Внуково, Домодедово и Жуковский перешли на работу с рейсами по согласованию

Росавиация: В трех аэропортах Москвы ввели временные ограничения

Tекст: Катерина Туманова

«Аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский (Раменское) принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагаваней», – написал он в Max-канале.

Меры приняты для обеспечения безопасности полетов, а статус рейсов пассажирам рекомендовано уточнять с помощью онлайн-табло аэропортов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО в течение вторника сбили 71 украинский беспилотник над семью регионами страны. В военном ведомстве сообщили об уничтожении двух управляемых авиабомб и 645 беспилотников за сутки.



