мошенничества, когда после распределения денег внезапно появляются новые члены семьи с требованиями доплат. Прозрачные правила позволят сразу определять точный круг лиц и гарантируют честное начисление средств семьям военнослужащих.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом генпрокурор Александр Гуцан назвал недопустимыми задержки страховых выплат раненым военнослужащим. Наблюдательный совет фонда «Защитники Отечества» объявил о расширении поддержки ветеранов спецоперации и их семей.

    Верховный суд обязал выплатить деньги семье умершего по пути домой участника СВО.

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