Парламентарии Бразилии потребовали лишить Болсонару мандата сенатора

Эксперт объяснил указ властей Украины о круговой обороне городов

Аналитик Рожин: Указ Зеленского о круговой обороне не остановит освобождение городов

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Указ Владимира Зеленского о круговой обороне городов говорит, что противник не уверен в целостности фронта на длительной временной дистанции. Киев всерьез опасается приближения российских войск к ряду крупных агломераций», – объяснил военный аналитик Борис Рожин.

Эксперт указал: по замыслу военно-политического руководства Украины, отходящие войска должны иметь сильные позиции в городах, где будут держать оборону. «Для этого на городских окраинах копаются противотанковые рвы и окопы, возводятся инженерные сооружения, создаются запасы снарядов, провианта, медицинских средств», – пояснил спикер.

Собеседник призвал не путать укрепрайоны с организацией круговой обороны. «Первый вариант подразумевает создание локальных оборонительных позиций при наличии связи с войсками и центром. Второй сценарий предполагает более масштабные инженерные защитные сооружения и логистическую отрезанность города», – детализировал аналитик.

Таким образом, продолжил он, указ Зеленского означает, что украинские военные, занявшие круговую оборону в крупной агломерации, по сути, должны непременно погибнуть. «Думаю, указ предполагает также запрет на выход из окружения даже в случае такой возможности. Пытающихся спастись бойцов будут расстреливать свои же. Собственно, ВСУ уже неоднократно применяли такой подход», – уточнил Рожин.

Судя по всему, круговая оборона предполагает принудительную эвакуацию мирных жителей, добавил собеседник. «Сами же агломерации в ходе боев будут почти гарантированно превращены в руины. И в Киеве это прекрасно осознают», – указал спикер. По его словам, вероятно, указ коснется таких городов, как Запорожье, Сумы, Славянск, Краматорск.

В целом, пояснил эксперт, указ Зеленского говорит, что Киев готовится к дальнейшему затягиванию боевых действий, а не к мирному урегулированию конфликта. «Уверен, Москва учитывает это в стратегическом и техническом планировании. Вряд ли организация круговой обороны существенно повлияет на ход СВО и ощутимо замедлит продвижение российских войск», – резюмировал спикер.

Ранее Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о создании инженерных заграждений для обеспечения обороны городов. Документ опубликован на сайте украинского политика.

Содержание решения не обнародовано, приложение к указу имеет пометку: «Для служебного пользования». Контроль за исполнением инициативы возложен на секретаря СНБО Игоря Клименко.

Стоит отметить, что в мае администрация Киевской области получила указание приступить к организации круговой обороны населенных пунктов. Об этом сообщал глава Вышгородского района Алексей Данчин. Также весной в населенных пунктах Волынской области стартовала подготовка к круговой обороне, заявляла глава Ковельского района Ольга Черен.

Между тем в середине октября Россия полностью освободила Доброполье в ДНР. О ходе операции было доложено лично Владимиру Путину. Одновременно произошло освобождение и других населенных пунктов на ощутимом участке фронта.

По оценкам экспертов газеты ВЗГЛЯД, ВСУ лишились важнейшего логистического узла, через который шло снабжение всей группировки на стыке ДНР и Днепропетровской области. Теперь открывается прямой путь к административным границам ДНР, а вектор главного удара смещается в сторону Славянско-Краматорской агломерации.